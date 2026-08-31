Идеология, которой юридически нет

Государственная идеология без конституционного имени

От шестой статьи к тринадцатой

Содержание вернулось без смены вывески

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».

Три ответа на один вопрос

Граница проходит через право

Когда обязательность не называется обязательностью

26 июня 2026 года Бастрыкин предложил изменить Основной закон, чтобы государство могло прямо ответить на вопрос: «Что мы строим?». Это политическое предложение, не законопроект и не начавшаяся конституционная процедура.В мае 2023 года Бастрыкин уже спорил со статьёй 13, а в ноябре предлагал закрепить идеологию в Конституции. На том же форуме министр юстиции Константин Чуйченко поддержал постановку вопроса об отмене запрета. Он указал на противоречие между этим запретом и уже закреплёнными ценностями и сказал, что вопрос со статьёй Конституции «придётся решить». Дмитрий Песков тогда ответил, что специальной позиции у Кремля нет, решений президента не было, а за словами главы СКР не стоят акты, противоречащие Конституции.Отсюда две привычные версии. Одна говорит о пустоте после распада СССР. Другая — о фактически восстановленной обязательной картине мира. Обе схватывают часть реальности, но именно поэтому остаются неполными.После 1991 года исчезли не ценности, а юридическая монополия одной партии и одной доктрины.К 2026 году спор идёт уже не о пустом месте. Патриотизм назван национальной идеей, традиционные ценности перечислены президентским указом, Россия описана как государство-цивилизация, историческое просвещение стало отдельным направлением политики, а первокурсники государственных вузов изучают «Основы российской государственности» независимо от направления подготовки. Содержание есть. Нет другого: нормы, объявляющей это содержание государственной или обязательной идеологией.Для анализа важны статус, процедура и последствия несогласия.Советская система не оставляла вопрос об идеологии политологам. Статья 6 Конституции СССР закрепляла КПСС как руководящую и направляющую силу общества, ядро политической системы, существующее и действующее на основе марксистско-ленинского учения. Доктрина была встроена в механизм власти.14 марта 1990 года статья 6 была изложена в новой редакции. КПСС упоминалась уже наряду с другими партиями и общественными организациями; исчезла именно её конституционная монополия. Произошло это до распада Союза. Одновременно менялись политическая система, хозяйственные связи, союзные институты и отношения между республиками. Открытые документы не позволяют считать одну поправку причиной всего последующего.Российская Конституция 1993 года закрепила противоположный принцип. Статья 13 признаёт идеологическое многообразие и прямо запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или обязательной. Статья находится в первой главе — среди основ конституционного строя.Статья 135 не позволяет Федеральному Собранию пересмотреть эту главу обычной поправкой. Если предложение поддержат три пятых от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, созывается Конституционное Собрание. Оно либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой. Этот проект принимается двумя третями голосов Конституционного Собрания или выносится на всенародное голосование. Поэтому закон, указ или образовательный стандарт могут наращивать ценностную политику, но не могут отменить запрет статьи 13.Предложение Бастрыкина, если оно когда-нибудь станет государственной инициативой, упрётся именно в этот механизм. Референдум здесь не политическая декорация, а возможный финал учредительной процедуры, которую парламент не вправе заменить обычным голосованием. Пока такой процедуры нет, перед нами спор о направлении, а не изменение строя.Тот же Основной закон не требует от государства мировоззренческой слепоты. Конституция запрещает объединения, стремящиеся насильственно изменить строй, нарушить территориальную целостность, подорвать безопасность или разжечь рознь. Статья 29 не защищает пропаганду ненависти и превосходства. Статья 55 допускает необходимые ограничения прав ради защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав других лиц, обороны и безопасности.Возникла конструкция сложнее формулы «государство вне идеологии». Общая правовая рамка есть. Защищаемые ценности есть. Запрещённые цели и действия есть. Нет права обязать гражданина принять единую систему взглядов.Валерий Зорькин, Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, называет это конституционным патриотизмом: лояльностью общему правовому порядку, а не доктрине. В Конституции такого термина нет; это интерпретация председателя Конституционного суда, не новая норма.