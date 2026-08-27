Восемнадцать перехватчиков на борту: украинский БЭК Magura MV11
БЭК MV11 на речном параде в Киеве, 24 августа 2026 г.
В обозримом будущем полноценный флот Украине не восстановить, и ставку она делает на безэкипажные катера (БЭК): асимметричный ответ на превосходство российских надводных сил. Новые изделия этого класса показывают регулярно. На параде в Киеве 24 августа 2026 г. дошла очередь до очередного БЭК семейства Magura. Изделие MV11, по заявлению разработчика, крупнее предшественников, а потому берёт больше груза и годится для более широкого круга задач. Оправдает ли такой БЭК возлагаемые надежды — большой вопрос.
Техника на параде
24 августа в Киеве отмечали День независимости. По случаю праздника провели парад, который организаторы называют первым в мире парадом беспилотных систем: центральное место отдали безэкипажным и беспилотным комплексам. Водную часть устроили на Днепре. Там показали изделия семейств Magura, Sea Baby и «Сарган» — катера-камикадзе, носители FPV-дронов, катера с доработанными авиационными ракетами.
Почти всё это специалистам и публике уже знакомо. Дебютант был один: образец под обозначением MV11. Показали его в одной из возможных конфигураций, как носитель беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.
MV11 относится к тому же семейству Magura и создан компанией UFORCE. Компания украинского происхождения зарегистрирована в Великобритании, а конструкторско-исследовательское бюро, разработавшее новый катер, работает в Португалии. Проект собирали с международными инвестициями. В дело пошли и прежние решения семейства Magura, и ряд новых идей. Получился БЭК крупнее и тяжелее, с увеличенной заявленной полезной нагрузкой.
Позиционируют MV11 как многоцелевую морскую платформу. Смените оснащение — и катер ведёт разведку и наблюдение, перевозит грузы, обеспечивает работу других беспилотных систем или применяет установленное вооружение. Отдельно заявлена доставка топлива и оборудования другим безэкипажным катерам. Заработает эта функция на практике — и MV11 превратится из транспорта в средство, растягивающее время и радиус действий всей группировки БЭК.
Грузоподъёмность до 2200 кг, автономность до семи суток, снабжение других БЭК, круглосуточная работа в различных погодных условиях — всё это заявления UFORCE. Результаты независимых испытаний, которые подтверждали бы такие характеристики, не публиковались.
Публичный показ говорит об одном: как минимум один демонстрационный или опытный экземпляр MV11 существует. Статус его испытаний, комплектность бортовых систем, наличие заказа, производственная готовность проекта — не раскрыто ничего. По одному участию в параде не судят ни о завершении разработки, ни о перспективах серийного выпуска.
В июле 2026 г. UFORCE и американская компания ReconCraft подписали меморандум о намерении организовать лицензионное производство катеров семейства Magura в США. Документ говорит о стремлении UFORCE завести зарубежную производственную базу. Вот только из него не следует, что договорённость охватывает именно MV11, и сведений о поставках готовых изделий или сборочных комплектов на Украину нет.
Когда MV11 появится на Чёрном море, сколько таких катеров выпустят и как интенсивно будут применять — неизвестно. Не объявлена публично и основная роль новинки: показанная противодроновая конфигурация может оказаться лишь одним из вариантов полезной нагрузки.
Масштабирование технологий
Катер MV11 задуман как универсальная платформа под разные устройства и вооружения. Компоновка близка к другим изделиям семейства Magura, но корпус увеличен, а грузовой отсек открыт.
Открытые характеристики разных представителей семейства неполны и относятся к неодинаковым конфигурациям. Поэтому сопоставлять корректнее всего размеры, заявленную полезную нагрузку и автономность, отделяя базовые платформы от вариантов с оружием.
Вооружение указано по отдельным демонстрировавшимся конфигурациям, а не как штатное оснащение всех машин серии.
Потенциальный рост грузовых возможностей из таблицы виден. А вот реальная масса, скорость и мореходность MV11 из неё не выводятся: тут нужны официальные характеристики и результаты испытаний. Не выводится из неё и превосходство по автономности: семь суток заявлены и для V7, правда, в режиме с работающим генератором.
