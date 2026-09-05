Ещё один очень современный пистолет-пулемёт
50-зарядный пистолет КР50 компании «KelTec» с коллиматорным прицелом и сдвоенным магазином общей емкостью 100 патронов
Откровение Иоанна Богослова, 21:5
Рассказы об оружии. Разные виды стрелкового оружия развиваются и совершенствуются по-разному. Например, было время стремительного совершенствования магазинных винтовок с поворотным затвором. Затем это же самое повторилось и с винтовками автоматическими, причем процесс этот на сегодня хотя и замедлился, тем не менее все равно идет, и в целом довольно успешно. Вон, например, армия США решила в очередной раз перевооружаться на автоматическую винтовку нового калибра 6,5 мм.
А вот с пистолетами-пулеметами было так: сначала, после появления первых образцов, к ним был проявлен не слишком большой интерес, затем последовал резкий всплеск, подстегнутый опытом Второй мировой войны. А затем опять наступило время, когда новые образцы ПП стали появляться лишь изредка, причем ничего революционного конструкция их не содержала, ну разве что англичане и чехи придумали ПП с магазином в пистолетной рукоятке, а израильтяне придумали свой знаменитый «Узи». Ну а каким был следующий дизайнерский прорыв в этой области?
Спецназовец-подводник с P90. Хорошо виден прозрачный пластмассовый магазин, а в нем расположение уложенных в него патронов
Тут надо заметить, что в 80-ые годы прошлого века страны НАТО начали вкладывать значительные средства в развитие оружия, стремясь получить технологическое и военное превосходство над странами Варшавского договора. Именно в то время появились и получили широкое распространение такие передовые системы вооружения, как ударный вертолёт «Апач», танк M1 «Абрамс», автомат «Штейр» AUG, опытный автомат H&K G11 под безгильзовые патроны, приборы ночного видения, лазерные и коллиматорные прицелы, а также… новые и очень современные пистолеты-пулемёты.
Но не только «противостояние с Советами» стало причиной появления последних. Важной проблемой стал значительный рост террористической опасности. И выяснилось, что оружием для перестрелок в закрытых пространствах и городской черте является именно пистолет-пулемет. Просто мощный автоматный патрон имел значительную убойную силу и дальность поражения, а раз так, то и оружие под него могло ранить или убить при перестрелке с преступниками невинных людей. А вот пистолетный патрон 9х19 мм имел значительно меньшую дульную энергию и, соответственно, дальность эффективного огня, поэтому и риск сопутствующего ущерба от его применения был несравнимо меньшим.
Вот он какой, красавец! «Футуризмом» несет за версту!
Именно это стало причиной, по которой полицейский спецназ и антитеррористические группы за рубежом стали принимать на вооружение пистолет-пулемет H&K MP5 калибра 9х19 мм. Оружие это ценят во всем мире, оно отличается высокой надежностью, да только вот беда: вследствие массового распространения бронежилетов, в том числе и в мире криминала, боевая эффективность его пистолетного патрона резко упала.
А это Р90 в разобранном виде
Однако работы по созданию новых боеприпасов продолжались, и довольно скоро удалось выяснить, что при высокой скорострельности остроконечные пули малого калибра, ударяясь рядом одна с другой о металл бронежилета, вызывают в нем мгновенную деформацию кристаллической структуры. Длится это доли секунды, но при этом вторая пуля, ударив рядом с первой, может его пробить! То есть получалось, что в данном случае нужен будет пистолет-пулемет с высокой скорострельностью, магазином большой емкости и… калибра примерно 5,56–5,7 мм.
Гражданский карабин FN PS90 c открытым коллиматорным прицелом «Holosun»
Известное бельгийское предприятие «Fabrique Nationale d’Herstal» приняло вызов времени и занялось разработкой совершенно футуристичного пистолета-пулемета FN P90 под новый патрон 5,7×28 мм. Новый ПП хорошо вписался в нишу так называемого персонального оружия самообороны (Personal defense weapon, PDW). Этот термин стал использоваться в западных странах применительно к легкому компактному оружию, предназначенному для некоторых особых категорий военнослужащих — экипажей боевых машин, расчетов артиллерийских орудий, радистов, операторов радаров, словом — всех тех, кому по роду службы штурмовая винтовка не нужна, но при случае может понадобиться огневая мощь, значительно большая, чем у пистолета.
При этом следует отметить, что новый пистолет получил не только совершенно футуристический дизайн, но и принципиально новую систему питания, при которой магазин с патронами размещался над стволом и вдоль него! Подсмотрели они эту систему, скорее всего, у германской винтовки G-11, у которой именно таким образом был размещен магазин под безгильзовые боеприпасы, причем сверху таких магазинов располагалось сразу три. Один, скажем так, «боевой» и еще два запасных!
Изначально в магазине должно было помещаться 50 патронов. Но после испытаний в Бундесвере его ёмкость сократили до 45 патронов. Ну и два дополнительных запасных магазина по обе стороны от ствола дали возможность иметь в запасе 135 патронов и перезаряжать эту винтовку очень быстро. Патроны в магазине стояли вертикально и располагались пулями вниз. Поэтому потребовалось установить на винтовку поворотный патронник, который поворачивался на 90 градусов, совмещая свой канал с осью ствола, после чего патрон находится на линии выстрела. И должно оно было быть прочным, надежным и быстродействующим.
