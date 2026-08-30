Израиль намерен атаковать Иран, даже если США заключат «сделку» с Тегераном
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Министр инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Эли Коэн заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, израильская армия возобновит атаки на Иран, если возникнут подозрения, что Исламская республика возобновила свою ядерную или ракетную программу. Таким образом, несмотря на активизацию дипломатических контактов, Израиль подчеркивает готовность к независимым действиям в регионе.
Незадолго до этого администрация Трампа предостерегла Израиль от нанесения каких-либо односторонних ударов по Ирану. Это предупреждение связано с тем, что Вашингтон, с одной стороны, намерен сочетать военное и экономическое давление на Исламскую республику, а с другой — сохранить возможность возвращения к дипломатическому диалогу.
Ранее Коэн заявил, что Израиль, в настоящее время контролирующий около 70% территории сектора Газа, должен взять палестинский анклав под полный контроль. В настоящее время Коэн остается последним из высокопоставленных израильских чиновников, негативно высказавшимся о мирном соглашении ХАМАС, которое продвигает так называемый «Совет мира», созданный Трампом.
Между тем, по информации издания Al Arabiya, США оказывают давление на Израиль для предотвращения эскалации с Сирией и Ираном. Отмечается, что эти шаги связаны со стремлением Вашингтона предотвратить открытие новых фронтов или расширение конфронтации в регионе, особенно на фоне сохраняющейся напряженности в секторе Газа и Ливане. В ответ на эти требования Израиль уведомил своих американских союзников, что намерен продолжить наносить «периодические и ограниченные» удары по сектору Газа и Ливану.
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