ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛНР – есть погибшие

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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛНР – есть погибшие


ВСУ совершили прицельный обстрел пассажирского автобуса, следовавшего из Лисичанска в Стаханов. Инцидент произошёл днём на участке автомобильной дороги между Золотым и Первомайском. В транспортном средстве находились 15 человек – восемь из них скончались на месте происшествия.

Ещё одна девушка 2006 года рождения в тяжёлом состоянии попала в реанимацию, но врачи не смогли её спасти. Её мать также пострадала. Ещё одна пострадавшая, 18-летняя девушка, была госпитализирована. Троим пассажирам и водителю оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Глава ЛНР Пасечник подчеркнул, что удар был направлен именно по гражданскому транспорту, и назвал это преступлением против мирных жителей. Он пообещал, что этот акт не останется без ответа. Он также сообщил, что на месте работают все экстренные службы, и призвал жителей соблюдать осторожность. Позже он уточнил: погибли девять человек, ещё трое ранены.

Этот удар стал очередным преступлением киевского режима в череде атак на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, подобные атаки на пассажирские автобусы, заполненные людьми, наносились и ранее. Всего, если посчитать с начала этого года, в таких инцидентах пострадало более 200 человек, свыше 30 гражданских погибло.
28 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +12
    Вчера, 18:26
    Сколько таких ударов уже было? И что? Сколько погибло мирных граждан,детей? А ОПГ отдающая такие приказы и исполнители живы здоровы жируют в своё удовольствие и НИЧЕГО не боятся.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -3
      Вчера, 18:37
      И что Вы им сделаете? Да ничего. Война знаете ли и приходится терпеть такие удары и планомерно выжигать это ОПГ во главе с англосаксами. Главное не забыть о том, что и как они кошмарили. А если Вы хотите ядеркой ударить, то пусть эта хотелка у Вас в голове останется ибо не время вдарить да и может вообще не придётся если все начнут жить по лозунгу "Всё для фронта, всё для победы". Надеюсь, что ещё одна столица будет под нашими сапогами.
      1. Карельский Звание
        Карельский
        +5
        Вчера, 18:52
        Война знаете ли и приходится терпеть такие удары и планомерно выжигать это ОПГ во главе с англосаксами. Главное не забыть
        ну да,война.А на войне врага уничтожают в логове.Пока этого не наблюдается.А терпеть,это у терпил,которых нагибают..Это присутствует.А про столицу под Вашим сапогом.Вы вообще откуда пишете,с Лондона?
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +8
          Вчера, 19:28
          А хoхлы сегодня вой подняли, что четверых их операторов БПЛА, злые русские ножами убили. Наша разведка их в ножи взяли, красавцы! good
          Считаю правильным дроноводов в плен не брать am
          1. Ivanhoe Звание
            Ivanhoe
            +1
            Вчера, 20:29
            Надеюсь, ножи затупились и заржавели. Тогда расплата будет слаще.
          2. frruc Звание
            frruc
            +1
            Вчера, 22:17
            подобные атаки на пассажирские автобусы, заполненные людьми, наносились и ранее.

            За эти преступления заводить уголовные дела от СК недостаточно . Нужно просто КАРАТЬ, молча, методично и безжалостно.
          3. frruc Звание
            frruc
            +1
            Вчера, 22:23
            ЗВЕРОБОЙ
            Наша разведка их в ножи взяли, красавцы!

            Да уж. Распотрошили как свиней, так и надо.
      2. Strelok1976 Звание
        Strelok1976
        +6
        Вчера, 18:52
        А зачем сразу ядрён батоном? Можно ДРГ послать с задачей вырезать семью отдавшего приказ.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -2
          Вчера, 19:08
          И много ДРГ при всей экипировке смогут дойти до Куива или западенцев чтобы их не вычислили и не уничтожили при первых же визуальных контактах. Одни только ТЦКшники к ним прицепятся и попробуют на фронт отправить, а для ДРГ это провал операции. Мало того ещё и вычислить надо где все сидят.
        2. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 19:18
          Цитата: Strelok1976
          Можно ДРГ послать с задачей вырезать семью отдавшего приказ.


          Отдать такой приказ может только человек на серьёзной должности, не думаю, что это самоуправство рядовых нациков. У таких людей семьи давно за границей. Куда ДРГ идти, в Калифорнию или на берега Темзы?
        3. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Вчера, 22:02
          Можно ДРГ послать с задачей вырезать семью отдавшего приказ.

