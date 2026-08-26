В Индии частники начнут производить дальнобойные ракеты

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В Индии частники начнут производить дальнобойные ракеты

Правительство Индии приступило к реализации программы, в рамках которой впервые заказы на производство высокотехнологичных средств поражения повышенной дальности будут выполнять частные компании.

Это решение укладывается в более масштабную экономическую программу «Атманирбхар Бхарат», запущенную индийским правительством в 2020 году. Ее цель — укрепить экономический суверенитет страны за счет стимулирования внутреннего производства, снижения зависимости от импорта и укрепления национальной экономики без ухода в изоляционизм.



Ранее Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии начала передавать частным компаниям технологии производства обычных ракетных систем малой и средней дальности. Эксперимент оказался удачным, объем выпуска снарядов значительно увеличился. Предприятия индийского ВПК получили дополнительный стимул для развития в виде государственных заказов, вырос экспорт вооружений.

Индия неуклонно продвигает свою собственную программу создания гиперзвукового оружия, а DRDO работает над технологиями гиперзвукового планирования и крылатых ракет.

Следующим шагом стало решение индийского военного ведомства начать отбор частных компаний отечественного ВПК для производства крылатых ракет наземного базирования LR-LACM дальностью 1000-1500 км и квазибаллистической тактической ракеты Pralay дальностью 150-500 км. Многие компании уже поставляют до 50% подсистем для интеграции в дальнобойные ракеты стратегического назначения.

В 2025–2026 финансовом году на долю частных индийских компаний приходилось 24% от общего объема оборонной продукции, в то время как основными поставщиками остаются государственные предприятия.
9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Альф Звание
    Альф
    +3
    Вчера, 19:12
    Главное, чтобы у частников не было как у Попандопуло-А два других пулемета сами в хлопцев стреляют.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Вчера, 20:48
      Не удивлюсь, если просто собирать
      1. Альф Звание
        Альф
        +2
        Вчера, 20:55
        Цитата: knn54
        Не удивлюсь, если просто собирать

        Они и АК собирали, получилось, мягко говоря, кривовато.
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +2
          Вчера, 20:56
          Учитывая криворукость индусов - я побоялся бы их ракету запускать what
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Вчера, 21:41
            Учитывая криворукость индусов - я побоялся бы их ракету запускать

            А если у них учителя хорошие к примеру те же какелы ? Индусы же это те же цыгане и вполне возможно продадут партию тем же какелам. Почему не нам? Побоятся санкций.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Вчера, 19:17
    интересно сколько денег запросят ушлые индусы-частники? what
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 19:34
    Гиперзвуковые ракеты это вчерашний день,поэтому советую индийцам начать разработку гиперсветовых ракет. . . hi
  5. Грац Звание
    Грац
    +3
    Вчера, 19:35
    сомневаюсь что у этих частников будет высокая культура производства
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 19:51
    Да уж, скромный подход. Главное что-бы не в огородах сборка происходила.