Человечество тупеет



«Идиократия» (англ. Idiocracy; от «идиот» + др.-греч. κράτος «власть») — американский фильм 2006 года

Уровень интеллекта людей снижается

Инволюция-упрощение

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю…



Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья…

У каждой аварии есть имя, фамилия и должность.