ВКС ФАБы не жалеют: показано уничтожение ПВД ВСУ на Днепропетровском направлении

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ВКС ФАБы не жалеют: показано уничтожение ПВД ВСУ на Днепропетровском направлении

Минобороны России опубликовало кадры, на которых можно увидеть уничтожение ПВД ВСУ, обустроенного украинскими боевиками в многоэтажном строении. Целеуказание экипажам ВКС обеспечил расчет разведывательного беспилотника «Князь Вещий Олег».

После того как средствами авиаразведки на Днепропетровском направлении был выявлен очередной пункт временной дислокации противника, по объекту незамедлительно был нанесен удар трехтонной управляемой авиабомбой, уничтоживший строение и находившихся в нем боевиков.

Между тем вопреки заявлениям украинского диктатора Зеленского о мифических «больших успехах» ВСУ в Днепропетровской области, украинская администрация региона объявила эвакуацию населения в Синельниковском районе. При этом украинские ресурсы небезосновательно предполагают, что Зеленский сделал такое заявление, чтобы в медиа сегменте закрепить за своим экс-главкомом ВСУ Сырским статус «победителя». В реальности же на Днепропетровском направлении, как и на других участках фронта, у ВСУ масштабные проблемы, которые в перспективе вполне могут привести к полному обвалу фронта.

Наибольшую обеспокоенность командования ВСУ вызывают беспрерывные удары ФАБами с УМПК, которые наносят огромный ущерб и урон украинским позициям и логистике. Противник опасается, что скоро ВКС РФ начнут системно уничтожать мосты через Днепр, что поставит под угрозу обороноспособность ВСУ в левобережной части бывшей УССР.

12 комментариев
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  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +8
    Сегодня, 13:45
    "Противник опасается, что скоро ВКС РФ начнут системно уничтожать мосты через Днепр, что поставит под угрозу обороноспособность ВСУ в левобережной части бывшей УССР."

    Мы тоже ждем этого уже несколько лет.... и надеемся , что это станет явью!
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      -5
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Перфильева Вера
      "Противник опасается, что скоро ВКС РФ начнут системно уничтожать мосты через Днепр, что поставит под угрозу обороноспособность ВСУ в левобережной части бывшей УССР."

      Мы тоже ждем этого уже несколько лет.... и надеемся , что это станет явью!

      Осенью должно быть перелом - сломают хребет бандеровцам, т.к. вся логистика и мосты будут практически полностью разрушены от наших ФАБ УМПК различных калибров.
      1. old64 Звание
        old64
        0
        Сегодня, 18:00
        Который год я слышу: вот у украины кончаются газ, солдаты, оружие, ракеты (нужное подчеркнуть), а воз и ныне там.(
  2. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    +4
    Сегодня, 13:46
    судя по видео строение устояло. вспоминается фрагмент из книги Владлена Татарского, где он пишет, что бомба падающая рядом со зданием не причиняет ему практически никакого урона. Бомба должна попасть непосредственно в здание и взорваться на нижних этажах (идеал первый этаж либо подвал)
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      -1
      Сегодня, 14:02
      бомба падающая рядом со зданием не причиняет ему практически никакого урона. Бомба должна попасть непосредственно в здание и взорваться на нижних этажах (идеал первый этаж либо подвал)

      Смотря какая бомба. Взвыв бомб 3000 или 5000 кг даже если взорвется рядом со зданием, ничего хорошего заХитникам не сулит. А если вакумная бомба взорвется, то от заХитников только рубашка и мокрые штаны останутся...
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 14:10
    нужно больше нечести свинорылой принести в угоду богу ФАБУ!!!!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:11
    Иуда доложил на запад ,за прошлую неделю русские етгрузили на Украину 1460 КАБов .Если даже по 4 под крыло ,то 52 самолётовылета в день .Вроде нормально по интенсивности .Керосин есть .
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 14:17
      Цитата: tralflot1832
      то 52 самолётовылета в день

      В годы ВОВ одна! эскадрилья делала больше вылетов
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:33
        Сейчас важно не количество самолётовылетов ,а результативность
        .Сейчас может и один самолётовылет решить исход войны .Прошлыми волнами мыслите .
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 19:27
        Цитата: Konnick
        В годы ВОВ одна! эскадрилья

        Тогда самолеты были сильно проще.
  5. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 16:09
    Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Водянское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
  6. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    Сегодня, 16:17
    Заметка ни о чём. Надеюсь, что когда-нибудь количество перерастёт в качество.