«Позор»: Украинцы отреагировали на назначение Хмары министром обороны

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«Позор»: Украинцы отреагировали на назначение Хмары министром обороны


19 августа, в среду, украинский парламент утвердил Евгения Хмару в должности главы Минобороны – «за» высказались 312 так называемых народных избранников. Это кадровое решение мгновенно вызвало негодование у митингующих, которые с самого утра дежурили возле Рады и добивались возвращения на этот пост Михаила Фёдорова.



Как сообщает корреспондент одного из местных СМИ, протестующие наблюдали за голосованием в прямом эфире. Когда стало ясно, что Хмара набрал нужное число голосов, толпа встретила это криками «Позор!». Некоторые из участников заявили, что не собираются расходиться, и пообещали снова встретиться в 19:00 на площади Франко в Киеве.

Накануне у здания Верховной рады уже проходил похожий митинг: несколько десятков человек выступали против увольнения Фёдорова, держали плакаты с требованием вернуть его и скандировали те же лозунги.

Стоит напомнить, что ещё накануне, 18 августа, Зеленский направил в Верховную раду документы с предложением утвердить Хмару руководителем оборонного министерства, а Андрея Сибиги – на пост главы внешнеполитического ведомства.

Профильный комитет Рады по вопросам обороны единогласно поддержал кандидатуру Хмары, отметив, что он уже уволен с военной службы и является гражданским, что соответствует закону.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что после назначения Хмары часть команды бывшего министра Фёдорова может покинуть Минобороны.
44 комментария
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +19
    Сегодня, 15:10
    Когда стало ясно, что Хмара набрал нужное число голосов, толпа встретила это криками «Позор!».

    Видно кто-то хорошо прикармливает печеньками протестующих.
    Без печенек халявных ни один хо хол задницу не поднимет! laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 15:25
      Цитата: ваш вср 66-67
      Видно кто-то хорошо прикармливает печеньками протестующих.
      Без печенек халявных ни один хо хол задницу не поднимет!

      Плюс ко всему, вчерашнее выступление экс-министра обороны Фёдорова с критикой украинской политической системы управления, плюс НАБУ и САП Украины начали операцию "Форрест Гамп" против преступной организации, в которой, по заявлению ведомств, состоят чиновники офиса президента Украины. Интересная картинка вырисовывается.
      МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские антикоррупционные органы начали операцию "Форрест Гамп" против чиновников офиса Владимира Зеленского.
      "НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников офиса президента и других лиц", — рассказали в антикоррупционной прокуратуре.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Монтесума
        Плюс ко всему, вчерашнее выступление экс-министра обороны Фёдорова с критикой украинской политической системы управления, плюс НАБУ и САП Украины начали операцию "Форрест Гамп" против преступной организации, в которой, по заявлению ведомств, состоят чиновники офиса президента Украины. Интересная картинка вырисовывается.

        Если учесть, что бюджет украины меньше чем бюджет Минобороны, то становится понятно, что борьба идёт за то, что бы на эти финансовые потоки поставить "правильного" человека.
        Тут наверное уже идёт борьба не между группировками воинствующих бандерлогов, а между группировками спонсоров выделяющих украине деньги на войну и ожидающих жирных откатов.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 17:14
          Цитата: Ныробский
          Тут наверное уже идёт борьба не между группировками воинствующих бандерлогов, а между группировками спонсоров выделяющих украине деньги на войну и ожидающих жирных откатов.

          Согласен, с дополнительной поправкой - борьба между группировками спонсоров не только за откаты, но и за право определять внешнюю и внутреннюю политику Украины.
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 19:06
        Цитата: Монтесума
        Украины начали операцию "Форрест Гамп"

        Интересное название, особенно на фоне перезахоронения некого хероя. Там в том фильме есть известная цитата про коробку конфет. laughing am
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 19:28
          Цитата: guest
          Там в том фильме есть известная цитата про коробку конфет

          Мог ли думать Коновалец, что дарёная коробка конфет станет последней в его жизни? Вот такая начинка в них была. request
    2. frruc Звание
      frruc
      +8
      Сегодня, 15:30
      с самого утра дежурили возле Рады

      Это вечные и профессиональные "протестующие" , ходят на протесты и на майданы как на работу.
      1. torbas41 Звание
        torbas41
        +1
        Сегодня, 15:44
        Да, и ходят сейчас на майданы в основном сплоченными женскими коллективами.
        1. Личное мнение Звание
          Личное мнение
          0
          Сегодня, 19:46
          Да, украики отличаются от русских женщин. Похоже там действительно сформировалась отличная от нас русских нация.
      2. commbatant Звание
        commbatant
        +4
        Сегодня, 15:49
        Цитата: frruc
        Это вечные и профессиональные "протестующие" , ходят на протесты и на майданы как на работу.

