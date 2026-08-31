«Добрый» хан Джанибек: на пике могущества



Портрет хана Джанибека на Каталонском атласе 1375 г.

На историческом перепутье



Селитренное городище – музейно-археологический комплекс на месте, согласно мнению ряда ученых, построенной ханом Узбеком столицы Золотой Орды



Тайдула и митрополит Алексий в представлении создателей фильма «Орда»

А на зиму Джанибе[к] оуби два брата Тинибека и Хыдырбека, а сам седе на царстве

Пришедши к нему (Тинибеку – И.Х.), они (заговорщики – И.Х.) все собрались для целования руки его, потом они ударили его и умертвили его, когда он был перед ними.

В «Истории Шейх-Увейса», составленной в 70-х годах XIV столетия, говорится: «Узбек хан умер, преемником его сделался Динибек, у которого было два других брата: Джанибек и Хизрбек. Джанибек начал восстание против своего брата Динибека, между ними произошло сражение, в котором Динбек был разбит и взят в плен. Джанибек казнил его и сел на отцовский престол, он погубил также Хизрбека».

Если учесть, что с Тинибеком находились войска, посланные для завоевания Средней Азии, то едва ли можно допустить, что они оставались пассивными при убийстве своего военачальника сторонниками Джанибека.

Арабский путешественник Ибн Баттута, – пишет историк Р. Ю. Почекаев, – лично общавшийся с ним, сообщает, что он «наружностью был одним из красивейших созданий Аллаха». Отец с молодости приучал Тинибека к делам правления и к полководческой деятельности. Вместе с тем царевич не был чужд и искусству, покровительствовал деятелям культуры: Кутб, известный поэт того времени, посвятил ему свой тюркский перевод поэмы Низами «Хосров и Ширин», отразив в сочинении немало черт двора Тинибека в период его пребывания в Хорезме.



Хан Джанибек в исполнении Иннокентия Дакаярова рядом с матерью, кадр из фильма «Орда»

В качестве награды (Тайдула – И.Х.) получила – по словам Р.Ю. Почекаева – от признательного сына несколько значительных источников доходов – в частности, в ее владении оказался город Тула, которым управляли именно ее, Тайдулы, баскаки, также ей было пожаловано право получения в свою пользу некоторых торговых сборов в Азове.

От дресс-кода до медных монет



Возведенная в правление Джанибека мечеть в Чуфут-Кале

Можно полагать, что эта «царица» испытывала особое расположение к русским подданным. По официальной московской версии, она была благодарна митрополиту Алексию за исцеление от слепоты. Однако в некоторых ранних редакциях летописей сохранились отголоски другой, более драматичной ситуации: Алексий помог избавиться от душевной болезни ее сыну, самому хану Джанибеку.

Эти монеты, – пишет Р.Ю. Почекаев, – были меньше по весу, нежели выпущенные прежде, и потому особого доверия не вызвали: в начале 1360-х гг. ордынские ханы вернулись к выпуску монет прежнего веса.

Дела итальянские



Часть некогда опоясывавшей Кафу стены

Казимир III, – пишет историк Р.Я. Пилипчук, – оказался дальновидным правителем. Он согласился выплачивать дань с Галичины и обеспечил себе этим симпатии со стороны хана Джанибека.