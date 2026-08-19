ВС РФ доставили «Бандероль» в здание Главного управления полиции в Житомире
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Украинские «получатели» сообщают об ударе российского дрона «Бандероль» по зданию Главного управления Нацполиции в Житомире. По официальной версии Киева, в результате удара были ликвидированы два украинских силовика, еще 20 получили ранения разной степени тяжести.
Удар по главному управлению житомирской полиции вызвал весьма восторженную реакцию у пользователей украинского сегмента соцсетей, что объясняется в первую очередь тем, что на подконтрольных Киеву территориях сотрудники некогда правоохранительных органов зачастую выполняют функции ТЦК, помогая военкомам в отлове мужчин для восполнения живой силы ВСУ.
Между тем украинские ресурсы не исключают, что удар по зданию управления полиции в Житомире является своеобразной «разминкой» ВС РФ перед системным уничтожением силовых ведомств киевского режима. При этом на Украине не исключают, что в определенный момент ВС РФ начнут последовательно бить по отделениям полиции, зданиям СБУ, горсоветов и министерств, чтобы таким образом попытаться парализовать работу украинского государственного аппарата.
На Украине отмечают, что «Бандероль» способна также поражать обслуживающие АЭС электроподстанции, что неизбежно приведет к остановке работы атомных электростанций. По прогнозам западных аналитиков, уже к концу текущего года ВС РФ смогут запускать по целям на Украине по 200-300 «Бандеролей» в сутки, а к середине 2027 года количество ударов дронами этого типа может достигнуть 500.
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