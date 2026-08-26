Трампа спросили, не связан ли визит главы ЦРУ в Москву «с нападением на Англию»

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Трампа спросили, не связан ли визит главы ЦРУ в Москву «с нападением на Англию»

Американский президент отвечал на вопросы журналиста Гленна Бека, который по ходу интервью вбрасывал версии визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Россию. Так, репортёр поинтересовался у Трампа, не связан ли этот визит с проверкой решимости НАТО, обсуждением санкций против Ирана или возможными угрозами европейской безопасности:

Не связано ли это с возможным нападением на Англию?

Трамп заявил, что ни одна из этих версий не является верной:

Ничего из вышеперечисленного. Эта поездка является часть рутины спецслужб.

При этом президент США выразил надежду, что из визита Рэтклиффа могут получиться определённые результаты. Он подчеркнул, что Вашингтон интенсивно работает над завершением конфликта на Украине.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на борту военно-транспортного самолёта Boeing C-17A. В Кремле уточнили, что визит был связан с контактами по линии спецслужб, а встреч с президентом РФ Владимиром Путиным у главы ЦРУ не было, однако российский лидер был проинформирован об итогах переговоров.

Стоит отметить, что вслед за самолётом, на котором прибыл Рэтклифф, из аэропорта Внуково вылетел борт специального отряда «Россия» Ту-214ПУ. Согласно данным сервиса Flightradar24, он поднялся в воздух после взлёта американского военного самолёта. Официальных комментариев Москвы по поводу этого вылета пока не поступало, а пункт назначения борта остаётся неизвестным
55 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +4
    Вчера, 17:14
    Может быть, обмен разоблаченными и арестованными шпионами (разведчиками)?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -3
      Вчера, 17:25
      Цитата: pyagomail.ru
      Может быть, обмен разоблаченными и арестованными шпионами (разведчиками)?

      Может hi в 2021 другой ЦРУшник приезжал, что бы РФ не воевала с укрой. Может насчёт мобилизации? Ведь зеля говорит , он знает, сарказм
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Вчера, 17:55
      pyagomail.ru
      Сегодня, 17:14
      Может быть, обмен разоблаченными и арестованными шпионами (разведчиками)?

      hi Да, нет уже в каждом дворе знают
      - Военный преступник и педофил коалиции Эпштейна из Фашингтона умолял срочно помочь с воздействием на ИРИ, чтобы открыть Ормузский пролив.
      А сам рыжий нарцисс обещал не вводить драконовские санкции против РФ и в будущем помочь в урегулировании с бандерштатом.
      Кремль встречался с посланцем из ЦРУ, но без подтверждения Протоколом, что и породило массу слухов.
      Так и написал в личном послании через куръера из ЦРУ и подтвердил словом джентльмена.
      Теперь рыжий нарцисс будет донимать Кремль телефонными звонками, как в своё время главный лягушатник.
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        -1
        Вчера, 19:39
        Цитата: ZovSailor
        срочно помочь с воздействием на ИРИ

        Что-то не верится: для чего нужно было посылать директора ЦРУ, если можно было просто позвонить. Тем более, зачем и как России "воздействовать" на ИРИ? Туманным обещаниям рыжего не верит никто, поскольку он хозяин своих слов: сам дает - сам берет обратно.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +12
    Вчера, 17:25
    Англичанка понимает, столько нагадила, что прилёта всерьез ждёт.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Вчера, 18:38
      Цитата: Andobor
      Англичанка понимает, столько нагадила, что прилёта всерьез ждёт.

      Англичанка как раз таки и знает, что ей нечего бояться, ведь наш бомонд там хранит деньги, недвижимость учит детей и живут там семьи.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +4
        Вчера, 18:44
        Цитата: ARIONkrsk
        что ей нечего бояться

        Если бы не боялись таких вопросов не задавали, у того кто приказ отдаст и выполнит нет там ничего, а если и было то уже давно отжали.
      2. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        +2
        Вчера, 21:12
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: Andobor
        Англичанка понимает, столько нагадила, что прилёта всерьез ждёт.

        Англичанка как раз таки и знает, что ей нечего бояться, ведь наш бомонд там хранит деньги, недвижимость учит детей и живут там семьи.