        ...неплохая прибавка к пенсии и стипендии...тексты изучены, роли распределены, правда они наверное не сторонники Станиславского...халтуру гонят...
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Сегодня, 19:08
          Цитата: commbatant
          они наверное не сторонники Станиславского...

          Так они не могут быть его сторонниками от слова совсем, он там ведь под запретом. laughing
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 15:31
      Этих "протестующих возле рады" надо взорвать вместе с радой -что те, что другие одинаково продажные...
    4. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 15:46
      Цитата: ваш вср 66-67
      Видно кто-то хорошо прикармливает печеньками протестующих

      Это да. Только халява "для школьников и их родителей" закончилась сегодня, "бабла по легкому срубили", стоять далее может быть опасно (стояли с картонками и их снимали на видео одни и те же), оштрафуют и отчислят из школы / ВУЗа, девочкам рожать придется, чтобы на фронт не забрали, а мальчикам в леса уходить...т.к. в ЕСу их уже не примут без "резерва +"...
    5. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:48
      Вопрос: почему в Раде не было Зеленского, который обязан представить кандидатуру на пост министра...
    6. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +3
      Сегодня, 16:36
      А самое главное - почему-то этих протестующих ТЦК стороной обходят.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 16:43
        Да, вроде жинок тоже грести хотели... Но создавать видимость демократыи и европейських цинностей важнее, наркет с хозяевами давно взяли курс на демагогию в картинках, оно лучше всего заходит хуторянам.
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 17:39
        Цитата: Metallurg_2
        А самое главное - почему-то этих протестующих ТЦК стороной обходят

        Да если смотреть на фото, там только почти одни девицы.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 19:10
          Цитата: tihonmarine
          там только почти одни девицы.

          Ну как минимум один призывного возраста там виден. laughing
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +9
    Сегодня, 15:11
    Хмару точно нужно ликвидировать, перед этим признав террористом. Он будучи руководителем СБУ лично отдавал приказы на проведение террактов в России, включая убийства наших высокопоставленных военных am
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 15:41
      Как сообщает корреспондент одного из местных СМИ, протестующие наблюдали за голосованием в прямом эфире.

      В прямом эфире назначают министра обороны, который будет воевать с Россией? Это даже не сюр. Это какой-то лютый пушной зверь.
  3. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 15:12
    Это жжж неспроста.
    Сколько же бабла на это потрачено и кем санкционирована вся эта возня. Ну и какую цель преследует...
    Ни в жизнь не поверю, что неугодный министр обороны так любим обществом, что по всей стране за него митинги стоят. request
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: ian
      Это жжж неспроста.
      Сколько же бабла на это потрачено и кем санкционирована вся эта возня. Ну и какую цель преследует...
      Ни в жизнь не поверю, что неугодный министр обороны так любим обществом, что по всей стране за него митинги стоят.

      Конечно же, неспроста. Новый майдан на пороге, с подачи и под контролем западных кураторов? Всем надоевшего, взбрыкивающего против Вашингтона Зе поменять на харизматичного технаря Фёдорова, более готового следовать указаниям американцев.
      Сугубо моё личное мнение, может быть, неправильное.
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        Сегодня, 16:03
        Новый майдан на пороге, с подачи и под контролем западных кураторов?

        Вы что? Зеля и шага не может сделать без западных кураторов! (По крайней мере так наши патриоты говорят)
        Значит митинг - это народный протест. А чем больше народных протестов, тем хуже для государства, разумеется.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 16:19
          Цитата: МБРШБ
          Вы что? Зеля и шага не может сделать без западных кураторов!