Если всякая конституция выражает определённое представление о человеке, власти и справедливости, полностью безыдейного государства не существует. Но из этого ещё не следует, что любая государственная ценность автоматически становится обязательной идеологией.В 2016 году Владимир Путин сформулировал объединяющую идею предельно жёстко:В 2020-е годы поиск общего языка вышел за пределы речей. Стратегия национальной безопасности 2021 года закрепила защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти как государственный приоритет. Указ № 809 от 9 ноября 2022 года дал нормативный перечень.В нём названы жизнь и достоинство, права человека, патриотизм и служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, коллективизм, историческая память и единство народов России. Пункт 6 говорит о влиянии христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий на общие для верующих и неверующих ценности, особо выделяя роль православия.Это уже антропологическая программа: представление о семье, труде, духовном и материальном, памяти и взаимных обязанностях. Завершённой экономической доктрины у неё нет, но о человеке и обществе она сообщает много.Пункт 10 распространяет ценностную политику на образование, воспитание, молодёжную политику, культуру, науку, межнациональные и межрелигиозные отношения, средства массовой информации и международное сотрудничество. В этом контуре участвуют органы, отвечающие за безопасность, оборону и внутренние дела. Перед нами уже не отдельный праздничный тезис, а инфраструктура.Концепция внешней политики 2023 года описала Россию как самобытное государство-цивилизацию. В мае 2024-го Указ № 314 оформил Основы государственной политики в области исторического просвещения. Историческая память перешла из общего перечня ценностей в отдельный административный контур.Новая Стратегия государственной национальной политики до 2036 года, утверждённая в ноябре 2025-го и вступившая в силу 1 января 2026 года, включила приверженность традиционным духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям в определение общероссийской гражданской идентичности и вновь описала Россию как самобытное государство-цивилизацию. Указ № 136 от 4 марта 2026 года синхронизировал с новой Стратегией Основы о традиционных ценностях, не меняя самого перечня. Это не конституционная идеология, но уже связная архитектура стратегического планирования.Образование показывает, как рамка выходит из документов. С сентября 2023 года «Основы российской государственности» преподаются первокурсникам государственных вузов независимо от направления подготовки.У советской доктрины были канон, партия-носитель и конституционная монополия. У нынешней рамки — документы, стандарты и повторяющиеся понятия. Именно различие формы определяет предел принуждения.Спор о российской идеологии буксует потому, что его участники отвечают на три разных вопроса.Первый — юридический. Установлена ли в России государственная или обязательная идеология в смысле статьи 13? Нет. Ни президентский указ, ни внешнеполитическая концепция, ни учебный модуль не пересматривают первую главу Конституции.Второй — доктринальный. Существует ли единое каноническое учение, сопоставимое с марксизмом-ленинизмом по обязательности и связи с правящей партией? Тоже нет. Современная рамка не даёт завершённой программы собственности, федерализма или социальных гарантий. Но в антропологии она гораздо плотнее: семья, труд, духовный приоритет, историческая память и служение Отечеству уже названы государством.Третий — политологический. Существует ли относительно связная система представлений о российской истории, суверенитете, внешнем мире, семье, долге и месте государства? Да, и официальные документы позволяют описать её без гадания о намерениях.Из трёх ответов и рождается парадокс: юридически идеологии нет, доктринально она не завершена, политически её контуры различимы.Россия не вернулась в 1977 год. Никакая партия не получила в Конституции положение ядра политической системы. Но и модель государства как ночного сторожа, который охраняет процедуры и ничего не говорит о содержании общей жизни, не состоялась. Государство стало производителем и распространителем смыслов, сохранив формальный запрет превращать один из них в обязательный.Правовой предел возникает там, где несогласие с оценочным тезисом приравнивается к опасному действию без доказательства умысла, способа и вероятного вреда.Российское государство располагает средствами защиты конституционного строя без отмены статьи 13. Федеральный закон № 114-ФЗ, уголовные запреты публичных призывов, судебная ликвидация организаций и федеральный список экстремистских материалов образуют обширный механизм. Спор идёт не о праве общества защищаться. Он идёт о точности прицела.