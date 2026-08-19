Китай планирует «оборонять» спорные острова без привлечения солдат

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Китай планирует «оборонять» спорные острова без привлечения солдат

Согласно оборонной инициативе, разработанной исследователями Академии береговой охраны Китая и Даляньского морского университета, спорные острова в акватории Южно-Китайского моря могут быть преобразованы в защищённые роем беспилотников форпосты. План, детально описанный в журнале Command Control Simulation, курируемом государственной судостроительной корпорацией CSIC, предусматривает создание многоуровневой обороны без участия солдат - исключительно за счёт скоординированных действий беспилотников воздухе, на воде и под водой.

Предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу недорогих роев дронов, которые изменили характер морских боевых действий, сделав традиционные системы всё более уязвимыми.

В рамках инициативы НОАК готова задействовать широкий спектр передовых беспилотных систем, включая надводные аппараты UB1 (Sharp Shark 10), способные нести 30-мм артиллерийские установки и ракеты G68, а также подводные и воздушные дроны для так называемой многодоменной разведки и патрулирования. В перспективе также рассматривается использование ИИ-управляемых фрегатов типа 054B.

План затрагивает ключевые территории, являющиеся предметом территориальных споров между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем. В числе упоминаемых групп островов - Сиша (спор Китая и Вьетнама), Наньша (Спратли, на которые претендуют пять стран), отмель Скарборо (спор Китая и Филиппин), а также острова Дунша и Чжунша. На некоторых из этих островах Пекин уже построил военные аэродромы и гражданскую инфраструктуру, что вызывает раздражение у тех стран, которые в свою очередь на них претендуют.

Аналитики отмечают, что внедрение роботизированных систем позволит Китаю поддерживать постоянное военное присутствие в регионе с минимальными затратами и без риска для личного состава. Но есть и спорный нюанс. Как поведут себя беспилотные системы без присутствия человека, если противник уничтожит часть из них в ходе горячей фазы конфликта?
12 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 06:50
    Вообще всё логично,есть все три стихии так зачем держать людей когда операторы заменят гарнизон,однако на практике никто ВОТ ТАК не проверял. Да и ремонтировать и эвакуировать придется людям, если конечно БРЭМ безпилотную не придумают.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      -2
      Сегодня, 07:53
      Интересно, как выкручиваются наши дипломаты, например на встречах с коллегами из дружеского Вьетнама, да и всех других обворованных стран, когда те говорят про наглость Китая с нарушением всех норм ММП в отношении захвата этих островов и атоллов?
      А ведь у нас с Вьетнамом со времен СССР идет совместная добыча нефти на шельфе таких островов (компания Совьетпетро) и дело доходило до обрыва китайцами морских кабелей между буровыми вышками и требованиям убираться вон.
      Может хоть с вьетнамцами договорились и отстали от притязаний? Давно ничего не пишут , а то Вьетнам даже обращался в ООН и к США за поддержкой в этом вопросе.
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 08:43
        с нарушением всех норм ММП

        Ну по ММП Крым это Украина.
        Интересно, как выкручиваются наши дипломаты, например на встречах с коллегами из дружеского Вьетнама, да и всех других обворованных стран, когда те говорят про наглость Китая с нарушением всех норм ММП

        Нашим дипломатам приходится выкручиваться перед КНР, а не перед Вьетнамом. А термин "обворованные страны" можно тогда применить к Японии в отношении Курильских островов.
        Вьетнам даже обращался в ООН и к США за поддержкой

        Ну Москва тоже обращалась за поддержкой к США, это из той же серии.
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 07:25
    На данном этапе без участия человека обойтись не получится.
  3. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 07:39
    Да чего, у китайцев вполне получится...
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 07:54
    Вариант неплохой, держать в воздухе и на воде эти самые рои дронов. Да если ещё автономные с ИИ. Может даже они это будут использовать для полигона и обкатки новых видов и систем оружия, без свой реальной зоны конфликта. И да, если это дешевле чем держать заставу с пограничником, вообще огонь!
    1. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 08:37
      Да-да в океанской зоне. Особенно когда шторм идет или просто ливни один за другим в сезон дождей много там дроны навоюют... Вопросов больше чем ответов
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 08:38
        А что мешает дежурить в такой период только погружаемым дронам? РБЖ запрещает чтоле?
        1. SAG Звание
          SAG
          +1
          Сегодня, 08:41
          Погружаемый дрон - это из какой классификации термин?! Я что-то пропустил или вы любитель пофантазировать?
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 08:45
            https://topwar.ru/171111-na-granice-dvuh-sred-nyrjajuschie-korabli-istorija-i-perspektivy.html?ysclid=mszo418e281853422
            1. SAG Звание
              SAG
              +1
              Сегодня, 08:49
              В принципе все понятно - любитель спецэффектов и фантазий...
              Вы бы для начала сами эту статью прочитали fool
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                0
                Сегодня, 08:49
                Фига Вы быстро читаете. Снимаю шляпу, вашему скорочтению.