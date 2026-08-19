Шаг навстречу КНДР: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью

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Шаг навстречу КНДР: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью


Дональд Трамп настроен на личную встречу с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном уже в ближайшую осень. По данным западной прессы со ссылкой на представителей американской администрации, переговоры могут пройти в ноябре во время саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь. Впрочем, пока никакой подготовки к этому событию официально не ведётся.



По информации издания, Трамп видит в этом шанс возобновить масштабные переговоры, которые он вёл в свой первый срок, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

В понедельник, 17 августа, Трамп заявил, что Ким Чен Ын положительно отреагировал на его предложение о переговорах. Президент США также отметил, что у него сложились тёплые отношения с северокорейским лидером:

Ким Чен Ын всегда относился ко мне с огромным уважением, мы много раз встречались. Я его понимаю, и он понимает меня.

Накануне, 16 августа, Трамп поручил Пентагону серьёзно сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи, объяснив это тем, что они посылают Пхеньяну «неуместный и враждебный сигнал». В Сеуле, по данным СМИ, уже подтвердили, что учения завершатся на шесть дней раньше.

При этом аналитики и некоторые чиновники сомневаются, что новая встреча принесёт результаты. За годы, прошедшие после трёх предыдущих саммитов Трампа и Ким Чен Ына (в Сингапуре в 2018 году, Ханое и на границе двух Корей в 2019 году), ядерный потенциал КНДР серьёзно вырос. По оценкам экспертов, Северная Корея может иметь несколько сотен ядерных зарядов и заметно продвинулась в создании межконтинентальных ракет.

В 2025 году Трамп уже пытался организовать встречу с Ким Чен Ыном во время поездки по Азии, но тогда не удалось договориться о сроках. Теперь же КНДР, которая укрепила связи с Россией и Китаем, может попытаться добиться от США фактического признания себя ядерной державой. Это делает перспективы реальных договорённостей весьма туманными.
42 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 12:50
    Хотеть не вредно. А надо ли это товарищу Ыну?
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +5
      Сегодня, 12:57
      Может и надо, но от ядерки никто не откажется. Слишком много вложено, это раз. И два верить полосатым, это значит только самообман. Сегодня льстивые предложения, завтра, ничего не знаю, выходим из договора.
      1. gsev
        gsev
        +1
        Сегодня, 14:10
        Цитата: ВАМ
        Может и надо, но от ядерки никто не откажется. Слишком много вложено, это раз.

        Трампу при переговорах с северокорейцами надо ставить реальные цели. Для США будет прекрасно, если КНДР согласится не помогать третьим странам с созданием ракетного и ядерного вооружения. Но взамен США должны заставить Путина и товарища Си согласиться на отмену всех санкций против КНДР. А если США откроют свой рынок для северокорейской промышленной продукции, то можно будет попытаться убедить КНДР подумать над сокращением экспорта высокоточного корейского оружия в Россию и Иран. Трамп может войти в историю, если заключит договор о мире между КНДР и Южной Кореей. Переговоры о перемирии вели КНР, КНДР, Южная Корея и США. Возможно и договор о мире может быть подписан с участием всех этих сторон. Тогда у Трампа появится хоть маленький но шанс что республиканская партия не проиграет выборы с разгромным счетом и у Вэнса останутся шансы выиграть президентские выборы через 2 года от республиканской партии.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 14:58
          Цитата: gsev
          Но взамен США должны заставить Путина и товарища Си согласиться на отмену всех санкций против КНДР.

          Интересно узнать, какие санкции, от которых нужно отказаться, реально поддерживает сейчас Россия против КНДР?
          1. gsev
            gsev
            0
            Сегодня, 15:50
            Цитата: Монтесума
            реально поддерживает сейчас Россия против КНДР?

            Официально Россия не отказалась от санкций против КНДР. Нет информации о возможности покупки новых металлорежущих станков из КНДР и запчастей к ним. То же самое можно сказать про обувь, настойки трав и особенно женьшеня, тепличное оборудование, датчики и электротехнику. По идее КНДР должна заместить в России продукцию Аутоникс если бы санкции были отменены.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 16:15
              Цитата: gsev
              Официально Россия не отказалась от санкций против КНДР.

