Трампа спросили, не связан ли визит главы ЦРУ в Москву «с нападением на Англию»
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Американский президент отвечал на вопросы журналиста Гленна Бека, который по ходу интервью вбрасывал версии визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Россию. Так, репортёр поинтересовался у Трампа, не связан ли этот визит с проверкой решимости НАТО, обсуждением санкций против Ирана или возможными угрозами европейской безопасности:
Не связано ли это с возможным нападением на Англию?
Трамп заявил, что ни одна из этих версий не является верной:
Ничего из вышеперечисленного. Эта поездка является часть рутины спецслужб.
При этом президент США выразил надежду, что из визита Рэтклиффа могут получиться определённые результаты. Он подчеркнул, что Вашингтон интенсивно работает над завершением конфликта на Украине.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на борту военно-транспортного самолёта Boeing C-17A. В Кремле уточнили, что визит был связан с контактами по линии спецслужб, а встреч с президентом РФ Владимиром Путиным у главы ЦРУ не было, однако российский лидер был проинформирован об итогах переговоров.
Стоит отметить, что вслед за самолётом, на котором прибыл Рэтклифф, из аэропорта Внуково вылетел борт специального отряда «Россия» Ту-214ПУ. Согласно данным сервиса Flightradar24, он поднялся в воздух после взлёта американского военного самолёта. Официальных комментариев Москвы по поводу этого вылета пока не поступало, а пункт назначения борта остаётся неизвестным
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