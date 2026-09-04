Пятьдесят тысяч лошадей: скрытая логистика войска Чингисхана
Фрагмент масштабного полотна китайского художника-баталиста Ван Кэвэя (Wang Kewei / 王可伟). «Атака монгольской кавалерии»
Плано Карпини писал, что монголы чередовали лошадей: животное, отработавшее под седлом, несколько дней не использовали. При переправе имущество складывали в кожаные мешки, а всадник и его груз пересекали реку вместе с конём. Карпини наблюдал монгольский мир в 1240-х годах, через два десятилетия после смерти Чингисхана. Но описанная им практика помогает понять, откуда возникло самое живучее представление о монгольской армии: каждый воин имел несколько лошадей, кормил себя сам и почти не нуждался в снабжении.
Представление это не взялось из воздуха. Оно только делает один лишний шаг. Сменные животные действительно уменьшали зависимость от подвоза. Степной всадник действительно умел ухаживать за табуном, находить водопой, чинить снаряжение и использовать продукты скотоводства. А затем реальное преимущество превращается в абсолют: будто снабжение монгольской армии вообще исчезло.
Не исчезло. Оно стало труднее заметить.
Сильная сторона привычного рассказа
Начнём с того, в чём привычная картина права. Обычная конница быстро изнашивает единственного коня. Ему приходится нести всадника, оружие и часть имущества, а после тяжёлого перехода он нуждается в отдыхе. Монгольский воин мог пересесть на другую лошадь, распределить груз и сохранить животных в рабочем состоянии. По оценке Морриса Россаби, на одного всадника обычно приходилось три-четыре лошади. Джон Массон Смит в своих расчётах использует около пяти.
Есть и свидетельство очевидца, современного самому Чингисхану. В 1221 году южносунский посол Чжао Хун побывал в ставке монгольского главнокомандующего в Яньцзине и оставил записку «Мэн-да бэй-лу». Он тоже описывает смену коней: «Всякий раз, когда [татары] выступают в поход, каждый человек имеет несколько лошадей. Он едет на них поочерёдно, сменяя их каждый день. Поэтому лошади не изнуряются». Точного числа Чжао Хун не называет — и это само по себе полезно. Наблюдатель, стоявший ближе всех к событиям, фиксирует принцип, а не норматив.
Ни одно из исследовательских чисел нельзя превращать в найденный приказ Чингисхана. Такого общего регламента в проверенном корпусе нет. Число животных менялось от похода к походу, а рядом с верховыми могли считать вьючных и предназначенных для иных нужд. Но сама вилка показывает принцип: монгольская конница несла запас подвижности не только в суме, но и в табуне.
Предупреждение здесь не новое. Ещё в 1972 году Денис Синор в статье «Лошадь и пастбище в истории Внутренней Азии» спорил с идеализированной картиной неисчерпаемого конского ресурса степи. Выносливость породы сама по себе не объясняла ни появление большой армии, ни возможность долго удерживать её в поле.
Отсюда следовало важнейшее преимущество. Фураж для лошадей не требовалось целиком везти на повозках. Лошадь ела траву по пути. Повозка с сеном везёт корм и одновременно расходует корм на своё движение. Пасущийся табун снимал часть этого противоречия. Армия могла обходить стационарные склады, выбирать неожиданные направления и дольше сохранять оперативную самостоятельность.
Только «ела траву по пути» — это не отсутствие режима, а другой режим. Чжао Хун описывает его точно: «В течение дня [их] не кормят сеном. Только на ночь отпускают их на пастбище. Пасут их в степи смотря по тому, где трава зелена или высохла. На рассвете седлают [их] и едут. Никогда не дают [им] бобов или зерна». Здесь нет ничего от беззаботности. Дневной переход, ночная пастьба, выбор участка по состоянию травостоя — распорядок, который требует знать заранее, где вечером будет корм. Отказ от зерна освобождал от обоза, но взамен привязывал войско к качеству земли под копытами.
Походная автономность, однако, начиналась задолго до выхода в поход. Лошадей следовало вырастить, объездить и привести в нужное состояние; оружие, одежду и упряжь — изготовить и починить; продукты — подготовить к перевозке. Тот же Чжао Хун описывает многолетнюю выучку: коня объезжают на первом или втором году, затем растят три года и объезжают снова. Значительную часть этой работы выполняло кочевое домохозяйство. Поэтому отсутствие длинной ведомости армейских кладовщиков ещё не означает отсутствия хозяйственной базы. Просто часть обязанностей, которые в оседлой армии отделялись в специальную службу, здесь оставалась внутри повседневного уклада воина и его семьи.
