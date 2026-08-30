Для доступа к российской Арктике Китай хочет сделать Иртыш судоходным маршрутом
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Вооружённые конфликты продемонстрировали высокую уязвимость ключевых международных судоходных путей. Поэтому для надёжного доступа к богатой ресурсами российской Арктике Китай хочет сделать реку Иртыш судоходным маршрутом.
Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на экспертов.
В частности, сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун отмечает:
И сухопутные транспортные коридоры, и морские судоходные линии сталкиваются с последствиями геополитических конфликтов, и эти последствия становятся всё более долгосрочными и выраженными.
Эксперты утверждают, что Россия и Китай рассматривают идею превращения Иртыша в грузовой маршрут, объединяющий страны Европы и Азии.
Протяженность реки составляет более 4,2 тысячи километров. Она начинается в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном округе и протекает по Казахстану и России. На российской территории она впадает в Обь, по которой можно добраться до Северного Ледовитого океана.
Для Китая данный маршрут может сделать более доступной богатую ресурсами и стратегически важную Арктику. Самое важное, что он позволит избежать прохождения судов в арктическую зону через Берингов пролив, который теоретически может быть заблокирован американцами. В то же время ни один из участков на Иртыше не имеет ни малейшего отношения ни к одной из западных стран.
Профессор Дальневосточного федерального университета Артём Лукин заявил по этому поводу:
Если Китай хочет гарантированного доступа к Северному Ледовитому океану, ему нужно решить дилемму Берингова пролива. Коридор по Иртышу – одно из очевидных решений.
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