На Украине рассматривают перенос Верховной рады «в более безопасное место»
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Украинские парламентарии, обеспокоенные усилением обстрелов Киева ВС РФ, рассматривают возможность переноса Верховной рады (парламента) «в более безопасное место».
По словам украинского депутата Никиты Потураева, поскольку, вероятнее всего, ударов по целям в Киеве будет со временем только больше, в Раде уже активно обсуждают эвакуацию парламента. Потураев считает, что ситуация с безопасностью в украинской столице будет только ухудшаться и не исключено, что в определенный момент российские ракеты могут нанести удар непосредственно по Раде.
Примечательно, что незадолго до этого заявления Потураев в знак протеста против отставки Федорова с поста главы Минобороны Украины пообещал сложить свой депутатский мандат и вступить в ВСУ. Свой несколько запоздалый поступок теперь уже бывший депутат объяснил тем, что, по его мнению, сворачивание начатых Федоровым реформ может стать фатальным для Украины и привести к окончательному поражению в войне с Россией.
Между тем украинские ресурсы не исключают, что под предлогом обеспечения безопасности голосований Раду и другие ключевые государственные органы Украины могут передислоцировать в западные регионы бывшей УССР. Это решение обусловлено решением Зеленского окончательно превратить Украину в «страну-камикадзе», чтобы, обслуживая интересы своих западных кураторов, попытаться нанести максимально возможный ущерб России.
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