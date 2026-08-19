ВС РФ продвинулись у Радьковки в Харьковской области

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ВС РФ продвинулись у Радьковки в Харьковской области


Российские подразделения продолжают наступление вглубь Харьковской и Сумской областей. За последние сутки удары наносились по позициям противника в районах Глухова, Кияницы, Коренька, Лебедина, Радьковки, Садков, Толстодубово и Шалыгино.



Боестолкновения происходят в районе Радьковки (Харьковская область) и на северных подступах к Купянску. Согласно открытым картам, российские войска подошли к Радьковке с северо-востока и востока, после чего выбили ВСУ из населённого пункта.

Для российских военных Радьковка представляет интерес в контексте боёв севернее Купянска. Давление на этом направлении может быть связано с попытками расширить зону контроля и закрепить недавние продвижения.

Ранее здесь наблюдался выступ российских позиций в северной части Купянска – он вклинивался в пространство между самим городом и Радьковкой. При этом большая часть территории вокруг Радьковки уже сменила статус с нейтральной зоны на освобождённую от ВСУ.

Немногим южнее Купянска-Узлового ВС РФ заняли восточную часть Ковшаровки и продвигаются в западном направлении, вытесняя украинские войска. Благодаря этому продвижению российским войскам удалось закрыть так называемый «мешок» между Ковшаровкой и Новоосиново – участок, который раньше находился в статусе нейтральной зоны и оспаривался обеими сторонами.

Радьковка остаётся одной из ключевых точек севернее Купянска. Инициатива на этом локальном участке принадлежит российским войскам, которые оказывают давление на украинскую оборону.