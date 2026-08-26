Контейнерный гигант MSC приостанавливает работу в порту Новороссийск

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Контейнерный гигант MSC приостанавливает работу в порту Новороссийск

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Mediterranean Shipping Co. (MSC) приостановила приём новых заказов на перевозки в порт Новороссийск и из него. Причиной стала атака беспилотника на контейнеровоз MSC ULSAN III, следовавший ранее в указанный черноморский порт.

В уведомлении для клиентов, на которое ссылается Bloomberg, компания не уточнила точную дату инцидента и не сообщила о возможных повреждениях судна. MSC заявила, что продолжает отслеживать ситуацию, и рекомендовала клиентам обращаться в российское представительство компании для поиска альтернативных логистических решений по импортным и экспортным перевозкам до возобновления регулярных рейсов из черноморского порта.



Сотрудник петербургского офиса контейнерного гиганта подтвердил Bloomberg, что деятельность компании в Новороссийске в настоящее время приостановлена. При этом MSC продолжает работать из Санкт-Петербурга и других российских портов.

Порт Новороссийск на систематической основе подвергается атакам со стороны противника, использующего как беспилотные летательные аппараты, так и безэкипажные катера. Масштабные удары по городу и портовой инфраструктуре фиксируются регулярно - в частности, массированная атака в ночь на 12 августа привела к жертвам среди мирного населения и серьёзным повреждениям объектов, включая обрушение путепровода в районе порта. Нападения на торговые суда и портовую инфраструктуру в Чёрном море участились с июля, что создаёт существенные риски для судоходства и влияет на глобальные поставки зерна и других товаров.

Только киевский режим ранее полагал, что это будет игрой в одни ворота. Но ВС РФ теперь систематически отвечают ударами по портам Украины, включая как черноморские, так и дунайские.
29 комментариев
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  1. Перейра Звание
    Перейра
    -16
    Вчера, 19:35
    Недолго мы рукоплескали прекращению экспорта зерна.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +8
      Вчера, 19:43
      Цитата: Перейра
      Недолго мы рукоплескали прекращению экспорта зерна.

      Нашего экспорта или украинского?
      1. Проксима Звание
        Проксима
        +7
        Вчера, 20:03
        Ничего удивительного, я, как житель Новороссийска, эту компанию могу понять, шарахают по судам и по торговому порту - врагу не пожелаю.
        1. Vasia Звание
          Vasia
          +8
          Вчера, 20:32
          Цитата: Проксима
          Ничего удивительного, я, как житель Новороссийска, эту компанию могу понять, шарахают по судам и по торговому порту - врагу не пожелаю.


          Вот прям врагу и не пожелаете? Что-то вы запутались совсем, вроде ж желали не так давно, и совершенно правильно делали, считаю:
          Цитата: Проксима
          Одесса под давлением
          Или я чего-то не понимаю request Не ужели нельзя на ноль закупорить Одессу как морской порт? У нас же на Чёрном море куча подлодок проекта "Варшавянка" и взять и взять девиз американских подводников - "топи их всех". Минные заграждения делать не пробовали? Это, если я не ошиблась, противоборствующая сторона в войне! А нарушение логистики - это в тысячу крат важнее, чем взятие какого-то села, о чем победно трубит первый канал.
          1. Проксима Звание
            Проксима
            -6
            Вчера, 21:07
            Цитата: Vasia
            Вот прям врагу и не пожелаете? Что-то вы запутались совсем, вроде ж желали не так давно

            Тролльщик что-ли дешёвый? Из обычного тривиального выражения "врагу не пожелаю" пост состряпали..
        2. Перейра Звание
          Перейра
          0
          Вчера, 22:30
          врагу не пожелаю.

          А я пожелаю.
      2. Энный Звание
        Энный
        -3
        Вчера, 21:10
        Новорос больше не отгружает зерно. Да судя по всему скоро вообще перестанет отгружать что-либо
        1. Военком77 Звание
          Военком77
          0
          Сегодня, 01:20
          Цитата: Энный
          Новорос больше не отгружает зерно. Да судя по всему скоро вообще перестанет отгружать что-либо

          Зачем России черноморский флот? В чем его функции кроме зарплат адмиралов?
          1. Schneeberg Звание
            Schneeberg
            -1
            Сегодня, 05:02
            Цитата: Военком77
            Зачем России черноморский флот? В чем его функции кроме зарплат адмиралов?
            В военных парадах! Красиво когда все стоят в белой форме! Но дорого
          2. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            +1
            Сегодня, 05:22
            Флот на сутки потопят.....
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 05:22
          Это самый большой порт, такого не допустят
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +13
    Вчера, 19:36
    Мда, а к хoхлам очередь из 70 судов на дунае request недоработка…
    1. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Вчера, 20:17
      Нет, это не недоработка, а отсуствие воли и решимости. Страх, однако.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Вчера, 20:50
        Цитата: Ivanhoe
        Страх, однако.
        У кого страх? у судовладельца? Нет там никакого страха, есть трезвый расчет.
        1. Перейра Звание
          Перейра
          -2
          Вчера, 22:31
          Трезвый расчёт на страх нашего ГШ.
    2. фигвам Звание
      фигвам
      -9
      Вчера, 20:32
      А ведь одна из версий что привёз ЦРУшник, это угроза блокировки южных портов России, похоже она начинается.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Вчера, 20:42
        Цитата: фигвам
        это угроза блокировки южных портов России, похоже она начинается.

