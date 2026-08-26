Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и технологии для их производства

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Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и технологии для их производства


Италия и Франция договорились отправить Украине четыре зенитных комплекса SAMP/T, а также дать Киеву возможность самостоятельно изготавливать ракеты Aster 30.

По данным местного издания, новые системы войдут в 13-й пакет военной помощи от Италии, который планируют утвердить в октябре. В него также включены ракеты Aster 30 из итальянских запасов, радары Kronos и компоненты для SAMP/T, произведённые в Италии. Общая стоимость всего пакета оценивается примерно в 3 миллиарда евро.

Сейчас у Украины уже есть две системы SAMP/T, но с лета 2025 года к ним не поставлялись снаряды из-за того, что у европейских производителей закончились запасы. Теперь производство ракет нарастили, и вдобавок решено передать Киеву технологии для собственного выпуска.

Финансировать поставки будут через европейский механизм Ukraine Support Loan. Все новые системы, включая только что построенные, должны оказаться в Украине до 2027 года включительно.

В издании отмечают, что премьер Италии Джорджа Мелони старается не привлекать лишнего внимания к военной помощи. В официальных заявлениях власти говорят только о поставках гражданских материалов, а список оружия держат в секрете.

Это позволяет правительству обходить долгие бюрократические процедуры и снижать риск внутренних разногласий. Партия «Лига» не раз выступала против отправки оружия Украине.

Россия, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что поставка любого западного вооружения для Киева только затягивает боевые действия и не приближает их завершение.
33 комментария
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    +8
    Вчера, 17:06
    Италия передаст Украине ракеты Aster 30
    Ну и зачем Россия спасала итальянцев от короновируса???
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +6
      Вчера, 17:09
      И зачем Россия спасала Эрдогана от вооруженного переворота? Да таких примеров масса. Кормить врагов, спасать их... В древне добрые времена руку, которая врага кормит, отрубили бы прилюдно на площади и скормили бы свиньям. А у нас нынче времена не те. Эпоха куколдизма и финансово политической проституции. Все дают всем за денежку.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +11
        Вчера, 17:16
        И этим мерзавцам мы помогали во время ковида? В конце марта 2020 года в Италию прибыли 15 самолётов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии, в пострадавшую от ковида провинцию Бергамо по просьбе премьера Италии Конте был направлен российский военный госпиталь. Российские подразделения РХБЗ по согласованию с итальянскими властями прибыли на Апеннинский полуостров. Военные обрабатывали специальным составом дома, улицы, автомобили в итальянских городах.
        Да пусть бы они там все передохли, и никаких поставок ракет и технологий! am Тупые, неблагодарные Скоты fool
    2. двп Звание
      двп
      +3
      Вчера, 17:11
      А эта такая "итальянская благодарность". Правда в ходу такая форма "благодарности"не только у итальянцев. Наиболее яркий пример Вучич и болгары. Зря Владимир Владимирович "мечет бисер перед свиньями",это неблагодарные животные.
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +2
        Вчера, 17:13
        Они и прямо в процессе нами их спасения орали, что русские неспроста прибыли, типа это какая-то скрытая операция спецслужб ...или что-то аналогичное.
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +2
        Вчера, 17:44
        Зря Владимир Владимирович "мечет бисер перед свиньями

