Немного про скрамасакс



Скрамасакс. Примерно между 560 и 630 годами. Кантональный музей археологии и истории . Лозанна

«Когда в этом году восстали саксы, король Хлотарь послал против них войска и уничтожил большую их часть. Он прошел всю Тюрингию и опустошил ее, поскольку она предоставила помощь саксам».

История франков. Книга четвертая. Григорий Турский, епископ



«Скрамасакс из Темзы». Британский музей



Инкрустация с руническими символами ᛒᛠᚷᚾᚩᚦ

Поскольку ряд читателей ВО задавали мне вопросы по скрамасаксу, есть смысл сначала на них ответить, а уж затем опять возвратиться «к зарубкам на мечах». Кстати, у меня с этим древним оружием связано очень забавное воспоминание.А было так, что в свое время у меня были очень хорошие, дружеские отношения с Михаилом Гореликом — известным историком, искусствоведом, человеком исключительно знающим (мир его праху!). И вот как-то приезжаю я к нему очередной раз в гости, он мне показывает, какие новые оружейные реплики он сделал, и рассказывает, что не так давно его пригласил какой-то московский клуб реконструкторов рассказать им о… своих работах. Пришел он к ним и видит на стене объявление: «Зачет по скрамасаксу завтра в…». Он спрашивает, как же это может быть, если по нему, кроме того, что он был, ничего не известно. «А вот мы… восстановили, как им пользовались…». Повернулся он к этим «знатокам» и ушел.С тех пор тема скрамасакса меня крайне заинтересовала. Ну неужели совсем о нем ничегошеньки, кроме названия, история для нас не сохранила? И вот оказалось, что кое-что все-таки есть!Само это название родилось на свет благодаря историку Григорию Турскому: в VI веке он написал, что на короля франков Сигиберта напали с помощью. Но понятно, что никакого описания внешнего вида этих «мощных ножей» он нам не оставил. Но раз нож — то это значит, что он имел одностороннюю заточку клинка. И несколько подобных клинков было найдено и затем отожествлено со скрамасаксом. Найден был, причем совершенно случайно, и самый на сегодня известный образец этого вида клинкового оружия.Это так называемый скрамасакс из Темзы (также известный под названием «Сакс Беагнота»). Он датируется IX–X веками, причем он украшен сложным узором с инкрустацией из меди, бронзы и серебряной проволоки, а на его клинке сделана руническая надпись с именем владельца либо кузнеца. А найден он был совершенно случайно…А было так, что чернорабочий Генри Бриггс, работавший на очистке берегов реки Темзы близ Баттерси (это такой жилой район в южном Лондоне), много раз находил в грязи и иле различные артефакты, которые у него очень даже охотно покупал Британский музей. То есть этот самый Бриггс хотя и занимался столь неквалифицированной работой, а был человеком с головой и хотя бы немного разбирался в своих находках, а главное, знал кому их предлагать! Забавно, что с 1843 по 1867 год он продал музею не менее 43 различных находок, то есть, можно сказать, сделал для науки не меньше иного дипломированного археолога!Вот и в начале 1857 года Бриггс сделал свою очередную находку — нашел в иле короткий, но явно очень старый меч, который тут же продал музею. 21 мая 1857 года его выставили в Лондонском обществе антикваров на предмет оценки. Было решено, что это клинок. Вот тогда-то его и стали называть «Скрамасакс из Темзы», хотя опять же сам термин скрамасакс у франкского историка Григория Турского встречается лишь один раз и никак не им описывается. Но так как подлинный смысл части слова «скрама» не был известен, большинство исследователей стали склоняться к тому, чтобы называть меч просто «длинным саксом» (англ. long seax).Найденный в Темзе артефакт представлял собой железный клинок с одной режущей кромкой. Его длина составляла 721 мм в длину, из которых на сам клинок от острия до пяты приходилось 551 мм, а на хвостовик — 170 мм. Клинок имел максимальную ширину 38,7 мм, а толщину 8,2 мм. Весил он 985 граммов. То есть был довольно-таки тяжелым оружием — и был бы еще тяжелее, будь на нем рукоять вместе с навершием. Вот только рукоять его не сохранилась. Видимо, она была сделана из дерева.По обеим сторонам клинка можно было видеть глубокий дол, выше которого располагалась прямоугольная полоса с медными инкрустациями. Причем с другой стороны она была заполнена узором из несимметрично расположенных ромбов, сделанных из серебряной и медной проволоки.