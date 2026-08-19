МИД РФ: Израиль регулярно заверяет Россию об отсутствии поставок оружия Украине

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МИД РФ: Израиль регулярно заверяет Россию об отсутствии поставок оружия Украине


Россия регулярно получает от Израиля заверения в том, что слухи о передаче оружия Украине не имеют под собой оснований.



Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.

По его словам, Москва время от времени натыкается на подобные сообщения и сразу же поднимает их с израильской стороной по разным каналам связи. В ответ, как уточнил дипломат, российские представители слышат, что эта информация ложная, и получают подтверждения того, что позиция Израиля по этому вопросу остаётся неизменной.

Кинщак также заметил, что украинский кризис и ухудшение обстановки на Ближнем Востоке не прошли бесследно для отношений двух стран. Тем не менее, Израиль, даже несмотря на серьёзное давление западных партнёров, так и не присоединился к санкциям против России официально.

При этом представитель МИД подчеркнул, что многие израильские бизнесмены из-за страха попасть под вторичные ограничения стараются не быть замеченными в совместных проектах. Однако, добавил он, политический диалог между странами остаётся доверительным.

Дипломат также обратил внимание, что Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху поддерживают постоянный контакт, а минувшим июнем в российской столице состоялись обстоятельные переговоры с заместителем гендиректора израильского внешнеполитического ведомства Ювалем Фуксом.

Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов также подтвердил RTVI, что Тель-Авив с самого начала конфликта не поставляет Киеву смертоносное оружие. Помощь, по его словам, ограничилась бронежилетами, системой оповещения для мирных жителей и медицинскими проектами. Однако неоднократно всплывала информация и о совсем другом оружии израильского производства на вооружение ВСУ.
36 комментариев
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  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +7
    Сегодня, 13:57
    Израиль регулярно заверяет Россию об отсутствии поставок оружия Украине

    Так и не удивительно...
    Евреи постоянно и регулярно бомбят Ливан и сектор Газа, заявляя, что там живут не люди...
    1. El123 Звание
      El123
      -13
      Сегодня, 14:00
      Ну зачем нести эту чушь? Это ты вкладываешь свои идеи в якобы сказанное другими. Так же как и отказываешься признавать людьми живущих на украине
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 14:05
        люди - людьми, а бандерогосударственность должна быть уничтожена! или нет? кстати, а те слова (выше), на которые вы ответили - неправда?
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +6
          Сегодня, 14:52
          Лично видел B-300 — израильский гранатомёт, может конечно он через третьи страны попал к украм, то мне неведомо request
          1. Пупырчатый Звание
            Пупырчатый
            +4
            Сегодня, 15:34
            Ну в Израиле он много лет не пользуется. Несколько десятилетий. Продавался в кучу стран, а американцы сделали и продавали свою версию.
      2. Правдодел Звание
        Правдодел
        +7
        Сегодня, 14:12
        Что-то вы, уважаемый El123 (Дмитрий), со своими комментариями совсем не туда полезли...
        1. Приличие требуют при обращении к незнакомому лицу соблюдения вежливости, поэтому ваши "ты, не ты" и т.д. списывают на ВАШУ безграмотность.
        2. На Украине живут и люди, и не люди, которых, по вашему выражению, никак нельзя признать людьми. Или вы считаете людьми всех этих озверелых укробандерлогов=фашистов, убивающих ни в чем не повинных людей, также живущих на Украине, или считаете людьми озверелых укробандерлогов=фашистов, убивающих женщин, стариков, малолетних детей, вспарывающих животы у беременных женщин, отрезающих головы и руки у своих мертвых и раненых солдат, чтобы их не опознали, или вы считаете людьми озверелых укробандерлогов=фашистов разносящих в щебень общежитие, где живут дети и т.д., и т.д.
        Для перечисления всей мерзости, которую творят эти ваши озверелых=е укробандерлоги=фашисты на Донбассе не хватит целого сайте.
        Так, что, на Украине действительно живут не только люди, но и гады, выродки, , которые никак не попадают под определение людей..
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Правдодел
      Евреи постоянно и регулярно бомбят Ливан и сектор Газа, заявляя, что там живут не люди...

