Турция спрашивает у США, знали ли они о готовящемся ударе Израиля по Идлибу

Начальник генерального штаба вооружённых сил Турции генерал Сельджук Байрактароглу провёл телефонный разговор с председателем объединённого комитета начальников штабов США Дэном Кейном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные региональные проблемы.Переговоры состоялись на фоне резкого обострения ситуации в Сирии. В ночь на 18 августа, ВВС Израиля нанесли удар по военному аэродрому Абу-ад-Духур в провинции Идлиб. По заявлению офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атака была предпринята для предотвращения размещения турецких военных на этой базе. По данным сторонних источников, турецкие военные уже на тот момент на аэродроме находились. Их число не называется.Турция категорически отвергла обвинения Израиля, назвав их попыткой оправдать «незаконные» удары по суверенной территории Сирии. Анкаре невыгодно признавать своё военное присутствие в «суверенной» стране, ведь Израиль крайне болезненно на это реагирует. Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Баррак публично осудил израильский удар, назвав его «ненужной эскалацией», которая подрывает усилия Вашингтона по стабилизации ситуации в регионе. Оказывается, Вашингтон там занимается стабилизацией...Дипломат также отметил, что атака создала реальный риск прямого военного столкновения между Израилем и Турцией, так как турецкие военные, не зная о целях израильских самолётов, могли поднять в воздух свои истребители.Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Израиля, перед атакой Израиль передал Вашингтону «чувствительную разведывательную информацию». Получается, что США изначально знали, что ВВС Израиля будут атаковать военный объект в Сирии, с которым связана турецкая военная деятельность. Таким образом, состоявшиеся переговоры между турецким и американским НГШ вполне могли быть набором вопросов турецкой стороны к своему основному союзнику (как считает Анкара) - США. Или Анкара уже так не считает?

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