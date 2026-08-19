ВС РФ доставили «Бандероль» в здание Главного управления полиции в Житомире

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ВС РФ доставили «Бандероль» в здание Главного управления полиции в Житомире

Украинские «получатели» сообщают об ударе российского дрона «Бандероль» по зданию Главного управления Нацполиции в Житомире. По официальной версии Киева, в результате удара были ликвидированы два украинских силовика, еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

Удар по главному управлению житомирской полиции вызвал весьма восторженную реакцию у пользователей украинского сегмента соцсетей, что объясняется в первую очередь тем, что на подконтрольных Киеву территориях сотрудники некогда правоохранительных органов зачастую выполняют функции ТЦК, помогая военкомам в отлове мужчин для восполнения живой силы ВСУ.

Между тем украинские ресурсы не исключают, что удар по зданию управления полиции в Житомире является своеобразной «разминкой» ВС РФ перед системным уничтожением силовых ведомств киевского режима. При этом на Украине не исключают, что в определенный момент ВС РФ начнут последовательно бить по отделениям полиции, зданиям СБУ, горсоветов и министерств, чтобы таким образом попытаться парализовать работу украинского государственного аппарата.

На Украине отмечают, что «Бандероль» способна также поражать обслуживающие АЭС электроподстанции, что неизбежно приведет к остановке работы атомных электростанций. По прогнозам западных аналитиков, уже к концу текущего года ВС РФ смогут запускать по целям на Украине по 200-300 «Бандеролей» в сутки, а к середине 2027 года количество ударов дронами этого типа может достигнуть 500.


14 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +6
    Сегодня, 19:54
    Ах молодци да по более таких подарков
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 20:20
      Крышу знатно сорвало... good
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 20:45
        Цитата: marchcat
        Крышу знатно сорвало...

        В этом плане мне больше нравятся еврейцы. Врыв в районе цоколя и все здание оседает и минус не два силовика, а все, кто был в здании hi
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:54
    Туда два прилетело? Или детонация чего-то вроде б.к.? Находящегося в здании?
  3. SoboL Звание
    SoboL
    +2
    Сегодня, 19:54
    Судя по видео, даже не одну посылку прислали.
  4. Олег 1968 Звание
    Олег 1968
    +3
    Сегодня, 19:55
    Ну..... Во первых, это зрелищно. Во вторых почему только одно?
  5. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +2
    Сегодня, 20:04
    Красота.
    Бальзам на душу.
    Наши Красавцы.
    Надеюсь удары будут увеличиваться
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 20:30
    Спасибо военной почте ВС РФ laughing
  7. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +2
    Сегодня, 20:33
    Вызвал весьма восторженную реакцию у пользователей украинского сегмента

    Значит есть тенденция, что следующий ракетный удар по верховной раде, а так же офису и бункеру главного бандеровца зеленского станет для украинцев национальным праздником. Если россияне просто устали от захватившего власть бандеровского режима, украинцы от этого просроченного наркоманов устали смертельно.
  8. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 20:38
    Вот, оказывается, где главный центр принятия решений находился!
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:39
    Бандероль от Вальбериса ,всё уже оплачено .За отказ в получении штраф в двукратный размере .
  10. Шамиль Балигов
    Шамиль Балигов
    0
    Сегодня, 20:46
    Удивительно что это раньше не начали население само бы навредило бы на них
  11. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 20:51
    Ну, раз по Банковой слабо то можно и по Житомиру, по полиции. Сила! Бойся, враг, Кремлёвского ответа!
  12. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 21:31
    главное паралич власти вызвать, тогда гражданская война неминуема, оружия там много. Только вместе с полицией организованных бандеровцев тоже нужно умножать на ноль.