Постановление Пленума Верховного суда № 11 от 28 июня 2011 года действует в редакции декабря 2025-го. Оно требует устанавливать конкретные действия человека, их значение для продолжения запрещённой организации и мотивы. Отдельно сохранена оговорка 2021 года: индивидуальное или совместное исповедание религии, богослужение и обряд сами по себе не образуют участия в экстремистской организации, если не связаны с её продолжением и не содержат признаков экстремизма.Различие между убеждением и организацией здесь важнее прочего. Практика не тождественна преступному участию. Юридический тест должен пройти через действие, умысел и доказуемую связь с запрещённой целью.Но с 1 сентября 2025 года граница стала проходить ближе к частному поведению. Новая статья 13.53 КоАП предусматривает штраф от трёх до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов из федерального списка или материалов, определённых законом об экстремистской деятельности, и получение доступа к ним.Здесь нет публичного призыва, массовой аудитории или распространения. Наказуемым становится индивидуальное поисковое действие. При этом закон не отменяет субъективную сторону: правоохранителям необходимо доказать и умышленность поиска, и знание о характере материала. Именно вокруг этого строится главный практический спор.Первое публично известное дело завершилось 10 декабря 2025 года штрафом в три тысячи рублей двадцатилетнему жителю Каменска-Уральского за поиск изображения эмблемы организации, признанной в России террористической. Защита утверждала, что намерение не доказано; полиция ссылалась на объяснение о прежнем интересе молодого человека к террористическим и экстремистским организациям. Первоначальный протокол вернули: в нём смешали террористический перечень и список экстремистских материалов. После этого предметом обвинения стало изображение шеврона, отдельные элементы которого были квалифицированы как включённые в список экстремистских материалов.25 декабря Красногорский районный суд оставил постановление без изменения, после чего оно вступило в силу. 5 мая 2026 года Седьмой кассационный суд также оставил судебный акт в силе. Опубликованные сообщения называют результат каждой ступени, но не раскрывают их полную мотивировку. Суд оценивает уже не распространение идеи, а намеренность доступа к материалу.Прямая обязанность исповедовать правильное учение — лишь один сценарий. Рамка может проявляться через перечень запрещённого, образовательный стандарт, служебную аттестацию, финансирование или лицензионное решение.Однако возможность такого давления ещё не доказывает каждый конкретный случай. «Основы российской государственности» преподаются независимо от направления подготовки, но из этого не следует, что студента или преподавателя наказывают именно за несогласие с ценностной формулой. Для такого вывода статья не располагает дисциплинарными документами, правилами оценки и судебными делами.Обязательность не обязательно начинается со слов «государственная идеология» в Конституции. Но и любой государственный курс сам по себе не доказывает наказуемого единомыслия. Между ними находится институт: норма, процедура, решение и возможность его обжаловать.Для многонациональной и многоконфессиональной России правовая определённость является условием государственной устойчивости. Чем шире общий язык — от достоинства и прав человека до духовного приоритета, особой роли православия и исторической памяти, — тем важнее не превращать разницу толкований в разницу гражданского достоинства.Патриотизм способен объединять именно потому, что не даёт готового ответа на каждый политический вопрос. Подробный обязательный катехизис сузил бы его до инструмента сортировки. Государство получило бы внешнее согласие, но хуже понимало бы, где убеждение, а где приспособление.Статья 13 в такой системе не обозначает пустоту. Она удерживает границу между правом государства формулировать цели, хранить историческую память, воспитывать гражданскую ответственность и защищать строй — и соблазном принять собственный политический словарь за единственно допустимый способ думать.Здесь и возвращается вопрос Бастрыкина: «Что мы строим?» Одного слова, внесённого или не внесённого в Конституцию, для ответа недостаточно. Ответом станет отношение между общей ценностью и юридической обязанностью — то, как государство проводит эту границу в школе, ведомстве и суде.Зрелость системы измеряется не количеством правильных слов в документах. Она измеряется тем, насколько ясно норма отделяет опасное действие от несогласия, насколько суд проверяет умысел и насколько институты объясняют свои решения. От этого различия зависит дальнейший горизонт всей ценностной политики. Пока оно сохраняется, рамка удерживает страну. Когда исчезает, рамка становится стеной — прежде всего для самого государства.