        Вот именно. В Англии дёргаться начнут только когда увидят, что за 24 часа, её территорию покинул последний отпрыск из числа так называемой элиты России !!! smile
        А до этого момента, они будут продолжать с улыбкой наблюдать как Славяне на своей же территории, остервенело молотят друг друга ... recourse
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Вчера, 17:33
    С новостями чехарда сплошная творится...слухи,предположения,вбросы, фейки множатся, распространяются.
    Ничего конкретно понять и проверить невозможно...синий туман...похож на обман.
    1. HAM Звание
      HAM
      +5
      Вчера, 17:40
      Алексей,а чтобы делало сообщество "экспертов" и "аналитиков" будь всё открыто и прозрачно?? иногда их версии умиляют,иногда бесят... hi
      1. poquello Звание
        poquello
        +6
        Вчера, 17:47
        Цитата: HAM
        иногда их версии умиляют,иногда бесят...

        залетал занять трёшку до получки
        1. двп Звание
          двп
          -5
          Вчера, 18:27
          Ага,Вам легко смеяться. А в Кремле не до смеха! Кто, зачем и почему летит в этом аэроплане? Вон в Венесуэле тоже "прилетали",и самого "свободолюбивого президента" в Южной Америке с собой забрали. И охрана не помогла,и "верные сподвижники". Какова уверенность что и здесь не набегут и не "схомутают"? "Дельта" шутковать не любит. На кого,на Пескова с Володиным надеяться,или на Матвиенко?
          1. poquello Звание
            poquello
            +2
            Вчера, 18:49
            Цитата: двп
            Какова уверенность что и здесь не набегут и не "схомутают"?

            дык тут не там, заберут им же хуже будет
          2. Обычный Звание
            Обычный
            +3
            Вчера, 19:33
            Вы бы завязывали с тяжелыми наркотиками.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 17:41
      Это называется - информационная политика пущена на самотёк. Что там на западе говорят - нам расскажут, а наши руководители считают что не холопского ума дело о чем важные дяди говорят, холопское дело налоги платить или контракт подписывать
      1. Комментарий был удален.
    3. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Вчера, 17:43
      Лучшее предположение, которое я слышал - директор ЦРУ приезжал одолжить мощи Дмитрия Донского для победы над Ираком
      1. G.M.V Звание
        G.M.V
        +1
        Вчера, 18:26
        Возможно в будущем! А пока их Институт изучения войны ещё анализирует как эти мощи помогают..нам самим)
    4. Andobor Звание
      Andobor
      -2
      Вчера, 17:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      С новостями чехарда сплошная

      Вы главного не заметили. Причем тут новости, вопрос вполне конкретный, который говорит от том что англичани понимают, что столько нагадили, что конкретного прилёта ожидают.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Вчера, 17:39
    Почему от наших руководителей мы не получаем никаких комментариев, только с той стороны? Почему у нас так любят деструктивный грибной менеджмент - держать народ в темноте и кормить навозом?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Вчера, 18:00
      Цитата: alexoff
      держать народ в темноте и кормить навозом?

      Навозом кормят на той стороне, фейками прикрывая реальную информацию, а у нас честно молчат, конфиденциальную информацию не разглашают.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 20:25
        А потом говорят что на переговорах обманули и только тянули время чтоб врагу помочь
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 18:29
      Цитата: alexoff
      Почему у нас так любят деструктивный грибной менеджмент - держать народ в темноте и кормить навозом?

      Зажгите свет, не кушайте навоз от СМИ, которые не имея достоверной информации, сочиняют отсебятину. Есть вещи, не разглашаемые публично по обоюдной договорённости, это обычная практика в межгосударственных отношениях. На таком же основании можно возмущаться, почему не публикуется оперативно содержание всех телефонных переговоров между главами государств сразу после их завершения, с предоставлением аудиозаписи.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -3
        Вчера, 19:41
        Мы в курсе до чего эти конфиденциальные разговоры доводят - к великим дипломатическим успехам!
        Цитата: Монтесума
        Есть вещи, не разглашаемые публично по обоюдной договорённости, это обычная практика в межгосударственных отношениях.

        да, помню - Трамп попросил не бить по укроэнергетике, наши взяли под козырек, а тот взял и разболтал всем. Выяснилось что как обычно - жест доброй воли, от чистого сердца. Ну а что договариваются одни, а платят другие - это такая практика межгосударственных отношений, холопам не положено знать о чем профессионалы, набранные по принципу биографической близости, переговариваются.
        Цитата: Монтесума
        На таком же основании можно возмущаться, почему не публикуется оперативно содержание всех телефонных переговоров между главами государств сразу после их завершения, с предоставлением аудиозаписи.