Рацион людей тоже не сводился к одному продукту. Близкие по времени свидетельства называют мясо, молочные продукты, кумыс, бульон и зерновую пищу. Рубрук в 1250-х годах описал мясо, нарезанное узкими полосами и высушенное на солнце и ветру. Но у него нет ни названия «борц», ни мясного порошка, ни специального армейского пайка. Популярный сюжет о горсти порошка, которая якобы заменяла воину многодневный паёк, в проверенном корпусе не обнаружен. Марко Поло в книге конца XIII века упоминает употребление крови лошади в крайней нужде. Для походов Чингисхана это позднее свидетельство, а не обычная норма снабжения.
Главное, однако, не меню всадника. Человек весил меньше своего маленького транспортного хозяйства и ел несравнимо меньше. Настоящий масштаб открывается, когда мы перестаём считать воинов и начинаем считать животных.
Тумен входит на пастбище
Теперь проверим порядок величины. В доступном авторском электронном тексте «Монгольские армии и походы в Индию» Джон Массон Смит раскрывает исходные допущения: номинальный тумен в 10 тысяч всадников, пять животных на человека, около 10 фунтов сена или его эквивалента и пяти американских галлонов воды на животное. Получается 50 тысяч лошадей. Ещё раз: это не установленный конский состав конкретного корпуса Чингисхана. Тумен мог быть неполным, а пять животных остаются исследовательским допущением.
Если одной небольшой лошади в модели Смита требуется около 10 фунтов, то есть примерно 4,54 килограмма сена или его эквивалента в сутки, всему табуну нужно около 227 метрических тонн. Не 227 тонн сена, выданных из обоза. Это эквивалент потребности, которую должно покрыть пастбище. Для расчёта площади Смит, ссылаясь на перевод работы И. В. Ларина о пастбищеобороте, берёт условную продуктивность 500 килограммов с гектара, а суточную потребность лошади принимает равной 10 фунтам (примерно 4,5 кг.) сухой травы. Теоретический минимум составит примерно 454 гектара свежего травостоя за день.
Четыре с половиной квадратных километра выглядят не пугающе, пока мы не вспомним, что речь идёт о нижнем геометрическом результате. Лошади не выстригают траву ровным ковром. Часть растений непригодна, часть вытаптывается, часть уже съел местный скот. Питательность меняется по сезонам. Вчерашнее пастбище нельзя немедленно использовать как новое. У реки вся площадь не лежит удобным прямоугольником.
К воде требования не мягче. При модельных пяти американских галлонах на животное 50 тысяч лошадей потребуют около 946 тысяч литров в сутки. Почти тысячу кубометров. И эта цифра тоже меняется: жара, нагрузка, сочность травы и состояние животных влияют на потребление. Она нужна для другого — показать порядок задачи, которая исчезает из рассказа, когда табун называют самокормящимся.
И это ещё не весь скот. Лошадь в степной экономике не жила одна. Чжао Хун приводит пропорцию, за которую стоит зацепиться: «У кого есть одна лошадь, непременно есть шесть-семь овец. Следовательно, если [у человека] сто лошадей, то [у него] непременно должно быть стадо из шестисот-семисот [голов] овец». Посол описывает достаток домохозяйства, а не походную колонну, и переносить эту пропорцию на марширующее войско напрямую нельзя. Но овцы в походах шли — и тот же Чжао Хун объясняет, что происходило дальше: «Когда при выездах в карательный поход в Срединное государство [татары] съедают [в пути] всех овец, то [они] стреляют зайцев, оленей и диких кабанов для пропитания».
Здесь виден механизм, а не экзотика. Продовольствие двигалось на своих ногах и постепенно расходовалось, а когда живой запас заканчивался, войско переключалось на охоту и местные ресурсы. Пока отара шла с армией, она ела ту же траву и пила ту же воду, что и табун. Значит, реальная нагрузка на местность была выше конского расчёта, а рядом с конским водопоем требовался ещё и овечий.
Возражение здесь очевидно. Монгольская лошадь была вынослива, могла добывать траву тебенёвкой и лучше многих пород переносила суровые условия. Всё верно. Поэтому система и работала. Но способность добыть корм под снегом не создаёт траву там, где её нет, не разбивает ледяную корку любой толщины и не наполняет пересохший водоём.
Так появляется другой образ. За каждым всадником движется несколько животных, а за каждым животным тянется невидимый участок пастбища. Армия несёт с собой не склад фуража, а требование к территории.
