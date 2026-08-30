Озеро раздора: Канада ответила на указ Трампа о переименовании Онтарио

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Озеро раздора: Канада ответила на указ Трампа о переименовании Онтарио


Канадские власти решили ответить на указ Трампа, по которому озеро Онтарио внезапно стало «озером Америка». На его берегу они установили огромный стенд с историческим названием. Открытие состоялось в городе Гамильтон – на церемонии присутствовал глава провинции Онтарио Даг Форд.

Конструкция представляет собой синий щит шириной около 7 метров, высотой более 3,5 метров, а общая высота с опорами достигает примерно 5,5 метров. На нём написано: «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда».

Форд назвал установку не просто акцией, а «заявлением о правде». Он подчеркнул, что для канадцев это всегда было и останется озером Онтарио, и добавил, что Трамп может называть его как угодно, но остальной мир будет использовать только историческое название.

Премьер-министр Канады Марк Карни тоже вступился за традиционное название. Он напомнил, что слово «Онтарио» происходит из языка индейцев гуронов и означает «красивое озеро» или «большое озеро». Это название существует уже более 400 лет – появилось задолго до появления Канады как государства и провозглашения независимости США.

Спор вокруг названия стал новым эпизодом торгового конфликта двух стран. 27 августа Трамп подписал указ о переименовании, заявив, что он вступает в силу немедленно. В Белом доме объяснили это тем, что США принадлежит большая часть озера, и оно важно для торговли и обороны.

Указ стал ответом на срыв переговоров: 21 августа стороны не пришли к соглашению, после чего США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму 20 миллиардов долларов. Канада объявила о зеркальных мерах с 8 сентября.

Документ имеет силу лишь в Штатах и внутренней переписке госучреждений – Канада и все остальные страны по-прежнему зовут озеро по-старому. Это не первый случай, когда Трамп берётся за переименование международных водных объектов: ранее он уже превратил Мексиканский залив в «Американский залив».
29 комментариев
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  1. kromer Звание
    kromer
    +8
    Сегодня, 10:29
    Трамп решил америку снова сделать великой благодаря переименованиям. По другому видать не получается.
    1. usr01 Звание
      usr01
      +8
      Сегодня, 10:34
      Цитата: kromer
      ... благодаря переименованиям.

      Ага.. как на украине.. laughing к чему это привело xоxландию Трамп в курсе?
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +1
        Сегодня, 11:12
        Штаты преименовать в Трампы и будут - соединенные Трампы америки (СТА) или UTA laughing
  2. ian Звание
    ian
    +18
    Сегодня, 10:33
    А я бы на месте канадцев сша переименовал. Во что нибудь обидное feel
    Причем это переименование наверняка приняли бы многие страны мира... hi
    1. kromer Звание
      kromer
      +16
      Сегодня, 10:36
      Цитата: ian
      А я бы на месте канадцев сша переименовал. Во что нибудь обидное
      Причем это переименование наверняка приняли бы многие страны мира...


      В Пиндoстан. И обидное, и как минимум в России к этому названию уже привыкли.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +5
        Сегодня, 10:47
        Цитата: kromer
        В Пиндoстан. И обидное, и как минимум в России к этому названию уже привыкли.
        можно в матрасию
        1. bars042 Звание
          bars042
          0
          Сегодня, 13:12
          А запах от него, аж глаза на лоб wassat ! Закатать в плёнку stop !
      2. Jovanni Звание
        Jovanni
        +1
        Сегодня, 11:24
        Цитата: kromer
        В Пиндoстан. И обидное, и как минимум в России к этому названию уже привыкли.

        Да! Им очень идет! Надо вносить в ООНе...
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Сегодня, 10:42
    Он напомнил, что слово «Онтарио» происходит из языка индейцев гуронов и означает «красивое озеро» или «большое озеро".

    Хоть кто то, когда надо, про индейцев вспомнил. Загнали коренных ниже плинтуса, теперь вспомнили, олени.
  4. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 10:47
    Поскольку слово Великая стало исчезать из навания Британии, США надо переименовать в Великие США.
  5. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Сегодня, 10:57
    Есть чему поучиться в географическом троллинге. Мы, например, вполне можем переименовать Северный ледовитый океан в Русское море, а Антарктиду в Нижнею Россию.

