«Разжигают ненависть и подстрекают к насилию»: в ФРГ обвинили Израиль в нацизме

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«Разжигают ненависть и подстрекают к насилию»: в ФРГ обвинили Израиль в нацизме

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, комментируя недавнее заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, призвавшего ежедневно ликвидировать по 30-40 жителей сектора Газа, при этом не только тех, кто представляет для еврейского государства непосредственную угрозу, отметил, что Берлин не поддержит подобные действия.

Клингбайль, возмущенный откровенно нацистскими заявлениями израильского министра, не исключает возможного введения против Тель-Авива санкций на европейском уровне. При этом немецкий канцлер поспешил добавить, что в целом он поддерживает государство Израиль, однако считает поведение Бен-Гвира антигуманным. Клингбайль также уточнил, что он не поддерживает и ряд других израильских министров, которые «разжигают ненависть, подстрекают к насилию и провоцируют беспорядки». Таким образом, правительство Германии намерено жестко противостоять «перешедшему черту» Израилю.

Как известно, ранее Бен-Гвир призвал ЦАХАЛ проводить ночные точечные ликвидации жителей сектора Газа, которые, по его мнению, «даже не являются людьми», чтобы впоследствии застроить территорию палестинского анклава еврейскими поселениями. Кроме того, Бен-Гвир раскритиковал Нетаньяху за сокращение масштабов военной операции в Газе, потребовав полной оккупации региона, восстановления разрушенных в 2005 году поселений Гуш-Катиф и «окончательного решения палестинского вопроса» путем депортации населения анклава.

В то же время министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отверг предложенный США мирный план, призвал к полной оккупации сектора Газа ЦАХАЛ и введению там израильского военного правления, поскольку «любая палестинская администрация поддерживает террористов».

24 комментария
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 17:56
    Даже если и введут санкции против Израиля, на следующий день во всей Европе дождь с лягушками пройдёт. lol
    1. Eisenfaust Звание
      Eisenfaust
      +2
      Сегодня, 18:27
      А французы будут и не против)
  2. ian Звание
    ian
    +15
    Сегодня, 17:56
    "При этом немецкий канцлер поспешил добавить, что в целом он поддерживает государство Израиль, однако считает поведение Бен-Гвира антигуманным."
    "В целом Третий рейх неплох, но Геббельс иногда перегибает...." winked
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +6
    Сегодня, 17:58
    Нацист кричит "Стой нациста!" .
  4. Никита Че Звание
    Никита Че
    +12
    Сегодня, 17:59
    в ФРГ обвинили Израиль в нацизме


    Гитлер в гробу перевернулся от такого заголовка laughing
  5. Levinstein Звание
    Levinstein
    +9
    Сегодня, 17:59
    Вот это друг друга стоят, нацисты против сионистов.
    " Бесславные ки".
    Наконец то. Браво!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Сегодня, 18:38
      Цитата: Levinstein
      Вот это друг друга стоят, нацисты против сионистов.

      Нацизм и сионизм, в одной кастрюле варились.
  6. Andobor Звание
    Andobor
    +15
    Сегодня, 18:04
    Нет нациста страшней, чем отгеноциденный еврей.
    1. Слесарь Звание
      Слесарь
      +1
      Сегодня, 19:33
      Цитата: Andobor
      Нет нациста страшней, чем отгеноциденный еврей.

      К сожалению там уже пошла мутация , и очень жесткая - чубчики + первородные +нацизм = вот это сейчас и выжигают огнем .
      ЗЫ: а редактор такой нежный к ним...прям зайка ЧУБАТАЯ.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 18:05
    ..а кошерные заявят - а вы нас холокостили! Сами нацисты! wassat

    зы неужели подерутся?! lol
    или нацист нацисту глаз не выклюет?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Nexcom
      а кошерные заявят - а вы нас холокостили! Сами нацисты!

      «Заповедь - не убий означает, что нельзя убивать сына Израиля, а гой и еретик — не сыны Израиля».
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 18:06
    в ФРГ обвинили Израиль в нацизме
    в лесу медведь сдох?!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Василенко Владимир
      в ФРГ обвинили Израиль в нацизме
      в лесу медведь сдох?!

      Не не сдох, но терзаемый вопросом - "Что это было?", опупел изрядно! Зимовка под угрозой.
      А вот состояние поголовья африканских слонов действительно вызывает опасения. winked
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 18:50
        Слоны перезимуют, им не впервой. smile
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +3
    Сегодня, 18:11
    А ведь этот Бен Гвир выражает чаяния народа ,как у нас любили когда то завернуть кремлёвские пропагандисты
    В данном случае чаяния еврейского и никакого другого народа
    Стоит ли в этом случае разбирать до чего докатился этот народ и какая судьба его ждет в 21 веке ?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 18:16
    Какие санкции ,Мерц недавно говорил о особенных отношениях к евреям .
    P.S Счас урсула с кайей выдадут высший пилотаж ,"израильтяне разжигают ненависть, но в этом виновата Россия ." Мы во всём у них виноваты .
  11. Бенчик Звание
    Бенчик
    +2
    Сегодня, 18:39
    Как-то подозрительно, что представители Германии осмелели с высказываниями по отношении к Израилю. Неужто получили разрешение от США, или знают, что еврейское лобби в США ослабло и ничего за это им не сделают.
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 18:48
    Да заменят вице-канцлера, делов-то. Немцы с 70-х годов 20 века допускают шествия неонацистов, и никто их там не гоняет. А вице-канцлер сейчас выступил против.
    Санкции нацистов против нацистов? Я вас умоляю, не смеемся слишком уж лицом об ковер! smile
    1. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      0
      Сегодня, 20:29
      Цитата: Дед-дилетант
      Санкции нацистов против нацистов? Я вас умоляю, не смеемся слишком уж лицом об ковер! smile


      Немцы до сих пор брезгливо относятся к евреям
      У них нацизм разный, у одних высшего сорта, у других первого сорта
  13. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 19:13
    Не всех фашистов мы задавили в 1945 году. Помимо немецких остались еще и еврейские.
    1. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      0
      Сегодня, 20:26
      Цитата: Metallurg_2
      Не всех фашистов мы задавили в 1945 году. Помимо немецких остались еще и еврейские.

      Уточнил бы:
      выродились жертвы холокоста в своих мучителей.
      Но бабки получать за холокост от ФРГ они любят
  14. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 19:36
    Современный израиль - очаг нестабильности и насилия в регионе. Жители сектора газа внешне ничем от еврейского населения израиля не отличаются за исключением израильских репатриантов, в тч из ссср, отличающихся кажется в лучшую сторону, но это, очевидно, не благодаря еврейским корням, а благодаря как раз смешанным бракам.
  15. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 20:41
    не поддержит подобные действия..не исключает введения санкций... - уж лучше промолчал бы, вышло бы красноречивее
  16. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 21:22
    для Германии в очередной раз созревает еврейский вопрос? Гитлер окончательно не решил?