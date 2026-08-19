В Европе удивились висящей в штабе «Азова» карте «Великой Украины»

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В Европе удивились висящей в штабе «Азова» карте «Великой Украины»

В Европе весьма активно изучают карту «Великой Украины», показанную пресс-службой 3-го штурмового корпуса ВСУ «Азов»* во время визита нового министра обороны Украины Хмары в штаб-квартиру корпуса. Как отмечается, украинские националисты считают своей территорией часть соседних европейских стран.

Согласно карте «Великой Украины», висящей на стене в штаб-квартире «Азова»*, националисты претендуют на часть территории современной Польши, Венгрии, Словакии и Румынии. Как заявляют в корпусе, это якобы «исконные» украинские земли, которые должны вернуться в состав украинского государства.



В частности, речь идёт о юго-восточных территориях четырёх польских воеводств: Подкарпатского, Малопольского, Люблинского и Подляского; Румыния должна отдать Украине южную часть региона Марамуреш и Южную Буковину; Венгрия — восточные приграничные территории, а Словакия — всю территорию вокруг города Прешов вместе с городом.



О планах украинских националистов создать «великую Украину» говорится уже давно, но европейцы обращают внимание на то, что карта открыто демонстрировалась во время визита в штаб-квартиру корпуса министра обороны Украины. По их мнению, такого быть не должно. Впрочем, что в Европе считают дикостью, на Украине воспринимают как само собой разумеющееся.

«Азов»* — террористическая организация, запрещённая в России.
36 комментариев
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  1. hiller Звание
    hiller
    +8
    Сегодня, 20:14
    Удивленным сразу по лопате - копать новое море и насыпать новые горы. Бесплатно и за свои харчи
    1. Иль-Хам Звание
      Иль-Хам
      0
      Сегодня, 20:36
      Нет, у них экскаваторы есть, можно сразу новый океан выкопать!
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 20:43
      И что скажут Великая Венгрия, Великая Румыния, Польша "от моря до моря"?
      Кстати, Бандера был против вхождения Крыма в составе Украины .
      1. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        0
        Сегодня, 21:37
        Цитата: knn54
        И что скажут Великая Венгрия, Великая Румыния, Польша "от моря до моря"?
        Кстати, Бандера был против вхождения Крыма в составе Украины .

        Бандеру в каком году отправили в мир иной? До 1954 или после ?
        Интересно когда успел попротивиться, этому?!
    3. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +2
      Сегодня, 20:57
      Цитата: hiller
      Удивленным сразу по лопате - копать новое море и насыпать новые горы. Бесплатно и за свои харчи
      Море - ещё ладно... А вот вам выкладки украинских "историков":

      "Украинский язык - один из древнейших языков мира... Есть все основания полагать, что уже в начале нашего летосчисления он был межплеменным языком" ("Украинский язык для начинающих". Киев, 1992).


      "Таким образом, у нас есть основания считать, что Овидий писал стихи на древнем украинском языке" (Э. Гнаткевич "От Геродота до Фотия". Вечерний Киев, 26.01.93).


      "Вполне возможно, что украинская лексика... несла терминологические, колонизационные, жизнеутверждающие заряды на все четыре стороны Света-Первокрая, осваивая и оплодотворяя иноязычные и малоязычные территории... Мы можем допустить, что украинский язык стал одной из живых основ санскрита... Украинский язык - допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире, от которого произошли кавказско-яфетические, прахамитские и прасемитские группы языков" (Б. Чепурко "Украинцы". Основа, №3, Киев, 1993).


      "Украинская мифология - наидревнейшая в мире. Она стала основой всех индоевропейских мифологий точно так же, как древний украинский язык - санскрит - стал праматерью всех индоевропейских языков" (С. Плачинда "Словарь древнеукраинской мифологии". Киев, 1993).


      "В основе санскрита лежит какой-то загадочный язык "сансар", занесенный на нашу планету с Венеры. Не об украинском ли языке идет речь? " (А. Братко-Кутынский "Феномен Украины". Вечерний Киев, 27.06.95).