        А вот руководство СССР не метало, а просто поддерживало коммунистическую партию Италии. В результате почти половина мэров городов в Италии были коммунисты и когда возникла необходимость построить автозавод в Тольятти, помощь была оказана несмотря на происки буржуйской власти. А что поделаешь - руководство компартии Италии могло легко вывести на улицы несколько миллионов своих сторонников. Приходилось с этим считаться
      3. Сергей Ткач Звание
        Сергей Ткач
        +1
        Вчера, 18:46
        Итальянцам с их ЗРК далеко до англичан, турок и т.д. Которые поставляют наступательное вооружение. Или сербов, поставляющих снаряды советских калибров...
    3. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +3
      Вчера, 17:11
      Ну так ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным!
    4. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Вчера, 17:15
      Как говорится.... Не делай добра, не получишь..... wink ну мы же- добренькие, натура такая....
      Если снова над миром грянет гром,
      Небо вспыхнет огнем,
      Вы нам только шепните,
      Мы на помощь придем.... yes
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Вчера, 17:20
        " ну мы же- добренькие, натура такая....". Просто наша власть привыкла везде совать свой нос в решении чужих проблем, так повелось ещё со времён царя гороха.
    5. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Вчера, 17:36
      У нас вообще крайне тупая любовь к итальянцам. Их государство получило карт-бланш на существование за то, что Сардиния отправила войска в Крым воевать против нас во время крымской войны, после чего французы их забросали деньгами и оружием. Но как же без Италии, где же шопиться как не в Милане? Где же командующему вкс днюху справлять как не в итальянском ресторане? fool
    6. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 18:17
      Италия гадила славянам как только могла:
      - в середине 20-х представители итальянских спецслужб внушили националистам, что Галиция это "украинский Пьемонт", вокруг которого должна объединится вся Украина.
      -массово переселяли албанцев в Косово, после чего сербы стали в регионе меньшинством.
      - в 1913 г. итальянцы добились создания независимого Албанского государства ,что бы не допустить выход Сербии и Черногории на албанское побережье.
      1. Сергей Ткач Звание
        Сергей Ткач
        0
        Вчера, 18:43
        Причём они воевали с албанцами. А с 90х годов албанцы начали перебираться в Италию и далее в Европу. В итоге их мафия даёт фору сицилийской.
  2. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +3
    Вчера, 17:08
    Для чего этим пожирателям макарошек наши войска РХБЗ ездили в пандемию помогать ? Лучше бы все там хлором залили бы, пока там торчали
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Вчера, 17:14
      Венеция на деревянных (карл!) сваях стоит уже несколько столетий, причем сваи из сибирского кедра...
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +7
        Вчера, 17:21
        Цитата: Alex F._2
        Венеция на деревянных (карл!) сваях стоит уже несколько столетий, причем сваи из сибирского кедра...

        Венеция стоит на Сибирской Лиственнице hi
        1. Alex F._2 Звание
          Alex F._2
          0
          Вчера, 17:32
          Так вот же, буквально на волоске висят, а туда же - в грудь кулачком худосочным барабанят - мир спасают от русских... так ведь не ровен час - старое дерево не выдержит трепыханий этих!
        2. Добрый Звание
          Добрый
          +4
          Вчера, 17:52
          Венеция стоит на Сибирской Лиственнице

          Утверждать трудно, но ведь история сохранила факт: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями» - строки из двенадцатитомной истории Венеции, написанные итальянским летописцем Тентори в семнадцатом веке
          В книгах двадцатого столетия о Венеции указано: «Четыреста тысяч свай из ПРИУРАЛЬСКИХ лиственниц, от раннего средневековья до сих пор, надежно несут тяжесть дворцов и домов медленно погружающегося в лагуну города» .
          1. solar Звание
            solar
            +2
            Вчера, 22:43
            история сохранила факт: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями» - строки из двенадцатитомной истории Венеции, написанные итальянским летописцем Тентори в семнадцатом веке

            Это распространенная выдумка. Нет этого в данной книжке. Венецию начали строить в 5 веке нашей эры, о существовании Сибири или Уральских гор в Европе того времени даже не слышали, а уж о том, чтобы доставить оттуда огромное количество леса даже речи не могло идти.
      2. Сергей Ткач Звание
        Сергей Ткач
        0
        Вчера, 18:40
        Немного не точно. Из лиственницы, кедр гниет в воде.
      3. KCA Звание
        KCA
        -1
        Вчера, 18:50
        Не вводите в блуд, не гниёт в воде только лиственница, а кедр как и любая другая древесина на раз, Венеция стоит на сваях из лиственницы, почитайте
  3. BAI Звание
    BAI
    +2
    Вчера, 17:12
    1.
    возможность самостоятельно изготавливать ракеты Aster 30.