    П.С.: Союз тоже грамотно делал, размещая ВСЁ "земное блюдце" на гербе.
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      +2
      Сегодня, 11:46
      Не, это не подходит по двум причинам. Первая - Русское море это старинное название Чёрного. Кстати, можно бы и вернуть. Особенно в Киеве обрадуются. Вторая причина - негоже океан морем называть. Лучше Русский ледовитый океан. Антарктида - Южная Полярная Россия!
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Сегодня, 11:52
        Рад принципиальному согласию) Точные названия можно всенародно обсудить. Важен сам факт России "от полюса до полюса".
        1. домохозяйка Звание
          домохозяйка
          0
          Сегодня, 12:01
          Я- за! Было бы здОрово! Особенно голосование. Думаю, наш народ тоже поддержал бы.
      2. usr01 Звание
        usr01
        +1
        Сегодня, 14:21
        Цитата: домохозяйка
        ....старинное название Чёрного. Кстати, можно бы и вернуть...
        Надо обратиться в Думу с инициативой, собрать подписи... многие поддержат! например Я! ... и Великобритания -
        там в Адмиралтействе (в музее) карты XVI ... XVIII веков есть! там написано... а Украина - не написано... request
        Не, ну англичане знают, как было, соврать не дадут! wink
        1. домохозяйка Звание
          домохозяйка
          0
          Сегодня, 14:57
          они не признаются! А в Думу нельзя обратиться от ВО, предварительно здесь проголосовав? laughing
  6. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +1
    Сегодня, 10:59
    Мдааа, воскресенье задалось!Там с головушкой биде полное!!!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:06
    Разъединенные Штаты Америки ,обыгрываем первое слово .Мой вариант .
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      0
      Сегодня, 11:49
      ВИЗ. Великие индейские земли. Правда "индейские" всё таки некорректно. Индейцы себя так не называли.
  8. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 11:15
    И почему украина до сих пор не переименовало Черное море в шумерское?
  9. ugalarn
    ugalarn
    0
    Сегодня, 11:18
    ВсША красиво получилось
  10. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 11:22
    Это не первый случай, когда Трамп берётся за переименование международных водных объектов: ранее он уже превратил Мексиканский залив в «Американский залив».

    За что он только не борется! Маразм, что тут поделаешь...
  11. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 11:28
    На месте Карни, я бы выпустил указ, чтобы переименовать "США" в "Дурдом" на время президентства трампа. laughing
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:30
    То что этот старый глупец переименовал должно быть признано в Мире. Пусть тешится старче это "лучший" из всех президентов США!
  13. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:31
    Предлагаю Вашингтон переименовать в Хас- Булатград или Хас- Булаткала. Как услышу пиндocoвский гимн начинаю напевать
    "Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя,
    Золотою казной я осыплю тебя...". laughing
  14. Арслан Али Звание
    Арслан Али
    0
    Сегодня, 11:42
    на указ Трампа

    "Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы" ТМВ не начало.
  15. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 13:25
    Ход за Мексикой:
    От границы с Техасом на севере до юго-востока, где Мексика граничит с государствами Гватемала и Белиз вывесить транспарант с историческим названием Залива.
    Так Победим !
  16. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 13:37
    Пообщался с ИИ "Алиса".
    Вопрос: В разных странах одни и те же географические объекты называют по-разному. Какое название на международных картах?
    Ответ: Единого универсального названия, которое безоговорочно используют все страны для каждого географического объекта, не существует: из‑за политических, исторических и языковых причин в разных государствах могут применяться разные варианты.
    Кто отвечает за стандартизацию на международном уровне
    За унификацию географических названий на глобальном уровне в значительной степени отвечает Группа экспертов ООН по географическим названиям (UNGEGN) — она работает в рамках Экономического и Социального Совета ООН. Её задача — не разрешать политические споры, а помогать странам договариваться о стандартах для картографии, навигации, почтовых отправлений и т. д.
    Также для морских карт важную роль играет Международная гидрографическая организация (IHO): именно её рекомендации обычно используют на морских навигационных картах.

    На международных картах (особенно морских и аэронавигационных) чаще всего используют:
    - Название, рекомендованное профильной международной организацией (например, IHO для морей и проливов).
    - Вариант на английском языке как де‑факто языке международного общения, даже если в стране расположения объекта используется другое название.
    - Двойные или альтернативные названия в спорных случаях — например, «Японское море / Восточное море» или «Фолклендские (Мальвинские) острова».

    Так что рыжий воздухан на своих картах может писать всё, что хочет, для остальных эта писанина не имеет значения.
  17. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 13:45
    В конце концов : Ла Манш у англичан- English Channel ( Английский Канал ). Немцы называют Балтику Восточным морем ( Ost See) ..Англичане называют Мальвинские острова Фолклендами..и т.д. Так что пусть себе переименовывают...( Чем бы дитя не тешилось...)