      "АРИИ (ории) - древнейшее название украинцев. Первые пахари мира. Приручили коня, изобрели колесо и плуг. Первыми в мире окультивировали рожь, пшеницу, просо. Свои знания о земледелии и народных ремеслах принесли в Китай, Индию, Месопотамию, Палестину, Египет, Северную Италию, на Балканы, в Западную Европу, Скандинавию. Племена ориев стали основой всех индоевропейских народов".
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 20:16
    А чё Кубань и Ставрополье уже не окраина? Ну там загородили карту, а то прям обидно, что великие Укры хлеборобные места оставили.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 20:22
      Цитата: Irokez
      А чё Кубань и Ставрополье уже не окраина?

      А зачем им эти территории, если есть богатая Европа.
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 20:27
        Цитата: carpenter
        А зачем им эти территории, если есть богатая Европа.

        Ну менять кубанские поля на белорусские болота такой себе бартер.... request
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 20:31
      У х.охлов есть претензии на земли в Забайкалье и вообще на ДВ...
      1. Asper_Daffy Звание
        Asper_Daffy
        +1
        Сегодня, 21:03
        И они на полном серьёзе заявляют, что у них для этого есть основания!

        В конце XIX и начале XX века территория, включающая нынешние Амурскую и часть Сахалинской области, Приморский и Хабаровский края, а также часть Забайкалья называлась «Зелёный клин». Но, наравне с официальным, также использовались (в т.ч. и в официальных документах) названия «Зелёная Украина», «Новая Украина» и «Дальневосточная Украина». Во время гражданской войны там даже была попытка создать «Украинскую дальневосточную Республику».

        А сейчас эти делают вид, что не знают, что по-русски это просто «Окраина» и настаивают на том, что дальний восток – исконная территория салоедов.

        Такие вот гримасы национального строительства «на задворках великой империи».
    3. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 20:41
      Это Азов еще поскромничал. В сети и не такие карты гуляют.
  3. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 20:18
    Странно что там Владивостока нет. Видимо он не влез и в соседней комнате...
    Хорошо помню как лет 15 тому мне с пеной у рта доказывали, что "це исконно украинские земли" laughing
    И еще... А почему на фото только 3 заблюрены? Остальных уже не ищут?
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +3
      Сегодня, 20:26
      Цитата: ian
      Странно что там Владивостока нет.

      До Владивостока тысячи километров, а Европа рядом. За помощь спасибо, но "долг платежом красен", вот и дождались. Хороший план у укров.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 20:34
      Когда Вам что-то доказывают с пеной у рта лучше выбрать дистанцию, чтоб и Вас санитары не замели...
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 20:35
        Не всегда получается. Особенно на данном ресурсе.. feel
  4. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +3
    Сегодня, 20:19
    В мире пандемия на расширение территорий за счёт чужих земель
    США - Гренландия, Венесуэла, Ормуз с Бахрейном
    404 - ну этим все должны
    Финляндия - Южная Карелия, Ленинградская область
    Япония - Южные Курилы, а волю дай и Сахалин заберут

    Надеюсь Конституция РФ является надёжным гарантом против разбазаривания Российских земель
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 20:38
      По списку все пофиг, а вот Гельсингфорсу пора в родную гавань, загулялся. Равно как и Колывани, Виленскому краю и прочим заблудшим.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 20:49
      а где в списке Польша от маря до моря. венгры с Закарпатьем и Трансильванией... тут список если проложить... Лихтенштейн требовал от чехов вернуть земли почти в 10 раз превышающие его территорию
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:21
    По их мнению, такого быть не должно. Впрочем, что в Европе считают дикостью, на Украине воспринимают как само собой разумеющееся.
    Больше оружия и денег Украине от Европы и эти территории Европы, Украина у вас отберёт. Россия просто промоллчит.
  6. Бенчик Звание
    Бенчик
    +1
    Сегодня, 20:25
    Я предлагаю украинцам (Великим Украм) закопать Черное море, за счет чего увеличить свою территорию. Всё равно они не очень хорошо его выкопали: бóльший объём моря заполнен сероводородом (видимо возникли проблемы при копании)..
    1. Иль-Хам Звание
      Иль-Хам
      +1
      Сегодня, 20:41
      Видимо, это отходы жизнепроизводства истинных укров.
      Использовать не смогли в своё время, вот и спрятали на дне Чёрного моря.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 21:28
      Цитата: Бенчик
      Я предлагаю украинцам (Великим Украм) закопать Черное море, за счет чего увеличить свою территорию.

