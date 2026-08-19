Минобороны вернуло из украинского плена более сотни российских бойцов

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Минобороны вернуло из украинского плена более сотни российских бойцов

Россия и Украина провели очередной обмен пленными, домой из украинского плена вернулись 103 российских бойца. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Киев и Москва провели обмен по формуле «103 на 103» на одном из пунктов пропуска в Гомельской области на белорусской границе. Все наши бойцы уже находятся в Белоруссии, сейчас с ними работают врачи и психологи. Дальше всех доставят на российскую территорию, а далее самолётом в Москву для продолжения лечения в госпиталях Минобороны. Как уточнила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, впервые за долгое время удалось вернуть из плена 31 раненого.



С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.

Посредником в переговорах и самом обмене в очередной раз выступили Объединённые Арабские Эмираты. Последний обмен состоялся в конце июня, тогда домой вернулись 160 российских бойцов.

Украинские ресурсы подтверждают обмен, заявляя, что часть вернувшихся из российского плена военнослужащих ВСУ находились там с 2022 года. Их неоднократно включали в списки на обмен, но Киев их постоянно отклонял.
15 комментариев
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  1. Никита Че Звание
    Никита Че
    -7
    Сегодня, 12:51
    Ну вот и славно.А нахождение в плену(год,два,три) как нибудь освобождает от дальнейшего прохождения службы? Или 30 дней отпуска,и вперед штурмовать лесопосадки?
    1. ose4kinsura Звание
      ose4kinsura
      +5
      Сегодня, 12:58
      По разному!Кто-то снова рвется в бой!А Кто-то по ночам кричит и ноги ломает об стену во сне...
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +4
        Сегодня, 14:09
        Двойная радость, и наши войны чудом живые вернулись, и от бандеровского дерьма избавились.
        Отдельная благодарность тем кто снимал видео о их возвращение. Наконец перестали использовать флаг России как плащ-накидку! Мы не в Америке, что бы государственные символы за которые проливают кровь использовались в виде белья.
    2. Геннадий_но_не_крокодил
      Геннадий_но_не_крокодил
      +2
      Сегодня, 13:08
      На сколько знаю по конвенциям - да, возвращение из плена до окончания боевых действий делает дальнейшую службу невозможной. Боец как бы "выбывает" из войны. Сделано это, очевидно, чтобы пленных не стреляли (мы сейчас его в плен возьмём, а он вернётся), что есть несомненная победа гуманизма. Возврат на службу пленных (пусть даже и с желания и по их инициативе), соответственно, играет в обратную сторону и однажды столкнувшись с таким бойцом противник перестает брать пленных
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        -1
        Сегодня, 13:12
        Хорошо если так.Потому что первое что волнует бойца по возврату из плена,это отнюдь не деньги,а именно,неужели опять погонят в этот ад
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +3
        Сегодня, 13:20
        Цитата: Геннадий_но_не_крокодил
        На сколько знаю по конвенциям - да, возвращение из плена до окончания боевых действий делает дальнейшую службу невозможной. Боец как бы "выбывает" из войны. Сделано это, очевидно, чтобы пленных не стреляли (мы сейчас его в плен возьмём, а он вернётся), что есть несомненная победа гуманизма. Возврат на службу пленных (пусть даже и с желания и по их инициативе), соответственно, играет в обратную сторону и однажды столкнувшись с таким бойцом противник перестает брать пленных

        Конвенции не предусматривают обмен пленными до окончания боевых действий, а если это происходит, то как договорились.
      3. vet Звание
        vet
        -4
        Сегодня, 13:26
        возвращение из плена до окончания боевых действий делает дальнейшую службу невозможной

        Что-то не слышал о таком в годы ВОВ. Потому и победили за неполных четыре года, а не топтались, как сейчас, на месте столько лет.
        несомненная победа гуманизма

        И лазейка для предателей и трусов.
        первое что волнует бойца по возврату из плена,это отнюдь не деньги,а именно,неужели опять погонят в этот ад

        Таких, которых "волнует", надо проверять по методикам СМЕРШ: при каких обстоятельствах и как они сдались в плен? Может струсили? Или - сознательно решили "свалить из ада", предав своих боевых товарищей?
        1. ученый Звание
          ученый
          +1
          Сегодня, 14:21
          Цитата: vet
          надо проверять по методикам СМЕРШ

          Сейчас есть современные полиграфы. Наверняка и препараты тоже есть, которые развязывают язык. Прошли те времена, когда преданность проверялась попойкой до поросячьего состояния.
      4. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:13
        однажды столкнувшись с таким бойцом противник перестает брать пленных

        а у него на лбу должно быть написано - что уже был в плену?
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 13:11
      Цитата: Никита Че
      как нибудь освобождает от дальнейшего прохождения службы?

      Факт нахождения в плену не освобождает от дальнейшего прохождения службы, освобождают по медицинским показателям, прежде чем уволить назначают реабилитацию в рамках службы, у меня знакомый получил контузию, в госпитале у него закончился контракт, ему срок службы продлили, отправили на два месяца на реабилитацию и только потом уволили.
    4. Ампифрион
      Ампифрион
      -2
      Сегодня, 13:40
      Какое вам, очевидному трусу и бабе, до этого дело?
  2. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Сегодня, 13:16
    Все освобожденные преклонного возраста и нет ни одной женщины среди них...
  3. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    -7
    Сегодня, 13:24
    Смотрел видос, с дрона снимали, наши двое лежали в лесополосе, к ним подошли три хох.ла, а наши сразу ласты к верху и их увели, не понимаю, их ждут пытки, изнасилования, кастрация, принуждение к убийству патриотов наших и предательство, и вы верите, что эти вернувшиеся пленные, так погулять по Украине ходили am
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Пенза мстит
      вы верите, что эти вернувшиеся пленные, так погулять по Украине ходили

      Для это контрразведка и существует, что бы выяснять все обстоятельства. Дрон со съемками при современных технологиях ИИ доверия не вызывает. А вот допрос на полиграфе ни кто не отменял. Более того, на 100% уверен, что из бандеровского плена ни одно нашего солдата не выпустили бы если бы они не подписали компрометирующие их документы и не записали видео, за которое в России могли бы получить большие сроки. Если солдаты не дураки, они все это сразу расскажут контрразведке. Потому что такое видео и документы состряпанные западными спецслужбами под угрозой пыток и убийства законной силы иметь не должны, а попытки шантажа должна пресекаться на корню.
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 14:07
    ради этого можно пойти на многое. Но не примирение с укробандеронацизмом.