Порт встал, а дешевеет амбар: чем обернулась остановка Новороссийска

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Порт встал, а дешевеет амбар: чем обернулась остановка Новороссийска


В ночь на 12 августа беспилотники ударили по портовой инфраструктуре Новороссийска. После атаки остановились Новороссийский зерновой терминал и НКХП, операторы которых сообщили о повреждениях. 13 августа операции прекратил КСК — крупнейший из трёх; как сообщил владелец, решение приняли ради безопасности работников и инфраструктуры. К 19 августа ни один из трёх не заработал, а РЖД до 22 августа ограничила отправку грузов в порт. Дальше — не про сводку. Дальше — про деньги.



Что именно встало и можно ли это заменить


Три терминала — это совокупная паспортная мощность 26,1 млн тонн в год: КСК — 10,5 млн, Новороссийский зерновой терминал — 8,5 млн, НКХП — 7,1 млн. Только складывать эти цифры и объявлять весь объём потерянным нельзя: паспорт — это потолок, а не то, что выпадает из экспорта в день остановки. Сколько именно недосчитается вывоз, решает длительность простоя. «СовЭкон» прикинул порядок: если НЗТ и НКХП не заработают за считаные дни, оценку августовского экспорта пшеницы придётся срезать на 0,5–0,7 млн тонн. И это ещё до полной картины — с учётом всех ограничений август может дать всего 3–3,4 млн тонн против 4,5 годом ранее и пяти в среднем за пятилетку. Такого слабого августа не было с сезона 2016/17.

Перебросить этот поток на другие порты быстро и целиком нельзя. Тамань, Туапсе, Азов, Балтика, Каспий есть на карте, но свободных мощностей у них не хватит, чтобы разом принять новороссийский объём, а для зерна с юга каждый обходной маршрут — это ещё и лишние рубли на тонну. Азовское направление и само зажато: через него в прежние годы уходила заметная доля российского зернового экспорта, по отдельным оценкам около четверти, — и судоходство там уже стеснено. Kpler оценивает: если ограничения на Азове сохранятся, во втором полугодии Россия может недосчитаться до 6,5 млн тонн потенциального экспорта пшеницы. Это сценарий, не приговор. Но заменить глубоководную новороссийскую перевалку быстро и без надбавки к цене — не выйдет.

Концентрация в одной точке удобна, пока всё работает, — и превращается в единую точку отказа, как только по ней прилетает.

Куда поехала цена


Дальше цена двинулась туда, куда и должна была. Год назад пшеница четвёртого класса стоила на четверть дороже, чем сейчас, — сегодняшняя цена упала до минимума с мая 2024 года. Логика простая и жёсткая: зерно труднее вывезти — экспортёр осторожничает с закупкой — а внутри страны его девать некуда, и цена оседает. По внутреннему мониторингу «СовЭкона», за неделю с 10 по 16 августа пшеница подешевела до 11–11,5 тыс. рублей за тонну, ячмень — сразу на 5,6 процента. Директор «СовЭкона» Андрей Сизов прямо связывает ускорение падения с остановкой терминалов; а те, у кого есть где хранить, придерживают урожай и ждут лучшей цены.

Только честно: дрон тут не единственный виновник. Цена оседала и раньше — давили новый урожай, слабый экспортный спрос, ограничения на Азове. Прогноз экспорта пшеницы «СовЭкон» срезал до 44,6 млн тонн в сезоне 2026/27 (с 46,5 млн) ещё в конце июля — до всякого удара по терминалам, именно из-за азовской навигации. Так что остановка Новороссийска — не начало истории, а свежий груз поверх и без того просевшей полки. И всё это давит в одну сторону — на того, кто продаёт зерно.

