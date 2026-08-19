МИД РФ: Израиль регулярно заверяет Россию об отсутствии поставок оружия Украине
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Россия регулярно получает от Израиля заверения в том, что слухи о передаче оружия Украине не имеют под собой оснований.
Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.
По его словам, Москва время от времени натыкается на подобные сообщения и сразу же поднимает их с израильской стороной по разным каналам связи. В ответ, как уточнил дипломат, российские представители слышат, что эта информация ложная, и получают подтверждения того, что позиция Израиля по этому вопросу остаётся неизменной.
Кинщак также заметил, что украинский кризис и ухудшение обстановки на Ближнем Востоке не прошли бесследно для отношений двух стран. Тем не менее, Израиль, даже несмотря на серьёзное давление западных партнёров, так и не присоединился к санкциям против России официально.
При этом представитель МИД подчеркнул, что многие израильские бизнесмены из-за страха попасть под вторичные ограничения стараются не быть замеченными в совместных проектах. Однако, добавил он, политический диалог между странами остаётся доверительным.
Дипломат также обратил внимание, что Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху поддерживают постоянный контакт, а минувшим июнем в российской столице состоялись обстоятельные переговоры с заместителем гендиректора израильского внешнеполитического ведомства Ювалем Фуксом.
Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов также подтвердил RTVI, что Тель-Авив с самого начала конфликта не поставляет Киеву смертоносное оружие. Помощь, по его словам, ограничилась бронежилетами, системой оповещения для мирных жителей и медицинскими проектами. Однако неоднократно всплывала информация и о совсем другом оружии израильского производства на вооружение ВСУ.
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