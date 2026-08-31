Человечество тупеет

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Человечество тупеет
«Идиократия» (англ. Idiocracy; от «идиот» + др.-греч. κράτος «власть») — американский фильм 2006 года


Уровень интеллекта людей снижается


Человечество не только вымирает, но и стремительно тупеет буквально на глазах, сообщает канал «Банкста». Это подтверждает тот факт, что происходит инволюция (упрощение) и деградация человеческой цивилизации.



Весь XX век человечество быстро умнело. На протяжении большей части столетия показатели тестов IQ стабильно росли (примерно на 3 балла за каждое десятилетие).

Явление назвали эффектом Флинна. В честь исследователя Джеймса Флинна. Люди стали лучше питаться, в целом жить. Революция в медицине, образовании и культуре, которые стали доступны широким слоям населения, а не только элите, как ранее.

В конце XX и начале XXI века в ряде развитых стран (Норвегия, Великобритания, Дания, Франция, США) этот рост сменился падением. Поколения молодых людей стали показывать более низкие результаты в тестах, чем их родители в том же возрасте.

Очевидно, это связано с деградацией и упрощением массовой школы, влиянием цифровизации, социальных сетей. Люди сидят в виртуальном мире, перестали читать книги, у них не развивается аналитическое и критическое мышление. Мышление стало клиповым, резко просела концентрация.

Плюс вымирание и деградация белой расы. Именно небольшой слой высокоинтеллектуальных мужчин, белых-европеоидов и двигал человеческую цивилизацию, науку и технику. Без них страны и системы потерпят предсказуемый крах.

Повсеместно мы видим «американизацию» культуры, упрощение, инволюцию-деградацию. Африканизацию, арабизацию и исламизацию Старого Света (Европы), латиноамериканизацию США. Тюркизацию и исламизацию России.

В целом, как отмечал уже в 1990–2000-е годы великий советский (русский) мыслитель, историк Игорь Васильевич Бестужев-Лада, Глобальный Север падёт под натиском варваров Глобального Юга, повторив судьбу Древнего Рима.

Физическое, психическое и духовное качество людей на рубеже XX–XXI столетий стало заметно падать. Здоровых людей с каждым поколением всё меньше. Север, запустив к себе варваров с Юга, обречен на гибель. Это законы демографии и естественного отбора.

Мир начал стремительно деградировать. «Князь мира сего» — вырождение, правит бал.

Инволюция-упрощение


В мире установилась «новая мораль». Власть над миром под красивыми лозунгами взяли «инволюционеры», люди с ментальностью «потребляющего типа хозяйствования». Социальные паразиты, которые получают гешефт-барыш на горе, болезнях, смертях других людей.

Ярчайший пример — нынешняя Украина. Преступная верхушка во главе с паном Зеленским, олигархи, банкиры, плутократы и прочие гешефтмахеры процветают, а народ стремительно вымирает.

Раньше инволюция-упрощение была локального характера, регионального. Погиб Древний Шумер, Вавилон, Хеттская империя, Египет и Рим. Гибли цивилизации и народы. Но это были исключения. Ныне инволюция, деградация стала системной, глобальной.

Восхождение человечества, которое мы помним, как эпоху Королева и Гагарина, нашей Великой Победы, сначала приостановилось, затем медленно пошло вспять. Как известно, падать легче.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю…

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…

(А. С. Пушкин. Пир во время чумы).

Бездна тянет в себя.

Общество потребления, когда люди превращены в потребителей, рабов своих «хотелок», стремительно переродилось в общество истребления и самоуничтожения. Началась демографическая катастрофа (На пороге мировой демографической катастрофы). Люди стали быстро тупеть.

И что хуже всего, все процессы носят управляемый характер. Мировая «элита» сознательно работает на упрощение человека, чтобы сохранить и умножить власть, свой капитал.

Основные методы глобалистов: 1) искусственно прививаемая с юных лет массовая, планетарная наркомания и алкоголизация. Наркотики истребляют людей миллионами. Ещё больше людей деградирует — физически, интеллектуально и духовно.

Это оружие геноцида, как и алкоголь. Так, в Опиумных войнах XIX века британцы принудили Китай покупать опиум. Поднебесная жила в наркотическом дурмане до середины XX столетия, обогащая капиталистический Запад и местных чиновников и торгашей.

С помощью алкоголя, самогонного аппарата были уничтожены великие индейские племена. Это в фильмах индейцев победили ковбои, на самом деле их в массе своей споили. Уничтожили с помощью болезней, от которых у туземцев не было иммунитета;

2) фармацевтика, внедрение практически религии в то, что «таблетка» спасёт от всего. Вместо профилактики, массовой физической культуры и здорового образа жизни людей фактически подсадили на новый наркотик — постоянный приём лекарств. Антибиотики, успокоительные и пр.