А теперь сопоставь. Экспортную пошлину вводили под лозунг: сдержать внутренние цены, поддержать переработку. Годами она делала одно — не пускала высокую экспортную цену вниз, к производителю. И к нынешнему удару фермер подошёл с уже подрезанной рентабельностью — а тут ещё и вывезти излишек стало нечем в срок. Стабилизация состоялась. Вопрос только, для чьего кошелька. (Насколько пошлина давит именно на этой неделе — зависит от её ставки, курса и мировой цены; но направление у неё всегда одно.)

Кто это переживёт, а кто нет


У противоположной версии есть сильный довод, и его стоит взять всерьёз. Звучит он так: это форс-мажор на недели, а не структурный слом. Терминалы восстановят, часть груза уйдёт через Тамань и Балтику. Мировой рынок дёрнулся, но не запаниковал: чикагская пшеница на новостях об ударе прибавила несколько процентов — и на том успокоилась, глобального дефицита никто не закладывает. Да и цена, как мы видели, падала независимо от дрона. Довод честный. Проверим только, для кого он верен.

Верен он для того, у кого есть чем ждать. Оговорюсь: зерно для ОЗК и «Деметра-Холдинга» — профильный бизнес, а не побочный поток, так что бьёт и по ним. Но у крупного оператора есть подушка — кредит подешевле, свои элеваторы, запасной маршрут, а у ГК «Дело», куда входит КСК, ещё и вся логистическая империя за спиной. Такой пересидит простой и перекинет часть груза в обход. Для него это минус в марже, а не вопрос выживания.

А теперь тот, для кого довод не работает. Хозяйство юга: своего элеватора на долгое хранение нет, посевная взята под кредит, зерно надо продавать сейчас — держать негде, долг ждать не будет. Ему говорят: рынок восстановится через месяц-другой. Прекрасно. Только кассовый разрыв ждать месяц-другой не умеет. Он продаёт по дну мая 2024 года — или не продаёт вовсе и платит за чужой склад. «Переждать» — это роскошь того, у кого есть подушка. У фермера в начале цепочки её нет.

Зерно дешевеет — почему хлеб не дешевеет следом


Напоследок — про то, что заденет каждого у кассы. Дешёвое зерно не сделает хлеб дешевле, хотя логика подсказывает обратное. Зерновое сырьё — лишь часть цены буханки: остальное это переработка, зарплаты, энергия, перевозка, упаковка и наценка сети. Поэтому падение цены пшеницы доползёт до полки медленно и по капле — если вообще доползёт. А у того, кто это зерно вырастил, дешевизна вычитается из выручки сразу и целиком, со всей проданной партии. Подорожает ли хлеб — разговор отдельный и по другим причинам; но вслед за упавшим зерном вниз он не пойдёт.

И это общее правило, которое стоит за частным случаем. Как только у инфраструктуры появляется цена риска, счёт за неё уходит вниз — к тому, у кого меньше всего рычагов упереться. У кого нет ни своего министерства, ни запасного маршрута, ни склада, ни подушки, чтобы переждать. Дрон эту уязвимость не создал. Он только показал, кто в этой конструкции стоит первым и принимает удар на свою выручку.

Убытки от простоя посчитают в недопоставленных тоннах и недополученной прибыли операторов. А для фермера они лягут в закупочную цену: зерно то же самое, а дают за него меньше — потому что за сотни километров сузился путь к экспортному рынку, и от этого фермера уже ничего не зависит.
47 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 14:22
    Логика простая и жёсткая: зерно труднее вывезти — экспортёр осторожничает с закупкой — а внутри страны его девать некуда, и цена оседает.

    Всё элементарно! Сельхозпроизводителей должно поддерживать Государство!
    1. Льготное кредитование.
    2. Гарантированный объём ГСМ по фиксированным ценам.
    3. Гарантированный выкуп произведённой продукции по заранее согласованной цене.
    4. Помощь в переработке выращенной продукции, получение Добавленной стоимости (мука а не зерно).
    5. Льготное налогооблажение.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +11
      Сегодня, 14:33
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Всё элементарно!