        да вообще было б неплохо, чего честным людям скрывать?
    3. Обычный Звание
      Обычный
      +4
      Вчера, 19:39
      А вам кто-то что-то должен? Не надо общими фразами манипулировать сознанием. Фраза "держать свой народ", есть ни что иное как манипуляция. Вы не прикрывайтесь народом, говорите лично за себя. И я предполагаю, что вам, никто и ничего не обязан сообщать. Про навоз вы сами нафантазировали. Так себе наброс на вентилятор. Вы занимаете должность по которой вы обязаны знать об этом визите? Если нет, в чем претензия? Те кому положено знать по статусу уже ознакомлены, на этом круг замкнулся.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 20:24
        А вам кто-то что-то должен?
        а я вам что-то должен? Не припоминаю что-то
        Фраза "держать свой народ", есть ни что иное как манипуляция. Вы не прикрывайтесь народом, говорите лично за себя.
        а кто уполномочен говорить за народ, вы? Или может депутаты?
        И я предполагаю, что вам, никто и ничего не обязан сообщать.
        это очень сомнительно и противоречит конституции
        Вы занимаете должность по которой вы обязаны знать об этом визите?
        а кто у нас занимает эту должность, профессионал поди какой? Случайно не бывший член совета директоров американской табачной компании? Результаты работы которой невозможно увидеть?
        Те кому положено знать по статусу уже ознакомлены, на этом круг замкнулся.
        как работают наши кому положено известно, которых постоянно обманывают и с красными линиями которых никто не считается.
        1. Обычный Звание
          Обычный
          +3
          Вчера, 20:25
          Демагогией не занимаюсь ,а вам проверить себя на манию величия и парафренный синдром.
          И красные или еще какого цвета ,вас тоже не должно волновать. Занимайтесь собственной жизнью и цените ее. Вот и все. А обманывают кого или нет, это не ваше дело, главное себя самого не позволяйте обманывать, а там без вас разберутся.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -2
            Вчера, 20:29
            Да видно как там разбираются и решают проблемы, но платят за это почему-то другие, кому не положено знать а надо сидеть ровно и хавать что дают. Ну так и сидите, вас никто не уполномочил быть тут смотрящим, занимайтесь своей жизнью и верьте что дипломатией профессионалы занимаются с результатами, которые конечно волнуют только их
            1. Обычный Звание
              Обычный
              +2
              Вчера, 20:34
              Я как раз занимаюсь, чего и вам желаю.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Вчера, 22:21
                Так и не пишите тогда мне что мне думать о тех, кто сам себя назначил и за всех решает с отрицательным результатом
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Вчера, 21:55
            Цитата: Обычный
            а вам проверить себя на манию величия и парафренный синдром.

            Или склонность к софистике.
            1. Обычный Звание
              Обычный
              0
              Вчера, 21:56
              hi Очень похоже на то. Приветствую, камрад!
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Вчера, 21:59
                Цитата: Обычный
                Приветствую, камрад!

                Взаимно приветствую! hi
                Всегда рад Вашему присутствию, в последнее время редкому.🤝
                1. Обычный Звание
                  Обычный
                  0
                  Вчера, 21:59
                  Был месяц забанен ,так что не по своей воле)
                  1. Монтесума Звание
                    Монтесума
                    0
                    Вчера, 22:01
                    Цитата: Обычный
                    Был месяц забанен ,так что не по своей воле)

                    Понял, даже железная выдержка иногда подводит. Бывает.)
                    1. Обычный Звание
                      Обычный
                      0
                      Вчера, 22:03
                      Вот железной выдержкой последнее время я не отличаюсь как раз. Просто иногда некоторые слова которые я считаю употребляемыми вполне ,админами признается как оскорбление.
  5. faridg7 Звание
    faridg7
    +8
    Вчера, 17:48
    Я не знал, что Трамп участвовал в пробах артистов у Данелии к фильму Кин-дза-дза.
    1. Моторист Звание
      Моторист
      +4
      Вчера, 18:12
      Похоже! good Ты -- пацак, ты -- пацак, и он -- пацак! А я -- чатланин! И они -- чатлане!