              То есть, заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР не означает отказа от санкций? И, несмотря на это, Ким Чен Ын согласился заключить такой договор? Вы в это верите?
              Вообще-то есть некий нюанс - санкции в своё время вводились Совбезом ООН, и официально их можно отменить единогласным голосованием постоянных членов Совбеза, то есть за отмену дружно голосуют - США, Англия, Франция, Китай и РФ. Поскольку такой вариант исключается, Россия просто перестала соблюдать санкционный режим. В Договоре по этому поводу есть статья 16. Вот только первая половина.
              Стороны противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права. Стороны координируют усилия и взаимодействуют в целях поддержки многосторонних инициатив, направленных на исключение практики применения таких мер в международных отношениях.

              Стороны гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из Сторон, физических и юридических лиц такой Стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой Стороны, товары, работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, происходящие из одной Стороны, предназначенные для другой Стороны.
              1. gsev
                gsev
                +1
                Сегодня, 16:28
                Цитата: Монтесума
                Россия просто перестала соблюдать санкционный режим.

                Вы видите в магазинах замечательные севорокорейские кроссовки? Попробуйте обратиться к российским дипломатам, чтобы Вам помогли найти в КНДР партнеров из КНДР готовых продать оборудование для теплиц или металлорежущие станки и Вы поймете, что санкции против КНДР Россия блюдет эффективнее чем санкции против Украины.
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  -1
                  Сегодня, 17:07
                  Цитата: gsev
                  Вы поймете, что санкции против КНДР Россия блюдет эффективнее чем санкции против Украины.

                  А может быть дело не блюдении санкций? Вот статья из наших СМИ годичной давности.
                  МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения между Россией и КНДР за последние три года улучшаются, товарооборот в прошлом году достиг 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры, сообщил РИА Новости председатель комитета по логистике Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Евгений Никифоров.
                  "Торгово-экономические отношения между Россией и Северной Кореей за последние три года улучшаются. Достаточно сказать, что их товарооборот достиг в прошлом году 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры", - сказал он в кулуарах круглого стола АЭИ "Северная Корея: закрытый рынок - открытые возможности".
                  По словам Никифорова, рост происходит главным образом за счет экспорта из России. "В основном это пищевые продукты - мука, соя, масло, зерновые. Второй большой блок это, конечно, углеводороды", - заметил собеседник агентства. При этом он добавил, что российские предприниматели начинают потихоньку налаживать и импорт из КНДР.
                  Никифоров считает, что большой проблемой в развитии торгово-экономических отношений является абсолютное незнание рынков друг друга: "Мы фактически двигаемся ощупью, надо поднимать уровень осведомленности деловых людей друг о друге". Также, по его словам, необходимо упрощать таможенное регулирование. Кроме того, добавил эксперт, следует развивать логистические пути, "кроме существующего морского, расширять возможности доставки грузов по железной дороге и скорее вводить в строй строящийся автомобильный мост".
                  1. Татьяна Звание
                    Татьяна
                    0
                    Сегодня, 17:13
                    Шаг навстречу КНДР: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью

                    Ухо прострелянный Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном встретиться и от имени США обмануть Ким Чен Ына и народ КНДР!
                    1. Монтесума Звание
                      Монтесума
                      +1
                      Сегодня, 17:17
                      Цитата: Татьяна
                      Шаг навстречу КНДР: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
                      и от имени США обмануть его и народ КНДР!

                      Не тот человек Ким, чтобы дать себя обмануть Трампу. Даже речи об этом не может быть. Выслушает, но решение примет только исходя из интересов своей страны.
                      1. Татьяна Звание
                        Татьяна
                        0
                        Сегодня, 17:44
                        Цитата: Монтесума
                        Не тот человек Ким, чтобы дать себя обмануть Трампу.

                        В США на 3 ноября 2026 года запланированы промежуточные выборов в Конгресс США.

                        Трамп превентивно надеется самим фактом своей встречи с Ким Чен Ыном именно осенью - как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс США - в любом случае поднять свой собственный рейтинг и рейтинг кандидатов от своей Республиканской партии против Демпартии США, а также поднять свой рейтинг в Конгрессе США вообще у всех сторонников своего политического курса!

                        Это у Трампа -тот же самый фокус, что и был со встречей Трампа с Путиным на Аляске в духе Анкориджа.

                        Вряд ли это встреча вообще состоится.
                  2. gsev
                    gsev
                    0
                    Сегодня, 17:20
                    Цитата: Монтесума
                    МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения между Россией и КНДР за последние три года улучшаются, товарооборот в прошлом году достиг 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры, сообщил РИА Новости председатель комитета по логистике Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Евгений Никифоров.