      Именно! Есть КНДР, Китай, Иран, Вьетнам и множество других готовых вывезти зерно. Вот только "хозяевам жизни" обязательно нужно отправить ценную сельхозпродукцию на переработку в корма в Турцию и Европу, потому что именно туда следуют грузы из Севастополя. Может сами догадаетесь откуда такое рвение и как это связано с теми чиновниками и олигархами чьи семьи и и недвижимость там находится.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 16:01
        Цитата: Vitaly_pvo
        Есть КНДР, Китай, Иран, Вьетнам

        В прошлом году видел китайцев в Азове, зерно вывозили, сейчас этот путь закрыт, а по железке туда не дотащить. Проблема в логистике а не в покупателях.
      2. Шамиль Балигов
        Шамиль Балигов
        +1
        Сегодня, 20:39
        Как зерно из Ростова отправить в КНДР или Вьетнам без портов . Зерно и так стоит копейки для страны это много
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 14:36
      Государство должно порт от дронов защищать, особенно если в порту ЧФ базируется, а не тушить потом пожары деньгами
      1. ian Звание
        ian
        +2
        Сегодня, 15:08
        Цитата: alexoff
        Государство должно порт от дронов защищать, особенно если в порту ЧФ базируется, а не тушить потом пожары деньгами

        Список из 3 томов сколько всего государство должно. Еще том на примечания.
        Другой вопрос что оно может и что из этого делает. hi
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 15:32
          Список из 3 томов
          с теми государевыми мужами, которые у нас не отвечает ни за что и никогда
        2. Комментарий был удален.
    3. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 14:39
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Сельхозпроизводителей должно поддерживать Государство!


      Это только в том случае, когда сельхозпродукция идет на внутренний рынок. А в данном случае сельхозпродукция идет на экспорт.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +3
        Сегодня, 14:45
        Цитата: kromer


        Это только в том случае, когда сельхозпродукция идет на внутренний рынок. А в данном случае сельхозпродукция идет на экспорт.

        Стесняюсь спросить, а с экспорта разве государство не получает доходы?
        Поддержка нужна сельхозпроизводителям вне зависимости куда идёт продукция. Причём помогать нужно не только «избранным» агрохолдингам, а именно всем, включая мелких. Это даст колоссальный прирост произведённой продукции, сколько у нас земель зарастает без использования am
        А голод на планете с учётом роста населения - не за горами!
        1. kromer Звание
          kromer
          -3
          Сегодня, 14:52
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Стесняюсь спросить, а с экспорта разве государство не получает доходы?


          Какой толк от этих доходов, если эти деньги отдавать обратно сельхозпроизводителям в виде помощи? Тем самым стимулировать сельхозпроизводителей вывозить из страны сельхозпродукцию, в то время, когда у нас в стране сельхозпродукция стоит дорого. Вот когда цены на внутреннем рынке будут низкие, когда народ сможет удовлетворить свои потребности, тогда стимулирование вывоза из страны излишков и можно обсудить.
          1. ЗВЕРОБОЙ Звание
            ЗВЕРОБОЙ
            +1
            Сегодня, 14:56
            Цитата: kromer
            когда народ сможет удовлетворить свои потребности, тогда стимулирование вывоза из страны излишков и можно обсудить.

            Вот тут встаёт вопрос о планировании в экономике, нужно точно понимать и давать задания на производство сельхозпродукции как для внутреннего рынка, так и на экспорт. С обязательствами об обязательном выкупе произведённой продукции! hi
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 14:58
              Цитата: ЗВЕРОБОЙ
              стаёт вопрос о планировании в экономике, нужно точно понимать и давать задания на производство сельхозпродукции как для внутреннего рынка, так и на экспорт.


              Екатерина 2 поступила проще. Она запретила сельхозпродукцию вывозить из страны, пока цены внутри страны не упали до минимума.
              1. советник 2 уровня Звание
                советник 2 уровня
                -5
                Сегодня, 15:58
                Цитата: kromer
                Екатерина 2 поступила проще. Она запретила сельхозпродукцию вывозить из страны, пока цены внутри страны не упали до минимума.

