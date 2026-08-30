Используемая ВСУ боевая система DELTA внедрила доступ к ИИ-ассистенту

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Используемая ВСУ боевая система DELTA внедрила доступ к ИИ-ассистенту

Все пользователи используемой ВСУ боевой системы DELTA получили доступ к ИИ-ассистенту, который отвечает на типичные вопросы без обращения в службу поддержки. Как утверждает украинское Минобороны, ИИ-ассистент работает непосредственно внутри защищенной среды системы и отвечает только на основе определенной базы знаний DELTA, поэтому военнослужащим больше не нужно отдельно искать инструкции в документации или обращаться в поддержку по типовым вопросам.

При этом отмечается, что, поскольку значительная часть запросов пользователей перенаправляется на обработку ИИ, количество обращений к службе поддержки через этот канал снизилось примерно на 27%. При этом среднее время ожидания ответа сократилось примерно в 30 раз.



Ранее американская газета The New York Times сообщила, что разработку якобы украинской системы управления боевыми действиями DELTA с 2018 года финансировали структуры НАТО. Для США используемая ВСУ боевая система прежде всего является средством оптимизации и модернизации собственной системы Joint Battle Command-Platform (JBC-P). В отличие от американской системы, DELTA способна функционировать в условиях радиоэлектронного подавления, объединяя и структурируя данные, полученные при помощи беспилотников, спутниковые снимки и данные радиоэлектронной разведки в единый тактический контур управления в условиях интенсивных боевых действий.

Таким образом, очевидно, что, помимо доступа к спутниковой связи Starlink и поставок вооружений для ВСУ, США оказывают своим украинским вассалам существенную поддержку, предоставляя ВСУ доступ к новейшим разработкам в области боевого управления. Причем началось это сотрудничество задолго до начала СВО...
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:28
    ИИ-ассистенту, который отвечает на типичные вопросы без обращения в службу поддержки.
    Ну да, "ИИ" и нужен, что б отвечать на типичные вопросы... laughing
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 12:32
      Если псевдоИИ отвечает как служба поддержки ОПСОС(опер.Сот.Связ) и спербанка - бандарлогов ждёт увлекательный квест lol
      1. Starorus Звание
        Starorus
        -1
        Сегодня, 12:39
        Цитата: Гюнтер
        Если псевдоИИ отвечает как служба поддержки ОПСОС(опер.Сот.Связ) и спербанка - бандарлогов ждёт увлекательный квест lol

        хоооохлов их же ИИ и уничтожит !! Они там заложили функцию халява ,где и как стырить и тебе ничего за это не будет ..Хооохол -ИИ рано или поздно всех перехитрит и все активы украинцев по всему миру выведит на свои счета ..Вот смеху то будет !!
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 12:33
    Ну что тут сказать … да грех таким полигоном не воспользоваться не оценить применение в ходе военных действий … тем более что шумеры поставляю мясо в режиме нон/стоп … можно поставить испытать и «допилить» любую систему
    1. MichIs Звание
      MichIs
      0
      Сегодня, 12:41
      Так и нам не грех же испытывать свое вооружение в Ормузском проливе и в Мертвом море. Жаль, только что наш главнокомандующий имеет детскую психологическую травму на этот счет и очень уважает наших "западных партнеров".
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 13:08
        Цитата: MichIs
        Так и нам не грех же испытывать свое вооружение в Ормузском проливе и в Мертвом море. Жаль, только что наш главнокомандующий имеет детскую психологическую травму на этот счет и очень уважает наших "западных партнеров".

        Откуда инфа,что РФ ничего не испытывает?
        1. MichIs Звание
          MichIs
          0
          Сегодня, 13:22
          Потому что нет инфы, что испытывает. Есть инфа, что испытывает, тогда результаты в студию. Ну пару-тройку уничтоженных нашими иранскими противокорабельными торпедами американских кораблей, например. Или что-то другое , в тему... А пока, извини... просто вопрос ни о чем.
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            0
            Сегодня, 14:44
            Цитата: MichIs
            Потому что нет инфы, что испытывает. Есть инфа, что испытывает, тогда результаты в студию. Ну пару-тройку уничтоженных нашими иранскими противокорабельными торпедами американских кораблей, например. Или что-то другое , в тему... А пока, извини... просто вопрос ни о чем.

            А где инфа,что Иран/США/Китай/.и по. испытывают?
            1. MichIs Звание
              MichIs
              -1
              Сегодня, 15:08
              Божья роса? А что по нам со стороны скаклов летит? Или думаешь, что это хуторьские инженеры из кизяка та коэи соорудили и в нас пуляют и амеры, бриташки, хвранцузы здесь совсем не при чем? Чудны дела твои, Господи.
              1. ЛМН Звание
                ЛМН
                0
                Сегодня, 17:01
                Цитата: MichIs
                Божья роса? А что по нам со стороны скаклов летит? Или думаешь, что это хуторьские инженеры из кизяка та коэи соорудили и в нас пуляют и амеры, бриташки, хвранцузы здесь совсем не при чем? Чудны дела твои, Господи.

                А по ним,что летит?
                Или не летит по ним?

                Почему по нам летит экспериментальное оружие,а от нас кизяки, и палки?
                Откуда,такая инфа?
  3. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 12:41
    Поскольку агентные функции этих программ работают на фиксированных данных, а не на анализе вариативных событий, и относительно которых и формируются ответы на задачи, то стоит понимать на какие вопросы они не смогут дать ответы и какие процессы могут иметь деструктивное влияние на такие системы обработки данных.
    1. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      +1
      Сегодня, 12:55
      От галлюцинаций пока не избавлен любой ИИ … но есть нюансы а именно … можно создать агента проверяющего ответы до выдачи рекомендаций … ввести протокол изменений докачивая систему знаниями … ввести алгоритмы самообучения да дофига чего ещё можно если подойти с пытливым умом)))
      1. gridasov Звание
        gridasov
        -1
        Сегодня, 14:14
        Думаю что вы запутаетесь в том, что будет надо и ещё и ещё. Но в конечном счёте эти процессы добавят энергозатрат. При этом рост темпов и динамики изменения оперативной обстановке, да ещё при росте ёмкости массива переменных обстоятельств нивелируют эффективность прогнозирования и принятия оперативных решений. А значит необходима система работающая с огромными массивами переменных в единовременном изменении и это должно не иметь эквивалента роста энергозатрат. В Общем это прежде всего математика и инженерное решение в создании мультиполярного транзистора.
  4. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    0
    Сегодня, 13:57
    Глупая аббревиатура - ИИ. Всех желающих уже отметила. Что делать по существу? В этой части было ЕСУ ТЗ, куда делось?