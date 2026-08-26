Нетаньяху о властях Ирана: Сомневаюсь, что с этими дикарями можно договориться

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Нетаньяху о властях Ирана: Сомневаюсь, что с этими дикарями можно договориться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломатическое соглашение с Ираном невозможно. По словам главы израильского правительства, связано это с нынешнем руководством Ирана, которое он назвал «дикарями». С таким заявлением он выступил на мероприятии в израильском поселении на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху пояснил, что в ходе недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали возможность дипломатии с Исламской Республикой:



Я сомневаюсь, что с той группой, с этими (иранскими) дикарями, можно достичь соглашения. Я говорю вам: соглашение невозможно.

При этом Нетаньяху поддержал новую кампанию экономического давления на Иран, объявленную Трампом. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент назвал её «экономическим днём Ди», направленным на разрушение иранской экономики. Нетаньяху высоко оценил решимость американского президента ужесточить санкционную осаду Тегерана.

Параллельно в израильском политическом истеблишменте обсуждаются сценарии формирования широкой коалиции после предстоящих 27 октября выборов в Кнессет. Согласно данным газеты Maariv, в руководстве партии «Ликуд» рассматривают вариант создания ротационного правительства с участием лидера оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкота - бывшегом начальника Генштаба, который, согласно опросам, является одним из главных конкурентов Нетаньяху.

В случае, если ни один из блоков не сможет заручиться необходимым 61 мандатом, Нетаньяху может предложить Айзенкоту пост в правительстве. Для преодоления кризиса доверия, возникшего после нереализованного соглашения о ротации с Бенни Ганцем в 2020 году, обсуждается механизм, при котором Нетаньяху после первого срока пребывания на посту премьера может перейти на пост президента Израиля после завершения срока Ицхака Герцога, а на премьерском посту его сменит Айзенкот.

Сам Айзенкот сегодня подтвердил наличие министерских амбиций, добавив, что он против создания Палестинского государства.
46 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +12
    Вчера, 21:05
    Ладно, на востоке уважают не только силу, ещё и золото, которое позваляет эту силу купить... но это не точно.
    А вот на счёт дикарей... кому б это не говорить, только не правящим "избранным"... все они там "хороши", не блещут миролюбием и прочим подобным... soldier
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +9
      Вчера, 21:33
      сомневаюсь, что с той группой, с этими (иранскими) дикарями, можно достичь соглашения
      Можно подумать, что с лепшим другом Трампом, можно о чем то договорится.. fool Ну уж если иранское руководство "дикари, то западное откровенно шакалье.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +24
    Вчера, 21:10
    Дикари которых не купить ни за стеклянные бусы,ни за зелёные бумажки. Ага, ага,Израилю достался неудобный враг ,который не торгуется и не продаётся! Это полная зрада для кашерных ,привыкших панувать везде с помощью золотого тельца. . . winked
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +12
      Вчера, 21:33
      Цитата: андрей мартов
      Дикари которых не купить ни за стеклянные бусы,ни за зелёные бумажки. Ага, ага,Израилю достался неудобный враг ,который не торгуется и не продаётся!

      Конечно, с точки зрения Бени, отъявленные дикари. Цивилизованной стране положено сдаться после неоднократных убийств руководителей и многолетнего давления жёстких санкций, а эти ненормальные не только не утратили боевой дух и сплочённость нации, но ещё нахально врезали ракетами по базам гегемона и его партнёрам, вынудив, получивший отпор Израиль, вместе с покровителем, умерить пыл и перейти к переговорам. Ну разве порядочные люди так себя ведут? request
      1. Zhan Звание
        Zhan
        +9
        Вчера, 23:12
        Ну разве порядочные люди так себя ведут? request