Лекарства, которые так плохо используют, разрушают естественный иммунитет, баланс и саморегуляцию организма. Человек превращается в лекарственного наркомана, который уже существует, только принимая всё более сильные средства. А транквилизаторы, опиоиды уничтожают мозг.

Фармацевтические корпорации обогащаются. Чем больше больных, тем больше прибыль. Подлый, грабительский капитализм;

3) повсеместное внедрение искусственной пищи, что подрывает здоровье человечества. Это также оружие геноцида, которое уничтожает на поколения вперёд;

4) активная пропаганда всякого рода извращений. Педерастия, лесбиянство, однополые «браки» и пр. «Извращенцы», путем активной агитации, пропаганды, фактически стали «элитой».

Мол, это модно, прогрессивно, современно, либерально и, главное, выгодно. Кроме того, извращенцы не рожают детей, что способствует сокращению рождаемости;

5) тотальное распространение порнографии, сексуальная революция. Виртуальный секс. Что также стало одной из причин подавления базового инстинкта «плодитесь и размножайтесь». Разрушения института семьи, брака;

В этом русле создание положительного образа проституции, проститутки-эскортницы. Мол, они ведут независимый и красивый образ жизни. Они клиенты мировой элиты. На деле просто товар;

6) создание искусственных очагов войны типа Ливии и Сирии, раннее процветающих государств на Ближнем Востоке. Или Украинского фронта, который превратил в поле боя историческую Малую Русь-Россию. Прежне богатую и процветающую Украинскую ССР.

Конфликты, которые можно разрешить за недели или месяцы, используются годами и десятилетиями, уничтожая пассионарный (духовно-созидательный), демографический, военно-экономический потенциал держав и народов. Это превосходный инструмент уничтожения людей, молодых поколений репродуктивного возраста. Инструмент отмывания капиталов, разворовывания бюджетных миллиардов, обогащения разного рода упырей-гешефтмахеров;

7) упрощение и разрушение системы образования, системы здравоохранения. Их коммерциализация. Школы и здравницы, которые должны делать людей умнее и здоровее, наоборот, делают их дураками, рабами системы. Добивают по принципу «меньше народа, больше кислорода».

8) мощным оружием глобалистов стала массовая миграция. Миллионы «новых варваров» буквально топят развитые страны Глобального Севера.

Всё эти методы истребления людей, как и многие другие, это не случайности, «недочёты и ошибки» государств, правительств. Все беды вполне решаемые, преодолимы. Как отмечал ещё Каганович:

У каждой аварии есть имя, фамилия и должность.

К примеру, по отдельным позициям Советский Союз, или нынешний Китай, проводили вполне ориентированную на человека и его развитие политику. Именно поэтому и была уничтожена Советская цивилизация, Советский Союз, который тащил всё человечество к звёздам, «прекрасному далёка».

Это система, направленная на упрощение, деградацию человека и человечества.
8 комментариев
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  1. AlexSam Звание
    AlexSam
    +4
    Сегодня, 02:53
    Ярчайший пример — нынешняя Украина.

    А Россия, начиная с нулевых годов, не ярчайший пример? Ведь все программы, все реформы среднего, профессионального и высшего образования, стартовали во времена охранника реформаторов, строителя вертикалей, поднимателя с колен и кто он там ещё...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:14
      Именно поэтому и была уничтожена Советская цивилизация, Советский Союз, который тащил всё человечество к звёздам, «прекрасному далёка».
  2. депрессант Звание
    депрессант
    +2
    Сегодня, 04:35
    В статье не сказано главного.
    Мы как были охотниками-собирателями, так ими и остались. Но на долгом пути от последнего "бутылочного горлышка", а это примерно 75 тысяч лет назад, когда выжило лишь несколько тысяч человек, -- вот на этом пути человечество совершило ряд технологических и научных открытий. Что и привело к последовательному росту защищенности и комфортности жизни каждой отдельной человеческой особи. Да так, что вопреки войнам общая численность населения Земли к нынешнему моменту -- это уже миллиарды.
    А теперь сравним жизнь человека, жившего, скажем, 10 тысяч лет назад, с нашей. Сколькими навыками должен был обладать тот, древний, чтобы прокормиться, выжить и размножиться. Огромным количеством навыков! Которые он должен был каждый божий день реализовывать в обстановке, нередко прямо угрожающей его жизни. Отсюда и стремление к наблюдению за природой, технологическим изобретениям и научным открытиям.
    А теперь посмотрите на нас...
    Посмотрели?

