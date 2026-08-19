Экс-министр обороны Украины Фёдоров призвал к проведению выборов президента

Украинский народ является источником власти. Государство существует для гражданина. Институции существуют ради результата. Армия - для защиты страны. Власть - для служения Украине, а не самим себе.

Демократия не может быть заложницей России. Мы не должны позволить Путину решать, когда украинцам можно выбирать свою власть.

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, отправленный в отставку Владимиром Зеленским, выступил с программным видеообращением, в котором заявил о необходимости проведения президентских выборов в стране, несмотря на продолжающийся военный конфликт.В девятиминутном обращении Фёдоров констатировал глубокий кризис государственного управления и призвал к «восстановлению демократического процесса». Он заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм» для проведения волеизъявления, даже если война затянется на годы.Экс-министр:При этом Фёдоров так и не решился прямо критиковать Зеленского, а вместо этого действующий отказ Киева от выборов умудрился увязать с Россией и Владимиром Путиным:Он также отметил необходимость обеспечения избирательных прав для военных, беженцев за рубежом и жителей прифронтовых регионов.Это заявление стало, пожалуй, первым публичным вызовом действующему президенту от политика, имеющего реальные шансы на победу в случае проведения выборов. Согласно свежим опросам, Фёдоров стабильно входит в тройку-четвёрку лидеров президентского рейтинга.Наблюдатели отмечают, что выступление Фёдорова выглядит как полноценный старт его предвыборной кампании и открывает «внутренний фронт» для Зеленского, чьи президентские полномочия официально истекли ещё в мае 2024 года . Ранее отставка Фёдорова, которая произошла 16 июля, вызвала массовые протесты по всей стране, что свидетельствует о его высоком уровне общественной поддержки или как минимум о том, что за Фёдоровым могут стоять значительные финансово-политические круги, причём и за пределами Украины.