      Вы погорячились .. с предложением закопать Чёрное море .. Что плохого Вам Чёрное море сделало ? ----Тот, кто рождён был у моря,
      Тот полюбил навсегда
      Белые мачты на рейде,
      В дымке морской города,
      Свет маяка над водою,
      Южных ночей забытьё.
      Самое синее в мире
      Чёрное море моё,
      Чёрное море моё!      [b][/b] drinks
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 20:26
    исконные» украинские земли, которые должны вернуться в состав украинского государства.

    Какие могут быть исконные земли, если первое квази украинское государство УНР появилось лишь в 1918 и просуществовало пару лет? Ну и тов. Ленин на нашу голову создал УССР, такое же недогосударство.
    Дурень думкой богатеет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:38
      Цитата: pudelartemon
      Какие могут быть исконные земли, если первое квази украинское государство УНР появилось лишь в 1918 и просуществовало пару лет?

      А на Украине пишут, что Киеву 1500 лет ( это даже мы в советской школе проходили).
      Только вот даже в 550 году русских княжеств не существовало — в то время восточные славяне ещё не создали единого государства, а жили отдельными племенными союзами. Само понятие «русские княжества» появляется позже, когда в Восточной Европе сложилось Древнерусское государство (примерно с IX века).
  8. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 20:46
    Интересно когда Хмара посещал это штаб. На фото Билецкий живой и невредимый, а была информация, что его возможно грохнули.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +3
      Сегодня, 20:59
      Цитата: kromer
      Интересно когда Хмара посещал это штаб. На фото Билецкий живой и невредимый, а была информация, что его возможно грохнули.

      На фото нет Белицкого. no
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 21:08
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        На фото нет Белицкого.


        Не могу понять кто стоит по центру, вроде на Билецкого похож.
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +3
          Сегодня, 21:10
          Это и есть Хмара yes понятно, что короткий.
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 21:10
            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            Это и есть Хмара yes понятно, что короткий.


            Понял, спасибо.
  9. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 20:46
    Что-то мне подсказывает, что Христофор Колумб тоже был некоторым образом украинцем. А значит Украина должна претендовать и на свои "исконные" земли по ту сторону Атлантики! Срочно надо добиться того, чтобы гнусавый клоун про это намекнул рыжему клоуну! wink
  10. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 20:47
    ...украина восполняя потерянные земли намерена забирать их у своих соседей на Западе, если не хотят принимать "сирот" в ЕСу, пусть з/п и пенсию платят, как в Швейцарии, большего и не надо...
  11. Ясная Звание
    Ясная
    +3
    Сегодня, 20:47
    Согласно карте «Великой Украины», националисты претендуют на часть территории современной Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

    Однако, по этой ссылке: https://pmr-news.ru/society/2026/08/12/93811.html
    ZOV Приднестровье сказано:

    Тут и восточные регионы России, южные белорусские земли и Приднестровье.
    Самый интересный нюанс этой истории — на карте нет ни одного кусочка земель ЕС.
    Псина боится лаять на хозяина, всё закономерно.
  12. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 20:55
    laughing Они удивились, епрст! Вы ещё офигеете. Когда на эту карту начнет действовать закон сообщающихся сосудов. "Украинские" земли с востока будут продолжать убывать, а компенсировать в своих "мриях" эти потери пафосные нацистские идиЁты будут за счет запада. laughing
  13. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 21:43
    Так щеневмерла отктытым текстом об этом говорит: от Сана до Дона. Кто не в курсе, Сан - речка глубоко в Польше. Интересно, как пшeки относятся к публичному исполнению щеневмерлы на официальных польско-украинских мероприятиях?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:48
      Цитата: Наган
      Интересно, как пшeки относятся к публичному исполнению щеневмерлы

      западную усраину нужно было бы отдать пшекам а данциг забрать себе, сейчас вопрос о украинстве вообще бы не стоял
      картинка конечно фэйк, но реальность такая и была, при чем собаку могли пустить
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:43
    Великой Украины
    украина была великой всего 70 лет, пока была в составе СССР