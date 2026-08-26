Италия передаст Украине ракеты Aster 30 и технологии для их производства
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Италия и Франция договорились отправить Украине четыре зенитных комплекса SAMP/T, а также дать Киеву возможность самостоятельно изготавливать ракеты Aster 30.
По данным местного издания, новые системы войдут в 13-й пакет военной помощи от Италии, который планируют утвердить в октябре. В него также включены ракеты Aster 30 из итальянских запасов, радары Kronos и компоненты для SAMP/T, произведённые в Италии. Общая стоимость всего пакета оценивается примерно в 3 миллиарда евро.
Сейчас у Украины уже есть две системы SAMP/T, но с лета 2025 года к ним не поставлялись снаряды из-за того, что у европейских производителей закончились запасы. Теперь производство ракет нарастили, и вдобавок решено передать Киеву технологии для собственного выпуска.
Финансировать поставки будут через европейский механизм Ukraine Support Loan. Все новые системы, включая только что построенные, должны оказаться в Украине до 2027 года включительно.
В издании отмечают, что премьер Италии Джорджа Мелони старается не привлекать лишнего внимания к военной помощи. В официальных заявлениях власти говорят только о поставках гражданских материалов, а список оружия держат в секрете.
Это позволяет правительству обходить долгие бюрократические процедуры и снижать риск внутренних разногласий. Партия «Лига» не раз выступала против отправки оружия Украине.
Россия, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что поставка любого западного вооружения для Киева только затягивает боевые действия и не приближает их завершение.
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