      P.S. Видео не могу посмотреть, но помню наизусть. laughing
  6. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +2
    Вчера, 17:48
    Удар по Англии актуален при определенных обстоятельствах. Целью должны быть офисы спецслужб и важные военные объекты. Для удара подойдет Орешник или даже Кинжал. Число ракет не менее 300.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Вчера, 17:56
      В первую очередь надо утопить все подлодки с ядерными ракетами на борту
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        0
        Вчера, 18:03
        Цитата: pudelartemon
        В первую очередь надо утопить все подлодки с ядерными ракетами на борту

        Там на ходу всего одна, и не факт что полностью боеготова- у британцев с моряками проблемы- колются, нюхают, пьют.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +1
          Вчера, 18:24
          у британцев с моряками проблемы- колются, нюхают, пьют.

          Как раз эти то и есть самые опасные, как в том анекдоте: "я спрашиваю, кто бросил валенок на пульт управления!" wassat
          1. Ростислав Прокопенко Звание
            Ростислав Прокопенко
            +1
            Вчера, 19:16
            у них без подтверждения от звездно-полосатых ни одна ракета не полетит. минимальная независимость там только у лягушатников.
            но вот взрыв Посейдона в проливе - это было бы интересно am
        2. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          -1
          Вчера, 18:35
          Их вроде четыре. Даже если в море не в состоянии выйти,способны прямо от пирса пульнуть. Так что для гарантии...
          Ну и Лондон до кучи wassat
          1. Немчинов Вл Звание
            Немчинов Вл
            0
            Вчера, 21:24
            Цитата: pudelartemon
            Их вроде четыре. Даже если в море не в состоянии выйти,способны прямо от пирса пульнуть. Так что для гарантии...
            Ну и Лондон до кучи
            yes А так же одномоментно все ВМБ, стратегические военные аэродромы, управление штаба Великобритании, нефте (топливо) хранилища, склады вооружений, и производственные центры ВПК ... winked
            1. pudelartemon Звание
              pudelartemon
              0
              Сегодня, 02:23
              Ракеты с ядерными боеголовками установлены только на лодках.
              А надо бы ещё и англофилов из пятой колонны бомбануть.
    2. G.M.V Звание
      G.M.V
      +1
      Вчера, 18:36
      Удар по Англии актуален при определенных обстоятельствах. Целью должны быть офисы спецслужб и важные военные объекты. Для удара подойдет Орешник или даже Кинжал. Число ракет не менее 300.
      ...Как бы это ни казалось ..очумело, но истина здесь присутствует. Во всяком случае уверен на 200%, что сами США, "светочь демократии")), немедля жахнули б туда, где могли производится ракеты, подобные Storm shadow, бпла и танки, только спешащие не в Украину, а в Иран для поддержки сопротивления, как там на западе любят заявлять... "империалистической агрессии против независимого государства". Ну а после бы сенаторы хором запели "Это,млин, неприкрытая угроза нашей национальной безопасности!!"
  7. Горизонт
    Горизонт
    -2
    Вчера, 18:14
    А может быть глава ЦРУ привез очередное охренительное предложение от которого по идее невозможно отказаться... Все может быть.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 18:18
    Может Трамп просил Путина выступить, что нападет на Гренландию?
    Ну очень надо!
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -3
    Вчера, 18:33
    Цитата: Andobor
    Англичанка понимает, столько нагадила, что прилёта всерьез ждёт.
    С этим руководством не дождется
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Вчера, 18:36
      Цитата: Schneeberg
      С этим руководством не дождется

      Дождемся или нет нам не ведомо, а вот англичанам реально ссыкотно, кaклы то же до последнего не верили.
  10. Олег Валов Звание
    Олег Валов
    +1
    Вчера, 19:02
    Спите спокойно гаденыши!
    Россия добрая Душа!
    Все зависит от вашего первого шага.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 02:26
      Да они уже сделали и не один. А если вспомнить историю наших отношений с XVI века и весь набор мерзостей, то и весь остров утопить надо.
  11. voland_1 Звание
    voland_1
    0
    Вчера, 19:21
    Стоит отметить, что вслед за самолётом, на котором прибыл Рэтклифф, из аэропорта Внуково вылетел борт специального отряда «Россия» Ту-214ПУ

    Если это правда - значит была вероятность что он понадобится. А это возможно только при угрозе серьезного нападения.
  12. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Вчера, 20:14
    Цитата: alexoff
    Почему у нас так любят держать народ в темноте и кормить навозом?

    Смотрите телевизор. Известно же, телевизор врать не будет. smile )))
  13. Pavel57 Звание
    Pavel57
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    Вчера, 21:16
    Иран знал, или ему подсказали друзья?