Шведы рвутся вперед
Шведская компания Saab представила концепцию беспилотного истребителя A3-001 в качестве европейского аналога проекта ВВС США Collaborative Combat Aircraft (CCA).
Это автономный боевой дрон, предназначенный для действий совместно с истребителями Gripen в условиях воздушного боя. Аппарат предназначен для подавления средств противовоздушной обороны противника (SEAD), ведения радиоэлектронной борьбы и нанесения высокоточных ударов по системам ПВО, подобным российским, что потенциально снижает уязвимость пилотируемых истребителей на самых опасных этапах воздушной кампании, ориентированной на противостояние российским ВКС.
Модель A3-001, представленная на авиашоу Вооруженных сил Швеции на авиабазе Мальмен в Линчёпинге 22 августа 2026 года, отражает ту же модель взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, которая сейчас формирует облик будущего воздушного боя в США. То есть, в принципе, шведы ничего такого нового не придумали, но очень неплохо ухватили суть американской концепции.
Важность этой концепции заключается в способности доставлять датчики, средства радиоэлектронной борьбы и вооружение в воздушные пространства, защищённые средствами ПВО, при этом позволяя «Грипену» оставаться пилотируемым командным элементом.
Шведская компания Saab представляет A3-001 — полномасштабный концепт будущего автономного боевого самолета, предназначенного для действий совместно с истребителями «Грипен» в воздушном пространстве, где ведутся боевые действия.
Сравнение с Соединенными Штатами становится все более неизбежным, поскольку программа ВВС США по созданию CCA (боевого самолета класса «верный ведомый») уже перешла от разработки прототипов к производству, интеграции вооружения и экспериментам в реальных условиях. General Atomics разрабатывает YFQ-42A, а Anduril — YFQ-44A Fury, что ставит обе компании в центр первого этапа американской программы CCA. Их успехи дают компании Saab четкий ориентир при разработке европейской альтернативы на основе «Грипена», средств радиоэлектронной борьбы и операций против плотных сетей зенитно-ракетных комплексов.
Но A3-001 не является частью программы ВВС США, и Saab не позиционирует его как модификацию американского проекта. Его значимость заключается в том, что Швеция решает ту же оперативную задачу, но с другой промышленной и доктринальной базами: как увеличить боевую массу, расширить зону действия пилотируемых истребителей, распределить датчики и вооружение между несколькими самолетами, снизить риски для пилотов в контролируемом воздушном пространстве и использовать автономность для выполнения задач при ухудшении связи.
Таким образом, Saab участвует в более масштабном соревновании, которое становится не только оперативным, но и промышленным. Соединенные Штаты уже создают экосистему вокруг автономных боевых самолетов, в то время как Европа находится на более ранней стадии определения сопоставимых возможностей. Saab может позиционировать A3-001 как европейское решение, оптимизированное для существующих пользователей Gripen, операций НАТО в Северной Европе и миссий по борьбе со сложными системами противовоздушной обороны.
Американская программа вообще-то задает очень высокую планку для Saab. Разработка CCA в США продвинулась от автономных летных испытаний к интеграции вооружения, его тестированию и реалистичным боевым учениям. Это означает, что любой будущий самолет на базе A3 должен будет продемонстрировать гораздо больше, чем просто базовую автономность. Он должен будет продемонстрировать живучесть, объединение данных с различных датчиков, возможности радиоэлектронной борьбы, применения оружия, надежную автономность выполнения задач и способность действовать совместно с пилотируемыми истребителями в боевых условиях.
Назвать такой план амбициозным – это ничего не сказать. Но шведы реально метят на ведущее место среди европейских производителей, поэтому их усилия стоит принимать всерьез.
На авиасалоне Farnborough 2026 были представлены пять наиболее важных перспективных боевых летательных аппаратов, которые в настоящее время определяют будущее военной авиации:
- FQ-42A Dark Merlin;
- BAE Systems Brontanax;
- Airbus U760 Ravenstorm;
- Boeing MQ-28 Ghost Bat;
- Anduril FQ-44A Fury.
Saab описывает A3-001 как малозаметный высокоавтономный беспилотный боевой летательный аппарат, который может дополнить Gripen и будущие пилотируемые боевые самолеты. Компания называет основными задачами самолета радиоэлектронную борьбу, подавление средств противовоздушной обороны противника и высокоточные удары, что указывает на то, что самолет предназначен для выполнения сложных боевых задач, а не для рутинного наблюдения или операций с дистанционным управлением.
Saab также заявляет, что до 2030 года планирует запустить беспилотные демонстрационные модели с характеристиками истребителя, а A3 — это то, что может появиться в середине 2030-х годов, если Швеция решит продолжить разработку, а в этом нет никаких сомнений.
Роль SEAD особенно важна, поскольку российские средства противовоздушной обороны, по мнению европейских экспертов, остаются одной из самых серьезных угроз, с которыми может столкнуться боевая авиация НАТО в условиях высокоинтенсивного противостояния.
Интегрированные сети, подобные российским, сочетают в себе зенитно-ракетные комплексы дальнего действия с системами противовоздушной обороны меньшей дальности, мобильными радарами, пассивными датчиками, радарами дальнего действия, командными пунктами и средствами радиоэлектронной борьбы, создавая перекрывающиеся зоны поражения, призванные минимизировать эффективность пилотируемых истребителей.
Автономный ведомый на базе A3 мог бы выдвигаться вперед перед строем «Грипенов», чтобы искать источники излучения, заставлять вражеские радары включаться, проводить радиоэлектронное подавление или обеспечивать применение оружия против незащищенных узлов ПВО. Это позволило бы пилотам «Грипенов» держаться подальше от зон наибольшей активности ПВО, при этом получая информацию о целях и угрозах от самолетов, действующих ближе к противнику, что снизило бы риски для пилотируемых истребителей.
И боевая ценность БПЛА будет выходить далеко за рамки защиты пилотов. Соединение, состоящее из истребителей «Грипен» и нескольких автономных боевых дронов, может генерировать больше радиолокационных следов, электронных сигнатур и одновременных векторов атаки, чем сопоставимое количество пилотируемых истребителей. Это может вынудить операторов ПВО противника выбирать между активацией радаров и раскрытием своего местоположения, расходованием дорогостоящих ракет-перехватчиков на борьбу с беспилотными летательными аппаратами, более частой передислокацией мобильных систем и снижением активности РЛС, что влечет за собой снижение ситуационной осведомленности.
В этом и заключается основная логика современных систем противовоздушной обороны. Цель не всегда состоит в том, чтобы уничтожить все зенитно-ракетные комплексы, а скорее в том, чтобы подавить или вывести из строя оборонительную сеть на достаточно долгое время, чтобы создать «окна», в которых самолеты и средства дальнего действия смогут действовать с меньшим риском.
Автономный боевой дрон, способный обнаруживать источники излучения, поддерживать радиоэлектронную борьбу и нести высокоточное оружие, может сделать эти «окна» шире и использовать их чаще.
Усилия ВВС США по созданию концепции CCA основаны на том же принципе: использование автономных летательных аппаратов позволяет увеличить количество датчиков, вооружений и средств маневрирования, доступных для формирования, без пропорционального увеличения числа пилотов.
Saab может вырваться вперед в своих разработках за счет того, что будет уделять больше внимания поддержке проникновения в зоны A2/AD, противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, особенно в условиях, когда противник использует средства противовоздушной обороны большой дальности и радиоэлектронной борьбы.
Шведская концепция также выглядит более амбициозной, чем концепция недорогого одноразового беспилотника, предназначенного в первую очередь для наращивания массы атакующих аппаратов.
Saab описывает A3-001 как живучий летательный аппарат с низкой заметностью и характеристиками истребителя, что указывает на то, что платформа предназначена для многократного боевого применения в контролируемом воздушном пространстве, а не для односторонних атак. Такой подход увеличит стоимость, но при этом может оправдать интеграцию более совершенных датчиков, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.
Истребитель «Грипен» занимает центральное место в конкурентной стратегии Saab.