                    Я некоторое время закупался на Черкизовском рынке. Что такое 1 миллион долларов в год? Человек у которого я тогда закупался примерно за 10 лет имея 1 торговое место на Черкизовском рынке продал товаров из КНР на миллион долларов. 35 миллионов долларов это объемы не для страны уровня КНДР а для 2 рядов афганских и азербайджанских торговцев на Черкизовском рынке времен Лужкова. А ведь тогда работал более крупный центр международной торговли у метро ВДНХ на территории общежития. Там оборот дюжины комнат превышал уровень торговли с КНДР в 2024 году. А ведь Зеленскимй в начале 2024 года предложил провести операцию по захвату Курской АЭС. И минфин, разведка и МИД России с 2024 года должны были поставить планы по развитию торгово-экономических отношений с КНДР на самое первое место в своей работе.
                    1. Монтесума Звание
                      Монтесума
                      0
                      Сегодня, 17:35
                      Цитата: gsev
                      35 миллионов долларов это объемы не для страны уровня КНДР

                      С этим никто спорить не будет, очень небольшая сумма, но предполагаю, что развитие торговли обязательно состоится. Интерес обоюдный, и перспектива есть, нужно налаживание контактов. Всё-таки, Северная Корея достаточно закрытая страна, со своим своеобразным укладом жизни, поэтому, именно установление и налаживание контактов является самым тормозным моментом.
                      Моё личное мнение, естественно могу и ошибаться. smile
            2. faterdom Звание
              faterdom
              0
              Сегодня, 20:14
              Россия по неуемной... поучаствовала в наложении этих санкций.
              Но не так давно она, поскольку снять их теперь не может, не продлила механизм контроля за этими санкциями от лица ООН.
              То есть такое вот кино: санкции типа есть, а механизма официального контроля за ними нет.
              То есть выполнять или нет эти санкции - дело добровольное и никем не контролируемое официально.
    2. Voskolina Звание
      Voskolina
      +3
      Сегодня, 13:02
      Ну Ким Чен Ын на "Дух Шэньчжэня" точно не поведется. Как и его соратники А скорее всего забьет на эту встречу. И будет прав. Смысл переливать из пустого в порожнее.
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +4
        Сегодня, 13:36
        Цитата: Voskolina
        И будет прав


        Согласен, коллега! Ну и как бы судьба Венесуэлы, Кубы и тем более Ирана намекает - ЯО это осознанная необходимость и никак выгодных для сев корейцев вариантов предложено не будет. Только ложь, давление, угрозы (если посмеет)! hi
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +2
          Сегодня, 15:17
          На все комментарии один ответ. КНДР от России и КНР может получить всё, ресурсы, технологии и т.п. и т.д., по выгодным ценам. Трамп может дать только бусы (видики, порнуху ну и т.д.). На что повелось в своё время СССР, (расхлёбываем до сих пор). Думаю дураков больше нет, хотя про дух анкориджа????
          1. lubesky Звание
            lubesky
            +2
            Сегодня, 15:36
            Цитата: ВАМ
            дать только бусы


            Цитата: ВАМ
            На что повелось в своё время СССР


            Всмысле ДАТЬ, коллега? Предатели развалили Союз за ВОЗМОЖНОСТЬ приобрести бусы за ресурсы и развал пром производства, а не получить бусы! wassat
            1. ВАМ Звание
              ВАМ
              0
              Сегодня, 15:39
              Вы знаете аплодировали многие. Хотя у меня отец говорил, "ну какой будет сам себе, создавать конкурента". Так всё и получилось. hi
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 12:53
    Трамп видит в этом шанс возобновить масштабные переговоры, которые он вёл в свой первый срок, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

    Он реально считает Корейцев и Вождя Ына идиотами? Доня, Ыну плевать на твою «исключительность», когда тебя «пошлют», ты лучше сразу иди болезный fool а то хуже будет.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:12
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Трамп видит в этом шанс возобновить масштабные переговоры, которые он вёл в свой первый срок, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

      Он реально считает Корейцев и Вождя Ына идиотами? Доня, Ыну плевать на твою «исключительность», когда тебя «пошлют», ты лучше сразу иди болезный а то хуже будет.

