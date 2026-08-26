Контейнерный гигант MSC приостанавливает работу в порту Новороссийск
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Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Mediterranean Shipping Co. (MSC) приостановила приём новых заказов на перевозки в порт Новороссийск и из него. Причиной стала атака беспилотника на контейнеровоз MSC ULSAN III, следовавший ранее в указанный черноморский порт.
В уведомлении для клиентов, на которое ссылается Bloomberg, компания не уточнила точную дату инцидента и не сообщила о возможных повреждениях судна. MSC заявила, что продолжает отслеживать ситуацию, и рекомендовала клиентам обращаться в российское представительство компании для поиска альтернативных логистических решений по импортным и экспортным перевозкам до возобновления регулярных рейсов из черноморского порта.
Сотрудник петербургского офиса контейнерного гиганта подтвердил Bloomberg, что деятельность компании в Новороссийске в настоящее время приостановлена. При этом MSC продолжает работать из Санкт-Петербурга и других российских портов.
Порт Новороссийск на систематической основе подвергается атакам со стороны противника, использующего как беспилотные летательные аппараты, так и безэкипажные катера. Масштабные удары по городу и портовой инфраструктуре фиксируются регулярно - в частности, массированная атака в ночь на 12 августа привела к жертвам среди мирного населения и серьёзным повреждениям объектов, включая обрушение путепровода в районе порта. Нападения на торговые суда и портовую инфраструктуру в Чёрном море участились с июля, что создаёт существенные риски для судоходства и влияет на глобальные поставки зерна и других товаров.
Только киевский режим ранее полагал, что это будет игрой в одни ворота. Но ВС РФ теперь систематически отвечают ударами по портам Украины, включая как черноморские, так и дунайские.
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