В Пентагоне озадачены: сборка следующего авианосца Китая идет полным ходом
Новый китайский авианосец, обычно называемый Type 004, продолжает обретать форму, в частности, теперь у него более законченная носовая часть. Это будет четвертый авианосец Китая, и есть веские доказательства того, что он станет первым авианосцем с ядерной силовой установкой, что еще больше усилит возможности страны по проецированию военно-морской мощи.
Продолжающееся строительство авианосца хорошо видно на спутниковых снимках, сделанных буквально вчера. Строительство корабля велось на верфи в Даляне, в городе в северо-восточной китайской провинции Ляонин, с 2024 года.
Очень жаль, что американцы не стали делать снимки буквально 2–3 месяца назад, тогда по ним можно было бы рассмотреть отсеки для силовой установки корабля. И определенно сделать выводы о том, точно ли она будет ядерной.
Вид на Type 004 на верфи в Даляне, 21 августа 2026 года
Более детальный взгляд на часть верфи в Даляне, где строится Type 004
Тип 004 строится в том же сухом доке, где был достроен первый китайский авианосец «Ляонин» и где был построен второй авианосец «Шаньдун». «Ляонин» изначально был заложен в Советском Союзе как авианосец типа 1143 «Кречет». Сначала он назывался «Рига», а затем «Варяг». В 1998 году власти постсоветской Украины продали недостроенное судно якобы китайским бизнесменам. Впоследствии, в 2002 году, он был доставлен в Далянь, а десять лет спустя принят на вооружение Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Третий китайский авианосец, «Фучжоу», первый в стране авианосец с катапультным взлётом и посадкой (CATOBAR), был построен на верфи Цзяннань в Шанхае. «Ляонин» и «Шаньдун» — авианосцы с укороченным взлётом и посадкой (STOBAR) с трамплинами на носу и аэрофинишёром на корме.
Китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» идут вместе в сопровождении кораблей, а над ними пролетают самолеты с их авианосных групп
Согласно дополнительным спутниковым снимкам от Planet Labs, которые изучили американские эксперты, текущая длина корпуса Type 004 составляет около 320 метров. Его максимальная ширина составляет около 46 метров. Как правило, корпуса авианосцев становятся все длиннее и шире по мере удаления от ватерлинии, а это значит, что по мере приближения к завершению строительства и установки полетной палубы эти размеры будут только увеличиваться.
«Тип 004», который, как ожидается, также будет относиться к классу CATOBAR, уже сейчас значительно превосходит по размерам все три существующих авианосца ВМС НОАК. «Фучжоу», также известный как «Тип 003», на данный момент является самым большим. Его длина по ватерлинии составляет примерно 303 метра, а общая длина — 316 метров, согласно предыдущему анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Его ширина на уровне полетной палубы оценивается чуть более чем в 76 метров. Для сравнения: новый действующий авианосец ВМС США USS «Джеральд Р. Форд» имеет общую длину 337 метров и ширину 78 метров на уровне полетной палубы.
«Фуцзянь», на переднем плане, во время церемонии ввода в эксплуатацию в 2025 году. «Шаньдун» виден на противоположной стороне причала
Как уже отмечалось, есть веские основания полагать, что корабли (уверен, что множественное число будет близким к истине) типа 004 будут оснащены ядерными силовыми установками. Это предположение основано на том, что на предыдущих спутниковых снимках и фотографиях, сделанных ближе к земле, видны две отдельные конструкции реакторных отсеков.
Конструкция этих сооружений в целом соответствует тому, что можно увидеть на американских авианосцах с ядерными силовыми установками. Появились и другие, более общие свидетельства того, что Китай работает над созданием ядерных силовых установок для военно-морского флота. На протяжении многих лет в СМИ появлялись сообщения о работе над ядерными силовыми установками для будущих военных кораблей и коммерческих судов. Однако до сих пор нет окончательного подтверждения того, что Type 004 будет оснащен ядерной силовой установкой.
Некоторые СМИ поспешили объявить две эти дырищи отсеками под атомные реакторы, но, увы: это всего лишь лифты-подъемники
В целом, ядерные силовые установки на кораблях обладают важными преимуществами, в том числе практически неограниченной дальностью хода. Они также могут значительно увеличить выработку электроэнергии на борту более современных кораблей, оснащенных передовым вооружением, датчиками и другими системами. «Фуцзянь» уже оснащен электромагнитными катапультами для запуска самолетов, Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS). Эта функция, скорее всего, сохранится и на Type 004, и ядерная энергия будет ей только на пользу. Любые выгоды от использования атомной энергии достигаются ценой затрат и сложностей.
