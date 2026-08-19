Лавров предупредил Лондон о последствиях применения британских БПЛА по России

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Лавров предупредил Лондон о последствиях применения британских БПЛА по России

Москва имеет право рассматривать применение британских беспилотников для ударов по российской территории как прямое участие в войне на стороне Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Активное применение украинскими войсками разработанных и произведённых в Великобритании беспилотников для ударов вглубь России может быть принято как прямое участие в войне против России. Со всеми вытекающими из этого последствиями. По словам Лаврова, сказанным в интервью «Вестям», ему «жаль Британию», если она собирается поддерживать Украину до самого конца. Предупреждение Лондону отправлено.



Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
Ранее британская пресса писала, что украинская армия начала использовать для ударов вглубь России произведённые в Великобритании беспилотники. Речь идёт о двух моделях, которыми удары наносились по нефтеперерабатывающим заводам в Ярославле и Волгограде.

По данным украинских ресурсов, речь идёт о реактивном дроне Nyan компании Callen-Lenz, принадлежащей BAE Systems, а также ещё одном, название которого не раскрывается.
45 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    +28
    Сегодня, 06:17
    Не предупреждать, а бить надо. По морде
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +23
      Сегодня, 06:29
      Цитата: BAI
      Не предупреждать, а бить надо. По морде

      Британцы уже ответили Лаврову.
      Премьер-министр Британии Эндрю Бернем заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину, несмотря на предупреждения Москвы о последствиях использования её Вооружёнными силами британских БПЛА. По его словам, военная помощь со стороны Великобритании направлена на то, чтобы «Украина могла защищаться».
      По факту послали с «предупреждением», посмотрим на следующий шаг нашего ВПР.
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +6
        Сегодня, 06:45
        Лавров предупредил Лондон о последствиях применения британских БПЛА по России

        Сейчас нам тут какой-нибудь Игорь М., сторонник Единой России и любитель всего британского расскажет про "международное право", которого он не знает, но которое, по его мнению, должна соблюдать Россия... видимо в одностороннем порядке.

        А то ведь то, что делает Британия, это по мнению таких комментаторов, как Игорь М. вовсе не даёт России повода для войны, да и "Второй фронт" открывать не надо, а то вдруг совсем страшно станет. fool

        Есть у нас ещё в стране, кроме врагов, скрытых и явных, - "страусы", любящие втыкать свои головы в песок. Осторожно, "птички" - пол забетонирован. wassat

        На выборы идём. И голосуем за КПРФ.
        Хватит нам "Мираторгов" и "Губернаторов Ткачевых", а так же прочих "родителей" с дититками в парижах и лондонах...

        hi
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +4
          Сегодня, 06:51
          Цитата: alex-defensor


          На выборы идём. И голосуем за КПРФ.
          Хватит нам "Мираторгов" и "Губернаторов Ткачевых"!

          hi

          КПРФ вполне могла бы выиграть выборы, для этого нужно просто убрать «вырожденца» Зюганова. С ним КПРФ теряет большинство голосов.
          Буду за ЛДПР голосовать в память о Жириновском.
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            +2
            Сегодня, 06:59
            Времена меняются. В КПРФ сейчас много молодых, активных и принципиальных...
            Зюганов уже во вмногом просто "фасад".

            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            Буду за ЛДПР голосовать в память о Жириновском.

            И при Жириновском сама ЛДПР никогда не была в позиции к власти. Мне доводилось общаться с активом этой партии. Много дельцов, пришедших в эту партию ради налаживания своих жизней и не имеющих на самом деле никакой идеологии.
            Однако теперь и Жириновского нет. Так что ...

            Вообще сама формулировка удивляет: выбор членов зак.собрания "в память о ком-то". Ну гражданин, не надо превращать страну в склеп-поминальню...
            Сам Жириновский безусловно был яркой личностью, но надо двигаться дальше.
            1. ЗВЕРОБОЙ Звание
              ЗВЕРОБОЙ
              +4
              Сегодня, 07:04
              Театр начинается с вешалки, партия с Лидера! Зюганов - вырожденец, предавший неоднократно идеалы собственной партии. В 1996 году он фактически выиграв выборы слил всё и вся Ельцину. Его только «тёплое» место интересует. Голосовать за предателя - нет уж увольте.
              1. alex-defensor Звание
                alex-defensor
                +5
                Сегодня, 07:19
                Цитата: ЗВЕРОБОЙ
                Театр начинается с вешалки, партия с Лидера!