      Целью Трампа может быть не только ядерная тема, вполне вероятно предложение каких-то плюшек в обмен за ослабление союза КНДР с Россией. Или такое это совпадение - внезапно возникшее желание Трампа контактировать с Ким Чен Ыном после появившейся информации о возможном появлении в России крупного воинского контингента северокорейцев со своими РСЗО в областях рядом с Украиной?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:53
    ❝ Трамп видит в этом шанс возобновить масштабные переговоры, которые он вёл в свой первый срок, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия ❞ —

    — Попроще бы что-нибудь придумал ...
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    -5
    Сегодня, 12:56
    А смысл? Нефти нет, газа нет. Ну раньше да по наследству с 50-х это было нужно, участвовать в разграничении сторон. Сегодня то какая нафиг разница чего там в КНДР, как. Там вроде даже редкоземов нету, хотя горы есть, что то 80 или 90% страны. Не помню уже точно. Пролив какой северные корейцы не перекроют, там широко всё.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      -1
      Сегодня, 13:15
      Там вроде даже редкоземов нету

      По запасам РЗМ КНДР входит в тройку мировых лидеров. В т.ч. по оценкам Южной Кореи.
      Месторождение редкоземельных металлов в районе города Чонджу в провинции Пхёнан-Пукто (КНДР) было заявлено в декабре 2013 года британской компанией SRE Minerals Limited как крупнейшее в мире с предварительной оценкой ресурсов около 216 млн тонн оксидов редкоземельных элементов.

      Вообще, КНДР называют кладовой полезных ископаемых. Там есть огромная белая гора из оксида магния. Есть месторождения золота, титана, вольфрама, урана, ванадия, молибдена и т.д. в промышленных масштабах.

      Нефти нет, газа нет.

      Нефть и газ должны быть на шельфе Желтого моря т.к. китайцы с 1960-ых добывают нефть на Дацинском месторождении на суше и на море и она все не заканчивается. Россия обязалась помочь КНДР с разведкой нефти и газа на шельфе, но как то не очень торопится - свои бы продать.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 13:26
        Ну тогда вопрос снят зачем уговаривать северных корейцев отказываться от ядрёной бомбы.
        Я правда не понял. Вот мне нейронка говорит мол КНДР обладает крупнейшими запасами редкоземов в 216 лямов тонн. То следующий раз пишет мол крупнейшие запасы в КНР в 52 миллиона тонн. То в России не крупнейший запас в 28 миллионов тонн. Список стран с крупнейшими запасами тоже странный. Кто это место которое решает крупнейшесть запасов?
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          Сегодня, 13:45
          Вот мне нейронка говорит

          Если вы имеете в виду Google AI, то он анализирует данные из кэша, то есть последние статьи по данному вопросу и выбирает наиболее популярные - Google имеет кэширующие сервера по всему миру. Выполнять выборку из всей базы данных нереально и она занимала бы часы или сутки на каждый запрос. Если какой-то Ваня или Джон постят и продвигают информацию, то нейронка может на основании своих алгоритмов признать информацию в этих постах правильной.
          Крупнейшая южно-корейская корпорация по информации типа британской BBC в своих публикациях и радиопередачах оценивала, на оценках признанных экспертов в геологии, КНДР на 1-ом месте как максимум и 3-ем как минимум.
          Что касается месторождения РЗМ в районе города Чонджу в КНДР, то британская компания провела только разведочное бурение, а не оконтуривала все месторождение для промышленной разработки т.к. это очень дорого. После этого компания разорвала все связи с КНДР и списала расходы в убытки. Аналогичный случай был с разведочным бурением в Желтом море - там тоже британская компания получила хорошие результаты и "неожиданно" все бросила, а разведочное бурение в море, кстати, недешево. Предположительно (с вероятностью 100%) это давление США.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 13:47
            ""оценивала на основаниях оценок признанных экспертов КНДР""
            Наверно по КНДР, а не тамошние эксперты? Просто тогда понятно становится, как было со старыми добрыми "советологами" и прочими инфоцыганами.
            1. smart fellow Звание
              smart fellow
              0
              Сегодня, 14:57
              Я поправил т.к. получилась двусмысленность, а вы прочитали до того как я это сделал.