И вот теперь по этому же пути пошли и бельгийцы. Вот только поскольку патроны у них имели обычные гильзы, они расположили их над стволом в магазине горизонтально. Правда, в этом случае поворотное устройство пришлось поставить на сам магазин. И работать оно должно было очень быстро, под стать скорострельности нового пистолета-пулемета! Но сделано все было так, что… у бельгийцев все получилось!
ТТХ пистолета-пулемета Р90
Принцип работы автоматики — свободный затвор
Производитель — Fabrique Nationale d’Herstal (Бельгия)
Годы производства — с 1990 г. до настоящего времени
Масса — 2,78/3,1 кг без патронов/снаряженный
Общая длина — 500 мм
Длина ствола — 256,5 мм
Патрон — 5,7×28 мм (SS190)
Скорострельность — 900–1000 выстрелов/мин (в зависимости от варианта массы пули)
Начальная скорость пули — 715 м/с
Эффективная дальность огня — до 200 метров
Вид боепитания — коробчатый магазин на 50 патронов
Прицел — коллиматорный
При этом новый ПП имел множество самых разных достоинств. Среди них: малый вес и компактные размеры; удобство стрельбы как с левой, так и с правой руки; простота сборки-разборки и обслуживания; большая эффективная дальность стрельбы по сравнению с ПП под патроны калибром 9 мм и .45 ACP; незначительная отдача, что позволяет хорошо контролировать оружие. А еще новый ПП давал высокую плотность огня, имел большую емкость магазина и высокую пробивную способность пули!
Недостатки у него тоже, как оказалось, были. Самым заметным было малое останавливающее действие пули; не слишком удобная и довольно долгая замена магазина из-за большой длины и его расположения; ну и высокая стоимость тоже является его недостатком — гражданская версия PS 90 в США стоит от 1900 долларов и выше. При этом аналог «Сайги-9» под 9х19 мм можно купить за 900 долларов. Казалось бы, уж такой пистолет-пулемет вообще невозможно усовершенствовать, ну, правда…
KP50 в самой дешевой конфигурации (ок. $899)
Однако на противоположном берегу Атлантического океана нашлись люди, которые сумели это сделать! Речь пойдет об очередной разработке компании «KelTec» — пистолете-пулемете KP50. Компания эта была основана Джорджем Келлгреном в Кокоа, штат Флорида, еще в 1991 году и с тех пор выдает одну необычную разработку за другой.
Вот и модель KP50 из этого числа. Правда, стрелять автоматическим огнем это оружие не может, таковы законы, принятые в США. Но зато он может похвастаться невероятной вместимостью в компактном корпусе с улучшенной эргономикой. У бельгийцев магазин вставляется сверху, что в целом не очень удобно. В американской конструкции используется нижнее, подствольное расположение магазина с надежной фиксацией. При этом у магазина не одна, а сразу две горловины, которыми он подсоединяется к оружию.
Магазин к KP50
Сдвоенный магазин с «Jungle Clip»
Любым противоположным от руки концом его можно будет вставить куда надо! Данная схема позволяет быстрее и удобнее менять магазин, сохраняя при этом его большую вместимость — 50 патронов. Причем 50 патронов — это в стандартной комплектации. Конструкторы придумали «Jungle Clip» — устройство, которое позволяет соединить два магазина на 50 патронов зарядными горловинами в обе стороны, чтобы получить запас уже в 100 патронов. Вы опустошаете один магазин, переворачиваете его на 180 градусов и вставляете обратно. Как итог — самая высокая вместимость в самом компактном корпусе.
«Speedloader» — механизм быстрого заряжания магазинов P90 («ускоритель заряжания»)
Причем это устройство «KelTec» разработано специально для быстрой и простой зарядки 50-зарядных магазинов, совместимых с FN P90, которые используются и в пистолете KP50, у которого тоже калибр 5,7x28 мм. И понятно, что этот ускоритель заряжания избавляет стрелка от усталости рук и значительно сокращает время зарядки магазина.
Работа с ускорителем заряжания
Имеется планка Пикатинни и боковой складной приклад (KP50) или боковое складное цевье (MP50). Рукоятка B5 Systems обеспечивает проверенный временем и удобный хват. Во всяком случае, именно так утверждает фирменная реклама!
ТТХ пистолета КР50
Калибр — 5,7×28 мм
Вес без магазина — 1,45 кг
Вес снаряженного (одиночный магазин) — 1,95 кг
Вес снаряженного («вариант для джунглей») — 2,9 кг
Емкость магазина — 50
Общая длина (в сложенном виде) — 472 мм
Длина ствола — 244 мм
Высота — 165 мм
Ширина — 64 мм
Сила нажима на спусковой крючок — 2,9 кг
В общем, оружие весьма интересное. Ну и, конечно, если оно приглянется каким-то «таким» структурам, то его можно будет легко под их надобности превратить в полноценный пистолет-пулемет!
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