                С лидера начинаются так называемые "карманные партии", таковой ЛДПР и была всегда. Это была партия одного человека.

                Настоящая партия всегда начинается с членов и актива.

                Но ЛДПР сейчас весьма полезна олигархам России, так как может оттянуть голоса от КПРФ, приход которой к власти олигархат никак не желает. Вот вам и ответ.

                Полагаю, что на фоне краха "популярности" Единой России, сейчас "штатные пропагандисты" будут втапливать за ЛДПР, Яблоко и вообще за все, что угодно, лишь бы только разбавить голоса за КПРФ.

                Цитата: ЗВЕРОБОЙ
                Зюганов - вырожденец, предавший неоднократно идеалы собственной партии. В 1996 году он фактически выиграв выборы слил всё и вся.

                Неоднократно?
                Полагаю, что на самом деле ничего, кроме того самого раза, в 1996 году, вы предъявить не сможете.
                Да и та ситуация вам известна откуда? Сами голоса считали? Сами присутствовали на собрании КПРФ, где Зюганов принял решение "все слить"?
                Это же чистой воды популизм. Так писали в Прессе. Ну знаете, верит этому едва ли стоит. Для того, что бы оспорить результаты выборов, нужны неопровержимые доказательства, а не ощущения авторов статей в газетах и обозревателей на ТВ.

                Цитата: ЗВЕРОБОЙ
                Голосовать за предателя - нет уж увольте.

                Уволит я вас не могу, вы на меня не работаете. Но кого именно "предал" Зюганов? Вас? Вы тогда голосовали за КПРФ? Вы вообще в выборах тех участвовали? У нас тут многие комментаторы тогда ещё в садик ходили, или вообще не родились laughing
                А вы им тут рассказываете байку, придуманную олигархами и либералами семибанкирщины против ненавистных им коммунистов. Ну а когда это буржуины вели себя иначе?
          2. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            +4
            Сегодня, 07:03
            Собственно, вот за кого вы собираетесь голосовать.

            Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах главы государства, а не победить президента России Владимира Путина. Слова депутата приводит РИА Новости.
          3. Stas157 Звание
            Stas157
            +3
            Сегодня, 08:06
            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            Буду за ЛДПР

            Я был о вас лучшего мнения. Какой ЛДПР? Это второе отделение ЕР. Если вы хотите голосовать за оппозицию, то только за КПРФ. Хорошая она или плохая - другой системной оппозиции нет.

            Насчёт Зюганова. В 1996 он официально проиграл выборы набрав меньшее число голосов. Остальное - домыслы и досужие рассуждения.
            1. ЗВЕРОБОЙ Звание
              ЗВЕРОБОЙ
              -3
              Сегодня, 08:13
              Цитата: Stas157

              Я был о вас лучшего мнения.

              Я не червонец чтобы всем нравится (с) Бунин И.А
              Голосуйте за «трусливого продажного буржуйчика» Зюганова, ваше право!
              P.S ничего не имею против КПРФ, но не с этим «лидером», и да в 1996 году мне было 20 лет и голосовал я за Зюганова, больше не буду, он меня предал.
              1. Arifon Звание
                Arifon
                +1
                Сегодня, 08:54
                "...нравится..."
                НравитЬся (что делатЬ?)
                1. ЗВЕРОБОЙ Звание
                  ЗВЕРОБОЙ
                  -1
                  Сегодня, 08:57
                  Цитата: Arifon
                  "...нравится..."
                  НравитЬся (что делатЬ?)

                  «Нравится» — форма глагола «нравиться» в 3-м лице единственного числа настоящего времени. Пишется без мягкого знака.
                  Не учите меня жить tongue
            2. 65-73 Звание
              65-73
              0
              Сегодня, 09:08
              Неоднократно проскакивала информация, о докладе ЦРУ в Госдеп, что Ельцину приписали до 30% голосов на выборах 1996г.
              А, например, замечательный договор Гор-Черномырдин 1994-2013гг. приведший к уничтожению большей части ЯО СССР был расплатой с США за поддержку расстрела Верховного Совета в 1993г....
          4. даэтоя Звание
            даэтоя
            +3
            Сегодня, 08:50
            они без Жириновского полный ноль даже по сравнению с кпрф а голоса вы таким образом распыляете.
        2. pyagomail.ru Звание
          pyagomail.ru
          +1
          Сегодня, 08:07
          Цитата: alex-defensor
          И голосуем за КПРФ.