Система электромагнитной катапульты на «Фуцзяне»
Кроме того, в Китае строится то, что может оказаться самым большим в мире специализированным военно-морским судном снабжения. Мы уже писали ранее, этот корабль будет особенно важен для поддержки авианосцев ВМС НОАК, работающих на традиционном топливе, их авиагрупп и эскорта во время длительных операций в открытом море вдали от китайских берегов и дружественных портов. Авианосец с ядерной силовой установкой по-прежнему нуждается в регулярных поставках обычного топлива и других ресурсов для своего авиакрыла и экипажа, а также для кораблей сопровождения с обычными силовыми установками.
Об общей конструкции и предполагаемых возможностях Type 004 по-прежнему известно немного. Судя по официальным рендерам и моделям китайских авианосцев следующего поколения, появившимся в недавнем прошлом, их конструкция в целом соответствует американскому классу «Форд» и другим современным авианосцам, разрабатываемым по всему миру. Это также отражено в конфигурации полноразмерного наземного испытательного стенда для авианосцев в Китае, расположенного в Ухане.
Ключевые аспекты включают в себя более укороченную конструкцию «острова», расположенную в задней части полётной палубы, оптимизированной для обеспечения максимального свободного пространства. Общие преимущества такого расположения полётной палубы были сперва выражены в проекте авианосцев класса «Форд», но сегодня в США по воле президента Трампа запланирована кардинальная переделка этих авианосцев. Этому предшествовали сообщения в минувшие выходные о том, что президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы ВМС перенесли «остров» на будущих авианосцах этого класса «по эстетическим соображениям».
Трамп также давно критикует катапульты EMALS и электромагнитные усовершенствованные подъёмники для вооружения (AWE) на «Форде». На прошлой неделе он публично приказал Военно-морским силам США и Пентагону разработать план по возвращению к использованию паровых катапульт и гидравлических подъемников на авианосцах, начиная с четвертого корабля класса «Форд», который в настоящее время должен получить название USS «Дорис Миллер».
Визуализация условных китайских авианосцев нового поколения
Авианосец «Джеральд Р. Форд»
Также остаются без ответа вопросы о составе авиакрыла авианосца Type 004. ВМС НОАК уже работают над значительным расширением и улучшением своего парка палубной авиации за счет внедрения малозаметного истребителя J-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600. Кроме того, растет семейство многоцелевых боевых самолетов J-15, в которое теперь входит версия для радиоэлектронной борьбы J-16.
Различные новые беспилотные летательные аппараты, включая версии беспилотного боевого летательного аппарата GJ-11 (UCAV) и вертолеты, также, вероятно, будут использоваться на «Тип 004». Здесь стоит отметить, что Китай также построил огромный новый десантный корабль с большой палубой, «Сычуань», который оснащен одной электромагнитной катапультой и, как ожидается, будет иметь возможность запуска как самолетов, так и тяжелых БПЛА.
Первый десантно-штурмовой корабль ВМС НОАК типа 076 «Сычуань»
Относительная скорость, с которой продолжается сборка Type 004, также свидетельствует о более широких возможностях и потенциале китайского военно-морского судостроительного предприятия. В настоящее время Китай производит множество все более современных военных кораблей и подводных лодок все более быстрыми темпами. В прошлом году появились сообщения о том, что в Китае ведется строительство еще одного авианосца с традиционной силовой установкой. Ранее Пентагон оценивал, что к 2035 году ВМС НОАК планируют иметь в общей сложности девять авианосцев.
Слайд брифинга Управления военно-морской разведки, сделанный примерно в 2023 году, который подчёркивает разницу в возможностях военно-морского судостроения США и Китая
Всё это, в свою очередь, создало ещё более тревожное неравенство в военно-морском судостроении США или его отсутствии. В последние годы ВМС США продолжают сталкиваться с задержками и другими неудачами в реализации крупных судостроительных программ, несмотря на попытки переломить эти тенденции, в том числе за счёт привлечения иностранных судостроителей.
Когда будет спущен на воду Type 004, не говоря уже о вводе в эксплуатацию, пока неизвестно. Однако последние спутниковые снимки Даляня ясно показывают, что следующий китайский авианосец обретает все более четкие очертания.
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