Китай планирует «оборонять» спорные острова без привлечения солдат
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Согласно оборонной инициативе, разработанной исследователями Академии береговой охраны Китая и Даляньского морского университета, спорные острова в акватории Южно-Китайского моря могут быть преобразованы в защищённые роем беспилотников форпосты. План, детально описанный в журнале Command Control Simulation, курируемом государственной судостроительной корпорацией CSIC, предусматривает создание многоуровневой обороны без участия солдат - исключительно за счёт скоординированных действий беспилотников воздухе, на воде и под водой.
Предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу недорогих роев дронов, которые изменили характер морских боевых действий, сделав традиционные системы всё более уязвимыми.
В рамках инициативы НОАК готова задействовать широкий спектр передовых беспилотных систем, включая надводные аппараты UB1 (Sharp Shark 10), способные нести 30-мм артиллерийские установки и ракеты G68, а также подводные и воздушные дроны для так называемой многодоменной разведки и патрулирования. В перспективе также рассматривается использование ИИ-управляемых фрегатов типа 054B.
План затрагивает ключевые территории, являющиеся предметом территориальных споров между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем. В числе упоминаемых групп островов - Сиша (спор Китая и Вьетнама), Наньша (Спратли, на которые претендуют пять стран), отмель Скарборо (спор Китая и Филиппин), а также острова Дунша и Чжунша. На некоторых из этих островах Пекин уже построил военные аэродромы и гражданскую инфраструктуру, что вызывает раздражение у тех стран, которые в свою очередь на них претендуют.
Аналитики отмечают, что внедрение роботизированных систем позволит Китаю поддерживать постоянное военное присутствие в регионе с минимальными затратами и без риска для личного состава. Но есть и спорный нюанс. Как поведут себя беспилотные системы без присутствия человека, если противник уничтожит часть из них в ходе горячей фазы конфликта?
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