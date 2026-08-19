Армия России продолжает охват Доброполья: освобождён посёлок Водянское

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Армия России продолжает охват Доброполья: освобождён посёлок Водянское

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступления на Славянско-Краматорском направлении освободили населенный пункт Водянское, расположенный на южных подступах к Доброполью. В ходе зачистки посёлка штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений. ВС РФ последовательно расширяют плацдарм к югу от Доброполья для последующего наступления на город. Одновременно к Доброполью наши войска продвигаются с востока, со стороны Родинского.

Поселок Водянское расположен на берегу реки Куличка примерно в километре к юго-востоку от освобожденного накануне населенного пункта Красноподолье. Теперь от передовых позиций наших войск на западе ДНР и южными окраинами Доброполья нет ни одного населенного пункта. Однако, чтобы начать наступление непосредственно на Доброполье, до которого осталось около трех километров, сначала необходимо обезопасить фланги, выбив врага из населенных пунктов Матяшево и Черниговка.



Как известно, Доброполье является главным опорным пунктом противника в западной части ДНР. После освобождения этого города силы «центральной» группировки наших войск высвободятся для дальнейшего наступления на Дружковку, Краматорск и Славянск с западного направления, где у противника практически отсутствуют серьезные фортификации.

1 комментарий
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 16:54
    С большим интересом наблюдаю за изменившимися действиями нашей армии.
    Изменения видны прежде всего в тактике и стиле действий командиров на местах боевых действий...и в лучшую сторону...это радует.
    Очень хорошо работает фронтовая авиация...респект летчикам.