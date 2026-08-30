Израиль намерен атаковать Иран, даже если США заключат «сделку» с Тегераном

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Израиль намерен атаковать Иран, даже если США заключат «сделку» с Тегераном

Министр инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Эли Коэн заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, израильская армия возобновит атаки на Иран, если возникнут подозрения, что Исламская республика возобновила свою ядерную или ракетную программу. Таким образом, несмотря на активизацию дипломатических контактов, Израиль подчеркивает готовность к независимым действиям в регионе.

Незадолго до этого администрация Трампа предостерегла Израиль от нанесения каких-либо односторонних ударов по Ирану. Это предупреждение связано с тем, что Вашингтон, с одной стороны, намерен сочетать военное и экономическое давление на Исламскую республику, а с другой — сохранить возможность возвращения к дипломатическому диалогу.



Ранее Коэн заявил, что Израиль, в настоящее время контролирующий около 70% территории сектора Газа, должен взять палестинский анклав под полный контроль. В настоящее время Коэн остается последним из высокопоставленных израильских чиновников, негативно высказавшимся о мирном соглашении ХАМАС, которое продвигает так называемый «Совет мира», созданный Трампом.

Между тем, по информации издания Al Arabiya, США оказывают давление на Израиль для предотвращения эскалации с Сирией и Ираном. Отмечается, что эти шаги связаны со стремлением Вашингтона предотвратить открытие новых фронтов или расширение конфронтации в регионе, особенно на фоне сохраняющейся напряженности в секторе Газа и Ливане. В ответ на эти требования Израиль уведомил своих американских союзников, что намерен продолжить наносить «периодические и ограниченные» удары по сектору Газа и Ливану.
16 комментариев
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  1. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 10:28
    шавки совсем отбились от рук.
    В ответ на эти требования Израиль уведомил своих американских союзников, что намерен продолжить наносить «периодические и ограниченные» удары по сектору Газа и Ливану.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:37
      У США и без агрессии Израиля не получается принудить Иран к миру. Трамп надолго увяз на Ближнем Востоке. Возможно целью США было прекращение поставок энергоносителей из Персидского залива. Интересно насколько хватит Ближневосточных монархий?
      1. SmollH2 Звание
        SmollH2
        +2
        Сегодня, 10:46
        Скорее это был удар по Европе и Китаю. По Европе вполне получилось
      2. Комментарий был удален.
      3. alexputnik17 Звание
        alexputnik17
        +1
        Сегодня, 10:48
        Матрасам в ноябре будет не до монархий. И это хорошо!
    2. Ми Ха Эль Звание
      Ми Ха Эль
      0
      Сегодня, 16:15
      Не переживайте, до середины октября , а и до его конца Израиль по Ирану бить не будет. Праздники. Иншалла. И выборы в кнессет 27 октября. А вот потом и погода и время воевать.
  2. matwey Звание
    matwey
    +2
    Сегодня, 10:46
    Ох евреи до играются...
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 12:34
      Цитата: matwey
      Ох евреи до играются...

      Ну в этот раз сыграли они грамотно, втянули США в войну, а сами с микро последствиями вышли из нее, смотрят и ржут над воюющими.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:47
    А ИРИ и не прекращало ядерную программу. С мирным атомом, а с остальным, ИРИ и Аллаху известно.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:48
    Министр инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля
    что не суслик, то агроном
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -1
    Сегодня, 11:15
    Так то тогда и сделку можно заключить с США и прописать там, что в Израиль стрелям можно, если что.
  6. ugalarn
    ugalarn
    0
    Сегодня, 11:17
    ВсША красиво получилось
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:32
    Это напарник маразматика и его же не признающий! Судьба у обеих закончится печально.
  8. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 11:34
    Незадолго до этого администрация Трампа предостерегла Израиль от нанесения каких-либо односторонних ударов по Ирану.

    Плювать им на эту администрацию...
  9. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 11:39
    Не намерен а именно будет атаковать Иран да и вообще любое государство в регионе исходя из своих интересов и конечно политики правящей верхушки … Нетаньяху убийца НО его решения поддержаны кнессетом а значит все решения кровавого упыря биби поддержаны большинством народа а не токма политическими иудейцами
  10. MichIs Звание
    MichIs
    0
    Сегодня, 12:37
    Без "Орешника" Ирану не обойтись. Но смогут ли иранские инженеры создать свой, иранский "Орешник"? Учитывая тот факт, что хуторьские инженеры на оркаине смогли создать "хвламинго", думаю, что через некоторое время иранские инженеры должны создать как свой Орешник, так и свой БраМос, обязательно должны, но произвести его они строго в ограниченных пределах - чтобы суметь отбиться от ивреев и ят, но не более.
  11. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 13:22
    Израиль терпит эпическую катастрофу
    Не хочу опережать события ,но дела его в перспективе очень плохи