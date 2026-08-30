Озеро раздора: Канада ответила на указ Трампа о переименовании Онтарио
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Канадские власти решили ответить на указ Трампа, по которому озеро Онтарио внезапно стало «озером Америка». На его берегу они установили огромный стенд с историческим названием. Открытие состоялось в городе Гамильтон – на церемонии присутствовал глава провинции Онтарио Даг Форд.
Конструкция представляет собой синий щит шириной около 7 метров, высотой более 3,5 метров, а общая высота с опорами достигает примерно 5,5 метров. На нём написано: «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда».
Форд назвал установку не просто акцией, а «заявлением о правде». Он подчеркнул, что для канадцев это всегда было и останется озером Онтарио, и добавил, что Трамп может называть его как угодно, но остальной мир будет использовать только историческое название.
Премьер-министр Канады Марк Карни тоже вступился за традиционное название. Он напомнил, что слово «Онтарио» происходит из языка индейцев гуронов и означает «красивое озеро» или «большое озеро». Это название существует уже более 400 лет – появилось задолго до появления Канады как государства и провозглашения независимости США.
Спор вокруг названия стал новым эпизодом торгового конфликта двух стран. 27 августа Трамп подписал указ о переименовании, заявив, что он вступает в силу немедленно. В Белом доме объяснили это тем, что США принадлежит большая часть озера, и оно важно для торговли и обороны.
Указ стал ответом на срыв переговоров: 21 августа стороны не пришли к соглашению, после чего США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму 20 миллиардов долларов. Канада объявила о зеркальных мерах с 8 сентября.
Документ имеет силу лишь в Штатах и внутренней переписке госучреждений – Канада и все остальные страны по-прежнему зовут озеро по-старому. Это не первый случай, когда Трамп берётся за переименование международных водных объектов: ранее он уже превратил Мексиканский залив в «Американский залив».
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