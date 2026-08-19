ВКС ФАБы не жалеют: показано уничтожение ПВД ВСУ на Днепропетровском направлении
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Минобороны России опубликовало кадры, на которых можно увидеть уничтожение ПВД ВСУ, обустроенного украинскими боевиками в многоэтажном строении. Целеуказание экипажам ВКС обеспечил расчет разведывательного беспилотника «Князь Вещий Олег».
После того как средствами авиаразведки на Днепропетровском направлении был выявлен очередной пункт временной дислокации противника, по объекту незамедлительно был нанесен удар трехтонной управляемой авиабомбой, уничтоживший строение и находившихся в нем боевиков.
Между тем вопреки заявлениям украинского диктатора Зеленского о мифических «больших успехах» ВСУ в Днепропетровской области, украинская администрация региона объявила эвакуацию населения в Синельниковском районе. При этом украинские ресурсы небезосновательно предполагают, что Зеленский сделал такое заявление, чтобы в медиа сегменте закрепить за своим экс-главкомом ВСУ Сырским статус «победителя». В реальности же на Днепропетровском направлении, как и на других участках фронта, у ВСУ масштабные проблемы, которые в перспективе вполне могут привести к полному обвалу фронта.
Наибольшую обеспокоенность командования ВСУ вызывают беспрерывные удары ФАБами с УМПК, которые наносят огромный ущерб и урон украинским позициям и логистике. Противник опасается, что скоро ВКС РФ начнут системно уничтожать мосты через Днепр, что поставит под угрозу обороноспособность ВСУ в левобережной части бывшей УССР.
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