        Блокировка наших портов уже больше месяца идёт, украина сорвала зерновую сделку.
      2. topol717 Звание
        topol717
        +5
        Вчера, 20:52
        Цитата: фигвам
        А ведь одна из версий что привёз ЦРУшник, это угроза блокировки южных портов России, похоже она начинается.
        Ага, привез угрозу лично, и за 2 часа обсудил все варианты. Причем обсуждал с Нарышкиным. Им ведь обоим больше нечем заниматься. Других дел нет.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -1
      Вчера, 21:11
      Почему они не потоплены вот вопрос...
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -5
    Вчера, 19:47
    Будет дополнительный стимул для диверсификации экономики, заниматься не только экспортом сырого сырья и зерна, а вкладываться в производство товаров для внутреннего рынка, развивать высокие технологии, развивать всю территорию страны, чтобы хозяева денег поняли наконец, что кроме развития России, на десятилетия, для них выхода нет. И пусть прекратится экспортно-сырьевая модель развития, а вместо этого в каждом городке, даже райцентре, будет небольшое производство, товаров, и продуктов, ориентированное на внутренний рынок
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +2
      Вчера, 20:11
      Пока существуют олигархи, ворочающие в личных интересах недрами целой страны или подмявших в собственный карман целые отрасли экономики с сотнями тысяч рабочих, всё описанное вами не выполнимо. Должна быть верхняя планка обогащения конкретных индивидуумов и верхняя планка влияния частников на целые сектора экономики, выше которой прыгнуть может только государство, а разрабатывать недра и продавать сырьё вообще должно только государство и никаких олигархов туда допускать в принципе нельзя!!!!
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    +8
    Вчера, 19:54
    Цитата: gribanow.c
    а вместо этого в каждом городке, даже райцентре, будет небольшое производство, товаров, и продуктов, ориентированное на внутренний рынок

    Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян.
  5. Слово Звание
    Слово
    -1
    Вчера, 20:11
    Всё что нужно знать, это частная итальянская компания, зарегистрированная в Швейцарии. А ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь» с офисом в Москве обслуживает интересы запада и наших врагов. Политика кремля не меняется-всё
    купим за бугром.
  6. Дмитрий=) Звание
    Дмитрий=)
    -2
    Вчера, 20:24
    Цитата: gribanow.c
    И пусть прекратится экспортно-сырьевая модель развития, а вместо этого в каждом городке, даже райцентре, будет небольшое производство, товаров, и продуктов, ориентированное на внутренний рынок

    Аминь конечно..
    Но сами то в это верите?
    На моей памяти за последние десятилетия все запущенные проекты были только с перспективой на распил, а не на созидание.
  7. Дмитрий=) Звание
    Дмитрий=)
    +2
    Вчера, 20:26
    Цитата: acetophenon
    Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг

    Манилов хотя бы об этом мечтал..
  8. Дмитрий=) Звание
    Дмитрий=)
    0
    Вчера, 20:43
    Цитата: Сергей3
    может только государство

    А может необходимо, чтобы ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО, без «может» и «если»?
    Потому как выясняется, что в случае «если», почти все оказывается стратегически важно, кроме разве что облагораживания парков и прочих излишеств...
    И просто необходимо избавиться от «если и потому что» частных корпораций.
    Вопрос сможет ли кто..
  9. Single-n Звание
    Single-n
    -2
    Вчера, 21:08
    Ну ничего. Щас недимон напишет что то грозное в телетвитте и все наладится. Ведь так,да?
    1. Дмитрий=) Звание
      Дмитрий=)
      -3
      Вчера, 21:16
      Не пугайте, мне порой кажется что он действительно такой как его показывают. И если он действительно такой, то надеюсь, что его отстранили от высказываний, и похоже так и есть, т.к. давненько не слышно.
      Нам что-то между «недимоном» и нынешней мягкостью.
      Решительность недимона и мудрость можно скрестить?
  10. gsev
    gsev
    0
    Сегодня, 03:03
    У России просто появилась возможность выстроить чисто национальную цепочку доставки товаров морским путем покупателям и продавцам без отстежек долей другим странам. Нарышкину как и другим ФСБшникам меньше яшкаться с главами вражеских спецслужб а больше работать с отечественными инженерами которые могут решить насущные проблеммы России. Броуди на Украине потому успешно наносит удары по российскому спецназу беспилотниками, что ни СБУ ни ФСБ не имеют права вмешиваться в его работу глупыми проверками и ему не грозит срок за перерасход спирта и фонда заработной платы при успехах на войне... Руководителей производств БПЛА можно наказывать за провалы на войне но не нарушение финансового регламента.