Генпрокуратура ФРГ задержала второго участника подрыва «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии задержала второго фигуранта по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщает немецкая пресса.Следователи Генпрокуратуры ФРГ задержали ещё одного гражданина Украины, якобы причастного к подрыву газопроводов. Его задержали в Хорватии и уже доставили в Германию, куда ранее был экстрадирован экс-сотрудник СБУ Кузнецов, также обвинённый в подрыве «Северных потоков».Как сообщает Der Spiegel, второго задержанного зовут Владимир Ш. (по другим данным - З.), немецкие следователи охотились за ним уже давно, но ему дважды удавалось от них уходить. Первый раз его попытались задержать в Польше в 2024 году по общеевропейскому ордеру, но он сумел уйти и скрыться на территории Украины. В сентябре 2025 года его снова задержали в Польше, но польский суд отказал в экстрадиции в Германию, заявив, что российские газопроводы являются «законной военной целью». После освобождения он снова скрылся от немцев.На этот раз Владимира Ш. задержали в хорватском городе Пула, после чего быстро отправили в Германию, где им вплотную займутся немецкие правоохранители. По версии Генпрокуратуры ФРГ, в операции по установке взрывных устройств на газопроводы участвовали несколько украинских военных. Пока удалось задержать двоих.

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