          А почему не за коммунистов? КПРФ с Зюгановым коммунистическая только по названию.
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            +4
            Сегодня, 08:21
            Цитата: pyagomail.ru
            А почему не за коммунистов? КПРФ с Зюгановым коммунистическая только по названию.

            Нет, не только по названию. Но коммунисты они и правда умеренные. Впрочем, радикальные нам едва ли подойдут. "Гражданская война" России сейчас точно не нужна. Да и "конфискации" с "расстрелами" в XXI веке уже анахронизм. Конкурентоспособный социализм с коммунистическими институтами и частной инициативой (предпринимательством) можно построить без революции, с действующими законами и Конституцией без "потрясений" и ради "Великой России".


            Однако вопрос задан почему не "Коммунисты России" (есть и такая партия).
            Ответ прост - тактически, - у них нет шансов занять хоть сколько-то мест в Парламенте, они маргиналы.
            У КПРФ же, напротив, есть шанс взять большинство при честном подсчете.
            Будет ли подсчет честным, другой вопрос. По крайней мере мы должны проголосовать за КПРФ, а там, если ЦИК пойдет на подлог, пусть так в истории это и запишется, по крайней мере не надо им подыгрывать, отказываясь от участия в выборах.

            Но, я, если честно, рассчитываю на то, что подсчеты будут достаточно честными.
            1. pyagomail.ru Звание
              pyagomail.ru
              0
              Сегодня, 08:46
              Цитата: alex-defensor
              У КПРФ же, напротив, есть шанс взять большинство при честном подсчете.

              Это вряд-ли. У КПРФ нет идеи, которую поддержало бы большинство населения. "Отнять и поделить", "всем поровну", "шведский социализм"... Да, "Коммунистов России" вообще не рассматриваю.
          2. даэтоя Звание
            даэтоя
            +1
            Сегодня, 08:53
            потому что их позвали чтоб оттянуть голоса .неужели не понятно.
        3. Фразах Звание
          Фразах
          -1
          Сегодня, 08:09
          Голосуй, не голосуй всё равно получишь... орден. Партия одна, просто под разными вывесками. Точнее их, как говорил сатирик, две - тех, кто хапнул и тех, кто не сумел.
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            +1
            Сегодня, 09:22
            Цитата: Фразах
            Голосуй, не голосуй всё равно получишь... орден. Партия одна, просто под разными вывесками. Точнее их, как говорил сатирик, две - тех, кто хапнул и тех, кто не сумел.

            Есть такая беда, но быть "пассивными слизнями" - тоже не вариант. Именно пассивность избирателей, прчием не только во время выборов, но и между ними, уже как пассивность граждан и породила такую ситуацию.
        4. Lykases1 Звание
          Lykases1
          -3
          Сегодня, 08:35
          Войну объявить недолго. А если посмотреть на такой пример - недавний индо- пакистанский конфликт? Индия в этом инциденте применила Российские вооружения- самолёты, в т.ч для ударов по поверхности, средства пво. Не думаю, что Пакистан в экстазе. Может, ему объявить нам войну? Или это другое? Десятилетиями сильные державы сталкивались на территории третьих стран - никто никому войну не объявил. Так что тут думать надо и , желательно, заранее а не в процессе
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            +1
            Сегодня, 09:13
            Цитата: Lykases1
            Войну объявить недолго.

            Путин обещал "удары по центрам принятия решений" и "последствия, с которыми они ещё никогда не сталкивались".
            Кто же эти "они"? А это он так же четко обозначил. Это те, кто будут нам мешать на Украине.
            Угроза, к слову, какое-то время действовала... но...

            Цитата: Lykases1
            А если посмотреть на такой пример - недавний индо-пакистанский конфликт? Индия в этом инциденте применила Российские вооружения- самолёты, в т.ч для ударов по поверхности, средства пво.

            Россия не поставляла Индии вооружение прямо в момент конфликта, ради его продолжения, специально, чтобы навредить Пакистану, не снабжала разведданными Индию и не помогала в планировании военной операции. Вы правда не видите разницу в ситуациях между Индией и Пакистаном и Агрессией Запада против России?
            Вам надо расписать отличия?

            Хорошо.