      Baba Necia 114,6: “Евреи – человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери.”
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 14:54
      Вполне возможен такой вариант-Израиль -Прибалтика-Украина.
      А в целом. получая вооружение из Израиля, страны отдают Украине "антиквариат"...
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:07

      Правдодел
      Сегодня, 13:57

      hi Достаточно знать, что все сионистские по ццы завязаны на деньгах, а военные деньги самые жирные наряду с наркотиками, проституцией.
      Ещё в прошлом веке знаменитый автопромышленник Г. Форд заявлял
      -Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей, то прекратятся войны и революции.
      Сионистский хвост вертит несколькими собаками, включая Фашингтон, поэтому биби, а следом его сменщик и дальше будет пользовать Фашингтоном и Кремлём в своих шкурных интересах.
      1. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 15:37
        Цитата: ZovSailor
        Ещё в прошлом веке знаменитый автопромышленник Г. Форд заявлял
        -Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей, то прекратятся войны и революции.

        А у Гитлера таких цитат еще больше. Предлагаете его тоже цитировать? Или негативные цитаты Форда об СССР? Это так смешно когда собственному мирровозрению, попадающему под экстремистскую статью, пытаются придать весомость цитатами известных людей.
      2. Наган Звание
        Наган
        -1
        Сегодня, 19:21
        Цитата: ZovSailor
        Ещё в прошлом веке знаменитый автопромышленник Г. Форд заявлял
        -Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей, то прекратятся войны и революции.
        за что Гитлер его и наградил высшей наградой, какая только была в Рейхе для иностранцев, Большой Крест Германского Орла.
    5. Комментарий был удален.
    6. Ми Ха Эль Звание
      Ми Ха Эль
      -1
      Сегодня, 16:34
      Цитата: Правдодел
      Израиль регулярно заверяет Россию об отсутствии поставок оружия Украине

      Так и не удивительно...
      Евреи постоянно и регулярно бомбят Ливан и сектор Газа, заявляя, что там живут не люди...

      Согласно официальной позиции России, неоднократных заявлений Президента России В.В.Путина и главы МИД России Сергея Лаврова : - Государство Израиль входит в список дружественных России стран , а к её русскоязычным гражданам всегда относятся особо радушно и вежливо. Так , что любые вбросы на эту тему прямых поставок летального оружия из Израиля в Украину для всу , - есть попытка посеять вражду между двумя государствами и их гражданами, и идут вразрез с государственной политической линией Российского Государства и высших органов власти.
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +6
    Сегодня, 14:00
    Сразу вспомнился фильм "Брат - 2"
  3. rytik32 Звание
    rytik32
    +3
    Сегодня, 14:01
    РЛС RADA поставляют на Украину
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 14:39
      Вот тут и сидит классический еврейский цимес. Фактически РЛС не являются вооружением. Вооружение- это средства для поражения целей. hi
    2. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 15:38
      Не напрямую. Это гражданская история, находящаяся в свободном обороте, не имеющая особых ограничений, и ее закупали и отправляли латыши. Как государство Израиль ее в отличии от скажем Турции на Украину не поставлял.
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 14:02
    снова "обманывают"? "надувают"? laughing кремлёвских стратегов
    1. gsev
      gsev
      +1
      Сегодня, 17:39
      Цитата: ПВВ22121922
      снова "обманывают"? "надувают"?

      Израиль поставлял оружие многим странам. Возможно некоторые из них перепродают ранее купленное оружие на Украину. Например Азарбайджан победив Армению может некоторые излишки старого оружия продать УКраине. Сербия и Болгария более русофобские страны по сравнению с Израилем и более активно поставляют оружие убивать русских. Если Сербия продает снаряды для этого пока через третьи страны, то Болгария напрямую.
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 14:05
    Помощь, по его словам, ограничилась бронежилетами, системой оповещения для мирных жителей и медицинскими проектами.
    Мне вот любопытно, Израиль Украине помогает, и всё исключительно гуманитарная помощь, аналогичные поставки из Израиля в Россию поступают?
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Gomunkul
      Мне вот любопытно, Израиль Украине помогает, и всё исключительно гуманитарная помощь, аналогичные поставки из Израиля в Россию поступают?

