Используемая ВСУ боевая система DELTA внедрила доступ к ИИ-ассистенту
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Все пользователи используемой ВСУ боевой системы DELTA получили доступ к ИИ-ассистенту, который отвечает на типичные вопросы без обращения в службу поддержки. Как утверждает украинское Минобороны, ИИ-ассистент работает непосредственно внутри защищенной среды системы и отвечает только на основе определенной базы знаний DELTA, поэтому военнослужащим больше не нужно отдельно искать инструкции в документации или обращаться в поддержку по типовым вопросам.
При этом отмечается, что, поскольку значительная часть запросов пользователей перенаправляется на обработку ИИ, количество обращений к службе поддержки через этот канал снизилось примерно на 27%. При этом среднее время ожидания ответа сократилось примерно в 30 раз.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что разработку якобы украинской системы управления боевыми действиями DELTA с 2018 года финансировали структуры НАТО. Для США используемая ВСУ боевая система прежде всего является средством оптимизации и модернизации собственной системы Joint Battle Command-Platform (JBC-P). В отличие от американской системы, DELTA способна функционировать в условиях радиоэлектронного подавления, объединяя и структурируя данные, полученные при помощи беспилотников, спутниковые снимки и данные радиоэлектронной разведки в единый тактический контур управления в условиях интенсивных боевых действий.
Таким образом, очевидно, что, помимо доступа к спутниковой связи Starlink и поставок вооружений для ВСУ, США оказывают своим украинским вассалам существенную поддержку, предоставляя ВСУ доступ к новейшим разработкам в области боевого управления. Причем началось это сотрудничество задолго до начала СВО...
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