          Так кураторы разные, и между ними могут быть разногласия. Предположим, между США и Европой.
          Опять же, это сугубо моё личное мнение.
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 16:07
      ian у них там демократия, т.е. бардак, возможны митинги. У нас же порядок, вот и не понимают у нас, как вы, не верят ни в жизнь, что на митинги бесплатно можно ходить laughing
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 17:19
        Не бывает "стихийных митингов". Любой митинг это кем то срежиссированное и поставленное действо. Если оно выглядит как "стихийное"- значит срежиссированно хорошо. Если люди пришли сами и бесплатно- значит очень хорошо... hi
  4. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:14
    Не дорабатывает ТЦК. Собрали бы митинги "Миру-мир и мы против призыва, только за контрактный набор!". Наловили бы будущих мёртвых душ не один эшелон.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 15:17
    Кaклы даром скакать не будут, а того кто платит режим наказать не может.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 15:24
    Накануне у здания Верховной рады уже проходил похожий митинг: несколько десятков человек выступали против увольнения Фёдорова

    Судя по фото, основная масса протестующих - это лица женского пола и один мужского.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 15:34
      carpenter
      это лица женского пола и один мужского.

      Делаю вывод, что за выход на эти протесты платят маловато.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 15:36
        Цитата: frruc
        Делаю вывод, что за выход на эти протесты платят маловато.

        ТЦК не дремлет, не все имеют "броню" от окопов, а богатым митинговать за гроши, как то не с руки.
  7. позывной_53 Звание
    позывной_53
    +1
    Сегодня, 15:43
    Столько много букв... А нам в России какая разница?
  8. Комментарий был удален.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:52
    Я так понимаю скоро народ будут отлавливать вот на таких митингах ,сейчас только разрешат женщин призывать !
  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:53
    Как всё это похоже на спектакль.....девкам то какое дело до министра обороны?
    Вполне возможен вариант,что всеми действиями руководит "45 квартал",вроде демократия есть,а у Зели-своё мнение.
  11. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 15:56
    Куда смотрят ТЦК-шники? Можно было окружить митингующих и в военкомат их всех! Позор!
    И вообще странно - у них там война, а они еще и митингуют внаглую. Такая страна развалится даже без постороннего вмешательства, дело времени.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:35
    Цитата: frruc
    Это вечные и профессиональные "протестующие" , ходят на протесты и на майданы как на работу.
    Сытно значит кормят, раз ходят wink
  13. Voskolina Звание
    Voskolina
    -2
    Сегодня, 16:39
    Это их проблемы. Лично меня волнует, что через месяц к 90-летней Вале Терешковой получим в довесок Аню Семенович. А так и будет.
  14. Samsa72 Звание
    Samsa72
    +1
    Сегодня, 16:39
    Федоров хоть не военный но совсем не глупый управленец - для РФ скорее на пользу его смена.
  15. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    -1
    Сегодня, 16:58
    «Позор»

    Уклон статьи таков, как будто мы тоже должны быть возмущены таким решением...
    Или автор статьи делал ставку на Федорова??!
    Лично мне пофиг!
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 19:09
      Цитата: Роман_Васильевич
      Лично мне пофиг!


      Да тут всем пофиг, кого там выбрали, Хмару или шмару. Статья это повод обсудить её, не более.
  16. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    -1
    Сегодня, 17:29
    Страсти вокруг поста министра обороны незалежной - игра в демократию. И Хмара, и Фёдоров - одиозные личности, но Фёдоров вызывает такое чувство омерзения, "что даже кушать не хочется".
  17. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 17:52
    Бывает.
    дикари.
    Вот у нас, убирали Шойгу, Сердюкова - были хоть какието митинги?
    Не припомню.
    Ушел один гений ,пришел другой, ушел один гений ,пришел другой... преемственность, стабильность ,цивилизация
  18. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 19:10
    Судя по фото, это не правильные "митингующие" !! Это зрада какая-то !! Где главный атрибут ? Где кастрюли !!?? Да и не скачут почему-то .... Хто ж таких зрадников всерьёз принимать будет laughing
  19. Бенчик Звание
    Бенчик
    0
    Сегодня, 19:21
    Министр обороны - техническая должность, по крайней мере, на Украине, США (министр войны), России. Он выполняет поручения своего Президента и должен обеспечить боеспособность вооруженных сил своей страны технически, финансово и человеческими ресурсами. Если выполняет всё это, то министр хороший. Вряд ли люди на улицах знают способности кандидатов для выполнения должности МО. Согласен со многими мнениями на этом сайте: митинги на Украине - результат "печенюжек".