Корпус традиционных обводов, борт увеличенной высоты. Основная часть корпуса отдана открытому отсеку под полезную нагрузку, позади него стоит мачта с аппаратурой наблюдения и управления, двигательная установка ушла в корму. Материал корпуса и его силовую конструкцию не раскрывали.
Официальных габаритов MV11 разработчик не публиковал. По фотографиям длина выглядит сопоставимой с 7–7,5 м при ширине порядка 2–2,2 м, но надёжного масштабного объекта в кадре нет, так что оценка остаётся предположением. И с заявленной полезной нагрузкой 2200 кг она согласуется плохо: при размерах, близких к V7, её трёхкратный рост требовал бы другого водоизмещения и другой конструкции. Либо катер крупнее, чем кажется на снимках, либо 2200 кг — предельный расчётный показатель для особого варианта загрузки. Часть публикаций приводит для MV11 размеры 5,5 × 1,5 м, но эти значения совпадают с характеристиками Magura V5 и, вероятно, были перенесены на новый образец ошибочно.
Тип двигательной установки неизвестен. По опубликованным изображениям не понять, подвесные это лодочные моторы или стационарная дизельная установка. Скорость и дальность хода тоже не раскрыты.
UFORCE заявляет автономность до семи суток и возможность работы вдали от берега. Вместе с грузоподъёмностью это потенциально расширяет применение по двум направлениям: по продолжительности выхода и по составу перевозимого оборудования. Открытым остаётся другое: при какой загрузке достигается семисуточная автономность, сколько топлива на неё уходит и сохраняется ли при таком запасе заявленная полезная нагрузка.
Электроника у MV11 обычная для современных БЭК. На мачте видны оптико-электронная система и устройство, внешне похожее на компактный радиолокатор. На носу корпуса — неподвижная курсовая камера. Назначение и характеристики этих приборов официально не раскрыты.
Мачта с оптико-электронной системой и предполагаемой РЛС
Автопилот и средства дистанционного управления, вероятно, есть. Характерная прямоугольная антенна в верхней части корпуса может относиться к одной из коммерческих спутниковых систем. Состав каналов связи, их резервирование, защищённость от помех — неизвестно.
Многоцелевой носитель
Именно отсек полезной нагрузки и определяет роль катера: в него предлагается ставить оборудование, грузы и модульные системы.
На параде MV11 показали носителем беспилотников-перехватчиков. На катере разместили 18 контейнеров, которые связывают с БПЛА Sting разработки Wild Hornets. Это электрический квадрокоптер с небольшой боевой частью, задача которого — перехват беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и «Герань». Аппарат недорогой: разработчик заявлял стоимость порядка 2100 долларов при массе около 4 кг. Экономика тут и есть главный смысл затеи — расходовать на «Герань» дешёвый перехватчик, а не зенитную ракету, которая стоит на порядки дороже цели.
По сообщению Wild Hornets, опубликованному «Украинской правдой» 11 июня 2026 г., в течение мая перехватчики Sting поразили более 3000 аппаратов — в формулировке разработчика речь идёт о Shahed и «Гербера», то есть в это число входят и имитаторы, которыми противник насыщает налёты. Это датированное заявление производителя, а не независимо подтверждённая статистика.
Восемнадцать контейнеров на борту готовности всей системы к боевому применению ещё не доказывают. Что именно показали на Днепре, выставочную компоновку, испытанный прототип или готовый комплекс, тоже непонятно. Про морские пуски Sting с MV11, одновременное управление несколькими перехватчиками, стойкость контейнеров к морской среде и работу системы при качке не публиковали ничего.
Тактический смысл такой конфигурации предполагается следующий: вынести рубеж перехвата ударных БПЛА в море, на маршруты их подлёта к берегу. Одних пусковых контейнеров для этого мало. Платформе нужны данные внешней сети наблюдения — с наземных или корабельных радиолокационных постов, с воздушных средств разведки, с других сенсоров. Нужны защищённый канал передачи целеуказания, распределение целей между перехватчиками, связь с операторами, ретрансляция команд, передача видеосигнала. Если Sting управляются индивидуально, на одновременное применение нескольких аппаратов понадобятся несколько операторских каналов либо элементы автоматизации. Архитектуру такого комплекса применительно к MV11 не раскрывали.