        Ну видимо, для них это норма поведения. Вообще, Иран большие молодцы. Так накрутить хвост Израилю и США. Я перед Ираном и его руководством снимаю шляпу. hi
        И кто бы говорил о дикарях, цивилизация Персов, одна из самых старейших, насчитывающая несколько тысячелетий взлёта и падений. Ой господин Нетаньяху, я тебе не завидую, если тебя Персы выловят. Вспомнят тебе и дикарей и Палестину.
  3. KCA Звание
    KCA
    +15
    Вчера, 21:15
    Кого он там дикарями назвал? Я, конечно, не поклонник доктора Ломброзо, но у нетаньяху лоб какой-то маленький, как и весь череп, там или мало чего есть, или много, но черепная коробка давит
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +8
      Вчера, 21:25
      А пальцев, так и вообще по 6 штук! wassat Заметили, что теперь почти все его фото выкладывают без рук, а то такие как я на автомате считать начинают, а сколько там у него их?! wassat
      1. KCA Звание
        KCA
        +1
        Вчера, 21:49
        Я с Нобелевским лауреатом Ильёй Михайловичем Франком чай пил, не, то не моё достижение, я ещё в школе учился, его секретарь мать моей одноклассницы, моя мать лаборантом у него была, ну в приёмной увидел и спросил - а кто это, ну и по простецки, чайку, а вот к сионистам там и всяким, далеко, опу надрать-бы
      2. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Вчера, 21:57
        Цитата: Сергей3
        А пальцев, так и вообще по 6 штук!

        Сразу вспомнилась повесть "Затворник и Шестипалый". Долетели таки до земли обетованной!!!
      3. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +8
        Вчера, 22:32
        А на нижних щупальцах - копыта, как пить дать! От шкуры серой прет, так как черт он
  4. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +17
    Вчера, 21:16
    Истории Ирана 2500 лет, а самые ранние образования там появились 5000 лет назад.
    Израилю с 1948 г. всего то 78 лет.
    Тут ещё вопрос, кто более дикари.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +5
      Вчера, 21:27
      Можно сказать, что историю пишут те, кому что то надо доказать... пишут так, что это что то можно было доказать...
      Но так то, следы существования Иудейского государства в истории прописаны... правда это или нет, вопрос к тем, кто историю мира писал.
      Ах да, ПЕРСЫ... уж их то государство и написано не мало и это к тому, что они существуют до сих пор... поменьше чем было во времена их величия, название государства изменилось, но... не исчезло, в отличии от некоторых других, которых восстановили совсем недавно, по историческим меркам... да и как, для чего их создали, вопрос с подвохом... wink
      1. gsev
        gsev
        +1
        Сегодня, 01:02
        Цитата: rocket757
        Но так то, следы существования Иудейского государства в истории прописаны... правда это или нет, вопрос к тем, кто историю мира писал.

        По библии дикие кочевники-евреи захватили высокоразвитое государство палестинцев(фалистименян). Нынешнее руководство Ирана адекватно взатмодействует с Израилем и добивается своих целей. Уже давно Израилю не удаются убийства иранских ученых и инженеров.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -5
      Вчера, 22:16
      Цитата: 16112014nk
      Израилю с 1948 г. всего то 78 лет.
      А как же ветхий завет и Моисей и 40 лет по пустыне шлялись?
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +5
        Вчера, 22:35
        А толку с того? У греков тоже Архимед, Платон, Овидий...были!
        И вообще, Древняя Греция прародитель европейской цивилизации, причем современной культуре до той, что в древних греков была - ещё топать и топать лет 300! А сейчас что? Кто сейчас эти греки и чем современные греки круты?
        И с другой строны персы - разве они не круты? Самого гегемона отмордовали, да не одного, а с недикими евреями (ну это если верить Нетаньяху) и прочим шакальем!
        1. topol717 Звание
          topol717
          -3
          Вчера, 22:41
          Ну так не я начал это базар-вокзал. И почему все считают что Иран может развиваться все 3000 лет а другие нет?
          1. Alex F._2 Звание
            Alex F._2
            +2
            Вчера, 22:45
            По делам их судят. Иудеи пришли к исключительности и геноциду всех, прогресс ли это? Греки самовыпилились ... а кто там ещё на 3000 лет тянет?
            1. Aggle Звание
              Aggle
              0
              Сегодня, 04:03
              Египтяне, но у них там нынче тоже не очень.
      2. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Вчера, 23:00
        Еврейские сказки....
        ....
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Вчера, 23:44
        Кстати, Моисей увёл РАБОВ из Египта... про государство иудеев там, вроде, ничего не было...
        Есть группы людей, объединённых по национальному признаку, а вот государства у них НЕТ... так тоже бывает.
      4. КЗаКВО32923 Звание
        КЗаКВО32923
        +1
        Сегодня, 01:08
        Вот палестинцы и есть потомки тех древних евреев, а вот какое отношение к тем землям имеют европейские евреи ( ашкеназы)? Принятие той или иной веры не дает права ни на какие земли, тем более, что сионисты вобще являются атеистами
    3. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Вчера, 22:22
      Истории Ирана 2500 лет, а самые ранние образования там появились 5000 лет назад.