На противоположной стороне клинка симметрично узорчатой полосе были сделаны две рунические надписи, выполненные инкрустацией латунью и серебром. В левой надписи было двадцать восемь букв англосаксонского рунического алфавита. Надпись справа отделялась от нее орнаментом из ромбов и была ничем иным, как именем собственным: ᛒᛠᚷᚾᚩᚦ (Beagnoþ или Beagnoth, рус. ≈ Беагнот). Вот по этому-то имени его и начали называть «Сакс Беагнота». Австрало-британский профессор Ральф Эллиот, специалист по древним британским рунам, предположил, что этим клинком владел знатный воин из королевства Кент, поскольку тамошний рунический алфавит как раз и содержал 28 символов, в то время как у северян из Нортумбрии было тремя знаками больше.Кроме того, в Кенте в письменных источниках зафиксированы два человека, именовавшиеся Беагнот (Beagnoþ или Beagnoth). Один упомянут в англосаксонских хрониках времён правления короля Кента Эрдвульфа (748–767 годы правления), который предоставил ему права на пастбища вблизи Рочестера. А вот второй был монах, упоминавшийся в хрониках короля Уэссекса Этельвульфа в качестве участника одного из Синодов 803 года. Интересно, что в переводе с древнеанглийского языка слово beag означает «кольцо, браслет, венок», а вот nōþ — «смелость, удаль». То есть вместе его можно перевести как «кольцо» или «венок удачи».Скрамасакс — это средневековое клинковое оружие, которое часто называют «большим саксом». По сути это нечто среднее между крупным боевым ножом и коротким мечом: он достаточно длинный и массивный, чтобы быть эффективным в ближнем бою, но при этом не такой громоздкий, как полноценный меч.В общем, скрамасакс представлял собой довольно узкий (шириной около 2–3 см), но зато очень толстый в обухе клинок. При этом его толщина в обухе могла достигать 1 см и больше. От острия к обуху имелся заметный скос (фальшлезвие), что явным образом повышало его проникающую способность и давало возможность наносить сильные колющие удары, возможно даже пробивавшие кольчугу или кожаный панцирь. На клинке мог быть дол — продольный желоб, который увеличивал его жёсткость и несколько снижал при этом вес.Рукоять скрамасакса могла быть как прямой, так и слегка изогнутой, и при этом гарды она не имела. Длина рукояти составляла не менее 10 см, что обеспечивало вполне надёжный хват. Рукоять делалась, скорее всего, из дерева, но могли использоваться и такие материалы, как кость и рог. Почему бы и нет? Она насаживалась на хвостовик клинка, после чего конец хвостовика расклёпывался или загибался для фиксации. Рукоять могли украшать декоративные элементы — например, резные головы зверей, что для тех же скандинавов имело еще и сакральный смысл.Ножны были из куска толстой воловьей кожи, который перегибали вокруг клинка, после чего сшивали. При этом вдоль шва могли ставиться металлические накладки (как бронзовые, так и посеребренные), к которым крепились кольца, позволявшие подвешивать ножны к поясу.Скрамасакс получил широкое распространение в эпоху переселения народов и в начале Средневековья (примерно с V по XI век) в Северной и Центральной Европе, у балтийских народов, а также на Древней Руси (в X веке). Его носили как вспомогательное оружие — часто вместе с мечом (например, со спатой), а в некоторых случаях он мог его заменять. Особенно ценили его в тесных, хаотичных схватках — в узких коридорах, в толпе сражающихся и среди щитов, где длинный меч только помешал бы.Помимо боя, скрамасаксом активно пользовались в быту: им разделывали добычу, рубили ветки для шалаша, выполняли разные хозяйственные задачи. В ряде культур (например, у англосаксов) наличие такого ножа являлось признаком свободного человека.По размерам клинка выделяют два основных типа: длинные (лангсаксы, 38–63 см) и короткие (курцсаксы, основная часть находок не превышает 25 см). Длинные, вероятно, пришли из византийско-сасанидской зоны, а короткие эволюционировали из позднеримских и, возможно, германских боевых ножей.Со временем, по мере развития и распространения доспехов, тех же кольчуг, например, эффективность скрамасакса как основного оружия в значительной степени снизилась — тяжёлый клинок уже не мог эффективно пробивать их защиту.