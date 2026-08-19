Турция спрашивает у США, знали ли они о готовящемся ударе Израиля по Идлибу

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Турция спрашивает у США, знали ли они о готовящемся ударе Израиля по Идлибу

Начальник генерального штаба вооружённых сил Турции генерал Сельджук Байрактароглу провёл телефонный разговор с председателем объединённого комитета начальников штабов США Дэном Кейном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные региональные проблемы.

Переговоры состоялись на фоне резкого обострения ситуации в Сирии. В ночь на 18 августа, ВВС Израиля нанесли удар по военному аэродрому Абу-ад-Духур в провинции Идлиб. По заявлению офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атака была предпринята для предотвращения размещения турецких военных на этой базе. По данным сторонних источников, турецкие военные уже на тот момент на аэродроме находились. Их число не называется.

Турция категорически отвергла обвинения Израиля, назвав их попыткой оправдать «незаконные» удары по суверенной территории Сирии. Анкаре невыгодно признавать своё военное присутствие в «суверенной» стране, ведь Израиль крайне болезненно на это реагирует. Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Баррак публично осудил израильский удар, назвав его «ненужной эскалацией», которая подрывает усилия Вашингтона по стабилизации ситуации в регионе. Оказывается, Вашингтон там занимается стабилизацией...

Дипломат также отметил, что атака создала реальный риск прямого военного столкновения между Израилем и Турцией, так как турецкие военные, не зная о целях израильских самолётов, могли поднять в воздух свои истребители.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Израиля, перед атакой Израиль передал Вашингтону «чувствительную разведывательную информацию». Получается, что США изначально знали, что ВВС Израиля будут атаковать военный объект в Сирии, с которым связана турецкая военная деятельность. Таким образом, состоявшиеся переговоры между турецким и американским НГШ вполне могли быть набором вопросов турецкой стороны к своему основному союзнику (как считает Анкара) - США. Или Анкара уже так не считает?
36 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 14:55
    Другим словами "Здравствуйте, это случайно не вы нас подставили под удар? hi Мы все понимаем, но это вопрос имиджа. Скажите, что вы не знали и закроем тему".....
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 15:20
      ian
      Сегодня, 14:55

      hi Вообще негоже, чтобы временно проживающие на палестинской земле сионисты-оккупанты диктовали султану свои условия, хотя он россиянам далеко не друг, а скорее враг в засаде.
      Вот мы и посмотрим, как оперативно отреагирует ближневосточное НАТО не надо на троих, янычары- саудиты-паки, когда сионисты зацепили одного из членов.
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 15:25
        Цитата: ZovSailor
        Вот мы и посмотрим, как оперативно отреагирует ближневосточное НАТО не надо на троих, янычары- саудиты-паки, когда сионисты зацепили одного из членов.

        На что смотреть? Вы сами то верите? Это ж другое... request
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 15:30
          ian
          Сегодня, 15:25

          hi Тогда можно прийти к выводу, насколько такой альянс необходим каждому участнику, ежели оставляет вражеские происки сионистов без отягчающих последствий для них.
          1. ian Звание
            ian
            0
            Сегодня, 15:33
            Вряд ли.. Думаю это скорее виртуальное объединение, показывающее "гегемону", что если он не одумается, они и вот так могут.
            Привлечение внимания так сказать...
  2. AlexSam Звание
    AlexSam
    0
    Сегодня, 14:57
    Хоть какая-то польза от сионистов.
  3. knn54 Звание
    knn54
    +4
    Сегодня, 14:58
    Ничего личного-угроза безопасности Израиля.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 14:58
    Даже если и знали, Израиль для США важнее какой то Турции.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 15:13
    По данным сторонних источников, турецкие военные уже на тот момент на аэродроме находились.


