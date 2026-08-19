«Позор»: Украинцы отреагировали на назначение Хмары министром обороны

19 августа, в среду, украинский парламент утвердил Евгения Хмару в должности главы Минобороны – «за» высказались 312 так называемых народных избранников. Это кадровое решение мгновенно вызвало негодование у митингующих, которые с самого утра дежурили возле Рады и добивались возвращения на этот пост Михаила Фёдорова.Как сообщает корреспондент одного из местных СМИ, протестующие наблюдали за голосованием в прямом эфире. Когда стало ясно, что Хмара набрал нужное число голосов, толпа встретила это криками «Позор!». Некоторые из участников заявили, что не собираются расходиться, и пообещали снова встретиться в 19:00 на площади Франко в Киеве.Накануне у здания Верховной рады уже проходил похожий митинг: несколько десятков человек выступали против увольнения Фёдорова, держали плакаты с требованием вернуть его и скандировали те же лозунги.Стоит напомнить, что ещё накануне, 18 августа, Зеленский направил в Верховную раду документы с предложением утвердить Хмару руководителем оборонного министерства, а Андрея Сибиги – на пост главы внешнеполитического ведомства.Профильный комитет Рады по вопросам обороны единогласно поддержал кандидатуру Хмары, отметив, что он уже уволен с военной службы и является гражданским, что соответствует закону.Кроме того, в СМИ появилась информация, что после назначения Хмары часть команды бывшего министра Фёдорова может покинуть Минобороны.

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