Почему монгольская армия становилась широкой
Большое войско выгодно делить на колонны не только ради охвата противника. Разные отряды используют разные дороги, долины, пастбища и водопои. Они меньше мешают друг другу, расширяют разведывательный фронт и могут соединиться в назначенном месте. То, что на карте выглядит искусством манёвра, одновременно оказывается способом не поставить весь табун у одной реки.
Даже при наличии реки узким местом мог стать доступ к берегу: животных требовалось подвести к воде, отвести и пропустить следующую группу.
Цена рассредоточения тоже понятна. Колонны труднее согласовать, между ними нужны гонцы, а ошибка разведки может оставить отдельный корпус без воды или перед превосходящим противником. Поэтому сведения о дорогах, реках и корме были не бытовым приложением к плану похода. Они входили в сам план.
Разведка в таком походе отвечала сразу на два набора вопросов. Первый относился к неприятелю: где его силы, крепости и переправы. Второй — к вместимости маршрута: сколько отрядов пройдут одной дорогой, где они напоят животных, можно ли обойти бесплодный участок и в каком месте снова соединиться. Ошибка во втором наборе могла лишить первый смысла. Удачный обход противника мало помогал корпусу, если за ним оказывалась вода лишь для передового отряда.
Сезон менял условия похода не меньше, чем противник. Осенью животные обычно находились в лучшей кондиции. Зимой они могли разгребать снег копытами, но глубокий снег и наст закрывали корм. Весенняя оттепель ослабляла лошадей и превращала равнину в грязь или болото. Летом возрастала потребность в воде. Календарь похода был календарём состояния табуна.
Позднейшая венгерская кампания 1241–1242 годов превратила эту проблему в отдельный историографический спор. В 2016 году Ульф Бюнтген и Никола Ди Космо предположили, что оттепель, заболачивание и сокращение доступных пастбищ уменьшили подвижность монгольской армии и способствовали её отходу. Годом позже Золт Пинке, Ласло Ференци, Беатрикс Ромханьи, Йожеф Ласловски и Стивен Поу оспорили и экологические основания, и причинный вывод этой гипотезы. Следовательно, венгерский пример не доказывает причины отхода. Он показывает границу нашего знания: влияние грунта и пастбища на конкретную кампанию приходится устанавливать заново, а не выводить из общей модели кочевой армии.
Зато есть случай, где пастбищный довод опирается не на реконструкцию климата, а на географию и повествовательные источники. Разбирая битву при Айн-Джалуте 3 сентября 1260 года, Джон Массон Смит показал, что Сирия и Палестина просто не вмещали монгольскую армию обычного размера: сухая местность с ограниченным травостоем позволяла держать там крупные силы лишь в определённые сезоны, и отвод Хулагу основной части войска выглядит решением, продиктованным в том числе кормовой ёмкостью театра, а не одной только вестью о смерти великого хана Мунке. Спорить с деталями этой реконструкции можно. Важнее сам принцип: то, что в степи было преимуществом, в другом ландшафте становилось потолком численности.
Отсюда следует поправка к знаменитой скорости монголов. Курьер, авангард и отборный рейдовый отряд могли проходить расстояния, недоступные большой европейской армии. Вся масса войска с табунами, ставкой, повозками и позднее осадными средствами двигалась иначе. Скорость малого отряда нельзя механически выдавать за скорость всей армии.
У стен города менялись правила
Пастбищная система лучше всего работала в движении. Укреплённый город заставлял войско задержаться. Табуны дольше паслись в одном районе, ближайшая трава исчезала, за водой приходилось ходить дальше. Одновременно нужны были дерево, камень, канаты, метательные машины, рабочие и люди, умеющие этими машинами пользоваться.
Масштаб этой задержки легко почувствовать на той же модели Смита. Круг радиусом десять километров вокруг лагеря — это около 314 квадратных километров. При суточной потребности в 4,5 квадратных километра свежего травостоя чистая геометрия даёт больше двух месяцев. Но чистой геометрии не бывает: если считать, что вытаптывание, непригодные растения и неравномерная пастьба съедают вдвое-втрое больше площади, чем идёт в дело, тот же круг обеспечивает войско примерно на три недели. Расширение радиуса до пятнадцати километров растягивает срок до полутора-двух месяцев — и одновременно растягивает дорогу до пастбища, а вместе с ней время, за которое лошадь можно вернуть в строй. Числа здесь условны и целиком зависят от допущений. Но порядок ясен: осада исчерпывала окрестности задолго до того, как исчерпывалось терпение защитников.