Собственные средства катера тоже принципиальны. Малоразмерную низколетящую цель надо обнаружить и сопроводить с качающейся платформы, в том числе ночью, под осадками и на волнении. Характеристики показанной оптико-электронной системы и предполагаемой РЛС неизвестны. Без внешнего целеуказания и устойчивой связи морская противодроновая батарея из MV11 может оказаться скромной.
Помимо Sting, грузовой отсек теоретически берёт разведывательные и ударные БПЛА, ретрансляторы, средства радиоэлектронной разведки, дополнительные запасы топлива или грузы для других безэкипажных платформ. Возможны варианты с ракетным или ствольным вооружением, возможен и катер с боевой частью для атаки по методу камикадзе. Пока всё это лишь направления возможного развития: готовых конфигураций, кроме показанного размещения Sting, публично не представлено.
Заявлена для MV11 и транспортно-снабженческая роль: топливо, оборудование и другие грузы для поддержки безэкипажных систем или десантных операций. А вот перевозка личного состава в показанном открытом отсеке не подтверждена — под неё потребовались бы иная компоновка, места для людей, средства безопасности и отдельные испытания.
Беспилотники-перехватчики Sting
Потенциал и ограничения
Заявленные преимущества MV11: полезная нагрузка до 2200 кг, автономность до семи суток, крупный грузовой отсек, возможность установки оборудования разного назначения. Интереснее всего снабжение других БЭК — такая функция потенциально растягивает время и радиус действий безэкипажной группировки без создания новых передовых баз.
Катер крупнее предшественников и рассчитан на более широкий набор нагрузок. Насколько он сложнее технически и в производстве, по открытым данным не определить: стоимость платформы, состав штатного оборудования, трудоёмкость выпуска, требования к обслуживанию неизвестны. Так что называть MV11 самым сложным изделием семейства пока рано.
Заявление UFORCE о работе в различных погодных условиях тоже ждёт проверки практикой. Сама эта формула ничего не говорит о допустимом волнении, а высота волны — лишь один из параметров мореходности. Не меньше значат форма корпуса, распределение загрузки, запас остойчивости, высота надводного борта, положение центра тяжести, заливание открытого отсека, управляемость при попутной и встречной волне, работа оборудования при качке. Допустимые условия эксплуатации MV11 разработчик не раскрыл.
Габариты способны выйти боком и на берегу, и в море. Крупному катеру нужны места хранения, обслуживания, спуска на воду, транспортировки. Инфраструктура базирования от этого становится заметнее и уязвимее, хотя насколько риск реализуется на практике, по открытым данным судить нельзя. В море увеличение размеров может облегчить радиолокационное и визуальное обнаружение. Реальная заметность зависит, впрочем, не только от длины корпуса: играют роль высота, материалы, режим движения, состояние моря, применяемые средства наблюдения.
Другие риски: подавление или нарушение спутникового канала управления, повреждение оптико-электронных средств, атаки FPV-дронами сверху, поражение открытого грузового отсека. Насколько всё это сработает, зависит от резервных каналов связи, степени автономности катера, защиты критических систем и тактики применения. Опыт борьбы с БЭК российские силы накопили практический: самолётами и вертолётами, корабельным оружием, БПЛА. Открытой независимой статистики по результативности отдельных методов нет, а сообщения сторон о потерях расходятся.
Недооценивать семейство Magura при этом было бы ошибкой. В декабре 2024 г. украинская сторона сообщила о поражении вертолёта Ми-8 ракетой Р-73, запущенной с безэкипажного катера. В мае 2025 г. украинская сторона заявила, что изделия Magura V7 сбили два самолёта Су-30СМ в районе Новороссийска. Независимые открытые источники фиксируют потерю как минимум одного самолёта; утверждение о втором опирается в основном на сообщение украинской разведки.
На бумаге MV11 расширяет возможности семейства Magura прежде всего как носитель и транспортно-снабженческая платформа. Между демонстрацией на Днепре и эффективной работой в море лежит длинный список неизвестных: реальные размеры и водоизмещение, сочетание грузоподъёмности с запасом топлива, мореходность, статус комплекса Sting, архитектура целеуказания, устойчивость связи, масштабы производства, тактика применения. Пока эти параметры не раскрыты и не подтверждены испытаниями, любые оценки боевой эффективности MV11, высокой ли, близкой ли к нулю, остаются прогнозами.
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