    Германия 4 года не может запустить производство ракет Патриот по лицензии США. На вряд ли промышленность Украины лучше немецкой.
    2.
    Россия, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что поставка любого западного вооружения для Киева только затягивает боевые действия и не приближает их завершение.

    Эти подчеркивания и заявления никого не интересуют.
    Ну а шильдики наклеить - это, конечно, производство
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Вчера, 18:57
      По молодости занимался продажей компьютерной техники, так было интересно узнавать за известной маркой настоящего OEM, монитор Acer, солидная, вроде, фирма, а в дырдочки корпуса на трубку смотришь, а там шильдик другой - Chungwa, тоже известная, в своих кругах, китайская фирма, принтеры HP оказываются Canon, копиры Xerox мелкие Canon, солидные, 16 и более копий в минуту Fujitsu, ну и т.д. и т.п., так что шильдики переклеивать не мы придумали, "всё украдено до нас"
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 17:22
    Вопрос... а что то изменилось, что то изменится в отношениях/отсутствии оных, между нами и странами гейропы?
    Сказал бы пофиг, но помаленьку гейропейские наращивают выпуск не самых сложных вооружений... оно тоже убивает НАШИХ ЛЮДЕЙ!
    Повторятся, напоминать, что затягивать решения вопроса уничтожения бандерштатта, дело такое, опасное! soldier
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Вчера, 17:33
    Россия, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что поставка любого западного вооружения для Киева только затягивает боевые действия и не приближает их завершение.

    Какая наивность! А разве на западе кто-то жаждет завершения боевых действий?
    Когда Россия наконец сделает так, чтобы на западе было уже не до разговоров о каких-то там поставках на украину, чтобы и поставлять было уже не чего и(или) не кому?
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Вчера, 18:07
    Вот только так Россия должна приветствовать нынешних руководителей Италии на примере Истории
  7. otempora o mores Звание
    otempora o mores
    0
    Вчера, 18:11
    Meloni un pas en avant, un pas en arrière, enculez votre partenaire ...
  8. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Вчера, 19:14
    дать Киеву возможность самостоятельно изготавливать ракеты Aster 30.

    Ну да, ракеты к Пэтриотам они уже освоили, теперь и итальянские будут производить. Кто-то реально в это верит?
  9. HUNTERDON Звание
    HUNTERDON
    -1
    Вчера, 19:14
    Очередная красная, прекрасная линия или как.......
    Помнится разговор был-"не дай Бог. хоть одна ракета упадёт на территорию России..."
  10. Benderbej Звание
    Benderbej
    0
    Вчера, 19:28
    1) не вижу связи между КПРФ и бексидским тоннелем. При наличии связи КПРФ и иноагентов, время от времени
    2) нерешительность в этих вопросах(тоннелей, блокад итд) военно-политического руководства, конечно, удручает
  11. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 19:33
    Сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит, с чего этот рассадник фашизма будет другим.
  12. 197 Звание
    197
    0
    Вчера, 21:04
    Мда, "сявки" европские, уже в край берегов не видят. Вроде и начинали с того, что лишь " нелетальное" поставлять будут. Прошло 5 лет, и уже и ПВО, авиацию, да всё что не попадя шлют. Не удивлюсь, что в тихую, и ТЯО хохлопиоидам пришлют. Вообщем дальше лишь " текут эмоции в промежность судьбы", красными линиями.
  13. solar Звание
    solar
    +1
    Вчера, 22:46
    Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и технологии для их производства

    Хорошие ракеты. Если Украина сумеет наладить выпуск этих ракет где-то на европейских площадках, ПВО на Украине заметно усилится.