              И по поводу "Ну тогда вопрос снят зачем уговаривать северных корейцев отказываться от ядрёной бомбы.".
              Вопрос тут не в природных ресурсах т.к. в этом случае американцы договорились бы с КНДР. Так, например, в США был скандал когда выяснилось, что Интел покупала золото КНДР (видимо было дешевле, не объяснялось почему).
              КНДР для американцев это перманентное зло. В списке главных угроз США по опросам нередко КНДР занимала первое место, опережая Россию и Китай, хотя это и выглядит на первый взгляд глупо.
              Был случай когда в США сняли фильм где китайские солдаты захватывают руины Белого дома, но госдеп запретил его показ чтобы не портить отношения с КНР. Тогда в фильме заменили китайских солдат на северокорейских. Или другой американский фантастический фильм про инопланетян где американские военные корабли встретились с инопланетянами и американцы предположили, что это северо-корейцы.
              В Корейской войне фактически КНА не потерпела ни одного крупного поражения от американцев и вынуждена была отступить от Пусанского плацдарма где американцев и их союзников она прижала к морю потому, что союзники перерезали пути снабжения в результате Инчхонской операции. Зато корейцы в первый месяц войны полностью (или практически как пишут американцы) уничтожили американскую дивизию и взяли ее командира генерал-майора Дина в плен вместо со всем штабом - это единственный случай в истории когда генерал американской армии попал в плен. Развед. корабль "Пуэбло" действующий корабль ВМС США с прошлого века превращен в музей в Пхеньяне.
              КНДР поддержала Россию с 2014 из-за противостояния России и США. Если бы не это, то корейцы вероятно остались бы в стороне т.к. украинские дела их не касаются. Корейцы воюют с США и их союзниками (Израилем и Южной Кореей) везде где можно: во Вьетнаме, на БВ (Египет и Сирия), а Украину считают прокси США.
  5. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    +2
    Сегодня, 13:01
    Мне все нравится, Дони реально начал стричь деньги со своих партнёров, и когда воины Кима пошли на СВО, сразу за мир начали теперь, мне интересно как скоро юкорея исчезнет в азиатском мире, а следом Тайвань с япошками drinks
  6. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:05
    А почему бы Ыну не убедить Вашингтон отказаться от ядерного оружия?
    В этом случае пользы будет больше не только обеим Кореям,но и Миру в целом. laughing
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 13:07
    А куда Дони деваться то, ув. Ким нюхать вонь "духа Анкориджа" не будет...
  8. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +1
    Сегодня, 13:13
    Заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия??? Это не реально. Столько сил и средств вложено.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 13:14
    Это "жу-жу-жу" неспроста. Не иначе Трампу сообщили, что тов. Ын может существенно ускорить ядерную программу Тегерана, а то и вообще поделиться бомбой. Еще раз американцы "наедут" (налогами, пошлинами или атакой на танкеры) на КНР (Китайскую народную республику) - и поделится. Ведь сами то китайцы - "белые и пушистые", а какие мирные - "ваще".
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:34
      Думаю, во глубине Иранских недр уже трудятся северокорейские физики-ядерщики. Иран всё уже для себя решил и неспроста тянет время...
  10. кредо Звание
    кредо
    -1
    Сегодня, 13:18
    Ким Чен Ын всегда относился ко мне с огромным уважением, мы много раз встречались. Я его понимаю, и он понимает меня.

    "Я уверен, что ты меня уважаешь.
    Молчи и даже не спорь со мною.
    Вижу, ты меня понимаешь,
    Пей виски и айда по девчонкам со мной." drinks
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 13:21
    С Ыном ни дух ни вонь Анкориджа не прокатит. Это наши привыкли играть в многоуровневые игры, а у лучших корейцев все по прямой.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:38
      Это наши привыкли играть в многоуровневые игры,

      Я бы уточнил: " в многоуровневые игры с заведомыми шулерами..."
      Нас обманули
      (Подведение некоторых итогов)
  12. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 13:31
    Шаг навстречу КНДР

    На кой пёс Ыну время тратить на Ржавого? У него и так дел по горло, надо арсенал пополнять, особенно ядрёный. Достойный наследник Ким Ир Сена уже поставил Трампа в позу просителя, так что Донни может посидеть в предбаннике, а вдруг вызовут?..
  13. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 14:06
    оторвать Кима от России не получится. Его не обманешь, не надуешь. Разве только Кремль сам оттолкнёт Корею в угоду "партнёрам". Проходили уже...
  14. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 14:12
    Переговоры можно вести с тем, кто переговороспособен.
    Если одна из сторон неадекватна в своих высказываниях и действиях, то это мазохизм (наши политики называют это доверием к партнерам) .
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:14
    чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

    Ищи чудака за четыре сольдо! А ЯО янки сами примут или южан пошлют забрать? fool
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 14:34
    Уважаемый товарищ Ким уже посылал Рыжего прохвоста на 3 буквы.Неужели Боня думает,что после бомбежек безъядерного Ирана, похищения президента безъядерной Венесуэлы, блокирования безъядерной Кубы остался хоть один разумный руководитель государства,который согласится разоружиться и потом ожидать бомбежек со стороны США? Конечно, Доню пошлют и во второй раз.И скорее всего,ещё дальше,чем в первый раз.
    Совсем Доня ополоумел...Старость никого не щадит.