Вместо того чтобы разрабатывать A3-001 как автономный боевой дрон, компания Saab может интегрировать его в существующую экосистему боевых систем, каналов передачи данных, средств радиоэлектронной борьбы и быстрого обновления программного обеспечения, которые уже используются в операциях с участием истребителей «Грипен». Таким образом, летательный аппарат на базе A3 может стать продолжением датчиков и вооружения «Грипен», позволяя пилоту управлять распределенным боевым построением, в то время как беспилотные летательные аппараты будут действовать на передовой.
Это может стать одним из самых весомых аргументов Saab против американских поставщиков CCA.
YFQ-42A и YFQ-44A разрабатываются для интеграции в более широкую боевую авиационную архитектуру США, в то время как Saab могла бы предложить автономный боевой самолет, оптимизированный специально для пользователей «Грипен» и отвечающий европейским эксплуатационным требованиям. Для стран, уже использующих «Грипен», такой подход мог бы снизить риски интеграции, усилив при этом национальный контроль над программным обеспечением, данными радиоэлектронной борьбы и интерфейсами вооружения.
GlobalEye может еще больше укрепить эту архитектуру, обеспечив наблюдение за обширными территориями и обнаружение угроз, в то время как Gripen будет выполнять функции тактического командования, а автономные боевые дроны будут приближаться к позициям противника.
Такой подход позволит распределить функции разведки, постановки помех и доставки оружия между несколькими самолетами, а не концентрировать их в одном истребителе с экипажем, что сделает вооруженные силы в целом более устойчивыми.
Концепт Saab A3-001 представляет собой бесхвостый летательный аппарат с малой заметностью, предназначенный для действий в контролируемом воздушном пространстве вместе с истребителями Gripen. Особое внимание уделяется снижению радиолокационной заметности и автономным боевым задачам.
Балтийский и Северный театры военных действий особенно хорошо подходят для этой модели. Российские системы противовоздушной обороны, развернутые в регионе, могут влиять на большие участки оперативного воздушного пространства, а короткие расстояния сокращают время предупреждения и повышают важность быстрой координации между датчиками и боевыми единицами. Группа «Грипен», поддерживаемая автономными беспилотными боевыми самолетами, могла бы переместить средства радиоэлектронной борьбы и обнаружения вперед, до соприкосновения с противником, не подвергая экипажи пилотируемых самолетов риску.
Радиоэлектронная борьба может стать одной из самых ценных задач A3-001. Автономный летательный аппарат, действующий ближе к вражеским радарам, потенциально может обеспечить более эффективное подавление сигналов или введение в заблуждение своими сгенерированными сигналами, чем пилотируемый истребитель, вынужденный держаться на большем расстоянии.
Кроме того, БПЛА может собирать в режиме реального времени информацию об изменениях в работе радаров, расположении излучателей и электронной активности. Этой информацией можно было бы делиться с «Грипеном» и другими самолетами НАТО, чтобы улучшить целеуказание и сократить время реагирования на мобильные подразделения ПВО.
Здесь автономность становится критически важным фактором, когда эти летательные аппараты попадают в зону действия радиоэлектронной борьбы противника. Непрерывная связь не может быть гарантирована, поскольку каналы передачи данных могут быть заглушены, прерваны или перехвачены. Поэтому эффективный автономный боевой дрон должен быть способен выполнять ключевые задачи, основываясь на собственных возможностях. Он должен управлять датчиками, менять маршруты, реагировать на угрозы и выполнять поставленные задачи, даже когда связь с управляющим истребителем прерывается.
ВВС США уже вкладывают значительные средства в решение этой проблемы с помощью программного обеспечения для автономных миссий и открытых архитектур, предназначенных для поддержки различных программных пакетов в рамках нескольких концепций CCA. Если Saab хочет, чтобы A3-001 стал достойным конкурентом на европейском рынке, компании необходимо продемонстрировать сопоставимый уровень развития программного обеспечения.
Адаптивность программного обеспечения будет особенно важна в рамках программы SEAD, поскольку российские средства противовоздушной обороны, которые берутся за основу, не действуют по фиксированным схемам. Мобильные радары могут отключаться, перемещаться и снова появляться в другом месте, а средства радиоэлектронной борьбы — нарушать навигацию и связь. Поэтому эффективный автономный боевой летательный аппарат должен поддерживать динамическое целеуказание, обнаруживая меняющиеся источники излучения, классифицируя угрозы и координируя свои действия с командными центрами на базе «Грипен» и другими датчиками по мере развития оборонительной сети.
