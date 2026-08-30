Для доступа к российской Арктике Китай хочет сделать Иртыш судоходным маршрутом

И сухопутные транспортные коридоры, и морские судоходные линии сталкиваются с последствиями геополитических конфликтов, и эти последствия становятся всё более долгосрочными и выраженными.

Если Китай хочет гарантированного доступа к Северному Ледовитому океану, ему нужно решить дилемму Берингова пролива. Коридор по Иртышу – одно из очевидных решений.

Вооружённые конфликты продемонстрировали высокую уязвимость ключевых международных судоходных путей. Поэтому для надёжного доступа к богатой ресурсами российской Арктике Китай хочет сделать реку Иртыш судоходным маршрутом.Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на экспертов.В частности, сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун отмечает:Эксперты утверждают, что Россия и Китай рассматривают идею превращения Иртыша в грузовой маршрут, объединяющий страны Европы и Азии.Протяженность реки составляет более 4,2 тысячи километров. Она начинается в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном округе и протекает по Казахстану и России. На российской территории она впадает в Обь, по которой можно добраться до Северного Ледовитого океана.Для Китая данный маршрут может сделать более доступной богатую ресурсами и стратегически важную Арктику. Самое важное, что он позволит избежать прохождения судов в арктическую зону через Берингов пролив, который теоретически может быть заблокирован американцами. В то же время ни один из участков на Иртыше не имеет ни малейшего отношения ни к одной из западных стран.Профессор Дальневосточного федерального университета Артём Лукин заявил по этому поводу: