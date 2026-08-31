Как государственный учёт превратил помещика во власть над человеком
В ревизской сказке человек занимал одну строку. Имя, возраст, принадлежность к двору — и главное слово петровского налогового порядка: «душа». В счёт шла мужская податная единица, за которую государство ожидало получить установленную сумму. Жизнь человека в эту строку не помещалась. Зато помещался владелец, обязанный отвечать за его наличие, платёж и поведение.
Предыдущая статья закончилась в 1649 году, когда бессрочный возврат беглых получил общегосударственную правовую основу. Повторять путь от Юрьева дня к Соборному уложению здесь незачем. Следующий этап начинался не на дороге между двумя имениями, а внутри самого имения: государство всё чаще управляло крестьянином через помещика, а помещик расширял частную власть благодаря государственным обязанностям.
Так юридическое прикрепление превратилось в зрелое крепостничество. Его история — не только история барщины и телесного наказания. Это история налоговой записи, рекрутского списка, паспорта на отлучку и наконец уставной грамоты, в которой свободный человек обнаруживал рядом с новыми правами старые повинности за землю.
Когда человека начали считать поштучно
Переход от подворного налога к подушному готовился переписями 1718–1724 годов. Указ 1722 года устанавливал подать с «крестьян, дворовых, деловых и иных тяглых людей» — по восемьдесят копеек с мужской души. Для казны различия между формами частной зависимости теперь отступали перед единым вопросом: кто числится в податном списке и кто отвечает за платёж.
Отсюда выросла школьная формула о «слиянии крестьян и холопов». Она передаёт результат, но обманывает, если искать один указ, разом отменивший прежние состояния. Отдельные категории прежнего холопства не исчезли с началом переписи: в 1720-х годах правовой язык постепенно заменял холопа дворовым человеком, а единый податной учёт размывал практическое различие. Холопство прежде отличалось, в частности, тем, что несло личную зависимость без обычного государственного тягла. Когда дворовых и другие зависимые группы включили в подушный учёт, эта отдельность стала терять практический смысл. В. О. Ключевский позднее сформулировал итог: холопство исчезло как особое юридическое состояние, слившись с крепостным крестьянством. Это вывод историка, а не строка петровского закона.
Изменение оказалось двусторонним. Государство распространяло налоговую и рекрутскую обязанность на зависимое население. Одновременно тяжёлые черты прежней личной крепости проникали в положение владельческого крестьянина. Человек сохранял хозяйство, имущество и обязанности подданного, но его труд, передвижение и семейная жизнь всё сильнее зависели от владельца.
Ревизия не просто считала население. Она назначала ответственного. Недоимка податной души становилась делом владельца и его управления. Побег прямо уменьшал зарегистрированный податной состав. Государственная строка в списке укрепляла частную власть над тем, кого в неё внесли.
Частный хозяин на государственной службе
Помещик XVIII века был хозяином имения, но одновременно выполнял функции, для которых у государства не хватало собственной низовой администрации. Он собирал подушную подать, представлял рекрутов, следил за документами и сообщал о побегах или неповиновении. Через него власть получала деньги, солдат и порядок в деревне.
Эта посредническая роль объясняет парадокс крепостничества. Имение не было государством в государстве: владелец зависел от закона, суда и чиновников. Но именно государство позволяло ему глубоко вмешиваться в жизнь зависимых людей, потому что через эту власть исполнялись казённые требования. Частное принуждение и государственное управление не стояли по разные стороны забора. Они подпирали друг друга.
Паспортный порядок сделал особенно наглядной власть над передвижением. Крестьянин мог уходить в город, заниматься извозом, ремеслом или торговлей, но законная отлучка зависела от документа и разрешения. Для помещика отходничество не обязательно означало потерю работника. Оно могло приносить денежный оброк: человек зарабатывал вдали от деревни, а зависимость следовала за ним в виде платежа и необходимости возвращаться.
Рекрутский набор давал владельцу ещё один тяжёлый рычаг. Государству требовались люди для армии, помещик участвовал в выборе тех, кого отдавали. Формально это была государственная повинность. Внутри имения возможность направить мужчину в рекруты становилась частью дисциплинарного порядка и меняла положение всей его семьи.
Власть над семейной жизнью была не менее существенна, хотя плохо укладывается в одну статью закона. Брак, переселение в другое имение, перевод из пашенных крестьян в дворовые и направление на промысел зависели от владельческого решения. Семья могла быть хозяйственной единицей, источником оброка и способом воспроизводства рабочей силы. Поэтому распоряжение человеком редко ограничивалось его собственным трудом: оно затрагивало жену, детей, будущий двор и место следующего поколения в владельческом хозяйстве.
Дворовый человек находился в особенно неустойчивом положении. У него могло не быть надела и самостоятельного хозяйства, которые хотя бы практически связывали интересы семьи с определённой землёй. Домашняя служба, ремесло, театр или музыка делали его полезным владельцу, но одновременно облегчали перевод, дарение или отдельную продажу. Там, где крестьянин ещё был хозяином своего двора под чужой властью, дворовый нередко зависел от содержания господского дома почти во всём.
К середине XVIII века владелец мог добиваться и более суровых государственных мер. Законодательство позволяло представлять крепостных за проступки к административной ссылке, а позднее — к каторжным работам. Точнее говорить именно «представлять»: помещик не заменял собой Сибирь, суд и государственный аппарат. Но инициатива владельца открывала дорогу наказанию, по тяжести далеко выходившему за пределы домашней дисциплины.
Рынок внутри несвободы
Зрелое крепостничество не сводилось к крестьянину, три дня работающему на барской пашне. Барщина могла исчисляться днями, работниками, тяглом или отдельными сезонными заданиями. В посевную и уборочную пору господская и крестьянская работа требовали одних и тех же рук одновременно. Месячина заходила дальше: человек почти утрачивал самостоятельное хозяйство, работал на владельца и получал продовольственное содержание.
Оброк строился иначе. Крестьянин отдавал деньги, продукты или сочетал оба вида платежа. Он мог торговать, держать мастерскую, наниматься на работы, перевозить грузы и проводить большую часть года вне деревни. Некоторые крепостные распоряжались значительными хозяйственными средствами. Но экономическая самостоятельность не отменяла юридической зависимости: паспорт, размер оброка, возможность отлучки и возвращение оставались в руках владельца.
Крепостной труд применялся и за пределами помещичьего сельского хозяйства. Посессионных крестьян связывали с мануфактурой; приписные отрабатывали государственные повинности на предприятиях; владельцы направляли своих людей на фабричные и ремесленные работы. Несвобода умела приспосабливаться к рынку. Поэтому развитие торговли и промышленности само по себе не разрушило крепостной режим.
Не существовало и единой нормы повседневной эксплуатации для всей империи. В чернозёмных земледельческих районах владельцу могла быть выгодна господская запашка и барщина; рядом с городом или промысловым центром — денежный оброк и отпуск работника на заработки. Размер повинности зависел от земли, рынка, состава семьи, специализации имения и решения управляющего. Формула «русский крепостной работал столько-то дней на барина» удобна для учебной таблицы, но плохо описывает страну, где один зависимый пахал господское поле, другой торговал в городе, а третий стоял у фабричного станка.
Различие имело и человеческое измерение. Барщинная повинность отнимала время именно тогда, когда собственное поле требовало тех же рук и того же тяглового скота. Высокий денежный оброк оставлял больше самостоятельности в выборе занятия, но переносил риск заработка на крестьянина. Месячина лишала его этой самостоятельности почти полностью. Разные хозяйственные формы не образовывали лестницу от худшей к лучшей: каждая сочетала возможность и принуждение по-своему.
Современные исследования отдельных имений показывают большое разнообразие отношений. Трейси Деннисон обнаруживает рядом с жёстким принуждением договоры, кредит, аренду, местные суды и правила, защищавшие хозяйственную инициативу. Это важная поправка к картине неподвижной деревни. Но она не превращает зависимого предпринимателя в свободного: договор действовал внутри порядка, из которого одна сторона не могла выйти по собственной воле.
Можно ли было владеть человеком как вещью
Крепостных передавали вместе с имением, включали в приданое, завещали, закладывали, обменивали и продавали отдельно от земли. Особенно уязвимы были дворовые, не связанные с самостоятельным наделом. Домашний слуга, музыкант, актёр или ремесленник легче отделялся от сельского хозяйства и становился предметом отдельной сделки.
