Почему протесты против ТЦК не останавливают мобилизационную систему

Сеть тревожного сигнала

Машину можно перевернуть. Изменить запись — сложнее

Пять вопросов вместо одного удобного ответа

Когда взаимовыручка становится политикой

Вечером 25 августа у служебного Nissan X-Trail в Тернополе собрались люди. Сначала был спор вокруг мужчины, с которым разговаривала группа оповещения ТЦК, затем удары по машине и физический конфликт. Один работник ТЦК попал в больницу, полиция разняла участников. Получилась сцена, которую очень легко принять за готовый политический символ: толпа против мобилизационной машины — почти буквально.Только символ оказался убедительнее установленного результата. В публикации «Рыбаря» мужчину «отбили», однако в проверенных украинских сообщениях его дальнейшая судьба не установлена. Размер ущерба автомобилю неизвестен, отдельное организованное шествие по городу не подтверждено, полиция к концу августа ещё устанавливала обстоятельства. Это не отменяет самого столкновения. Но заставляет задать более неприятный вопрос: что именно заканчивается, когда люди расходятся от повреждённой машины?Тернополь не был исключением. В марте 2024 года на Закарпатье несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев—Чоп. В мае 2025-го в Каменце-Подольском несколько десятков жителей — по версии ТЦК, около ста — блокировали автомобиль группы оповещения; у машины порезали шины. В июле 2026 года во Львове у районного ТЦК собрались, по оценке правоохранителей, до двухсот человек. Автомобиль перевернули, следствие возбудило два уголовных производства.Формы разные, нерв один: речь идёт не о заранее объявленной кампании, а о резком сборе вокруг конкретного человека, автомобиля или действия группы оповещения. Во Львове толпа выросла после сообщения в Telegram. Значит, сеть есть. Она умеет передать сигнал, поднять соседей и быстро увеличить число присутствующих.Государственная машина сталкивается не с одиночкой, а с возможностью внезапного коллективного вмешательства. Для группы ТЦК меняется цена обычной операции: требуются полицейское сопровождение, дополнительные наряды, фиксация происходящего, служебная проверка, последующее следствие. Несколько десятков людей способны превратить короткую проверку документов в событие областного масштаба.Но сеть сигнала и политическая организация выполняют разные задачи. Первая отвечает на вопрос: «Где сейчас забирают человека?» Вторая обязана ответить ещё как минимум на три вопроса: чего мы добиваемся после его освобождения или доставки, кто говорит от нашего имени и что мы делаем завтра? В четырёх рассмотренных эпизодах общий штаб, устойчивый бренд и единый набор требований не установлены. Это не доказательство того, что организация невозможна или где-то не возникает. Это лишь описание уровня организации на момент анализа.Толпа собирается быстро. Политика начинается позже.Уличная сцена устроена в пользу протестующих. В ней есть видимый объект давления: автомобиль, несколько сотрудников, конкретный мужчина. Число присутствующих может быстро вырасти. Даже если группу оповещения не заставили отступить, её работу можно остановить, сделать опасной и публично токсичной.Мобилизационная администрация устроена иначе. Её физическая часть уязвима, зато сама процедура распределена между ведомствами и временем. Реестр «Оберіг» обменивается данными с другими государственными системами. В «Резерв+» человек видит военно-учётный статус, может обновить данные, оформить часть отсрочек или получить направление на военно-врачебную комиссию. Там же может отображаться обращение ТЦК к полиции для доставления нарушителя ради административного протокола.Министерство обороны Украины заявляет, что «Оберіг» ежедневно обрабатывает около миллиона запросов на обмен данными, а 85 процентов ранее неточных записей были обновлены или верифицированы. Методика этих ведомственных показателей не раскрыта. Они не говорят, сколько людей мобилизовано, насколько качественно комплектуются части и как часто запись заканчивается фактическим доставлением. Но для нашего вопроса важен не отчётный триумф цифровизации, а архитектура: статус существует вне конкретного автомобиля.Условно отбить человека у одной группы — не то же самое, что вывести его из административного контура. Вызов, запись, протокол, обращение к полиции и новая проверка могут появиться в другом месте и в другое время. Государству не обязательно выиграть каждую схватку у капота. Достаточно сохранить возможность следующего хода.Здесь есть важная граница. Открытые материалы не доказывают, что цифровой контур был построен именно как ответ на анти-ТЦК выступления. Полицейское сопровождение применялось до Тернополя, а развитие реестров имеет собственную логику. Нет и сопоставимого ряда, который связал бы количество протестов с темпом комплектования. Поэтому нельзя честно написать, будто после каждого бунта система непременно усиливается и становится эффективнее.Можно сделать более сдержанный — и более содержательный — вывод. Локальный протест воздействует на эпизод, а государство сохраняет инфраструктуру повторения. Между этими уровнями пока нет общего поля боя.Для российского наблюдателя соблазн велик: если люди дерутся с ТЦК, значит, они выступают против войны; если против войны — значит, ищут сближения с Россией; если не ищут, значит, их протест бессмыслен. Эта цепочка удобна ровно до первого вопроса о доказательствах.Ненависть к конкретным методам ТЦК, стремление избежать личной мобилизации, отношение к армии, готовность продолжать войну и отношение к России — пять разных переменных. Человек может поддерживать вооружённые силы как институт и одновременно считать практику уличного оповещения неприемлемой. Может выступать за переговоры, но отвергать предложенные Россией условия. Может защищать соседа, не имея никакой программы для страны.Национальные опросы дают только фон. Весной 2025 года Центр Разумкова зафиксировал высокий уровень доверия к ВСУ и одновременно низкую поддержку кампаний помощи людям, обвинённым в уклонении. Опрос КМІС, проведённый летом того же года, показывал массовое неприятие описанного респондентам российского мирного плана. Оба исследования появились задолго до тернопольского конфликта, проводились не среди его участников и не измеряли отношение к ТЦК напрямую.Но нельзя и делать обратное: видеть удар по служебной машине и назначать участникам готовую геополитическую позицию. Прямого опроса протестующих об отношении к войне и России нет. Поэтому самый честный вывод одновременно разочарует две аудитории. Анти-ТЦК выступление не доказывает ни поддержки государственной военной политики, ни её неприятия. Оно доказывает конфликт вокруг конкретной формы принуждения.Однако между «не трогайте этого человека» и «измените правила для всех» лежит организационная дистанция. Её нельзя преодолеть одним возмущением, каким бы искренним оно ни было.Исходный тезис о «бесполезности» подобных протестов слишком силён. Локальные выступления могут влиять на действия властей и без единого центра. После таких эпизодов появляются ведомственные объяснения, начинаются служебные проверки, возбуждаются уголовные дела; сопровождение и восстановление контроля требуют ресурса. Насколько устойчиво это влияние, открытые данные не показывают. Однако такие выступления дают участникам опыт быстрого сбора.Не доказана и долгосрочная политическая устойчивость самой мобилизационной системы. Миллион запросов к реестру не равен миллиону исполненных решений. Цифровая пропускная способность ничего не сообщает о доверии, качестве пополнения, дисциплине или способности государства бесконечно повышать цену принуждения.Но потенциальная политика отличается от состоявшейся. Чтобы локальная взаимовыручка стала общим действием, ей надо сохранить связь между людьми после развязки, сформулировать требование, выходящее за рамки судьбы одного мужчины, выдвинуть представителей и научиться превращать каждый новый эпизод не в повтор с нуля, а в продолжение предыдущего. В рассмотренных случаях этого перехода пока не видно.Отсюда и реальный дисбаланс. Государство накапливает записи, процедуры, полномочия и процессуальные последствия. После протеста остаются ролики, вспышки солидарности и возбуждённые против участников уголовные дела. У первого есть постоянная процедура и институциональная память. Второму всякий раз приходится заново собирать людей у очередной машины.Для России практический вывод не в том, чтобы искать в каждом столкновении с ТЦК готовых союзников или, наоборот, презирать участников за отсутствие нужного флага. И то и другое подменяет анализ ожиданием. Существеннее другое: на Украине существует повторяющийся конфликт между мобилизационной администрацией и локальной взаимовыручкой, но его политическая форма ещё не сложилась.