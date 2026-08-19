Сообщается о полной зачистке от ВСУ Малой Токмачки к югу от Орехова

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Сообщается о полной зачистке от ВСУ Малой Токмачки к югу от Орехова

Хорошие новости приходят с Ореховского направления, российские войска взяли Малую Токмачку — село, бои за которое начались ещё весной прошлого года. Об этом сообщают сразу несколько российских военных ресурсов.

Село Малая Токмачка находится к югу от Орехова, бои за него начались весной 2025 года и шли с переменным успехом. Наши войска несколько раз заходили в населённый пункт, закреплялись, но противник выстроил мощную оборону, которую преодолеть наши сумели только сейчас. По данным от военных источников, Малая Токмачка полностью зачищена, а боевые действия перешли уже на окраины Орехова.



Стоит отметить, что официальной информации от Минобороны по Малой Токмачке пока нет, группировка войск «Днепр» тоже пока ничего не сообщает. Если информация подтвердится, то это означает, что все силы будут брошены на штурм Орехова, превращенного противником в мощный укрепрайон. Бои за город будут тяжелые, Орехов закрывает нашим продвижение в северном направлении, в том числе и на Запорожье.



По некоторым данным, наши уже в городе и продвижение с южной стороны составляет до 500 метров. Одновременно войска группировки «Восток» обходят город с востока, уничтожая логистику.
8 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +6
    Сегодня, 18:27
    Ну и хорошо, полтора года почти бодались за село! Мои поздравления группировке войск Днепр, молодцы good
    Отдельные поздравления 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 22 отдельной гвардейской бригаде специального назначения; 177 отдельному полку морской пехоты Каспийской флотилии. Освободителям Малой Токмачки drinks
    1. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +3
      Сегодня, 20:08
      Молодцы конечно,тут и спорить не о чем.Полтора года за село,это только с дивана очень медленно,я сам воевал и знаю как тяжело бывает не только село взять,а даже лесополосу очистить.Работайте.братья. soldier
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    -1
    Сегодня, 18:29
    А давайте подождём, до подтверждений из надёжных источников, а то как то мемы по этой самой Малой Токмачке поднадоели.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 18:41
      Цитата: Cartalon
      А давайте подождём, до подтверждений из надёжных источников, а то как то мемы по этой самой Малой Токмачке поднадоели.

      Бои вышли на окраины Орехова, так что взятие М.Токмачки неизбежно.
      Однако, сегодня ещё одна интересная новость крутится. Вроде как пару дней назад в районе Оболони в ходе ракетного удара ликвидирован бригадный генерал, основатель Азова, идейный бандерлог Андрей Билецкий. Ждём официального подтверждения. Хорошо бы если так.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        +3
        Сегодня, 18:50
        DIVGEN рисует там серую зону, а другие карты я всерьёз не воспринимаю.
  3. Никита Че Звание
    Никита Че
    -2
    Сегодня, 18:32
    Малая Токмачка давно превратилась в мем
  4. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    0
    Сегодня, 18:34
    У противника логистика под землей, там надо сетку 1500 кг бомб с коррекцией по узким местам, чтобы вспахать норы.
  5. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 21:25
    Сжимаю кулаки за бойцов, динамика этого направления долгое время была непредсказуемой.