    Ну хоть Израиль отомстил туркам за наших летчиков
    1. бухач Звание
      бухач
      0
      Сегодня, 15:42
      А кто им отомстит за наш подставленный ИЛ?Может статься что турки это и сделают.
    2. Комментарий был удален.
    3. Наиль Звание
      Наиль
      -1
      Сегодня, 16:12
      это Израиль надо к ногтю прижать за изуверства и гибель и так нищих людей Сектора Газа и вообще в регионе... смерть би би
  6. бухач Звание
    бухач
    +1
    Сегодня, 15:15
    А интересно, случись заруба турок с израильтянами чья бы взяла,думаю что евреям,раздающим тумаки направо-налево без разбора,пришлось бы несладко,но шансов у них поболее будет.Вот если бы Турция граничила с Израилем тогда другое дело.Только,сдаётся мне, в этом случае израильтяне вели бы себя куда как тише,хотя чёрт их знает этих сионистов.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 15:24
      Для сионистов без разницы кого мочить -арабов, турок, русских, европейцев... Для них мир делится всего на 2 народа: евреи и гои!
    2. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 16:52
      Скажем так, что ВВС Израиля по уровня на порядок сильнее ВВС Турции. И поопытнее. Там в целом по многим параметрам туркам было бы грустно.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 19:48
        Цитата: Пупырчатый
        Скажем так, что ВВС Израиля по уровня на порядок сильнее ВВС Турции. И поопытнее.

        Забыли сказать, что ВВС США сильно больше. Правда если США не захотят вмешиваться, то израильтянам будет грустно.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 15:18
    Как интересно схлестнулись Израиль и Турция в Сирии.
    У каждого свои планы на её территорию.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 15:56
      Как интересно схлестнулись Израиль и Турция в Сирии

      Примерно так же, как схлестнулись РИ и Япония на территории Китая в 1904 году.
      А вообще очень странная подача материала автором. Если Турция имеет официальное разрешение от нынешнего руководства Сирии (признано в РФ, США, Турции) на размещение своих военных на территории Сирии, то какое дело Турции до позиции Израиля по данному вопросу. С таким же успехом Израиль может быть против размещения военных РФ в Хмеймим и в Тартусе
      1. gsev
        gsev
        -2
        Сегодня, 16:42
        Цитата: Ате_ист
        Если Турция имеет официальное разрешение от нынешнего руководства Сирии (признано в РФ, США, Турции) на размещение своих военных на территории Сирии, то какое дело Турции до позиции Израиля по данному вопросу.

        Россия начала СВО и вернула Крым чтобы не допустить размещение войск НАТО там. Израиль не имеет многочисленных сухопутных сил но имеет прекрасную военную авиацию и вместо вторжения в Сирию ограничился авиаударами. Возможно этот авиаудар заставит Турцию повременить с поставками С-300 и дальнобойных ракет на Украину или заставит пересмотреть размеры поставок в сторону уменьшения.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 16:57
          Возможно этот авиаудар заставит Турцию повременить с поставками С-300 и дальнобойных ракет на Украину или заставит пересмотреть размеры поставок в сторону уменьшения

          Если рассматривать эту акцию в политическом аспекте, очевидно, что Израиль прежде, чем предпринял данный шаг заручился поддержкой США. А может, ведет свою игру и решил проверить реакцию США. С другой стороны Турция тоже хочет понять, чью сторону примет США - переть против США турки явно в здравом уме не собираются. Возникшая пауза, видимо обусловлена активными консультациями США - Израиль, США - Турция. Вряд ли турки закусят удила и сразу ввяжутся в конфликт с Израилем
          1. gsev
            gsev
            0
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Ате_ист
            Вряд ли турки закусят удила и сразу ввяжутся в конфликт с Израилем

            Турки силами своих сирийских прокси на нынешнем этапе заинтересованы в разгроме хезболлы и курдов в Сирии. Хотя видя успехи Ирана и хуситов по их врагам могут поставить беспилотники не подконтрольным центральному правительству силам в Сирии или Ливане для ударов по России. Именно так сейчас делает Вучич нанося по России удары сербским оружием. Хотя скорее такая схема ударов по России более широко применяется Болгарией с началом войны в Сирии и придумана болгарской разведкой и дипломатией..
            1. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              0
              Сегодня, 17:20
              могут поставить беспилотники не подконтрольным центральному правительству силам в Сирии или Ливане для ударов по России

              Вероятно, имели в виду "для ударов по Израилю"? Опять все упрется в позицию США, т.к. вся эта "конспирация" шита белыми нитками
              1. gsev
                gsev
                0
                Сегодня, 17:29
                Цитата: Ате_ист
                Опять все упрется в позицию США, т.к. вся эта "конспирация" шита белыми нитками