      Ну, евреи, тоже не лыком шиты, они ещё раньше там по пустыне толпой шлялись за местным сусаниным и мелких насекомых на завтрак соскребали, выпадавших вместе с росой.
    4. solar Звание
      solar
      -8
      Вчера, 23:11
      Израилю с 1948 г. всего то 78 лет.

      Исламская Республика Иран существует с 1979 года. Персия- да, та давно существует. Как и Иудея.
      1. КЗаКВО32923 Звание
        КЗаКВО32923
        +1
        Сегодня, 01:03
        Мелко... У вас там в Хасбаре вообще не осталось грамотных?*
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +5
    Вчера, 21:18
    У них нет души.....классика
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +12
    Вчера, 21:20
    Теперь понятно, почему евреев не любили во всех странах, куда они расползлись после подавления восстания 132 года.
  7. Severok Звание
    Severok
    +7
    Вчера, 21:29
    О как, теперь Нетаньяху считает себя уберменшем??? Остальные народы, по его высказыванию, недочеловеки. Ну и м****ц он!
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +4
      Вчера, 23:03
      Вообще-то он, и не только он, но и другие его соплеменники, верующие в свою богоизбранность, так всегда думали).
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    +7
    Вчера, 21:39
    С немцами договориться можно, а персы дикари...
    Да, много времени прошло со времён Великой Отечественной. Может Нетаньяху уже и забыл про звезды Давида на одежде, про геноцид, про десятки миллионов смертей всех национальностей.
    Личное мнение...
    Даже из тех, кто воевал, немногие гордятся тем, как с пленными и гражданскими врага обращались.
    Но назвать в настоящее время всех, кто живет в стране, с которой ты воюешь, дикарями... Чем старше политик, тем ближе возвращение в детство.
  9. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Вчера, 21:48
    История Ирана несколько тысяч лет непрерывного развития, в отличии от Израиля.
    А после контузии 1972 года он и не такое скажет. "В ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая 1972 г.(операция Изотоп) , был ранен дружественным огнем. Там был момент. Глава террористов Али Таха Абу-Санайна в начале штурма заперся в туалете, где и был застрелен прямо через дверь. Отсюда у журналистов именно тогда появилась фраза - «Мочить в сортире»
  10. MichIs Звание
    MichIs
    +6
    Вчера, 21:49
    Вот этот уродец с большими ушами, большим носом-хоботом от многовекового инцеста и кровавыми руками и губами, с которых стекает кровь палестинских младенцев еще пытается рассуждать о цивилизованности и гуманности? Израиль должен быть уничтожен полностью, а территория Иерусалима отдана под управление ООН.
    ПС. никогда не был на стороне методов арабских террористов, но после фашистских бомбардировок Газы и шакальего, вместе с США, нападения на Иран, где кипоносцы показали свою истинную натуру, недалекую от той, что ей приписывала народная молва, желаю кипоносцам исчезнуть с лика Земли, очистив ее от такой нечести, можно и украинцев захватить с собой в Ад.
    1. Ростислав Прокопенко Звание
      Ростислав Прокопенко
      +6
      Вчера, 21:59
      Ага, а сериал Фауда смотришь и думаешь - за террористов как-то болеть так себе, но за евреев - совсем зверьё...
      К концу третьего сезона - точно, за арабов буду...
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Вчера, 23:08
      Цитата: MichIs
      можно и украинцев захватить с собой в Ад.

