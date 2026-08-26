В Индии частники начнут производить дальнобойные ракеты
1 5909
Правительство Индии приступило к реализации программы, в рамках которой впервые заказы на производство высокотехнологичных средств поражения повышенной дальности будут выполнять частные компании.
Это решение укладывается в более масштабную экономическую программу «Атманирбхар Бхарат», запущенную индийским правительством в 2020 году. Ее цель — укрепить экономический суверенитет страны за счет стимулирования внутреннего производства, снижения зависимости от импорта и укрепления национальной экономики без ухода в изоляционизм.
Ранее Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии начала передавать частным компаниям технологии производства обычных ракетных систем малой и средней дальности. Эксперимент оказался удачным, объем выпуска снарядов значительно увеличился. Предприятия индийского ВПК получили дополнительный стимул для развития в виде государственных заказов, вырос экспорт вооружений.
Индия неуклонно продвигает свою собственную программу создания гиперзвукового оружия, а DRDO работает над технологиями гиперзвукового планирования и крылатых ракет.
Следующим шагом стало решение индийского военного ведомства начать отбор частных компаний отечественного ВПК для производства крылатых ракет наземного базирования LR-LACM дальностью 1000-1500 км и квазибаллистической тактической ракеты Pralay дальностью 150-500 км. Многие компании уже поставляют до 50% подсистем для интеграции в дальнобойные ракеты стратегического назначения.
В 2025–2026 финансовом году на долю частных индийских компаний приходилось 24% от общего объема оборонной продукции, в то время как основными поставщиками остаются государственные предприятия.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация