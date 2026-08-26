В Донецке в результате ракетной атаки ВСУ разрушения получил крупнейший ТРЦ

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В Донецке в результате ракетной атаки ВСУ разрушения получил крупнейший ТРЦ

Сегодня во второй половине дня украинские националисты подвергли массированной ракетной атаке столицу Донецкой Народной Республики. По данным российских СМИ и пабликов, по городу было выпущено от шести до восьми крылатых ракет «Фламинго». Горожане сообщают, что был слышен характерный для ракет звук. Жители Донецка за годы террора украинских националистов научились в этом разбираться.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о работе ПВО и призвал жителей быть осторожными. Атаки отражали в том числе расчеты мобильных огневых групп.

В результате массированной ракетной атаки получил разрушения крупнейший торгово-развлекательный центр «Донецк сити» площадью более 115 тысяч квадратных метров в Киевском районе. В ТРЦ в момент атаки находилось много людей. Повреждения были нанесены и соседним зданиям, в том числе жилым домам.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинских террористов по Донецку ранения различной степени тяжести получили минимум три мирных жителя, среди которых один ребенок. Данные по погибшим и раненым уточняются.

Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города.

Похоже, КР с боезарядом около тонны были сбиты силами ПВО. Некоторые подробности с места в репортаже корреспондента «Вести Донецк».

Это вторая массированная атака украинских террористов по мирным жителям республик российского Донбасса за сегодняшний день. Немногим ранее в ЛНР в результате удара дрона ВСУ по автобусу погибли девять человек, еще пять пострадали.

48 комментариев
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  1. Обычный Звание
    Обычный
    +19
    Вчера, 19:51
    Пора кошмарить куев, причем не по-детски. Желательно когда туда будут съезжаться гости из цветущего сада. Хватит с ними миндальничать. Это зверье. От людей там просто абрис, не более.
    1. shm_kv Звание
      shm_kv
      +3
      Вчера, 20:36
      Это не первый подобный удар. И, скорее всего, не последний. Никакого вменяемого ответа на них нет и не предвидится. Противно от этого.
      1. Обычный Звание
        Обычный
        0
        Вчера, 20:45
        Я бы предпочел слово "горько", читая такие новости. Какой будет ответ, лично я не знаю. Если вы обладаете информацией, а судя по этой фразе "Никакого вменяемого ответа на них нет и не предвидится" ,вы обладаете куда большей информацией чем я. Был бы признателен вам, если бы вы ей со мной поделились. В противном случае это выглядит так, что вы даете людям готовую формулировку, заготовку, где нет места аналитическому действу, тем самым вводя читателей сайта в заблуждение. Простите, просто я в теме как это выглядит и как этому обучают для воздействия на массы. Вы просто "назначили ход событий" таким предложением, но если я попрошу вас обосновать ваше высказывание, боюсь наткнуться на общие фразы, не имеющие ничего общего с реальным ходом событий.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Вчера, 20:54
          Цитата: Обычный
          Я бы предпочел слово "горько"

          У меня уже все слова и выражения к действиям нашей власти закончились. Наступает самое страшное - апатия к происходящему.
          1. Обычный Звание
            Обычный
            +1
            Вчера, 21:02
            Так враг на это и рассчитывает. К счастью тех у кого наступила апатия меньше. А у меня наоборот подъем. Приезжал сын, в очередной двухнедельный отпуск, несколько дней назад убыл в расположение. Настроение у него боевое. И не только у него.
          2. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            +1
            Сегодня, 05:25
            У народа давно апатия к этому всему
  2. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +5
    Вчера, 19:56
    почему западные гости не боятся приезжать на жд вокзал в киеве , да потому что кремль позволяет это делать ,вот и весь сказ
    1. topol717 Звание
      topol717
      -4
      Вчера, 20:55
      А в Кремле террористы сидят? которые пуляют ракетами по Вокзалам? Или все-таки нормальные адекватные руководители, которые понимают, что по ЖД Вокзалу пулять ракетами нельзя?
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +9
        Вчера, 21:11
        Цитата: topol717
        А в Кремле террористы сидят? Или все-таки нормальные адекватные руководители?

        Нормальный адекватный рукамиводитель начал войну, а потом решил что является пацифистом. Уничтожать врагов оказалось нельзя, разрушать экономику врагов - несвоевременно, нужно помогать врагам зерновыми сделками, энергетическими перемириями и жестами доброй воли! У него в Минобороны все проворовались, резервы страны на западе заморозили, страна несёт огромные потери как материальные так и людские, начали бомбить наши города! А так он просто Стратег - многоходовочник, no которого все обманывают, сволочи! Не ценит народ его геостратегического гения, не тот народ ему достался, просто недостойный ЕГО! request
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          +1
          Вчера, 21:24
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Нормальный адекватный рукамиводитель начал войну

          Нельзя назвать адекватным того, кто через 8 лет случайно догадался, что его стране объявили войну. Вам "дух Анкориджа" не напоминает дезодорант, а то уж сильно пованивать стали рукамиводители.
        2. topol717 Звание
          topol717
          -8
          Вчера, 22:02
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Нормальный адекватный рукамиводитель начал войну, а потом решил что является пацифистом
          Вообще то войну никто не начинал, начали СВО.
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Уничтожать врагов оказалось нельзя
          Это вам кто сказал? И чем по вашему занимаются наши парни на передке? и что делают Искандеры и Герани?
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          нужно помогать врагам зерновыми сделками
          Сделка на то и сделка что есть заинтересованные с 2х сторон. Если вы чего то не знаете то не надо говорить.
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          энергетическими перемириями
          Пример приведите.
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          жестами доброй воли
          Ну вы же понимаете что этот жест был следствием того что нам там наваляли. Точнее бегство с бросанием техники в Харьсковской и Киевской области выдали за жест доброй воли.
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          страна несёт огромные потери как материальные так и людские, начали бомбить наши города!
          Наши города бомбят с 2014 года. Вы об этом только сейчас узнали? Раньше прямо с самолетов бомбы сбрасывали.
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          А так он просто Стратег - многоходовочник
          Кто он? Вы не знаете абсолютно ничего. Но делаете заявления как будто владеете информацией и из СВР и ЦРУ и Мосада.
          1. ЗВЕРОБОЙ Звание
            ЗВЕРОБОЙ
            +1
            Вчера, 22:04
            Скажите, вы какие таблетки принимаете? Или вы родились таким?
            1. topol717 Звание
              topol717
              -5
              Вчера, 22:10
              Цитата: ЗВЕРОБОЙ
              Скажите, вы какие таблетки принимаете? Или вы родились таким?
              Я стараюсь засунуть эмоции подальше, включить голову и начать думать. Задавать вопросы сначала самому себе искать 3-5 вариантов ответов, и не останавливаться на том, который первый пришел в голову, а несколько и разных. Это тяжело, мозг это ленивая свинья, которая не любит напрягаться и сжигать глюкозу. Мозг всегда старается найти самый дешевый путь, что бы сжечь поменьше глюкозы.
          2. Эд Мак Звание
            Эд Мак
            0
            Сегодня, 02:27
            Бжезинский давно всё объяснил. И его правота распространяется не только в вопросах ядерного сдерживания, а во многом другом. Называя действия Зеленского терроризмом самого Зеленского террористом не объявляют. Недавно он праздновал 35 летние независимости Украины, было много гостей и они чувствовали себя совершенно безопасно. Значит была ДОГОВОРЕННОСТЬ.
        3. tjeck91 Звание
          tjeck91
          +2
          Вчера, 22:12
          На войне уничтожают армию противника, а то что тут некоторые называют ''ответами'' есть просто террор который проводит к очередным виткам эскалации. Недавно наши в ''ответ'' уже били дронами по тамошниму ТГЦ в часпик, вот противник нанес в ответ на ответ но уже ракетами. На БД это полвияет примерно ни-как, просто гибнут рандомные люди.

          А вот нормальных ответов по Зеленскому, Буданову, Бровди итд... нет и не предвидится...
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 22:33
            Недавно наши в ''ответ'' уже били дронами по тамошниму ТГЦ в часпик
            по ТЦ били очень даже активно и не раз, а до того упорно били по заправкам, игнорируя нефтебазы мол там нет ничего. Видимо для отчёта красочного, более важных целей не нашлось. Результаты битья по заправкам кстати нулевые, хотя тут сказочников что мол всуки будут пешком ходить было навалом
            1. tjeck91 Звание
              tjeck91
              0
              Вчера, 23:02
              За 5 лет пора бы уже это понять. Если бы все те сотни тысяч дронов и тысячи ракет летели бы по военным объектам глядишь и результат был бы иной. A устраивать мстю ради мсти (причем совершенно левым людям) это мало того что отвратительно, так еще и вредоносно. Чем больше будет картинок с страданиями гражданских тем легче западным политикам будет оправдывать новые военные и финансовые подачки.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                -1
                Сегодня, 00:55
                Если бы все те сотни тысяч дронов и тысячи ракет летели бы по военным объектам глядишь и результат был бы иной.
                но видимо кто-то эти объекты огородил красными линиями. Годами били по порту Одессы - что-то постоянно взрывалось, но экспорт только рос. Рассказывали в том числе и тут что суда перехватить невозможно в румынских терводах, которые видимо примыкают к одесскому пирсу, а краны в порту большие и неуязвимые. А оказалось что если бить куда надо - всё за месяц останавливается. И это ещё только геранями по судам били, а ПКР по сараям каким-то. А то ж может если б били куда надо и чем надо уж давно войну закончили, но тогда бы стали нерукопожатными там. Конечно они и так нерукопожатные но видимо готовы продалбывать войну за призрачную надежду
      2. Single-n Звание
        Single-n
        +2
        Вчера, 21:27
        Серьезно? а почему нельзя? то есть раздолбать котельные зимой и ждать пока люди замерзнут можно. А когда сотни дронов и ракет летят по городам там вообще никто не гибнет? Но тут мы нетакуси. Вчера еще висела статья где канадский наемник ВСУ рассказывал что их обычными поездами перевозят
        .А теперь главный вопрос. Если 10 европридурков поймет что за поддержку украины они могут быстро присоединится к каддафи, то может они не стоь яростно ее поддерживать будут? Сколько это сбережет жизней? А если ВСУ поймет что больше не получится перебрасывать войска в обычных поездах это сильно затруднит их логистику? А как по экономике ударит? Ес придется не 90 млрд искать на поддержку а 190. Когда амеры высадились в Италии и во франции они долбили любые эшелоны. Там вообще никто не смотрел чего и как.
        Но у нас царь соплежуй. 5 лет только линии рисовал. и теперь его угроз никто не боится. с них только ржут. Да разбомби мы ВСЕ вокзалы , на Украине в первые месяцы и останови этим поток снабжения. То народу погибло бы МЕНЬШЕ чем о соплежуйной жалостливости. Причем с обоих сторон.
        Что б ему зубы так лечили. Не удаляли разом. А тянули 5 лет по миллиметру. как раз вся челюсть сгниет. Мы же не такие, что б больно сделать зубику.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -7
          Вчера, 22:06
          Цитата: Single-n
          Да разбомби мы ВСЕ вокзалы , на Украине в первые месяцы и останови этим поток снабжения. То народу погибло бы МЕНЬШЕ чем о соплежуйной жалостливости. Причем с обоих сторон.
          Голословные заявления. Которые никак нельзя проверить.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 22:29
        https://topwar.ru/288438-ukrzaliznica-podtverdila-raketnye-udary-po-stancijam-darnica-i-razdelnaja.html
        Вообще как раз на днях по вражеским вокзалам били. Но конечно ночью и не по тем, куда важные шишки приезжают. Удивительно что они где-нибудь в Сумах или Запорожье не устраивают сходок чтоб у наших бойцов внезапно всё оружие замолкало в радиусе ста км чтоб не нервировать уважаемых людей
      4. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Вчера, 23:17
        Цитата: topol717
        нормальные адекватные руководители, которые понимают, что по ЖД Вокзалу пулять ракетами нельзя

        Как вы думаете, если бы США узнали, что на иранском вокзале собрались руководители Ирана, американцы бы не стали наносить туда удар, исходя из ваших гуманистических утверждений?
  3. BMWforEVER Звание
    BMWforEVER
    -5
    Вчера, 19:58
    Читал у украинцев,что целью был штаб 51 армии и говорят попали. Ждём уточнения информации.
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 20:13
    Пока не будет прерван "путь миграции "Фламинго"", так будет и дальше. "Дешевая первобитная ракета" далеко не безобидна.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Вчера, 20:25
      Это не Фламинго прилетели, это Шторма.
      1. Ivanhoe Звание
        Ivanhoe
        +1
        Вчера, 20:35
        А в чем разница? Для жертв?
    2. котик-русич Звание
      котик-русич
      +2
      Вчера, 21:03
      Цитата: Ivanhoe
      Пока не будет прерван "путь миграции "Фламинго"", так будет и дальше. "Дешевая первобитная ракета" далеко не безобидна.
      Не пути "миграции" прерывать, а уничтожить "логово" где "фламинго" гнездятся - зачинаются и рождаются.
      Не отбиваться от "ос" - уничтожить осиное гнездо, иначе всё равно "закусают"...
  5. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Вчера, 20:16
    Атаки отражали в том числе расчеты мобильных огневых групп

    А другого ПВО против крылатых ракет нет в Донецке? Неужели все 8 ракет долетели?

    Похоже, КР с боезарядом около тонны были сбиты силами ПВО


    Больше похоже на беспилотники, а не ракеты с боевой частью в тонну.
    Журналисты как всегда гонятся за заголовками...
    Какой смысл пускать ракеты с дальностью 3000км по городу в 50 км от ЛБС.

    В результате массированной ракетной атаки получил разрушения крупнейший торгово-развлекательный центр «Донецк сити»

    Такими ракетами ТЦ разрушился бы, а не "получил разрушения"...какое корявое предложение.
    Паникеры-кликбейтщики
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Вчера, 20:25
      Цитата: Konnick
      Какой смысл пускать ракеты с дальностью 3000км по городу в 50 км от ЛБС.

      Они дальше и не улетают, все сбивают, и тут похоже посбивали.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        Вчера, 20:28
        Цитата: Andobor
        Цитата: Konnick
        Какой смысл пускать ракеты с дальностью 3000км по городу в 50 км от ЛБС.

        Они дальше и не улетают, все сбивают, и тут похоже посбивали.

        Над ТРЦ с людьми???
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Вчера, 20:30
          Цитата: Konnick
          Над ТЦ???

          Над городом, Геленджик посмотри, там тоже над пляжем сбили.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Вчера, 20:20
    Зеленский и его банда убийц уверовали в свою безнаказанность.
    Ведут уже прямой геноцид мирных граждан. request
    Видимо получил новые инструкции от британского премьер-министра по убийствам русских.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Вчера, 20:21
    После такого продолжать называть эту нечисть "братским народом".....
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Вчера, 20:27
    Заметьте, эта атака произошла сразу после отлета главы ЦРУ из Москвы.
    Видимо такое своеобразное давление руками укронациков идёт от Лондона и Вашингтона на руководство России.
    В результате гибнут простые граждане.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -5
      Вчера, 20:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Заметьте, эта атака произошла сразу после отлета главы ЦРУ из Москвы.
      Вы еще забыли написать что вчера папа римский сходил поссал и после этого прилетело. После это не значит в следствии. Не надо искать черную кошку в черной комнате.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -1
        Сегодня, 03:27
        Цитата: topol717
        Вы еще забыли написать что вчера папа римский сходил поссал и после этого прилетело.

