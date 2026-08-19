Экс-министр обороны Украины Фёдоров призвал к проведению выборов президента

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Экс-министр обороны Украины Фёдоров призвал к проведению выборов президента

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, отправленный в отставку Владимиром Зеленским, выступил с программным видеообращением, в котором заявил о необходимости проведения президентских выборов в стране, несмотря на продолжающийся военный конфликт.

В девятиминутном обращении Фёдоров констатировал глубокий кризис государственного управления и призвал к «восстановлению демократического процесса». Он заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм» для проведения волеизъявления, даже если война затянется на годы.



Экс-министр:

Украинский народ является источником власти. Государство существует для гражданина. Институции существуют ради результата. Армия - для защиты страны. Власть - для служения Украине, а не самим себе.

При этом Фёдоров так и не решился прямо критиковать Зеленского, а вместо этого действующий отказ Киева от выборов умудрился увязать с Россией и Владимиром Путиным:

Демократия не может быть заложницей России. Мы не должны позволить Путину решать, когда украинцам можно выбирать свою власть.

Он также отметил необходимость обеспечения избирательных прав для военных, беженцев за рубежом и жителей прифронтовых регионов.

Это заявление стало, пожалуй, первым публичным вызовом действующему президенту от политика, имеющего реальные шансы на победу в случае проведения выборов. Согласно свежим опросам, Фёдоров стабильно входит в тройку-четвёрку лидеров президентского рейтинга.

Наблюдатели отмечают, что выступление Фёдорова выглядит как полноценный старт его предвыборной кампании и открывает «внутренний фронт» для Зеленского, чьи президентские полномочия официально истекли ещё в мае 2024 года . Ранее отставка Фёдорова, которая произошла 16 июля, вызвала массовые протесты по всей стране, что свидетельствует о его высоком уровне общественной поддержки или как минимум о том, что за Фёдоровым могут стоять значительные финансово-политические круги, причём и за пределами Украины.
11 комментариев
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  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +6
    Сегодня, 06:09
    Ежели данный персонаж по отзывам - креатура Фашингтона, то за ним по приказу жыдонаркофюрера начнётся охота.
    И дай Бог, чтобы жабогадюкинг в бандерштате продолжался, где пауки и паучища пожирают друг друга, на фронте станет легче решать боевые задачи.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +4
      Сегодня, 06:24
      Постепенно количество желающих стать президентом украины увеличивается wink Три основных конкурента Зели - Буданов, Залужный, Фёдоров. Зеленский будет держаться за власть до последнего, используя все возможные инструменты, отстранение от власти для него означает и последующее его физическое устранение.
      Есть отличный вариант создать управляемый хаос украм - нужно просто ликвидировать Зеленского и остальных одиозных фигур из ВПР украины… и наблюдать затем как они власть делить будут!
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 06:41
        ЗВЕРОБОЙ
        Сегодня, 06:24

        hi Видимо, у ВПР страны другое мнение, отличное от мнения большинства форумчан.
        Нельзя исключать и договорняки на высшем уровне, когда в начале СВО были твёрдые гарантии сионистам и Ватикану не трогать жыдонаркофюрера.
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          -1
          Сегодня, 06:44
          Ну тогда остаётся предложить Путину стать президентом Украины, он так любит «братский» народ в ущерб своему собственному - вот пусть и рулит лохлами, там тем более никаких ограничений по срокам не будет laughing да и кандидаты ему не конкуренты!
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:25
      Цитата: ZovSailor
      Ежели данный персонаж по отзывам - креатура Фашингтона, то за ним по приказу жыдонаркофюрера начнётся охота.

      Ну так уже зеля его с должности снял, почуял, что конкурент нарисовался. Что касается "поддержки народа, то народу, пока платят "печеньками" , он и будет выходить с протестами. Но не исключаю, что и бриты постарались. В любом случае, гонка наччалась
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 06:52
        Егоза
        Сегодня, 06:25

        hi Кукловоды ещё не до конца изучили натуру море-копателей щирых свидомых грамадян, а также матёрых бандеронацистов.
        Уже начались трения с соседями - поленьями из-за прославления главарей ОУН-УПА, виновных в гибели сотен тысяч пшеков.
        Не исключены очаги гражданской войны на территории бандерштата, что уже наблюдается в отдельных воинских частях между вооружёнными бандеронацистами.
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 06:36
    А толку то? Когда Гитлер покончил собой, его приемник пытался прекратить войну чтобы сохранить Третий Рейх. И на Украине тоже попытаются также сделать. Поздно делать выборы после такой войны, только капитуляция Украины. soldier
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 06:48
    Украинский народ является источником власти. Государство существует для гражданина.

    Похоже на предвыборную программу кандидата.
    Вот только долго ли проживет этот кандидат?
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    -1
    Сегодня, 06:56
    Дырка даже не от бублика, так, пыль, ветром носимая. А в "пердизенты" хочет. Ну, с Фашингтоном, печеньками и ещё какой бульбулькой вполне может.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 09:01
    При этом Фёдоров так и не решился прямо критиковать Зеленского, а вместо этого действующий отказ Киева от выборов умудрился увязать с Россией и Владимиром Путиным

    Парнишка, рот разинул на сюзерена, но боится попасть в подвалы СБУ, поэтому пытается свалить на Путина.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 09:17
      По его логике получается, что Зеленский на троне благодаря Путину. Хитрый ход.