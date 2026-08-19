На Украине рассматривают перенос Верховной рады «в более безопасное место»

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На Украине рассматривают перенос Верховной рады «в более безопасное место»

Украинские парламентарии, обеспокоенные усилением обстрелов Киева ВС РФ, рассматривают возможность переноса Верховной рады (парламента) «в более безопасное место».

По словам украинского депутата Никиты Потураева, поскольку, вероятнее всего, ударов по целям в Киеве будет со временем только больше, в Раде уже активно обсуждают эвакуацию парламента. Потураев считает, что ситуация с безопасностью в украинской столице будет только ухудшаться и не исключено, что в определенный момент российские ракеты могут нанести удар непосредственно по Раде.

Примечательно, что незадолго до этого заявления Потураев в знак протеста против отставки Федорова с поста главы Минобороны Украины пообещал сложить свой депутатский мандат и вступить в ВСУ. Свой несколько запоздалый поступок теперь уже бывший депутат объяснил тем, что, по его мнению, сворачивание начатых Федоровым реформ может стать фатальным для Украины и привести к окончательному поражению в войне с Россией.

Между тем украинские ресурсы не исключают, что под предлогом обеспечения безопасности голосований Раду и другие ключевые государственные органы Украины могут передислоцировать в западные регионы бывшей УССР. Это решение обусловлено решением Зеленского окончательно превратить Украину в «страну-камикадзе», чтобы, обслуживая интересы своих западных кураторов, попытаться нанести максимально возможный ущерб России.
24 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +9
    Сегодня, 18:47
    На Украине рассматривают перенос Верховной рады «в более безопасное место»

    belay Если снесут Верховную Раду - на форуме начнётся «дискотека» переходящая в «пьянку» drinks
    Ну а если Зеленского грохнут, даже боюсь делать предположения!
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +5
      Сегодня, 19:15
      Если зелю грохнут, западные фашисты найдут нового нациста наркомана через день там почти все такие.
      1. K._2 Звание
        K._2
        +4
        Сегодня, 19:20
        Пусть находят, надо сносить и его и так - пока не кончатся желающие.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 20:10
          Цитата: K._2
          Пусть находят, надо сносить и его и так - пока не кончатся желающие.

          Наконец то наш кот Леопольд выпил "Озверину" и стал лупить мышей в портах, на море и в Киеве. Давно бы так.
  2. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +9
    Сегодня, 18:47
    перенос Верховной рады «в более безопасное место»
    К Бандере,- там им самое место... hi
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 18:54
    Раду и другие ключевые государственные органы Украины могут передислоцировать в западные регионы

    Ну конечно во Львов, подальше от Киева, но поближе к Польше.
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +2
      Сегодня, 19:35
      Цитата: carpenter
      Раду и другие ключевые государственные органы Украины могут передислоцировать в западные регионы

      Ну конечно во Львов, подальше от Киева, но поближе к Польше.
      А почему не сразу в Польшу, а ещё лучше, в Британию, где и поляки, в своё время, прятались ?
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 20:02
      Цитата: carpenter
      Ну конечно во Львов, подальше от Киева, но поближе к Польше.

      Какой Львов, какая Польша. Сразу в Лондон и будет считаться как "правительство в изгнании" с не легетимным презиком в изгнании.
    3. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 20:14
      Цитата: carpenter
      Раду и другие ключевые государственные органы Украины могут передислоцировать в западные регионы

      Ну конечно во Львов, подальше от Киева, но поближе к Польше.

      Поляки будут не поляками, если рано или поздно не начнут душить бандеровцев, как те их на Волыне.
      В любом случае, если Рада начнет путешествовать, то ее конечный путь - Канада.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 20:15
        Цитата: Ясная
        В любом случае, если Рада начнет путешествовать, то ее конечный путь - Канада.

        Руанда их примет.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 20:25
          Цитата: carpenter
          Цитата: Ясная
          В любом случае, если Рада начнет путешествовать, то ее конечный путь - Канада.

          Руанда их примет.

          Руанду называют «африканской Швейцарией» из-за чистоты и порядка в столице. При появлении там бандеровцев - здравствуй антисанитария и дома из глины и ослиного дерьма.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 20:41
            Цитата: Ясная
            При появлении там бандеровцев - здравствуй антисанитария и дома из глины и ослиного дерьма.

            Придут укры в Руанду и все заговорят на мове, но скакать будут, как африканцы.
  4. nikon voron Звание
    nikon voron
    +4
    Сегодня, 19:00
    Самое безопасное место, это там где она находится сейчас. Сами украинцы считают Раду самой бесполезной организацией.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 20:17
      Цитата: nikon voron
      Самое безопасное место, это там где она находится сейчас. Сами украинцы считают Раду самой бесполезной организацией.

      Хоть радовцы и бесполезные люди, но не ид.иоты и понимают, что безопасно им до того времени, как появятся ракеты к их ПВО. Их они боятся больше всего и правильно делают. yes
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 19:01
    А от кого "безопасное"? От Зеленского, нациков из "Азова" или от Москвы? По моему свои их гораздо быстрее достанут как только Рада чуть-чуть думать начнет.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 19:06
    в более безопасное место.
    Лучше всего за канал, на остров
  7. Levinstein Звание
    Levinstein
    0
    Сегодня, 19:10
    Только сюда, иначе всё равно достанут. Ответите за всё
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:16
    Рада находится в самом безопасном месте на Украине, ни один осколок там не упал за всё время СВО! Ведь там сидят марионетки, а по марионеткам бить зашквар yes
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 20:27
      Цитата: alexoff
      Рада находится в самом безопасном месте на Украине, ни один осколок там не упал за всё время СВО! Ведь там сидят марионетки, а по марионеткам бить зашквар yes

      Замечу еще раз, что боятся они реально - своего ПВО.
  9. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 19:26
    Сразу всю Раду на Байковое кладбище передислоцировать.Пока не успели гайнуть на бандеровщину.Хоья последний вариант тоже не плох,вся или почти вся нечисть уберется с Киева
  10. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +1
    Сегодня, 19:34
    Да чтоб мы... Да законно выбранную Раду... В Киеве...
    Это злобная провокация наших врагов, утверждать, что мы можем ударить по Раде!
    Чтобы оклеветать нашу страну задумали даже переезд!
  11. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 20:04
    Можно сразу в москву перенести и присоединить украину, всем хорошо и безопасно.
  12. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:12
    На Украине рассматривают перенос Верховной рады «в более безопасное место»

    Ага, на два метра их по землю заройте и осиновый кол, чтобы не расползлись. yes laughing
  13. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 20:15
    На Украине рассматривают перенос Верховной рады «в более безопасное место»

    Предлагаю на Байковое кладбище. Есть такое в Куеве wassat