Однако было бы неверно вывести всю эту практику прямо из одной статьи Соборного уложения. Торговля людьми без земли складывалась через наследование, долги, частные сделки и последующее законодательство. С конца XVIII века государство ограничивало отдельные формы: публичную продажу с молотка, печатные объявления, ярмарочную торговлю, залог и некоторые сделки, разлучавшие семьи. Полного и эффективно исполняемого запрета до 1861 года оно не создало.
Такое распоряжение человеком сближает крепостничество с рабством, но не делает эти состояния полностью тождественными. Крепостной оставался подданным, налогоплательщиком и потенциальным рекрутом. Убийство не входило в законные права помещика. Знаменитое дело Дарьи Салтыковой, осуждённой за истязания и убийства крепостных, показывает именно этот предел.
Государственный интерес иногда защищал крепостного не из признания его свободы, а потому, что чужое насилие уничтожало налогоплательщика и рекрута. В этом заключалась двусмысленность положения. Владелец распоряжался трудом и повседневностью человека, но не мог законно отменить его подданство. Казна предъявляла свои права на ту же «душу». Они не освобождали крестьянина, зато мешали помещику стать единственным и абсолютным источником закона.
Но предел закона ещё не означает надёжной защиты. Местная администрация зависела от дворянства, жалобщик рисковал подвергнуться преследованию, а насилие можно было скрыть. Указ 1767 года запрещал подавать челобитные непосредственно в руки императрицы и требовал установленного порядка обращений. Формула «Екатерина запретила крестьянам вообще жаловаться» неточна. Гораздо точнее другое: путь жалобы существовал, но был узким, опасным и зависел от той администрации, частью которой являлись помещики.
Сами крестьяне не оставались только объектами распоряжения. Они бежали, скрывали доходы, договаривались о повинностях, замедляли работу, жаловались, участвовали в волнениях, нападали на управляющих и использовали конфликты между владельцем и чиновником. Экономическая активность не доказывает мягкости крепостничества; сопротивление не доказывает бессилия владельца. Обе стороны показывают, что имение было не мёртвой таблицей повинностей, а пространством постоянного торга под угрозой принуждения.
Почему свободу выдавали по частям
С конца XVIII века государство стало ограничивать крайние формы помещичьей власти, не отказываясь от её административной пользы. Манифест Павла I 1797 года запретил принуждать крестьян к помещичьей работе по воскресеньям и представил равное разделение шести будних дней как достаточный порядок. Но ясного механизма исполнения и наказания владельца он не создал. Подробный спор о «трёхдневной барщине» заслуживает отдельной статьи; здесь важен сам переход от расширения власти к попытке назвать её предел.
Указ о вольных хлебопашцах 1803 года разрешил владельцу освободить крестьян с землёй по соглашению. Условия могли включать выкуп, рассрочку и продолжение повинностей. Государство создало дверь, но ключ оставило помещику. Поэтому через неё прошла лишь малая доля зависимого населения.
Остзейские реформы 1816–1819 годов показали другой предел: личную зависимость можно отменить, оставив землю в основном помещикам. Крестьянин становился свободным, но продолжал экономически зависеть от крупного землевладения. Секретный комитет 1835 года назвал обезземеливание по образцу прибалтийских губерний «высшей степенью» предполагаемой свободы, но дальше проекта дело не пошло. Остзейский опыт тем самым вошёл в число официально обсуждавшихся вариантов будущего устройства деревни.
Указ об обязанных крестьянах 1842 года снова строился на добровольном соглашении. Личная свобода могла сочетаться с пользованием помещичьей землёй за установленные повинности. Практический результат измерялся десятками тысяч человек — ничтожной долей крепостного населения. Пока преобразование зависело от согласия владельца, оно не могло изменить систему, выгодную владельческому сословию.
Крепостничество сохранялось долго именно потому, что служило сразу нескольким интересам. Оно давало помещику труд, оброк и залоговую ценность имения. Государству — налоги, рекрутов и низовую администрацию. Самодержавию — дворянство, служившее в армии, судах, полиции и губернских учреждениях. Отменить личную зависимость означало создать новый порядок управления миллионами людей и решить, кому принадлежит земля.