      Но, украинцы все же не достойны такого же ада, эти в массе своей, исключая идейных, прирожденных бандеро-нацистов, в не ведают что творят, так как искустно были зомбированы Лукавым... Их безумие - наваждение.)))
  11. Дмитрий=) Звание
    Дмитрий=)
    +6
    Вчера, 22:00
    Очень хочется написать много гадости про этого премьер-министра и провести параллели с нынешним просроченным лидером Украины, но сдержусь.

    Очень надеюсь, что нашим хватит духу и возможностей поддержать Иран, чем больше, тем лучше, желательно по всем направлениям, не только политически.
    Как бы некие на очевидные маркеры поддержки в новостях проскальзывают, но редко и скромно.
  12. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +10
    Вчера, 22:17
    "Цивилизованный" убийца палестинских детей! Забыл сученок про Гитлера!
    1. Fishmashin Звание
      Fishmashin
      +7
      Вчера, 22:43
      Евреи рвутся к решению еврейского вопроса в раз и навсегда в виде радиоактивной стеклянной пустыни.
  13. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +5
    Вчера, 22:37
    Слышать от Бени фразу что персы дикари после уничтожения их группы переговорщиков как минимум странно.
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +4
    Вчера, 22:41
    Я сомневаюсь, что с той группой, с этими (иранскими) дикарями, можно достичь соглашения. Я говорю вам: соглашение невозможно.
    - израиль начал войну с Ираном явно не для того чтобы договариваться, так что - уж кто бы говорил!
  15. Иван Младич Звание
    Иван Младич
    +8
    Вчера, 22:53
    Это с еврейцами невозможно договариваться... Выродки, как их земля носит!?
  16. Пленник Звание
    Пленник
    +9
    Вчера, 23:01
    Ты кого дикарями называешь морда нацистская?!
  17. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +3
    Вчера, 23:22
    Нетаньяху о властях Ирана: Сомневаюсь, что с этими дикарями можно договориться
    Прямо как цивилизованный Гитлер о "русских варварах".
  18. Слесарь Звание
    Слесарь
    0
    Вчера, 23:26
    Цитата: topol717
    А как же ветхий завет и Моисей и 40 лет по пустыне шлялись?

    А вот это вполне может оказаться не их история . Оне заказывали амерам исследования на тему первородности , оказалось что евреи всего навсего после арабов идут , так что шлялись 40 лет какие то древние арабы .
  19. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +1
    Сегодня, 00:59
    Анекдот, древнейшая цивилизация с несколько тысячелетней историей против колониально-аппартеидного образования, с историей не более 80 лет. Ирану пора этот прыщик удалять.
  20. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 01:09
    Я сомневаюсь, что с той группой, с этими (иранскими) дикарями, можно достичь соглашения. Я говорю вам: соглашение невозможно.

    Вероятно так дела и обстоят, только в отношении к Нетаньяху. К словам Нетаньяху Ирану необходимо прислушаться более чем серьёзно. Парад геноцидов "цивилизованного мира" не останавливается не на минуту. Геноцид американских индейцев, через подкидывание племенам отправленных одеял, геноцид африканского населения ради завоза рабов на плантации Америки, этот список можно продолжать долго. Вопрос лишь в том, кто является дикарём в понимании Нетаньяху.
  21. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 02:28
    Был такой предшественник у Бени Нетаньяху, который тоже говорил о восточных дикарях.
    Только он был родом из Австрии,а жизнь закончил в Берлине
    А теперь Беня встал на его место.
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 04:57
    Цитата: андрей мартов
    Израилю достался неудобный враг
    Замечу только, что персы, это далеко не арабы с которыми привык иметь дело Израиль