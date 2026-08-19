Лавров предупредил Лондон о последствиях применения британских БПЛА по России
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Москва имеет право рассматривать применение британских беспилотников для ударов по российской территории как прямое участие в войне на стороне Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Активное применение украинскими войсками разработанных и произведённых в Великобритании беспилотников для ударов вглубь России может быть принято как прямое участие в войне против России. Со всеми вытекающими из этого последствиями. По словам Лаврова, сказанным в интервью «Вестям», ему «жаль Британию», если она собирается поддерживать Украину до самого конца. Предупреждение Лондону отправлено.
Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
Ранее британская пресса писала, что украинская армия начала использовать для ударов вглубь России произведённые в Великобритании беспилотники. Речь идёт о двух моделях, которыми удары наносились по нефтеперерабатывающим заводам в Ярославле и Волгограде.
По данным украинских ресурсов, речь идёт о реактивном дроне Nyan компании Callen-Lenz, принадлежащей BAE Systems, а также ещё одном, название которого не раскрывается.
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