                нерабочий метод в наших реалиях, так как у нас нет царя и нет СССР.. хотя с точки зрения, что через пару лет агрохолдинги скупят оставшиеся земли у разорившихся фермеров и хозяйств- вполне действенный и рабочий.. Вы за их усиление? или за ослабление нашего с/х вообще? laughing
                П.С. ну и еще бюджет с продажи зерна- кучу денег не получит ко всему прочему... Кстати Екатерина- запрет на вывоз зерна - наоборот отменила, а не ввела... причем - вводили его вообще, по причине голода в стране...
                1. kromer Звание
                  kromer
                  +1
                  Сегодня, 18:53
                  Цитата: советник 2 уровня
                  нерабочий метод в наших реалиях


                  Я бы сказал: антиконституционный.

                  Цитата: советник 2 уровня
                  что через пару лет агрохолдинги скупят оставшиеся земли у разорившихся фермеров и хозяйств-


                  Их и так скупят, не через 2 года - так через 5 лет, вопрос времени. Крупные хозяйства всегда сожрут мелкие хозяйства.

                  Цитата: советник 2 уровня
                  Вы за их усиление?


                  За их усиление. Чем крупнее сельскохозяйственная компания, тем у нее больше шансов выжить на мировом рынке, тем больше шансов победить в борьбе с мировыми монстрами.

                  Цитата: советник 2 уровня
                  Кстати Екатерина- запрет на вывоз зерна - наоборот отменила, а не ввела... причем - вводили его вообще, по причине голода в стране...


                  Вы сказали правду ..... только не всю, кое что умолчали.
                  Отменила не запрет, а ограничения Елизаветы, но потом сама несколько раз вводила временные запреты. Эти запреты не действовали месяцами или годами, их отменяли, как только ситуация с продовольствием нормализовывалась.
                  В 1762 году Екатерина отменяет постоянные ограничения Елизаветы.
                  В том же 1762 году Екатерина временно вводит запрет на вывоз сельхозпродукции за рубеж. Запрет ввела, чтобы остановить стремительный рост цен на хлеб внутри страны - мера сработала, цены стабилизировались, а внутренний рынок наполнился сельхозпродукцией.
                  В 1770-е годы были отдельные локальные запреты в связи с неурожаями в конкретных губерниях.
                  1780-е годы волна ограничений усилилась. Один из самых заметных случаев - 1787 год. Тогда неурожай охватил сразу 22 губернии.
                  В конце 1790-х. Есть упоминания о временных запретах и в последние годы царствования, например, в 1795 году встречаются документы, связанные с ограничением вывоза хлеба из районов, где стояли войска, в том числе и в Польше.
                  Когда в стране случался неурожай и возникала угроза дефицита, власти действительно временно запрещали или ограничивали вывоз зерна, чтобы удержать его внутри и стабилизировать цены. Такие меры принимались и до Екатерины, в разные периоды. Но это не значит, что запрет стал постоянной политикой на случай голода. Скорее, это была экстренная временная мера. И обратите внимание: запреты действовали не из-за голода, а для предотвращения голода при неурожае и при росте внутренних цен на сельхозпродукцию. Конечно, это прежде всего касалось зерна.
        2. Victor19 Звание
          Victor19
          0
          Сегодня, 15:58
          Сейчас колоссальный дефицит бюджета - много триллионов рублей. Жилищная ипотека, льготные автокредит - государство не может все потянуть.
          1. ЗВЕРОБОЙ Звание
            ЗВЕРОБОЙ
            0
            Сегодня, 16:03
            Цитата: Victor19
            Сейчас колоссальный дефицит бюджета - много триллионов рублей. Жилищная ипотека, льготные автокредит - государство не может все потянуть.

