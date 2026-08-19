Армия США планирует ежегодно получать тысячи реактивных снарядов для РСЗО HIMARS

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Армия США планирует ежегодно получать тысячи реактивных снарядов для РСЗО HIMARS

Армия США планирует получить до 133 тысяч управляемых реактивных снарядов GMLRS и GMLRS ER (увеличенной дальности) к 2034 году.

Согласно запросу командования, заинтересованные производители должны представить к началу сентября аналитические отчёты, подробно описывающие их потенциал, опыт и технический подход к ежегодному производству 19 тыс. указанных боеприпасов. Первая поставка должна быть выполнена в 2030 году, при возможности – в 2028 году.



В настоящее время производителем семейства GMLRS является американский оборонный подрядчик Lockheed Martin, который произвёл в общей сложности более 75 тыс. снарядов (по состоянию на август 2025 года). В прошлом году компания объявила о своём намерении увеличить производственные мощности до 14 тыс. GMLRS в год.

GMLRS ER:



GMLRS был разработан во времена Холодной войны и в настоящее время выпускается в вариантах M30A2 и M31A2. M30A2 снаряжается осколочной БЧ (с вольфрамовыми поражающими элементами), что позволяет использовать снаряд для поражения площадных целей. Дальность действия составляет до 84 км, а GPS/ИНС обеспечивает точное наведение.

M270:



Моноблочный ОФС M31A2 применяется для уничтожения точечных целей путём фугасно-взрывного воздействия на дистанции до 84 км. Также используется GPS/ИНС.

GMLRS ER имеет максимальную дальность до 150 км за счёт установки несколько более габаритного ракетного двигателя, новой формы снаряда и переноса стабилизаторов с носовой части на хвостовую. Также выпускается в двух вариантах – с моноблочной и альтернативной БЧ. Наведение осуществляется с помощью GPS/ИНС.

Все указанные снаряды предназначены для применения с РСЗО M270 и M142 HIMARS.
2 комментария
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  1. RVAPatriot Звание
    RVAPatriot
    0
    Сегодня, 05:44
    Явно готовятся к наземной операции в будущем, против кого, я думаю всем понятно (((
  2. Disant Звание
    Disant
    0
    Сегодня, 09:39
    Евгений, а кто выложил эти цифры?