Низкая заметность усилит эту роль. Компания Saab не раскрывает подробные данные о радиолокационной заметности, а также о грузоподъемности, дальности полета и характеристиках, и A3-001 остается скорее концепцией, чем действующей разработкой. Тем не менее акцент на снижении заметности показывает, что ключевым требованием является живучесть в условиях современных средств противовоздушной обороны, использующих радиолокацию. Меньшая радиолокационная заметность может сократить дальность обнаружения и поражения, давая самолету больше времени на сближение с вражескими системами.
Не менее важна и конкуренция в сфере производства. У США уже есть два самолета CCA первого поколения, несколько поставщиков автономных систем и достаточно большая база закупок, что позволяет ускорить разработку и потенциально снизить удельную стоимость. Saab не может сравниться с ними по масштабу, поэтому конкурентное преимущество шведской компании, скорее всего, будет зависеть от интеграции, независимости и специализации, а не только от объема производства.
В настоящее время в Европе нет действующего аналога системы CCA ВВС США. Если европейские компании не будут действовать достаточно быстро, страны НАТО, нуждающиеся в автономных боевых самолетах, могут обратиться к американским поставщикам.
Saab может противостоять этой тенденции, позиционируя A3-001 как собственное европейское решение, разработанное на основе существующего европейского истребителя и оптимизированное для выполнения задач, непосредственно связанных с обеспечением безопасности на континенте.
Как отмечалось во многих материалах о программе совместных боевых самолетов ВВС США, Пентагон уже переходит от экспериментов к внедрению концепции совместного боевого самолета в структуру будущих вооруженных сил.
Saab A3-001 дает Европе потенциально конкурентоспособный подход, основанный на совместном использовании Gripen, систем противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы и операций против противовоздушной обороны условного противника, а не просто воспроизводящий американскую модель.
Тем не менее сроки реализации конкурентных преимуществ говорят в пользу США. Военно-воздушные силы США уже провели летные испытания и эксплуатационные эксперименты с автономными боевыми самолетами, в то время как компания Saab заявляет, что намерена до 2030 года запустить демонстрационные беспилотные летательные аппараты, похожие на истребители. Это дает американским программам преимущество в плане зрелости, но в то же время позволяет Швеции перенять опыт США в области автономности, логистики, интеграции вооружения и управления пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, прежде чем приступать к разработке боевого самолета.
Разница в масштабах производства может подтолкнуть Saab к разработке более специализированного решения. Вместо того чтобы пытаться конкурировать с Соединенными Штатами по количеству автономных боевых самолетов, Швеция могла бы сосредоточиться на таких важных задачах, как противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба, где живучесть, качество систем и интеграция «Грипен» могут иметь большее значение, чем численность.
Это делает A3-001 особенно актуальным для планов НАТО в отношении России, поскольку он решает одну из самых сложных задач в любой воздушной кампании в Европе: подавление эшелонированной противовоздушной обороны без чрезмерных потерь среди пилотируемых истребителей.
Будущая боевая ценность «Грипен» будет все больше зависеть от того, насколько эффективно компания Saab расширит возможности истребителя за счет сетевых датчиков, оружия и автономных систем. A3-001 предлагает способ расширить эти возможности, не требуя от Швеции немедленной замены парка пилотируемых истребителей. Таким образом, «Грипен» может превратиться из истребителя с развитой сетевой инфраструктурой в командный элемент более крупных сил, состоящих из пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
Для американских налогоплательщиков важно, что инициатива CCA ВВС США в настоящее время вызывает заметный конкурентный отклик в Европе. General Atomics и Anduril определяют американскую модель через YFQ-42A и YFQ-44A, в то время как Saab позиционирует A3-001 как европейский автономный боевой беспилотник, построенный на базе Gripen и оптимизированный для SEAD, радиоэлектронной борьбы и проникновения через российскую ПВО.
Если до 2030 года компании Saab удастся подтвердить, что ее самолет обладает характеристиками истребителя, автономностью, низкой заметностью и интеграцией с боевыми системами, то к середине 2030-х годов у Швеции может появиться один из самых надежных европейских аналогов семейства CCA. В результате конкуренция выйдет за рамки сравнения отдельных самолетов.
