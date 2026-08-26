Зеленский в ходе визита в Запорожье озаботился обороной Славянска и Краматорска

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Зеленский в ходе визита в Запорожье озаботился обороной Славянска и Краматорска

Сегодня глава киевского режима после довольно продолжительной паузы, как он утверждает, посетил очередной город, к которому продвигаются наши войска. Побывал вместе с вновь назначенными главкомом ВСУ, начальником Генштаба и министром обороны в оккупированном Запорожье.

В привычных традициях не удержался и сделал селфи напротив стелы с названием города. Действие это и видео в ТГ-канале комика привело в уныние некоторых украинцев. Они припомнили, что такие съемки обычно означают неизбежный переход очередной «фортеции» под контроль ВС РФ.

Именно сегодня назначенные Киевом оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми в девяти подконтрольных ВСУ селах Запорожской области. Эвакуация, связанная с приближением фронта, должна занять не более месяца.

В бункере Зеленский провел совещание командного состава. Первым делом обсудили ситуацию на Донбассе, где наши войска все ближе подходят к последнему крупному рубежу обороны врага в ДНР — Славянско-Краматорской агломерации.

Зеленский объявил о формировании двух «обновленных» группировок, которые должны усилить оборону на этом участке. Командовать ими назначил Дениса Прокопенко и «азовца»** Андрея Билецкого*, слухи о смерти которого, к сожалению, не подтвердились. Для мотивации обоих заранее наградил «звездой героя».

В сети провели параллель награждения и назначения нациста Билецкого* с похожими действиями Гитлера по отношению к Паулюсу перед сдачей под Сталинградом.



Командованию Запорожского фронта Зеленский пообещал дополнительные поставки наземных роботизированных комплексов и поблагодарил за службу, вновь раздав награды. Еще пообещал принять решения «о более системном подходе к мидлстрайкам». Судя по всему, речь идет о поставках БПЛА.

* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

** «Азов — запрещенная в России террористическая организация.
21 комментарий
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +9
    Вчера, 20:38
    Побывал вместе с вновь назначенными главкомом ВСУ, начальником Генштаба и министром обороны в оккупированном Запорожье.

    Вообще уже образовалось «поверье» если Наркоман фотографируется на фоне городской стеллы - город скоро сдадут!
    Ждём когда Запорожье вернётся в родную гавань!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Вчера, 20:51
      Зеленский .... озаботился

      Вот Зеля неугомонный... Он ваще что-ли не спит?
      То он - озаботился, то он - выпросил, то он - угрожал, то он - клятвенно обещал, то он - предупреждал...
      Кто нибудь его угомонит!?
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +9
        Вчера, 21:08
        Кокаин дает прилив сил часа на 2 - 3. Если учесть что он плотно сидит на нем и пользует его несколько раз в день, то вполне себе может и не спать. Правда сколько веревочке не виться...откат произойдет. Но думаю помимо британской охраны с ним постоянно перемещается и группа медиков. Иначе он уже сыграл бы в деревянный макинтош.
        1. Дмитрий=) Звание
          Дмитрий=)
          +2
          Вчера, 21:34
          Любого нарка в системе ждёт передоз. Но этот может даже не доживёт..
          1. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            0
            Сегодня, 00:20
            В некрологе напишут: "сгорел на работе"! Ну или "Россия применила Новичок!" laughing laughing
        2. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +3
          Вчера, 22:02
          Его периодически "прокапывают" перед какими то мероприятиями, по нему видно, но он сразу, с новой силой, после улучшения состояния, еще сильнее упарывается lol
          1. Обычный Звание
            Обычный
            +2
            Вчера, 22:04
            Согласен с вами на все сто, дружище.
    2. Дмитрий=) Звание
      Дмитрий=)
      +2
      Вчера, 21:32
      Надеюсь не так, как остальные города за последние годы.
      Запорожье это не Артёмовск и Константиновка, там ещё и Днепр по середине.
      Так что без штурмов надо.
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +5
      Вчера, 21:58
      Скорее бы он уже во Львове сфотографировался wassat
    4. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +2
      Вчера, 21:59
      Решил избавиться от самых упоротых нациков, их он боится больше всего recourse
      А фото на фоне стеллы, уже даже сами укропитеки воспринимают, как сигнал к скорому падению города... жду не дождусь, когда решит сделать селфи на въезде в Одессу am Очень хочется, на старости лет, съездить в родной город.
    5. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Вчера, 22:01
      Почему Зеленский и его прихвостни до сих пор живы?

      Нельзя было обработать "Ураганом" или "Смерчем"?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 22:19
        Нет, Матвиенко же сказала что мы не такие. И вообще по укрочиновникам бить нельзя, потому ни один из них за время сво не пострадал
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 20:43
    Слухи о смерти Билецкого напминают афоризм Марка Твена.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Вчера, 20:52
    Не верю, что селфи сделал. Фотомонтаж. Блефует наркоша.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 22:21
      Запорожье- довольно большой по площади город. Неизвестно, с какой стороны эта стела стоит.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +3
      Вчера, 22:54
      Цитата: Irokez
      Фотомонтаж. Блефует наркоша

      100% монтаж
      https://vkvideo.ru/video-213127547_456382022
      Смотрите с 2:18 по 2:20 на проезжающие машины lol
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Вчера, 21:02
    На фюрера-художника были покушения,а на клоуна ни одного,видать не достоин он покушений. . . request
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:26
    Если ЗАЭС чернобыльнёт, а Зеленский окажется неподалёку, то что его защитит?
    Свинцовая плащ-палатка?
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 00:24
      Цитата: Fangaro
      Свинцовая плащ-палатка?
      Лучше - 9-тиграммовая свинцовая примочка. На лоб. good
  6. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 01:25
    Зеленский объявил о формировании двух «обновленных» группировок, которые должны усилить оборону на этом участке. Командовать ими назначил Дениса Прокопенко и «азовца»** Андрея Билецкого*, слухи о смерти которого, к сожалению, не подтвердились. Для мотивации обоих заранее наградил «звездой героя».

    Символично! Парад стел городов предназначенных к сдаче продолжен. Назначение Мариупольского сидельца также о многом говорит.
  7. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 04:06
    Проверено временем, если Зеля на фоне стеллы сфоткался, ждем сдучу города всуками.