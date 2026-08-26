Нетаньяху о властях Ирана: Сомневаюсь, что с этими дикарями можно договориться

Я сомневаюсь, что с той группой, с этими (иранскими) дикарями, можно достичь соглашения. Я говорю вам: соглашение невозможно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломатическое соглашение с Ираном невозможно. По словам главы израильского правительства, связано это с нынешнем руководством Ирана, которое он назвал «дикарями». С таким заявлением он выступил на мероприятии в израильском поселении на Западном берегу реки Иордан.Нетаньяху пояснил, что в ходе недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали возможность дипломатии с Исламской Республикой:При этом Нетаньяху поддержал новую кампанию экономического давления на Иран, объявленную Трампом. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент назвал её «экономическим днём Ди», направленным на разрушение иранской экономики. Нетаньяху высоко оценил решимость американского президента ужесточить санкционную осаду Тегерана.Параллельно в израильском политическом истеблишменте обсуждаются сценарии формирования широкой коалиции после предстоящих 27 октября выборов в Кнессет. Согласно данным газеты Maariv, в руководстве партии «Ликуд» рассматривают вариант создания ротационного правительства с участием лидера оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкота - бывшегом начальника Генштаба, который, согласно опросам, является одним из главных конкурентов Нетаньяху.В случае, если ни один из блоков не сможет заручиться необходимым 61 мандатом, Нетаньяху может предложить Айзенкоту пост в правительстве. Для преодоления кризиса доверия, возникшего после нереализованного соглашения о ротации с Бенни Ганцем в 2020 году, обсуждается механизм, при котором Нетаньяху после первого срока пребывания на посту премьера может перейти на пост президента Израиля после завершения срока Ицхака Герцога, а на премьерском посту его сменит Айзенкот.Сам Айзенкот сегодня подтвердил наличие министерских амбиций, добавив, что он против создания Палестинского государства.