Американская модель, основанная на быстром развертывании, модульной автономности и масштабном боевом применении, будет противопоставлена шведскому подходу, в основе которого лежит истребитель «Грипен», распределенные операции, радиоэлектронная борьба и скрытное проникновение в хорошо защищенное воздушное пространство.
Петер Нильссон, глава подразделения перспективных программ компании Saab, когда выступал на авиабазе Мальмен в Швеции во время мероприятия, посвященного 100-летию ВВС Швеции, подтвердил, что до того, как остановиться на ACP, компания Saab использовала названия Collaborative Combat Aircraft (CCA) и Unmanned Aerial System (UAS). Между тем ACP входит в масштабный шведский проект KFS, который расшифровывается как Koncept för Framtida Stridsflygplan, или «Концепция боевого самолета будущего».
Самым важным элементом презентации стал полномасштабный макет того, что в Saab называют самолетом A3. Идея в том, чтобы показать, как может выглядеть перспективный многоцелевой истребитель и какими возможностями он может обладать, если компания получит контракт на разработку.
Полноразмерный макет самолета A3, вид сзади на три четверти. Обратите внимание на зазубренное сопло двигателя
В целом, самолет A3 имеет много общего с предыдущей концепцией, которую компания представила еще в 2024 году.
Концепт сохранил ту же бесхвостую малозаметную конфигурацию со значительными внутренними отсеками для топлива и внутренних грузов. Малозаметные воздухозаборники DSI щелевого типа по-прежнему расположены по обеим сторонам фюзеляжа, но заметная выпуклость примерно над местом расположения сопла двигателя убрана.
Общая геометрия осталась прежней: обтекаемая конфигурация крыла и фюзеляжа с укороченными крыльями и заметным «горбом» вокруг стреловидных передних кромок, что придает самолету некоторое сходство с истребителем Saab Draken времен холодной войны.
Эта программа дает компании Saab прочную и, возможно, уникальную возможность выйти на рынок беспилотных летательных аппаратов. Как минимум – в Европе, как максимум – во всем мире.
Как мы уже много лет говорим, истребители четвертого поколения могут оставаться весьма востребованными в сочетании с беспилотными летательными аппаратами, а с таким продвинутым дроном, как этот, возможно, даже в большей степени.
Беспилотный самолет все равно будет стоить дорого, но это можно компенсировать за счет снижения или устранения потребности в пилотируемом истребителе пятого или шестого поколения для некоторых военно-воздушных сил, желающих сэкономить по полной программе.
На данный момент перспективный беспилотник Saab остается скорее концепцией, чем готовым продуктом, но компания явно позиционирует его как нечто большее, чем просто экспериментальный дрон.
Демонстрационные модели A1 и A2 призваны доказать, что технологии, необходимые для создания живучего, сверхзвукового и малозаметного беспилотного летательного аппарата, существуют, а представленный сегодня концепт A3 показывает, к чему, по мнению Saab, могут привести эти технологии.
Независимо от того, выберет ли Стокгольм новый пилотируемый истребитель, разработанный компанией Saab, присоединится ли к международной программе по созданию истребителя шестого поколения или сделает ставку на смешанный парк пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, работа над проектом A3 дает стране возможность изучить эти варианты, не связывая себя ни с одним из них.
22 августа пресс-служба Saab опубликовала новые фотографии полномасштабной концептуальной модели будущей беспилотной боевой авиационной системы, самолета A3.
Петер Нильссон, руководитель отдела перспективных программ Saab, пояснил:
Всё, что можно добавить ко всему этому, — да, у Швеции реально есть шансы на успех. Пока один триумвират по разработке истребителя шестого поколения успешно развалился, а второй реально буксует на месте, Швеция через некоторое время сможет предложить Европе неплохой вариант замены, состоящий из истребителя 4++ и «верного ведомого», способный решить большинство задач, ставящихся перед современными ВВС.
И совершенно не стоит исключать вариант того, что предлагаемая шведами концепция мало того, что будет жизнеспособна, она вполне может оказаться и эффективной.
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