Поэтому завоевания Чингисхана нельзя объяснить одним совершенством конных лучников. В войнах против Западного Ся, государства Цзинь и Хорезма монгольская военная система включала ресурсы оседлых обществ. Тимоти Мэй подчёркивает постепенное присоединение инженеров, пехоты, тяжёлой конницы и других региональных сил. Покорённая территория давала продовольствие, фураж, транспорт, ремесленников и проводников. Иногда добровольно, чаще в виде повинностей, реквизиций и принуждения.
У жизни за счёт местности была оборотная сторона. Разорённая округа лишала припасов противника, но одновременно уменьшала запасы зерна и скота, которыми рассчитывали воспользоваться завоеватели. Бегство населения сокращало число перевозчиков и мастеров. Уничтоженный травостой не различал своих и чужих лошадей. Реквизиция могла быстро закрыть потребность отдельного отряда, однако не создавала бесконечного ресурса для армии, задержавшейся в одном районе.
Здесь рассыпается абсолютная формула «никаких обозов». «Сокровенное сказание монголов» знает телеги и кочевые повозки. Более поздние постановления Угэдэя перечисляют станционных лошадей, овец, волов и повозки. Быстрая конная колонна могла идти без тяжёлого обоза, но ставка, семьи, крупные запасы и осадное оснащение не растворялись в степном воздухе.
Получалась комбинированная система. На дальнем марше она переносила часть снабжения на животных и пастбища. В завоёванной земледельческой области переключалась на местные запасы. У крепости присоединяла специалистов и тяжёлое оснащение. После победы использовала дороги, переправы и население покорённого государства.
У этого переключения было и дальнее продолжение. Смит в отдельной работе проследил, как в юаньском Китае монгольская конница постепенно переходила «от пастбища к кормушке»: земля, пригодная для больших табунов, оказалась в дефиците, и содержание конницы пришлось перекладывать на стойловый корм, то есть на ту самую систему складов и подвоза, от которой степное войско когда-то было относительно свободно. Преимущество кочевой логистики держалось не на породе лошадей, а на доступе к пространству. Кончалось пространство — кончалось и преимущество.
Такое переключение важнее любой красивой формулы о врождённой военной гениальности кочевника. Перед нами организация, которая не была свободна от материальных ограничений, зато умела менять способ снабжения вместе с задачей.
Девяносто пять тысяч, которых нельзя пересчитать
У логистической истории есть ещё одна ловушка — буквальное чтение десятичной организации. «Сокровенное сказание» сообщает, что в 1206 году Чингисхан назначил 95 нойонов-тысячников. Простое умножение даёт 95 тысяч человек. Оно же создаёт иллюзию точной переписи.
Средневековая «тысяча» была одновременно военной и административной единицей. Она могла объединять домохозяйства, быть неполной и сохранять название после потерь или отделения отрядов. Точно так же тумен означает нормативные 10 тысяч, но не гарантирует столько бойцов в каждом походе. Организационная сетка показывает способность распределять людей и обязанности. Она не сообщает точную численность армии на конкретной дороге.
Карл Фредрик Свердруп в разборе операций Чингисхана и Субэдэя последовательно проводит эту мысль до конца, снижая привычные оценки численности отдельных корпусов и показывая, что за громким названием соединения нередко стояло заметно меньше боеспособных всадников. С его выводами спорят, и принимать их как новую точную цифру не стоит. Но методически они полезны: осторожность должна работать в обе стороны. Нельзя ни раздувать армию до литературного максимума, ни считать каждую единицу укомплектованной по норме — а вместе с численностью людей падает и число животных, и давление на пастбище.
Поэтому расчёт 50 тысяч лошадей полезен лишь при открыто названных условиях. Он не доказывает, что любой тумен состоял из полных 10 тысяч всадников и каждый из них вёл ровно пять животных. Его задача скромнее и надёжнее: дать читателю почувствовать масштаб даже при условных исходных данных.
Есть и второй анахронизм. Развитую ямскую сеть с установленными станциями часто включают в список достижений Чингисхана. Но «Сокровенное сказание» связывает её систематическое устройство с Угэдэем, правившим после 1229 года. На станцию назначались люди, закреплялись лошади, овцы, волы и повозки, устанавливались натуральные обязанности.
При Чингисхане, конечно, существовали гонцы и походная связь. Без них невозможно было бы согласовывать движение раздельных колонн. Однако курьер на сменных лошадях и имперская сеть станций — разные уровни организации. Смешав их, мы незаметно снабдим армию 1219 года институтом, оформленным уже следующим правителем.
