В МИД РФ ничего не известно о предложении Зеленского по атакам в Чёрном море

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В МИД РФ ничего не известно о предложении Зеленского по атакам в Чёрном море


В министерстве иностранных дел (МИД) РФ ничего не известно о предложении главы киевского режима Владимира Зеленского по взаимным атакам в Чёрном море. Киев не обещал прекратить удары по морским судам, если Москва поступит аналогично.

Такое заявление сделал журналистам заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

Он сказал:

Мне неизвестно ни о каких предложениях Зеленского.

Так дипломат прокомментировал предположение о том, что Киев якобы направил такое предложение Москве, а та его отклонила.

По словам Грушко, через различные СМИ и паблики периодически вбрасываются идеи о временном перемирии, но они не подходят России, так как у неё совершенно другие цели. Они заключаются в том, чтобы устранить первопричины конфликта и установить прочный и долгосрочный мир.

Замминистра добавил:

Это наша позиция, и она не меняется.

Дипломат напомнил, что этот тезис регулярно повторяется российским руководством по официальным и неофициальным каналам.

Днём ранее в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что наши военные нанесли удары по двум судам в Чёрном море, деятельность которых была связана с украинской армией. Для атак были задействованы дроны-камикадзе «Герань-4 сикер». Эти беспилотники атаковали танкер в порту Южный и сухогруз в Одессе. Удары наносились, чтобы воспрепятствовать поставкам военных грузов для ВСУ.

Собственно, работа украинских портов в Одесской области существенно затруднена из-за регулярных атак ВС России.
11 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Вчера, 16:33
    Собственно, работа украинских портов в Одесской области существенно затруднена из-за регулярных атак ВС России.

    Желательно, чтобы была полностью парализована!
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +8
    Вчера, 16:35
    Нельзя прекращать удары am пусть поздно, но хоть сейчас начали. И пора уже не Геранями «пугать» а топить используя ПКР, торпеды и мины.
    Эти удары по портам и судам - спасают жизни бойцов на ЛБС!
    P.s у Хохлoв впервые с 2022 года появились проблемы с обеспечением.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Вчера, 17:31
      P.s у Хохлoв впервые с 2022 года появились проблемы с обеспечением.
      в такие моменты как раз явно видно ... мужеложцев, которые поддерживают наших врагов и сразу вылезают на поверхность. ЦРУ, папа римский, наверняка ещё какое-нибудь мурло пожалует. Типа как непродажного честного оппозиционера Навального отравили - сразу частный самолёт прилетел из Германии вывозить его
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        +2
        Сегодня, 01:12
        Как только наступают на хвост, наносят ощутимые удары по врагу, сразу появляются эти лица нетрадиционной сексуальной ориентации с предупреждениями и угрозами. Вспоминается визит Дидье Буркхальтера в 2014 году, после чего остановилось наступление на Мариуполь, при том что бандеровцы оттуда уже разбегались. Чем в этот раз угрожали...
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 04:51
          И чем угрожают - реализуют только чуть позже, все эти уступки ни к чему не приводят. С той стороны видят что наши гнутся - и гнут дальше, ещё и с другой стороны заходят. Остаётся только мечтать что у нас когда-нибудь научатся бить по рыжей морде, бить в спину, действовать максимально подло и в грош не ставить жизни всех этих господ, коим место на плахе
  3. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +4
    Вчера, 16:45
    Почему вообще надо обсуждать предложения и инициативы Зелинского ?? Почему в августе 2008 года пожиратель галстуков Сракакойшвиля был одномоментно признан нерукопожатной персоной и политическим трупом, то есть все, баста, труп есть труп и уже с того момента было не важно остановит ли он нападение на наших миротворцев и на Южную Осетию или не остановит, а Зеленский до сих пор не признан ни политическим (хотя бы) трупом, ни петухом, с которым нельзя за руку здороваться ? Почему наша сторона все еще от него чего то ждет, на чтото надеется, вообще его обсуждает ? Заглядываем ему в рот .. Для чего ?
  4. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Вчера, 16:47
    Собственно, работа украинских портов в Одесской области существенно затруднена
    А надо чтобы была полностью прекращена.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Вчера, 16:59
    Ну так... Если, что Зе не виноват... Есть стрелочник- Грушко!!! wink
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 18:28
    Цитата: Mouse
    Есть стрелочник- Грушко!!!
    Его папаша был заместителем председателя КГБ,генерал-полковник. Это так, для информации
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Вчера, 18:48
    Если они снова попадут в эту ловушку, это будет уже не просто очередной случай обмана, а акт предательства Родины и российской армии.
  8. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 22:54
    В министерстве иностранных дел (МИД) РФ ничего не известно о предложении главы киевского режима Владимира Зеленского по взаимным атакам в Чёрном море. Киев не обещал прекратить удары по морским судам, если Москва поступит аналогично.

    Помню, на ВО тоже публиковали эту липу.
    https://topwar.ru/288009-kiev-zaprosil-vremennuju-ostanovku-vzaimnyh-udarov-v-akvatorii-chernogo-morja.html