Сообщается о полной зачистке от ВСУ Малой Токмачки к югу от Орехова
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Хорошие новости приходят с Ореховского направления, российские войска взяли Малую Токмачку — село, бои за которое начались ещё весной прошлого года. Об этом сообщают сразу несколько российских военных ресурсов.
Село Малая Токмачка находится к югу от Орехова, бои за него начались весной 2025 года и шли с переменным успехом. Наши войска несколько раз заходили в населённый пункт, закреплялись, но противник выстроил мощную оборону, которую преодолеть наши сумели только сейчас. По данным от военных источников, Малая Токмачка полностью зачищена, а боевые действия перешли уже на окраины Орехова.
Стоит отметить, что официальной информации от Минобороны по Малой Токмачке пока нет, группировка войск «Днепр» тоже пока ничего не сообщает. Если информация подтвердится, то это означает, что все силы будут брошены на штурм Орехова, превращенного противником в мощный укрепрайон. Бои за город будут тяжелые, Орехов закрывает нашим продвижение в северном направлении, в том числе и на Запорожье.
По некоторым данным, наши уже в городе и продвижение с южной стороны составляет до 500 метров. Одновременно войска группировки «Восток» обходят город с востока, уничтожая логистику.
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