В Донецке в результате ракетной атаки ВСУ разрушения получил крупнейший ТРЦ
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Сегодня во второй половине дня украинские националисты подвергли массированной ракетной атаке столицу Донецкой Народной Республики. По данным российских СМИ и пабликов, по городу было выпущено от шести до восьми крылатых ракет «Фламинго». Горожане сообщают, что был слышен характерный для ракет звук. Жители Донецка за годы террора украинских националистов научились в этом разбираться.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о работе ПВО и призвал жителей быть осторожными. Атаки отражали в том числе расчеты мобильных огневых групп.
В результате массированной ракетной атаки получил разрушения крупнейший торгово-развлекательный центр «Донецк сити» площадью более 115 тысяч квадратных метров в Киевском районе. В ТРЦ в момент атаки находилось много людей. Повреждения были нанесены и соседним зданиям, в том числе жилым домам.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинских террористов по Донецку ранения различной степени тяжести получили минимум три мирных жителя, среди которых один ребенок. Данные по погибшим и раненым уточняются.
Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города.
Похоже, КР с боезарядом около тонны были сбиты силами ПВО. Некоторые подробности с места в репортаже корреспондента «Вести Донецк».
Это вторая массированная атака украинских террористов по мирным жителям республик российского Донбасса за сегодняшний день. Немногим ранее в ЛНР в результате удара дрона ВСУ по автобусу погибли девять человек, еще пять пострадали.
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