В МИД РФ ничего не известно о предложении Зеленского по атакам в Чёрном море
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В министерстве иностранных дел (МИД) РФ ничего не известно о предложении главы киевского режима Владимира Зеленского по взаимным атакам в Чёрном море. Киев не обещал прекратить удары по морским судам, если Москва поступит аналогично.
Такое заявление сделал журналистам заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
Он сказал:
Мне неизвестно ни о каких предложениях Зеленского.
Так дипломат прокомментировал предположение о том, что Киев якобы направил такое предложение Москве, а та его отклонила.
По словам Грушко, через различные СМИ и паблики периодически вбрасываются идеи о временном перемирии, но они не подходят России, так как у неё совершенно другие цели. Они заключаются в том, чтобы устранить первопричины конфликта и установить прочный и долгосрочный мир.
Замминистра добавил:
Это наша позиция, и она не меняется.
Дипломат напомнил, что этот тезис регулярно повторяется российским руководством по официальным и неофициальным каналам.
Днём ранее в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что наши военные нанесли удары по двум судам в Чёрном море, деятельность которых была связана с украинской армией. Для атак были задействованы дроны-камикадзе «Герань-4 сикер». Эти беспилотники атаковали танкер в порту Южный и сухогруз в Одессе. Удары наносились, чтобы воспрепятствовать поставкам военных грузов для ВСУ.
Собственно, работа украинских портов в Одесской области существенно затруднена из-за регулярных атак ВС России.
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