Генпрокуратура ФРГ задержала второго участника подрыва «Северных потоков»

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Генпрокуратура ФРГ задержала второго участника подрыва «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии задержала второго фигуранта по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщает немецкая пресса.

Следователи Генпрокуратуры ФРГ задержали ещё одного гражданина Украины, якобы причастного к подрыву газопроводов. Его задержали в Хорватии и уже доставили в Германию, куда ранее был экстрадирован экс-сотрудник СБУ Кузнецов, также обвинённый в подрыве «Северных потоков».



Как сообщает Der Spiegel, второго задержанного зовут Владимир Ш. (по другим данным - З.), немецкие следователи охотились за ним уже давно, но ему дважды удавалось от них уходить. Первый раз его попытались задержать в Польше в 2024 году по общеевропейскому ордеру, но он сумел уйти и скрыться на территории Украины. В сентябре 2025 года его снова задержали в Польше, но польский суд отказал в экстрадиции в Германию, заявив, что российские газопроводы являются «законной военной целью». После освобождения он снова скрылся от немцев.



На этот раз Владимира Ш. задержали в хорватском городе Пула, после чего быстро отправили в Германию, где им вплотную займутся немецкие правоохранители. По версии Генпрокуратуры ФРГ, в операции по установке взрывных устройств на газопроводы участвовали несколько украинских военных. Пока удалось задержать двоих.
22 комментария
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  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 13:56
    Генпрокуратура ФРГ задержала второго участника подрыва «Северных потоков»

    Хи-хи... А когда задержит основного подрывателя англичанку!?
    Ответ: никогда!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 14:08
      Пока удалось задержать двоих.
      Тут главное не выйти на самих себя !
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 14:17
      К чему бы это всё?
      Не уж то Германия потребует от Украины компенсацию за неполученную прибыль от поставки газа? recourse
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 15:05
        Цитата: кредо
        К чему бы это всё?

        В этом что-то есть!
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 15:46
          Как мне кажется, генпрокуратура немцев - это прикрытие. А работают спецслужбы в общем, а контрразведка в частности.
          Возможно ( не утверждаю) немцам и нас рать на северный поток и поставляемый газ. Но спецслужбам не нас рать на тех, кто работает против Германии!
          Я согласен, что эти хо хлы всего лишь исполнители. А вот кто стоит за ними, немцам и надо узнать! И сейчас с этих хо хлов вытрясут все! Пароли, явки, связи и т. д.
          пысы. Не срастаются действия немцев с формулой : * Лишь бы не выйти на самих себя! * laughing
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Правдодел
      Хи-хи... А когда задержит основного подрывателя англичанку!?

      Англичанка, как всегда гадит и всё свалит на исполнителей, мол, я тут не причём и не виновата я! tongue
    4. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 14:46
      "Ах, водевиль, водевиль"...
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:05
      Правдодел
      Сегодня, 13:56
      Хи-хи... А когда задержит основного подрывателя англичанку!?
      Ответ: никогда!

      hi Хочется надеяться, что фрицы допросили знаменитого журналиста С. Херша, лауреата Пулитцеровской премии, первого опубликовавшего статью об основных виновниках- организаторах подрыва "Северных потоков" ещё в феврале 2023 г., спустя полгода после диверсии.
      Правда, я не исключаю, что журналист тоже может ставить какие-то шкурные личные планы, уводя следствие от основных организаторов и заказчиков международного преступления.
      Самое главное
      - Какое наказание понесут исполнители, заказчики и организаторы этого международного преступления, если удастся довести до логического завершения с доказательствами в суде, и понесут ли они наказание?
  2. vet Звание
    vet
    -3
    Сегодня, 14:03
    Немцы хоть что-то делают. А не выражают озабоченность и не чертят давно ставшие коричневыми линии.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +12
      Сегодня, 14:17
      Немцы хоть что-то делают.

      Удивляет другое. Захватить этих персонажей в любой точке земного шара и привезти в Москву должны были не немцы, а спецы из ГРУ или бывшего ПГУ КГБ. Остались ли вообще такие спецы?
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Сегодня, 14:23
        Цитата: Ате_ист
        Остались ли вообще такие спецы?

        Сомневаюсь. Сейчас в эти службы больше идут за шальными деньгами нежели для бескорыстной службы отечеству. Лично знаю людей, которые после начала СВО быстро написали рапорты по уходу со службы.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 17:05
          И эти рапорты удовлетворили?
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 14:38
        Все их навыки ушли на ликвидацию Кузьминова в Испании. Теперь отдыхают несколько лет, может когда-нибудь ещё кого из предателей поймают...
      3. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +2
        Сегодня, 16:34
        Цитата: Ате_ист
        Захватить этих персонажей в любой точке земного шара и привезти в Москву должны были не немцы, а спецы из ГРУ или бывшего ПГУ КГБ
        Вот именно это у меня всегда и вертелось а голове
  3. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 14:22
    Странный человек. знает, что он в розыске и выезжает с украины в другие страны. что то здесь не чисто.
  4. LaraM Звание
    LaraM
    0
    Сегодня, 14:28
    Из-за чего вся эта эпопея? Там страховка что ли есть? Дорогих украинских партнеров за порчу имущества заставят платить, значит.
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:35
    По поводу того, как немцы пишут фамилии.
    "...второго задержанного зовут Владимир Ш. (по другим данным - З.)".
    Например, Шевченко. Вроде-бы, "Ш", а по немецки Schevtchenko.
    "Sch" начинается с "S", a звучит "Ш".
    Ещё круче Жученко - Zhuchenko.
    Вот и разночтение в написаниях и произношениях. recourse
  6. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 14:47
    Цитата: alexoff
    Все их навыки ушли на ликвидацию Кузьминова в Испании. Теперь отдыхают несколько лет, может когда-нибудь ещё кого из предателей поймают...

    Кузьминов на ваших похоронах простудиться
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 15:43
    да-да, мы вам верим всеми фибрами души..... bully
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:58
    Я надеюсь генпрокуратура Германии опровергнет закон Архимеда , как на пластиковое корыто, загрузили 100 тонн оборудования и оно не пошло на дно
  9. old64 Звание
    old64
    0
    Сегодня, 17:55
    В сентябре в Германии выборы. Лидирует пока ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), противопоставляющая правительству канцлера Фридриха Мерца. Вот и суетятся немцы...
    Ищут крайних в экономическом обвале Германии с энергоресурсами.
  10. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:01
    Это исполнители, а организатор Байден он инициировал преступление. К суду негодяя, слабо?