    Доводилось читать исследования, согласно которым ещё пару тысяч лет назад мозг человека был серьезно больше нашего, нынешнего. Примерно 1400 граммов. А теперь он примерно 1000 граммов. А у многих и до этого не дотягивает.
    А, действительно, -- зачем?
    Утром встал, включил свет, теплый клозет, горячий душ, в холодильнике еда из ближайшего магазина, включил газ, поставил чайник -- продолжать?
    А теперь подумайте, что нужно было делать человеку, чтобы утром получить прелести комфорта в виде горячего питья -- хотя бы тысячу лет назад. Сколько навыков и умений должен был формировать его мозг с раннего детства и какой объём памяти для этого должен был быть задействован.
    Всё, чем пользуемся, изобрели ПРЕДКИ. На дороге собирательства и охоты мы, нынешние, способны лишь кое-что усовершенствовать. И уже зашли в тупик. Объявлено, что скоро у нас, в России, мясо будет 3D нам печатать. Сколько навыков потеряем? Даже коров выращивать разучимся.
    Зачем же нам надо быть массово умными, не так ли?
    Вот и заместят нас. Те, кого мы считаем массово глупыми.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 04:53
      Цитата: депрессант
      ещё пару тысяч лет назад мозг человека был серьезно больше нашего, нынешнего
      А у неандертальцев он был ещё больше. Здесь, видимо, все дело не в объеме мозга, а в чем-то другом, чего никакие учёные пока ещё не знают
  3. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 05:04
    В России процессы вызвавшие сильнейший демографический кризис и упадок государства вообще не характерны для других стран.
    Эти процессы надо индивидуально рассматривать, может быть даже отдельно от мировых вообще если решать эти проблемы.
    В мире не было стран переживших 90-е.
    Именно с того периода вытекают практически все наши нынешние проблемы и пороки разъедающие страну.
    При Ельцине началась массовая фальсификация продуктов питания, алкоголя , лекарств. Даже детское питание и бытовую химию стали подделывать.
    Были отменены советские ГОСТы на это, государство полностью ушло из этих сфер отдавая их при приватизации кому попало.
    С той поры практически ничего не изменилось.
    Средняя продолжительность жизни мужчин сократилась примерно до отметки 66 лет - самый низкий показатель среди развитых стран!
    Аномально высокая смертность среди трудоспособного населения , опять же главным образом мужчин. Кто-то умер на работе, кто-то придя с работы. Кому-то было чуть за 40, кому-то около 55.
    И каждый такой случай это чей-то муж, чей-то отец.
    Профессиональные заболевания просто не выявляют - медицина (профилактическая, диагностическая) в большинстве регионов разрушена.
    Это применительно и к женщинам - они работают на вредных , опасных производствах в тяжелой промышленности.
    Часто по давно устаревшим технологиям за копейки.
    Средняя зарплата в регионах не превышает порог 60 тысяч рублей - едва ли сейчас можно достойно жить с такими доходами.
    Алкоголь (порог потребления один из самых высоких в мире) чаще всего употребляют крепкий, суррогатный , низкокачественный.

    Трудно на Западе (или на Востоке) найти страны с такими тяжелыми пороками какие в Россию пришли из 90-х.
    Потребительская корзина у нас примерно в 4-5 раз ниже чем в Канаде , близкой к нам по климату стране.
    Плохо, очень плохо что уже нынешние власти никак не хотят покончить с этим поганым ельцинским наследием.
  4. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 05:23
    Вот самое необычное что при всех наших "традиционных" ценностях веди я даже самый правильный, самый ЗОЖный, и самый интеллектуальный образ жизни, у меня точно такие же шансы умереть как и у обычного алкоголика, а то и значительно раньше. Медицина это что то с чем то, возможно в Москве и Питере с этим хорошо, но у нас в Сибири зачастую уже не могут сделать простейшие операции, нет оборудования, нет специалистов. Еда вообще без слез не взглянешь, ну мы же все госты по отменяли. Образование, а сколько сил вложено в развал этого образования, тут просто снимаю шляпу. Вкратце мы ярчайший пример политики саморазрушения глобалистов, да конечно есть ширмочка для обывателя, но за ширмочкой творится такое что вся это радужная повесточка, вместе со всякими островами миллиардеров выглядят даже как то нелепо, одни закрытые вечеринки золотой молодежи чего стоят, от которых даже развращенная Европа вешается. А от размера коррупции стонут даже самые заядлые западные коррупционеры. Ведь там где они учились, мы преподавали....
  5. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 05:24
    Макрон правильно сказал-"Капитализм глупеет." А значит и глупеют люди,населяющие его.А если сказать точнее,ум перенаправили на другое.Человек может как рыба в воде купаться в сложных формулах.И не знать простых вещей.Когда читаешь книгу, и тебе не понравились диалоги в книге,ты ее просто отбрасываешь.В кино поставлено все хитрее. Диалог длится не более 1-2 минуты,и кадр уходит на другое.Поэтому и сознание становится клиповым.
  6. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 05:28
    Здоровый образ жизни и правильное питание это основа любой медициной школы. Проблема в том, что это не панацея от всех болезней. Правильное применение лекарств в целом продляет жизнь. Побочные эффекты будут от любой таблетки, но это выбор меньшего из двух зол. Другое дело, что таблетки часто выписывают не дав человеку возможности в начале поменять свой образ жизни и питание.