            Ну ведь Набиулину, Силуанова и компанию, которые просрали 300 миллиардов $ как-то ведь выдерживает? no а на сельхозпроизводителей которым этих денег хватило бы, чтобы выйти совершенно на другой уровень производства - значит не потянет? what
            1. Victor19 Звание
              Victor19
              0
              Сегодня, 16:09
              Ну это не ко мне вопрос. А вам ещё могу добавить. Мы строим АЭС в Аккую, Бангладеш, и т.д. и т.п. где только не строим!! И каждая атомная по 20-25 миллиардов зелёных. И все за свои, народные денежки даём кредиты. А почему не в самой России??? А отдадут нам кредиты?? Те же турки. Вопрос открытый.
            2. Andobor Звание
              Andobor
              +1
              Сегодня, 19:25
              Цитата: ЗВЕРОБОЙ
              Ну ведь Набиулину, Силуанова и компанию, которые просрали 300 миллиардов $ как-то ведь выдерживает?

              300 миллиардов это долги европейских стран за поставленные российские нефть и газ, на которые мы их подсаживали, в то же время мы у них набрали кредитов на 600 миллиардов, под их продукцию, так что они не просрали 300 миллиардов, а заработали, потому на своих местах и сидят .
    4. U-58 Звание
      U-58
      +5
      Сегодня, 14:40
      У нас государство хорошо поддерживает банковскую систему.
      По сельхозу система менее на слуху. Но если прижмет (а, похоже, что такой сценарий вероятен), то государство так или иначе вынужденно будет отреагировать во избежание социальных напрягов.
    5. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:59
      Всё элементарно! Сельхозпроизводителей должно поддерживать Государство!
      1. Льготное кредитование.
      2. Гарантированный объём ГСМ по фиксированным ценам.
      3. Гарантированный выкуп произведённой продукции по заранее согласованной цене.
      4. Помощь в переработке выращенной продукции, получение Добавленной стоимости (мука а не зерно).
      5. Льготное налогооблажение.

      а где гешефт для тех кто - "согласовывает"?
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        -1
        Сегодня, 15:31
        Господа товарищи, вы тут все не о том. Скупают зерновые магнаты, по нужным им ценам, и соответственно продают. Статья вопль купленного чела, давайте мол с укропами черноморскую сделку возобновим. А в турции на этом целая мукомольная индустрия которая живет на добавленной стоимости зерна от укров и России. Ларчик просто открывается.
    6. Роман_Васильевич Звание
      Роман_Васильевич
      +3
      Сегодня, 16:36
      Всё элементарно! Сельхозпроизводителей должно поддерживать Государство ...

      Государство поддерживает фермеров (КФХ и ИП) деньгами, грантами, льготными кредитами и налоговыми спецрежимами.

      Основные виды помощи:
      - до 5–6 млн рублей на создание и развитие хозяйства для начинающих
      - гранты до 30 млн рублей на расширение семейного бизнеса
      - ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) - заменяет налог на прибыль и имущество, ставка составляет всего 6% (или меньше по решению регионов)
      - Освобождение от НДС — плательщики ЕСХН с доходом ниже установленного лимита (до 60 млн рублей) имеют право на законное освобождение от уплаты НДС
      - Льготное кредитование - кредиты по сниженной ставке (до 5% годовых) на развитие производства и сезонные работы через уполномоченные банки
      - Льготный лизинг - покупка сельскохозяйственной техники и оборудования со скидками и через государственные лизинговые компании (например, Росагролизинг)
      - Логистика - субсидии на железнодорожные перевозки зерновых и другой агропродукции
      - ГСМ - субъекты РФ выделяют средства на компенсацию части затрат на проведение комплекса агротехнических, полевых, посевных и уборочных работ, куда входит и покупка дизельного топлива
      - в периоды пиковых нагрузок (посевная, уборочная) Правительство РФ и Минсельхоз России вводят особый порядок обеспечения аграриев топливом со скидкой ...