          Ну ДРГ это рискованно, лучше наёмникам заплатить . А так вы абсолютно правы кровь за кровь.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 19:44
        Цитата: Irokez
        И что Вы им сделаете? Да ничего.

        да мы и мостам через Днепр ничего сделать не можем, сколько человек контракт подписало - никого не допустили к выборам целей, только на рядовые должности. А тут ценные специалисты запада, их можно только ругать в интернете и надеяться что их Трамп накажет
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 19:22
      Цитата: Ропот 55
      А ОПГ отдающая такие приказы и исполнители живы здоровы

      Хотелось бы увидеть автомобиль Зеленского, Буданова или кого-то ещё из киевской верхушки, в таком же состоянии, как этот автобус. И чтобы помощь медиков уже не понадобилась.
    3. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      +1
      Вчера, 20:22
      И Будда те так терпелив, как ВГК.
  2. Грац Звание
    Грац
    +1
    Вчера, 18:27
    наши не такие поэтому украинские граждане подобных ударов могут не опасаться.
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +7
    Вчера, 18:34
    Погибшим - царствия небесного, пострадавшим - скорейшего выздоровления. а ВКГ - "отрезвления". Может наконец научится называть вещи своими именами и объявит киевскую хунту и ее спонсоров террористами, а то опять получается как в известном выражении «Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали»
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Вчера, 18:39
      kventinasd hi ,эта шайка кровавая в Киеве уже чего только не делала,кого только не убивала и до сих пор не считается ни экстремистами ни террористами,так же как и те кто их приказы выполняет.
      1. old64 Звание
        old64
        +8
        Вчера, 19:03
        Мало того, лидеры и политики европейских стран свободно приезжают в Киев, договариваются о выделении вооружения, технологии и денег киевскому режиму.
        На днях в Киеве был парад-выставка дронов и НРТК . Хоть бы одна герань прилетела!?
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Вчера, 18:48
    Он пообещал, что этот акт не останется без ответа.

    Дежурная фраза...при всем уважении к Пасечнику словами укронациков не проймёшь.
    Давно говорил и говорю, за каждое такое преступление должны отвечать головой высшее руководство укронациков.
    А пока что, это просто безответный геноцид нашего народа. request
    Не хочу больше говорить почему это происходит.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Вчера, 18:54
      Тот же ЛЕХА hi ,да и что он может,выразить соболезнования да отдать распоряжение о выплате компенсации,от этого Зеленский и Ко не вздрогнут и трястись за свой ливер не начнут.
  5. TU160 Звание
    TU160
    +6
    Вчера, 18:59
    Когда же наконец Россия перестанет играть в бирюльки с Зеленским и уничтожит всю его банду. Когда прекратим убийство мирных людей?
    Это невозможно!
  6. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Вчера, 19:13
    Да,зелю надо заземлить,но́ сомневаюсь что он лично приказал.На местах Бандеры сами себе,и навёл на автобус какой нибудь утырок под синькой или кайфом.Что бы это прекратить надо зелю заземлить и все высшее Политруководство на вне и выжечь огнём.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 19:32
      Цитата: О. Бендер
      Да,зелю надо заземлить,но́ сомневаюсь что он лично приказал.

      После его публичного заявления о ненависти к русским можно уже и не отдавать такие приказы лично - укронацисты получили полную свободу действий.
      Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта, наряду с желанием свободного мира для будущих поколений и достоинством украинцев.
      По его словам, чувство ненависти к русским помогает ему «держаться» на протяжении всего времени конфликта, передает РИА «Новости».
  7. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    +1
    Вчера, 19:25
    Что-то вы ребята с новостями запаздываете, бандеровсцы уже фламингами массированно разнесли торговый центр с людьми, если наши верхние люди хотели договорняк, вот получите, все думаю, а что если ракеты прилетели бы в ТРЦ в Москве, какая была бы реакция am
    Жду орешника по Банковой am
  8. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    0
    Вчера, 19:33
    К чему эти бесполезные истерики в каментах. Убивают и будут убивать. Война еще на много лет, пора привыкать.
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Вчера, 19:40
    "Критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может..." ...ну а смерть граждан, очевидно не повод снимать вздорные ограничения по войне...
  10. Слово Звание
    Слово
    +1
    Вчера, 19:44
    Мои соболезнования и злость не помогут. Таки, если хунту на Банковой не уничтожать другого результата не будет.
  11. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Вчера, 20:35
    Наше военно-политическое руководство не стремится давать комментарии по таким поводам. А народ ждет.