            Текущая политическая организация территории бывшей Украины незаконна по следующим основаниям:
            - Формальное основание. Антиконституционный вооруженный захват власти прекращает существование государства без правопреемства.
            (Таким образом Крым Россия "вернула", когда по факту никакой государственности на тех землях вообще не было).
            - Международное основание. Нацистская идеология ставит любое государство, даже если оно было законным - вне закона на основании итогов Нюрнбергского процесса.
            (Россия - наследница СССР и как постоянный член СБ ООН обязана следить за недопущением возрождения нацизма. Обязаны и США, Британия, Франция, но мы же понимаем...).

            Агрессия имеет множество форм. Среди них:
            - Подготовка и заброска диверсионных групп на территорию сопредельного государства
            - Предоставление своей территории для подготовки, отдыха и лечения, снабжения диверсионных и террористических групп против сопредельного государства
            - Наращивание военного потенциала, увеличение военного производства, закупок, увеличение численности армии и интенсивная боевая подготовка, являются приготовлением к войне.
            - Приближение военной инфраструктуры к границам другого государства, предоставление своей территории для военной инфраструктуры и армий противника, является участием в войне.

            Во всем этом можно обвинить Украины со времени её независимости, страны Балтии и НАТО в целом. То есть поводов для войн у России было предостаточно и задолго до 2014 года.

            Цитата: Lykases1
            Не думаю, что Пакистан в экстазе. Может, ему объявить нам войну? Или это другое?

            Нет, это не другое, это то же самое, просто при меньших основаниях. Почему меньших - выше описал.
            Международное право оно не только прецедентно, но оно ещё имеет договорную природу. Есть договоренность, есть право, нет договоренности и права нет.
            Пакистан может объявить войну России, если это в его интересах. Вот и всё. В международных отношениях суверенные государства являются универсальными субъектами, над ними нет вышестоящего органа. Полномочия таких организаций, как ООН носят специальный характер и вытекают из делегирования прав универсальными субъектами (государствами).
            Суверенитет потому и суверенитет, что те, кто им обладают, не имеют над собой никакой вышестоящей власти.
            Хочешь, видишь смысл, имеешь возможность воевать? Воюй!
            Недаром существует поговорка про "средства" и "войну".

            Цитата: Lykases1
            Десятилетиями сильные державы сталкивались на территории третьих стран - никто никому войну не объявил

            Совершенно верно. СССР и США именно так и поступали. Вот только ни СССР, ни США не позволяли себе содействия в ударах по территориям друг друга. Ну что, найдете отличие от текущей ситуации?

            Цитата: Lykases1
            ак что тут думать надо и , желательно, заранее а не в процессе.

            Постоянно это делаю на протяжении не одного десятка лет. Именно потому с конца 2007 года (после речи Путина в Мюнхене) неустанно говорил всем, с кем поднимался вопрос войны и мира, что Россия и Запад идут к прямому противостоянию. Как видите, не ошибся пока.

            При этом до 2007 года я лишь отмечал вероятность такого исхода. А после - утверждал это уже без сомнений. hi
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 07:39
      BAI
      Сегодня, 06:17
      Не предупреждать, а бить надо. По морде

      hi Вообще-то, мелко бриты с матрасниками давно должны быть поставлены на счётчик и отвечать по законам военного времени за гибель военных и мирных россиян.
      Посланных сигналов было достаточно, настало время действий.
      Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий ( Еккл 3: 5 - 5 ).
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +4
      Сегодня, 08:02
      Цитата: BAI
      бить надо. По морде

      Самое больное место у буржуя это не морда, а карман.
  2. Arifon Звание
    Arifon
    +12
    Сегодня, 06:25
    Очередная "красная" линия...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 06:42
      Предупреждение Лондону отправлено.

      В который раз?
    2. Jovanni Звание
      Jovanni
      +5
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Arifon
      Очередная "красная" линия...

      Ну а чё! Есть такая профессия, - красные линии чертить! Высокооплачиваемая...
    3. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 07:50

      Активное применение украинскими войсками разработанных и произведённых в Великобритании беспилотников для ударов вглубь России может быть принято как прямое участие в войне против России. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
      А почему не будет принято?
      Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
      А почему не "будем рассматривать"? Что за беззубое нытьё? Неудивительно, что в ответ Лондон Лаврова просто послал!
  3. Bacha Звание
    Bacha
    +2
    Сегодня, 06:27
    Скорее эксминистр Фёдоров добьется выборов на украине, нежели мы что то сделаем британцам.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +15
    Сегодня, 06:29
    По словам Лаврова, сказанным в интервью «Вестям», ему «жаль Британию», если она собирается поддерживать Украину до самого конца.

