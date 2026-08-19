«Разжигают ненависть и подстрекают к насилию»: в ФРГ обвинили Израиль в нацизме

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, комментируя недавнее заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, призвавшего ежедневно ликвидировать по 30-40 жителей сектора Газа, при этом не только тех, кто представляет для еврейского государства непосредственную угрозу, отметил, что Берлин не поддержит подобные действия.Клингбайль, возмущенный откровенно нацистскими заявлениями израильского министра, не исключает возможного введения против Тель-Авива санкций на европейском уровне. При этом немецкий канцлер поспешил добавить, что в целом он поддерживает государство Израиль, однако считает поведение Бен-Гвира антигуманным. Клингбайль также уточнил, что он не поддерживает и ряд других израильских министров, которые «разжигают ненависть, подстрекают к насилию и провоцируют беспорядки». Таким образом, правительство Германии намерено жестко противостоять «перешедшему черту» Израилю.Как известно, ранее Бен-Гвир призвал ЦАХАЛ проводить ночные точечные ликвидации жителей сектора Газа, которые, по его мнению, «даже не являются людьми», чтобы впоследствии застроить территорию палестинского анклава еврейскими поселениями. Кроме того, Бен-Гвир раскритиковал Нетаньяху за сокращение масштабов военной операции в Газе, потребовав полной оккупации региона, восстановления разрушенных в 2005 году поселений Гуш-Катиф и «окончательного решения палестинского вопроса» путем депортации населения анклава.В то же время министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отверг предложенный США мирный план, призвал к полной оккупации сектора Газа ЦАХАЛ и введению там израильского военного правления, поскольку «любая палестинская администрация поддерживает террористов».

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