      С чегой-то, если Израиль считает Россию государством-агрессором? request
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 19:16
      Цитата: Gomunkul
      аналогичные поставки из Израиля в Россию поступают?

      Нельзя, бо ссанкции.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 14:10
    МИД РФ: Израиль регулярно заверяет Россию об отсутствии поставок оружия Украине

    Россия регулярно развешивает лопухи для развешивания израильской лапши. В конце концов Иран союзник нам, какого пса мы общаемся с агрессором?!
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 14:12
      России союзник, а для олигархата враг.
    2. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 15:01
      Пути руководства, дальше Вы сами знаете.
    3. spirit Звание
      spirit
      +4
      Сегодня, 15:42
      для развешивания израильской лапши

      Большинство кокляцких Дронов Китайские, из их комплектующих) Но про Китай никто что то не пишет)
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 14:14
    Евреям верить- себя не уважать.
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      0
      Сегодня, 14:47
      Достаточно посмотреть на фамили кремлевских сидельцев и олигархата, так вопросы отпадут сами.
  8. кукс Звание
    кукс
    +2
    Сегодня, 14:16
    Россия регулярно получает от Израиля заверения в том, что слухи о передаче оружия Украине не имеют под собой оснований.
    Ложь гою не грех а добродетель.
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 14:23
    Израиль регулярно заверяет Россию об отсутствии поставок оружия Украине

    Еврейцам верит - себя не уважат!
    Врут как дышат, без зазрения совести и стыда.
    Для них - это бизнес на крови, и ничего личного....
  10. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 14:32
    Официально израильская власть отказала Киеву в элементах Купола, а сколько всего частных компаний, которые втихую толкают оружие всукам, один бог ведает. Вот, наши время от времени им и показывают обломки ихних образцов с поля боя, они отрицают, политика. Там полстраны, выходцев из России, тоже людей и мрази полно.
  11. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +2
    Сегодня, 14:42
    Это неравноценный обмен на Иран. То, что Израиль что-то там продаст укре, большого значения не имеет, оружия израильского на украине полно, неважно как оно поступает, официально или через посредников. А вот нам жизненно необходимо помогать Ирану комплектующими, чтобы Иран выстоял в войне с США, от этого зависит цена на нефть прежде всего и исход войны с укрой.
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 14:50
    Пустое. Официально правительство может и не продает.
    Но на дворе капитализм.
    Что может помешать частнику перепродать через посредника чтонибудь гражданское или запчасти? да ничего.

    Оружие? да вы что! просто электронные решения, например ,в Польшу...

    Даже ку нас. Есть главэнергетики. А снабжают население куча получастных посредников. Регулярно получая свою долю и делясь с кем нужно... (по делу Аршуковых ,например ,видно)
  13. koksalek Звание
    koksalek
    +1
    Сегодня, 15:39
    если пипл схавает то говорить можно всё что угодно
  14. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 18:43
    Верю
    Верю в политическую волю правительства Израиля не не посылать захваченное барахло на Украину
    Но не верю лицемерию сионистских русофобов, они нам как минимум не союзники ,а враги
    Cледует и дальше всем чем возможно помогать Ирану
  15. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:13
    На фотке, между прочем, оружие, конфискованное Армией Обороны Израиля у террористов, и явно не НАТОвских образцов. А вот фотки израильского оружия, конфискованного у xoxлов, нет, потому что не поставлялось. Ну разве что xoxлы по лицензии сделали еще до 2022 партию автоматов "Тавор" под 5.45х39, но они пошли не в линейные части, а в придворные, типо роты почетного караула. Да и то, производство прекратили в 2021 потому что слишком дорого обходились, дороже оригинала, а почему - догадайтесь сами.
  16. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:44
    Прачка заработала, про скандал в 22- 23 годах забыли, как еврейцы воевали на окраине против России. Погани этой и в кремле достаточно.