        Ну про это вы написали, а не я...у кого что болит тот о том и говорит.
        Папа Римский это отдельная история...политика Ватикана полностью созвучна с политикой Брюсселя.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 05:30
      Кремлю пофиг на эту атаку, хоть десять атаки будет
  9. bbb Звание
    bbb
    -1
    Вчера, 20:31
    А кто-то говорил, что Фламинги на 100% сбиваются.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -4
      Вчера, 20:49
      Цитата: bbb
      А кто-то говорил, что Фламинги на 100% сбиваются.

      Потому их на ближняк и запустили, они далеко не улетают, и тоже сбили, но уже над городом.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      -1
      Сегодня, 00:00
      Цитата: bbb
      А кто-то говорил, что Фламинги на 100% сбиваются.

      судя по обломкам это не фламинго, а SCLAP-EG (Storm Shadow)
  10. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Вчера, 20:55
    Почему-то во всех новостях написано странное выражение...журналисты стали безграмотными и сдувают друг у друга...
    "Получил разрушения"...это как? Может получил повреждения?
  11. Stalingradec Звание
    Stalingradec
    +1
    Вчера, 20:57
    Вчера эти еврогейские "гости" в Киеве провели парад, который наши почему-то решили не трогать, а сегодня ударили по большому ТРЦ, совпадение ли? Не думаю. Наверняка вчера обсуждали многое, в том числе и это. Ещё не ясно, сколько погибших мирных людей в результате удара. Думается их будет не мало, к сожалению. recourse
  12. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    0
    Вчера, 21:00
    Не понимаю, почему не работает ПВО? Ракеты кончились? В Москве все стоят? am
    Если не будет ответа по Банковой, на выборы никто не пойдет, я уже 35 лет после распада СССР не хожу, т.к мы все проголосовали за Союз, а верхние геи СССР хотели трахаться в попу в гейропе wassat
    1. KachesGM Звание
      KachesGM
      0
      Вчера, 23:37
      Да, ПВО нет. Реально нет...
      Многие комплексы "погибли" в 23-25 гг. Просто никто полный анализ не проводил. Американцы активно помогали и помогают ВСУ уничтожать установки ПВО в Крыму и приграничье.
      Также "Привет" можно передать Маску за его старлинки - многие панцири вынесли роем бпла.
  13. Ампифрион
    Ампифрион
    -1
    Вчера, 22:00
    Цитата: Обычный
    Пора кошмарить куев, причем не по-детски.

    Никто не мешает вам взять в руки оружие и отправиться на фронт . Там и будете кошмарить. Не?
  14. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Вчера, 22:02
    Цитата: topol717
    А в Кремле террористы сидят? которые пуляют ракетами по Вокзалам? Или все-таки нормальные адекватные руководители, которые понимают, что по ЖД Вокзалу пулять ракетами нельзя?

    Не только можно, но и нужно. Адекватные руководители во время войны нафиг не нужны. Во время войны нужны эффективные.
    Тупые (а их здесь немного - но есть) считают, что во время войны можно по-хорошему. Нет. Если ты не собираешься войну просрать, по-хорошему не получится. Во время войны надо настолько по-плохому, чтобы враг понял, что сдаться не так больно, как воевать дальше.
    "Там" нас ненавидят и презирают. Надо сделать так, чтобы ненавидели и боялись. Любить не будут по-любому.
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      +1
      Вчера, 22:54
      Да уж... Посмотрим, как будут развиваться события. Но "просвета" пока особо не наблюдается. Враги адаптировались, шок у них прошёл, и планы уже не на салфетке нарисованы (уже с помощью ИИ)
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:00
    Цитата: Обычный
    Пора кошмарить куев, причем не по-детски. Желательно когда туда будут съезжаться гости из цветущего сада
    Вот когда туда съезжаются гости, туда почему-то ничего не прилетает. А эти гости даже делают коллективные фото на фоне Курса, демонстрируя улыбки