      Так что поддержка от государства ощутимая, и зная все механизмы регулирования и, главное, умело их используя, фермеры всегда будут иметь прибыль (и порой она высокая)
      1. Роман_Васильевич Звание
        Роман_Васильевич
        +4
        Сегодня, 16:49
        С минусами не согласен!
        Я в теме и знаю о чём говорю - являюсь директором элеватора, знаю рынок изнутри...
      2. Николай А. Шадов Звание
        Николай А. Шадов
        +1
        Сегодня, 20:24
        Уважаемый Роман, Вы глубоко неправы. Своим комментарием выше Вы выбиваете стул из-под попочки местных доморощенных революционеров - пламенных интернет-борцов с преступным российским капитализмом. Минусы - это заслуженная Вами великая кара с их стороны)
        Я, скорее всего, тоже сейчас полную чалму кары наберу вместе с Вами)
  2. Cepera H Звание
    Cepera H
    +6
    Сегодня, 14:24
    Если бы не тянули кота за писю, не заключили зерновые предательства, расхреначили бы в 404 ВСЕ мосты, ВСЕ объекты энергетики, ВСЕ склады и предприятия, ВСЁ что можно, если бы хреначили зелю, з(раду) и вообще воевали должным образом, а не оглядываясь на атинародные политически хотелки, замаскированный под скулёж про гуманизм - всё закончилось бы ещё в 2022 г. и ничего вот этого всего бы не было. Не было бы там тогда ни могилизации, ни ТЦКшников, тупо больше народу бы выжило (это к скулежу про гуманизм). И никто бы им не посылал Леопёрды и Драчливые Соколы.

    Мы же видим: вместо того, чтобы купировать собаке хвост, его решили спиливать напильником по миллиметру в час. И солью при этом посыпАть.
  3. РМТ Звание
    РМТ
    0
    Сегодня, 14:26
    Пока толстый сохнет - тощий сдохнет. Зерно подешевело, хлеб возможно подорожает, но точно не подешевеет
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 14:33
      Что есть то есть. Ещё Тартаковский за нюансы зерноторговли говорил доходчиво. Биндюжникам.
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -4
    Сегодня, 14:28
    Подорожает ли хлеб — разговор отдельный и по другим причинам; но вслед за упавшим зерном вниз он не пойдёт.
    Уже 100 рублей за буханку....
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +1
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Uncle Lee
      Уже 100 рублей за буханку....

      Это где такое? belay Тюмень, 39 рублей булка хорошего белого из пекарни.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 15:28
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Это где такое?
        Где такое писать не буду, а то налетят на дармовщинку...
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 21:06
          Цитата: Uncle Lee
          Где такое писать не буду, а то налетят на дармовщинку...


          Фотография из Сахалинского магазина от 10 октября 2025 года. В сети супермаркетов «Первый семейный» и сети пекарен «Мельница» цены высокие, в других магазинах намного дешевле.
          https://sakh.online/articles/18/2025-10-10/na-sahaline-nekotorye-magaziny-torguyut-hlebom-po-tsene-vdvoe-a-to-i-vtroe-vyshe-sredney-491552
    2. ученый Звание
      ученый
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Uncle Lee
      Уже 100 рублей за буханку.

      Вы решили последовать совету Марии-Антуанетте, когда нет хлеба, есть пирожное?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 15:39
        Цитата: ученый
        когда нет хлеба, есть пирожное?

        Я уже давно хлеб не покупаю. Пеку сам.
    3. matwey Звание
      matwey
      -4
      Сегодня, 15:20
      Уже 100 рублей за буханку....
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        0
        Сегодня, 16:00
        Да как они смеют писать о ценах на кануне выборов, ещё и фоткать их laughing
  5. ism_ek Звание
    ism_ek
    +1
    Сегодня, 14:32
    А для фермера они лягут в закупочную цену:

    для фермера или для агрохолдингов олигархов?
  6. Михаил м Звание
    Михаил м
    +3
    Сегодня, 14:37
    Зерно подешевело, значит водка подорожает. Примета верная. А нынче ещё и на бензин перешло.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:58
    Россию нельзя победить, эту страну можно только развалить изнутри
    (В.В.Путин. 23.12.2021 г.)