Разницу между этими уровнями хорошо видно, если поставить китайские записки рядом. Чжао Хун в 1221 году застал войско ещё в основном на степном обеспечении. Пэн Да-я и Сюй Тин, побывавшие у монголов в середине 1230-х годов и оставившие «Хэй-да ши-люэ», описывают уже другой мир, где рядом с кочевым укладом работают присоединённые ресурсы и складывающиеся имперские порядки. Между этими двумя посольствами — полтора десятилетия, и несовместимость картин снабжения у разных авторов часто объясняется не их небрежностью, а тем, что они видели систему на разных стадиях.
Логистика, вписанная в землю
После всех оговорок от привычной картины остаётся немало. Монгольская армия действительно меньше зависела от стационарных складов, чем многие её противники. Сменные лошади давали запас движения. Навыки кочевого хозяйства уменьшали число специализированных снабженцев. Рассредоточенные колонны позволяли использовать большую территорию. Захваченные ресурсы и специалисты расширяли возможности армии за пределами степной войны.
Меняется только объяснение. Войско Чингисхана обходилось не без снабжения, а без значительной части привычного централизованного подвоза. Фураж не исчезал — его находили на пастбище. Транспорт не исчезал — он шёл на собственных ногах. Провиант не исчезал — он какое-то время шёл рядом отарой и постепенно съедался. Склад не исчезал — его роль временно принимали табун, стадо и покорённая территория. А у городских стен снова появлялись повозки, материалы и рабочие руки.
У этой системы был предел. Несколько лошадей ускоряли одного всадника, но десятки тысяч лошадей расширяли армию до размеров ландшафта. Их нужно было развести по дорогам, напоить, накормить и снова собрать к бою. Не всякая степь выдерживала такую нагрузку, не всякий сезон открывал траву, не всякая осада позволяла долго оставаться на месте, и не всякая завоёванная страна вообще имела достаточно травы.
Карпини описал, как всадник менял уставшую лошадь. В этом простом действии заключено настоящее преимущество монголов, и оно остаётся верным после всех поправок. Но рядом с новой лошадью всегда находились ещё два невидимых участника похода — следующий водопой и следующее пастбище. Именно они превращали исключительную мобильность из свойства отдельного воина в логистическую систему целой армии.
Литература
- Козин С. А., пер. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1941.
- Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература, 2006.
- Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар») / Факсимиле ксилографа; пер. с кит., введение, комментарий и приложения Н. Ц. Мункуева. М.: Наука, ГРВЛ, 1975. (Памятники письменности Востока).
- Хэй-да ши-люэ: источник по истории монголов XIII в. / Отв. ред. А. Ш. Кадырбаев; пер. Р. П. Храпачевского. М.: Наука — Восточная литература, 2016.
- Büntgen U., Di Cosmo N. Climatic and environmental aspects of the Mongol withdrawal from Hungary in 1242 CE // Scientific Reports. 2016. Vol. 6. Art. 25606. DOI: 10.1038/srep25606.
- Dawson C., ed. The Mongol Mission: Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. London: Sheed and Ward, 1955.
- de Rachewiltz I., trans. and comm. The Secret History of the Mongols: A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century. Vols. 1–2. Leiden; Boston: Brill, 2004.
- May T. The Mongol Art of War: Chinggis Khan and the Mongol Military System. Yardley, PA: Westholme Publishing, 2007.
- May T. The Military Machine // The Cambridge History of the Mongol Empire. Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. P. 460–487.
- Pinke Z., Ferenczi L., Romhányi B. F., Laszlovszky J., Pow S. Climate of doubt: A re-evaluation of Büntgen and Di Cosmo’s environmental hypothesis for the Mongol withdrawal from Hungary, 1242 CE // Scientific Reports. 2017. Vol. 7. Art. 12695. DOI: 10.1038/s41598-017-12128-6.
- Polo M. The Travels of Marco Polo, the Venetian. Trans. and ed. W. Marsden. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1948.
- Rossabi M. All the Khan’s Horses // Natural History. October 1994.
- Sinor D. Horse and Pasture in Inner Asian History // Oriens Extremus. 1972. Vol. 19, nos. 1–2. P. 171–183.
- Smith J. M., Jr. ‘Ayn Jalut: Mamluk Success or Mongol Failure? // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1984. Vol. 44, no. 2. P. 307–345.
- Smith J. M., Jr. From Pasture to Manger: The Evolution of Mongol Cavalry Logistics in Yuan China and Its Consequences // Pferde in Asien / Horses in Asia: History, Trade and Culture. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009.
- Smith J. M., Jr. Mongol Armies and Indian Campaigns. Авторский электронный текст; первоначальные выходные данные не установлены.
- Sverdrup C. F. The Mongol Conquests: The Military Operations of Genghis Khan and Sübe’etei. Solihull: Helion & Company, 2017.
Информация