К середине XIX века откладывание этого решения само становилось источником риска. Крепостная деревня продолжала платить, поставлять рекрутов и производить товарный хлеб, то есть система не находилась в состоянии простого хозяйственного распада. Но управление через частную власть плохо сочеталось с потребностью государства в мобильном труде, более гибкой армии и единообразной администрации. Вопрос состоял уже не в том, способно ли крепостное хозяйство существовать. Оно существовало. Вопрос был в цене, которую государство платило за сохранение такого способа управления.
Свобода рядом с повинностью
Поражение в Крымской войне ускорило решение, но не породило его в одиночку. Военные, финансовые и административные слабости стали нагляднее; росли дворянские долги, рынок требовал более подвижного труда, правительство опасалось крестьянских волнений. Главный спор шёл уже не о том, освобождать ли, а о содержании свободы: с землёй или без неё, сразу или через переход, бесплатно или за выкуп.
Акты 19 февраля 1861 года отвечали компромиссом. Общее положение прямо объявляло: «Крепостное право на крестьян, водворённых в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда». Бывший крепостной получал права вступать в брак без разрешения владельца, заключать договоры, выступать в суде, приобретать имущество, торговать и заниматься промыслами. Право помещика на личность прекращалось.
Но земля первоначально оставалась собственностью помещика. До выкупной сделки крестьяне числились временнообязанными и продолжали нести за надел барщину или оброк. Размер земли и повинностей записывали в уставную грамоту. То был документ свободы и зависимости одновременно: прежняя личная власть исчезала, обязательное поземельное отношение сохранялось.
Мировой посредник должен был провести новую границу на месте, где прежде действовала владельческая власть: установить состав сельского общества, проверить надел и повинности, согласовать уставную грамоту. Обычно посредником становился местный дворянин. Это ещё одна черта компромисса: государство прекращало крепостное право, но осуществляло переход через людей того же сословия, чьи имущественные интересы затрагивала реформа.
Сельское общество сохранялось не как пережиток, случайно забытый законодателем. Через него государство учитывало платежи, распределяло землю, организовывало местное управление и контролировало выход из общины. Власть помещика над личностью прекращалась, но крестьянин не становился свободным индивидуальным собственником западноевропейского учебника. Его права действовали внутри сословного и общинного порядка, который государство считало защитой от безземелья, налогового распада и неконтролируемого переселения.
Государство выплачивало помещику основную часть выкупной суммы ценными бумагами, превращая её в крестьянский долг казне. Расчётный срок составлял сорок девять лет, ежегодный платёж исчислялся из шести процентов ссуды и включал проценты с погашением долга. Юридически крестьянин выкупал надел. Экономическая критика указывала, что сумма часто капитализировала прежний оброк и тем самым компенсировала владельцу утрачиваемый доход.
П. А. Зайончковский, опираясь на подсчёты А. Тройницкого по X ревизии, приводит для Европейской России 10 694 445 мужских ревизских душ помещичьих крестьян, или 21 976 232 лица обоего пола. Отсюда происходит округлённая формула «около двадцати двух миллионов», включая дворовых внутри владельческого населения. Она не охватывает всех крестьян империи и не даёт без дополнительного знаменателя точной доли всего населения. Не все крестьяне России были крепостными, а не все регионы освобождались в один день. Но для помещичьей деревни 1861 год стал подлинным юридическим разрывом.
Он не был подарком земли и не был фикцией. Человека больше нельзя было продать, отправить в рекруты по владельческой воле или принудить к браку и отлучке через право собственности на его личность. Одновременно временные повинности, община, недостаточные наделы и выкупный долг сохраняли тяжёлую хозяйственную зависимость. Личное освобождение состоялось. Аграрный вопрос остался.
В начале этой истории ревизская сказка записывала мужскую податную душу за владельцем. В 1861 году закон назвал её свободным сельским обывателем. Между человеком и землёй теперь лежала уже не крепостная запись, а другой документ — уставная грамота.
Литература
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- Законодательство Петра I / отв. ред. А. А. Преображенский, Т. Е. Новицкая. Москва: Юридическая литература, 1997.
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