    Он прав! Так было в 1612 году, Так было в 1917 и в 1991 г.г.
    То же самое пытаются сделать сейчас. Собственные ЦБ и правительство.
  8. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    -2
    Сегодня, 15:04
    А что батарею панцирей с гвоздями сложно поставить и десяток МОГ? am
  9. VSS
    VSS
    -1
    Сегодня, 15:12
    Основной потребитель зерна животноводство.Производит мясо,молоко и т.д.Т.е. животный белок. Без животного белка у солдата возникает дефицит мыщечной массы.И не только у солдата.В развитых странах обычно производят зерна из расчета 1000 кг. на душу населения.В РФ планируется урожай 140 млн.т.Т.е. все в норме,если ничего не продавать.Если же продавать, то обрекать население на белковый голод.Будем продавать зерно, а питаться эрзацом?Может все зерно у себя оставить?Здоровее будем.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: VSS
      Может все зерно у себя оставить?

      Оставить то можно, но кто за это будет платить? Ни население, ни государство не в состоянии за него платить. При таких ценах загибается производитель, на следующий год и зерна не будет.
      1. VSS
        VSS
        -2
        Сегодня, 16:19
        В точку!Нынешнее государство целенаправленно и планомерно уничтожает с/х.Дикий утильсбор,низкие закупочные цены,заоблачные цены на топливо, навигацию и т.д.Может,заменим такое гос.устройство вместе с теми кто его организовал?
  10. Костадинов Звание
    Костадинов
    -2
    Сегодня, 15:45
    Надо сокращат експорт всего(зерно, нефть, газ, метал и так далее) и соответственно сокращат импорт техники и ооборудования. В етом долгосрочная гаранция независимости и устойчивости не только военной но и мирной економики. У России лучшие в мире условия для независимого развития економики. И если ето ,в конце концов, не сделат пеняйте на себя. Последствия будут самие трагические для государства и его подданих от бедняков до олигархов.
  11. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    -1
    Сегодня, 15:57
    С мясом тоже самое. Закупочные цены уже 3 год на одном уровне - цены на корма, сено и т.д. - все выросло. В магазинах цена выросла.
    Оставить одну корову для молока себе, и штук 5 овец. И в таксисты. request
  12. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -1
    Сегодня, 16:43
    ..внутри страны его девать некуда..

    Чушь! А развивать животноводство не пробовали? Говядина - цены не сложешь, свинина - так же.. Здоровая нация -это полноценный белок в питании, а ее соевые суррогаты
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Сергей Новиков_3
      Говядина - цены не сложешь, свинина - так же..

      Говядине зерном не поможешь, свинина и птица, где зерно можно в мясо перегонять и так на пределе рентабельности.
  13. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 20:12
    А надо сокращать вывоз давным давно много чего. Умники вывозят зерно, другие начинают арать что скотину нечем кормить - корма импортные подорожали да еще и долго едут. На кой нам мясо заграничное, молоко и яйцо ?! Сами рыбу не жрем - на кой ляд нам рыболовный флот и рыбзаводы ?! Когда уже дойдет что надо не торговать, а строго менять излишки на нужное нам. На черта мы кормим пол мира и вооружаем своим же оружием своих врагов ?! Не хотят развиваться сами и равивать свои технологии из того что есть у себя - на кой ляд давать им еду и готовый инструмент ?! Была бы Африка и Ближний Восток голодной - не было этой орды и у нас и в Европе. Границы должны быть не проходимы ни где кроме КПП на земле и только для обмена товаром. Ни какой валюты туда сюда возить не надо. Золото и алмазы ковыряем у себя и складировать надо у себя. Мало ли для чего это понадбится окромя как глупое украшательство.