                США не будут воевать за Израиль как они не воевали за ОАЭ, Саудовскую Аравию и Кувейт в последней войне против Ирана. Турция наверняка отомстит Израилю за гибель своих военных. Ей это проще сделать где-то в Индии, Македонии, Сербии, Черногории, Судане или Эритреи подальше от Израиля и от Турции. В свое время была громкая террористическая акция в Мумбаи. Хотя Турции надо в первую очередь ослабить хезболлу и курдов. В ответ на атаку Турция просто переключит свои сирийские прокси с ударов по хезбалле на удары по курдам или друзам.
                1. Ате_ист Звание
                  Ате_ист
                  0
                  Сегодня, 17:40
                  США не будут воевать за Израиль

                  Я, конечно, понимаю, что сайт военный, но, однако, кроме военных инструментов воздействия на оппонента есть и другие, не менее чувствительные. США ими мастерски владеют. Стоит вызвать в Турции экономические проблемы и земля под Эрдоганом закачается. Уверен, что последний это прекрасно понимает
                  1. gsev
                    gsev
                    0
                    Сегодня, 17:46
                    Цитата: Ате_ист
                    Стоит вызвать в Турции экономические проблемы и земля под Эрдоганом закачается.

                    Турция мощная страна в военном и экономическом плане. В ответ на жесткое давление США Турция может просто начать поставки беспилотников на Украину. Вектор ее экспансии в Сторону Сирии вызван тем, что она там в союзе с Израилем смогла добиться очень многого. Кстати успехи Турции в 2 последних войнах за Карабах были во многом обеспечены военно-техническим союзом Азербайджана и Израиля. Израиль очень надеялся, что Азербайджан и Турция за это помогут Израилю отторгнуть от Ирана земли населенные азербайджанцами и курдами.
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Как интересно схлестнулись Израиль и Турция в Сирии.
      У каждого свои планы на её территорию.

      Истину глаголю, налетит коса на камень! И достаточно быстро!
  8. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    Сегодня, 15:41
    Скорпионы в одной банке жалят друг друга.
    Турки, евреи, американцы - каждый свой гешефт ловят, подставляя друг друга после долгий объятий.
    Турецкий сериал "Королёк птичка певчая" отдыхает.
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 16:54
      чем больше убьют друг друга тем лучше
  9. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:54
    Турки так и не поняли ,что для американцев есть только их интересы ?
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 16:32
    Ну, это теперь новая реальность . Раньше РФ бомбила Идлиб. Теперь Израиль. И не понятно, почему Израиль воспрещает стране НАТО закреплятся на аэродроме
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:37
    Цитата: Gomunkul
    Даже если и знали, Израиль для США важнее какой то Турции.
    Не для США, а для кучки банкиров местечкового происхождения с Уолл-стрита
  12. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 16:40
    Турция спрашивает у США, знали ли они о готовящемся ударе Израиля по Идлибу

    Фредыч на голубом глазу скажет что ни ухом ни рылом, сам Шестипалого пытал - а кто это сделал?! Мамой клянусь!
  13. Грац Звание
    Грац
    -1
    Сегодня, 16:41
    значит турок евреи все таки покрошили на сирийском аэродроме, ждем ответочки
  14. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    0
    Сегодня, 17:11
    >так как турецкие военные, не зная о целях израильских самолётов, могли поднять в воздух свои истребители.

    А если бы знали - то сдохли бы спокойно, зная что это не зря! lol

    А вообще эталонный жабогадюкинг, желаю удачи обеим сторонам!
  15. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 18:22
    Очень даже к месту
    Параноики Израиля работают на Россию
    Тьфу ,что бы они там все передохли, перерезав друг другу глотки, сионисты и пантюркисты
    Я бы в этом случае помог бы сперва сионистам
  16. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:54
    атака создала реальный риск прямого военного столкновения между Израилем и Турцией

    Это было бы замечательно.
  17. Бенчик Звание
    Бенчик
    0
    Сегодня, 19:33
    Израилю - Яхве в помощь, Турции - Аллах с Магометом, палестинцам - арабский мир. Чума на эти три дома!!! Все друг друга стóят.