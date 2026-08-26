США обвинили китайских хакеров в атаке на ФРС, NASA, оборонку и сенат

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США обвинили китайских хакеров в атаке на ФРС, NASA, оборонку и сенат

Министерство юстиции США и ФБР сообщили, что хакеры взломали сети ряда федеральных ведомств, включая NASA, Федеральную резервную систему, Минюст, Министерство энергетики и сенат США. Также атакам подверглись военные сети, больницы, энергетические компании, оборонные подрядчики, университеты, телекоммуникационные провайдеры и финансовые учреждения.

При этом утверждается, что столь масштабный кибервзлом осуществили хакеры, связанные с Китаем.



По данным американских чиновников, группа, известная как QTFY, использовала китайскую технологическую компанию для маскировки следов, проникновения в сети и повышения эффективности атак. ФБР в Сан-Диего провело судебно санкционированную конфискацию трёх доменов, связанных с этой инфраструктурой, чтобы прервать дальнейшие операции.

Обвинения направлены именно в адрес Китая, поскольку хакеры, по утверждению США, действовали по указанию или при поддержке военных и разведывательных структур КНР и являются государственно спонсируемой группой. Власти США называют это частью долгосрочных кампаний Пекина против критической инфраструктуры Америки.

Китай традиционно отвергает подобные обвинения, заявляя, что они являются клеветой, и в свою очередь обвиняет США в кибератаках.

Масштаб ущерба пока полностью не раскрыт. Федеральные агентства готовят рекомендации по повышению уровня безопасности. До отключений мобильного интернета и «суверенной сети» пока не дошли, но, учитывая мировые тенденции, вполне вероятно, что и в США будет пересмотрен сам подход к функционированию сегмента Глобальной сети.
12 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Вчера, 17:54
    Выражаю благодарность Китайским хакерам good
    До отключений мобильного интернета и «суверенной сети» пока не дошли, но, учитывая мировые тенденции, вполне вероятно, что и в США будет пересмотрен сам подход к функционированию сегмента Глобальной сети.

    Ну, пусть нас догоняют laughing
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Вчера, 18:26
      Я уже как то в комменте писал .
      Свобода - это конечно хорошо , но слишком много свободы портит человека .
      На международном уровне договорится будет тяжело , но свободу в сети надо как то ограничивать .
      То что сейчас творится , это не нормально .
      Я не имею в виду нормальное общение людей .
      Преступники пользуются вседозволенностью .
      Снимают деньги с чужих счетов . Грубят . Проникают на чужие страницы .
      Копируют и изменяют фото .
      Ко мне на ОК тоже заходили , ладно вовремя заметил .
      Конечно в военной сфере ничего не изменится , разведка всегда будет этим пользоваться .
      Ну да , не мне решать и мое мнение ничего не изменит .
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 18:15
    А что не так то...
    Сами занимаются тем же самым и не парятся об том никак, никогда...
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Вчера, 18:19
      Хотят сэкономить на безопасниках - выпустить "закон" и "накласть ссанкций в пакетике" на всех нарушителей ведь значительно проще и, главное, дешевле! )
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 18:37
        Хотелки заменяют логику, голос разума... не такая уж редкость теперь, да и раньше такого было, хоть отбавляй... fool
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Вчера, 18:20
    Так вот кто 40 трлн долга нарисовал!
    Щас, все исправят быстренько! Format C: - и дело в шляпе!
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 18:29
    и в США будет пересмотрен сам подход к функционированию сегмента Глобальной сети
    Ютьюб и Телеграм будут отключать? wink
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Вчера, 18:39
    Надо ввести против них санкции и разбомбить. Я уверен,что все они скрываются в Канаде wassat
  6. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Вчера, 18:47
    А нашему Нарышкину нужно срочно вылететь в Пекин, ну, поделится опытом, получить кое-какую новую информацию от коллег, так, в рутинную поездку.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Вчера, 18:50
    В данном случае аплодирую китайским хакерам...молодцы!
  8. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Вчера, 19:34
    хакеры взломали сети ряда федеральных ведомств, включая NASA, Федеральную резервную систему,
    С каких пор ФРС стало федеральной конторой? Федеральность данной структуры сильно под вопросом.
    Если это правда китайцы, то на святое замахнулись - на деньги.
  9. Бенчик Звание
    Бенчик
    0
    Вчера, 20:23
    Пускай Трамп указ выпустит о запрещении взламывания американских сайтов. Тем кто нарушит - сразу санкции и огромадные пошлины.