    По-моему гр. Лавров не тех "жалеет", одна песковщина в его словах.
    И вообще, надоело очередное бла-бла...
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Владимир М
      гр. Лавров не тех "жалеет"

      Что это попытка запугать или унизить Британию? а может просто очередная попытка сохранить лицо? Насколько это заявление поддержит Министероство Обороны?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 07:34
        Как можно сохранить то, чего давно уже нет.
        Да и запугать уже не получится, никто в мире уже не воспринимает слова всерьез.
        МО тоже "выше головы не прыгнет", просто не дадут...
      2. даэтоя Звание
        даэтоя
        0
        Сегодня, 08:54
        сохранить лицо .причем жалкая.
  5. N.O.M.A.D.E. Звание
    N.O.M.A.D.E.
    +19
    Сегодня, 06:32
    Эти слова, уже никто серьёзно не воспринимает. А по началу, даже боялись каски и бронежелеты поставлять. Но посмотрев на ответную реакцию после красных линий, все поняли, что "король голый"
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 08:01
      Увы. Всё это уже было и про скальпы и эти шэдоу и прочие ракеты атаксы. Но внутри страны такие заявления любят.
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      +1
      Сегодня, 08:11
      все поняли, что "король голый"

      Это было понятно сразу же, кто мог видеть...
  6. Карельский Звание
    Карельский
    +7
    Сегодня, 06:56
    Москва имеет право рассматривать применение британских беспилотников для ударов по российской территории как прямое участие в войне на стороне Украины.
    А прилетавшие Штормы- это было не то?
  7. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +3
    Сегодня, 07:04
    По словам Лаврова, сказанным в интервью «Вестям», ему «жаль Британию», если она собирается поддерживать Украину до самого конца. Предупреждение Лондону отправлено.

    Ха-ха-ха!
    Подумали в Лондоне российские воры-олигархи, нам стало очень страшно смешно слушать этих кремлевских клоунов!
  8. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +11
    Сегодня, 07:07
    Любопытно, после такого предупреждения Лаврова хотя бы лошадей дочери Грефа из британских конюшен вывезли? Брилев- бывший член Общественного совета МО- свой особняк в Англии не засобирался продавать?
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    +6
    Сегодня, 07:23
    Лавров предупредил Лондон о последствиях

    Россия предупреждает запад с 2014 г., с начала война на Донбассе, уже более 10 лет, и все предупреждает, предупреждает, предупреждает...
    А когда же Россия вместо предупреждения все же в морду даст самым нахальным англосаксам и их подельникам!??? Или так и будем предупреждать и ждать, когда по нам опять ударят, и опять предупреждать!?
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +3
      Сегодня, 08:16
      А когда же Россия вместо предупреждения все же в морду даст самым нахальным англосаксам и их подельникам!???

      Только тогда, когда во главе страны будет тот, кто будет за Россию, а этого до 30 года точно не будет, и может быть и далее...
  10. Ильнур Звание
    Ильнур
    +5
    Сегодня, 08:02
    Москва имеет право рассматри применение британских беспилотников для ударов по российской территории как прямое участие в войне на стороне Украины

    Это право Москва имела уже с тех пор, как начались поставки оружия и другой помощи, и не только рассматривать, но и соответствующими образом отвечать...
  11. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Сегодня, 09:05
    Вчера по ТВ от имени ЗАО Мид России выступали с заявлениями и г. Лавров (кликуха БарБосс ) и г. Захарова (кликуха Баба Маша ). Оба с импортным загаром, отдохнувшие и с новым набором красных фламастеров. В добрый путь господа чертёжники! В добрый путь !!!
  12. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Сегодня, 09:10
    Не надо воспринимать это всерьёз - заявление это было сделано для внутреннего электората, кремлевскому журналисту.
    Это же не в мид Великобритании направить дипломатическую депешу, а так обычный "срач в инстаграме"
  13. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    -1
    Сегодня, 09:29
    Официально у нас нет войны с бандеровской Украиной. СВО.
    Украина может получать помощь хоть от инопланетян и это не вмешательство.
    Давно пора объявлять войну, а не платить за транзит.
    После объявления войны у Главнокомандующего вся и полная власть,
    а сейчас делит власть с приватизаторами. Вот и не воюем. Бизнесу помешаем.
    Целы стратегические мосты и Бескидский тоннель.