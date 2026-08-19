Шаг навстречу КНДР: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
1 95342
Дональд Трамп настроен на личную встречу с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном уже в ближайшую осень. По данным западной прессы со ссылкой на представителей американской администрации, переговоры могут пройти в ноябре во время саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь. Впрочем, пока никакой подготовки к этому событию официально не ведётся.
По информации издания, Трамп видит в этом шанс возобновить масштабные переговоры, которые он вёл в свой первый срок, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
В понедельник, 17 августа, Трамп заявил, что Ким Чен Ын положительно отреагировал на его предложение о переговорах. Президент США также отметил, что у него сложились тёплые отношения с северокорейским лидером:
Ким Чен Ын всегда относился ко мне с огромным уважением, мы много раз встречались. Я его понимаю, и он понимает меня.
Накануне, 16 августа, Трамп поручил Пентагону серьёзно сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи, объяснив это тем, что они посылают Пхеньяну «неуместный и враждебный сигнал». В Сеуле, по данным СМИ, уже подтвердили, что учения завершатся на шесть дней раньше.
При этом аналитики и некоторые чиновники сомневаются, что новая встреча принесёт результаты. За годы, прошедшие после трёх предыдущих саммитов Трампа и Ким Чен Ына (в Сингапуре в 2018 году, Ханое и на границе двух Корей в 2019 году), ядерный потенциал КНДР серьёзно вырос. По оценкам экспертов, Северная Корея может иметь несколько сотен ядерных зарядов и заметно продвинулась в создании межконтинентальных ракет.
В 2025 году Трамп уже пытался организовать встречу с Ким Чен Ыном во время поездки по Азии, но тогда не удалось договориться о сроках. Теперь же КНДР, которая укрепила связи с Россией и Китаем, может попытаться добиться от США фактического признания себя ядерной державой. Это делает перспективы реальных договорённостей весьма туманными.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация