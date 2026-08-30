Для доступа к российской Арктике Китай хочет сделать Иртыш судоходным маршрутом

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Для доступа к российской Арктике Китай хочет сделать Иртыш судоходным маршрутом


Вооружённые конфликты продемонстрировали высокую уязвимость ключевых международных судоходных путей. Поэтому для надёжного доступа к богатой ресурсами российской Арктике Китай хочет сделать реку Иртыш судоходным маршрутом.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на экспертов.

В частности, сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун отмечает:

И сухопутные транспортные коридоры, и морские судоходные линии сталкиваются с последствиями геополитических конфликтов, и эти последствия становятся всё более долгосрочными и выраженными.

Эксперты утверждают, что Россия и Китай рассматривают идею превращения Иртыша в грузовой маршрут, объединяющий страны Европы и Азии.

Протяженность реки составляет более 4,2 тысячи километров. Она начинается в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном округе и протекает по Казахстану и России. На российской территории она впадает в Обь, по которой можно добраться до Северного Ледовитого океана.

Для Китая данный маршрут может сделать более доступной богатую ресурсами и стратегически важную Арктику. Самое важное, что он позволит избежать прохождения судов в арктическую зону через Берингов пролив, который теоретически может быть заблокирован американцами. В то же время ни один из участков на Иртыше не имеет ни малейшего отношения ни к одной из западных стран.

Профессор Дальневосточного федерального университета Артём Лукин заявил по этому поводу:

Если Китай хочет гарантированного доступа к Северному Ледовитому океану, ему нужно решить дилемму Берингова пролива. Коридор по Иртышу – одно из очевидных решений.
49 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:45
    Глобальный очень не дешёвый проект...
    Опять же, сезонные ограничения!
    Зима в северных широтах, это серьёзно!
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      +6
      Сегодня, 11:51
      Цитата: rocket757
      Глобальный очень не дешёвый проект...

      Ну, бабосы то у них имеются... Речных ледоколов понаклепают в промежутках между авианосцами...
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +16
        Сегодня, 12:04
        Если говорить прямо, речные перевозки в России находятся в системном упадке! По сравнению с СССР падение более чем в шесть раз! А ведь реки традиционно занимали важную часть грузовых перевозок и перевозок людей с древнейших времён. Много проблем, радует то, что интерес к рекам возобновился, только вот видеть шныряющих по нашим рекам китайцев - ну такое себе счастье. Необходимо вкладываться в эту отрасль самостоятельно.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +2
          Сегодня, 13:01
          шныряющих по нашим рекам китайцев
          Боюсь, что будет тоже самое, что и после их работы на наших полях.
        2. al252ex Звание
          al252ex
          +3
          Сегодня, 14:17
          Выскажу своё мнение по этому поводу.Посмотрите какие суда добывают краба на Дальнем востоке.По этой схеме можно принять закон о передвижение по нашим рекам только короблям произведённым в России.Я думаю что построить порт для перегрузки на границе с Казахстаном не большая проблема,а в строительство судов река-море ледового класса на терретории России бизнесмены найдутся и из Китая тоже.
      2. Starorus Звание
        Starorus
        +3
        Сегодня, 12:10
        Цитата: Jovanni
        Цитата: rocket757
        Глобальный очень не дешёвый проект...

        Ну, бабосы то у них имеются... Речных ледоколов понаклепают в промежутках между авианосцами...

        Они и руками могут там выгребать ил для углубления(население позволяет)))) ..
        Их только пусти туда хе хе
        А если серьезно ,проект неплохой ,нам в России это не по карману пока ..Мы воюем !
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:22
        Речное судоходстао... там много чего кроме ледокол в необходимо. Естественные, природные ограничения, которые придётся преодолевать с не малыми затратами, привлечением не малых ресурсов...
        В общем, пока какой то реальный проект/план не будет готов, говорить особо не о чем... soldier
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:28
      Цитата: rocket757
      Зима в северных широтах, это серьёзно!

      Я не сказал что Астана это северные широты, не зима там о-го-го.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 12:31
        Северный Казахстан... помню, каково оно там на равнине зимой... бр р р, аж мурашками покрылся... negative
        1. Starover_Z Звание
          Starover_Z
          +1
          Сегодня, 12:55
          Цитата: rocket757
          Северный Казахстан... помню, каково оно там на равнине зимой... бр р р, аж мурашками покрылся... negative

          В Актюбинске зимой в учебке был. Свежо... Постоянный ветер, морозец до 25 минуса бывал.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 13:09
            Как то транзитом пролётал через Актюбинск, был месяц Март... график температур +8 далее - 34, а потом + 24... Волгоград, Актюбинск, Ташкент!!!
            1. Starover_Z Звание
              Starover_Z
              +2
              Сегодня, 13:15
              Цитата: rocket757
              график температур +8 далее - 34, а потом + 24...

              good laughing
              А нас по выпуску в мае Актюбинск, Алма-Ата, Иркутск, Якутск, Тикси и тоже перепад температур от +20 до -20 в х/б, шинели и в фуражках.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 13:17
                Широка странам я родная...
                Даже сейчас, от края до края, чего только есть/нет... wink
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 11:50
    В статье не сказано, что часть реки течёт по территории Казахстана, который хоть и "не имеет ни малейшего отношения ни к одной из западных стран", но может вести прозападную политику под их давлением. Да и вряд ли Иртыш в верховьях на китайской территории судоходный.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +15
      Сегодня, 12:07
      Если на Казахстан одновременно даванут Россия и Китай - от западного влияния там останутся только воспоминания.. Ибо максимум чем может угрожать Запад - это попятить наворованные активы елитки. А вот два могучих соседа, северный и южный - могут сделать практически всё что сочтут нужным. Без них - Казахстану банально не выжить. Так что..
      1. Starorus Звание
        Starorus
        +4
        Сегодня, 12:17
        Цитата: paul3390
        Если на Казахстан одновременно даванут Россия и Китай - от западного влияния там останутся только воспоминания.

        Тони Блэр там поработал ..))) Казахстан -это огромная территория ,но казахи сконцентриррвались возле богатейших предприятиях газодобывающих и урановых залежей (созданными еще во времена СССР) Тем и живут ..
        Цитата: paul3390
        А вот два могучих соседа, северный и южный - могут сделать практически всё что сочтут нужным. Без них - Казахстану банально не выжить. Так что..

        Ну да все верно ,но китайцы очень хитрые и скупают там все подряд и не только в Казахстане ..И потихому территориями плату забирают хе хе
        Не буду говорить какие страны азиатские территориями расплачиваются за кредиты и иныестициями ..Но это факт !!
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 13:17
          Цитата: Starorus
          ...........китайцы очень хитрые и скупают там все подряд и не только в Казахстане ..И потихому территориями плату забирают хе хе
          Не буду говорить какие страны азиатские территориями расплачиваются за кредиты и иныестициями ..Но это факт !!

          Ну, ещё американский фантаст Роберт Шекли в романе КОРПОРАЦИЯ "БЕССМЕРТИЕ", писал как именно китайцы, имея огромное население и дешёвую свою рабсилу, колонизировали Марс, и главный герой, попав в будущее, удивляется, попробовав марсианскую еду, её сходством, по вкусовым качествам и внешнему виду, с китайской...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:53
    А почему бы и нет ,одновременно КНР при помощи Росатома хочет построить ледокол для круглогодичной навигации по СМП - до ВЭФ в Владивостоке осталось совсем не много.Опять эти краинцы то авианосец то ледокол погонять за копейки . drinks
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: tralflot1832
      А почему бы и нет ,одновременно КНР при помощи Росатома хочет построить ледокол для круглогодичной навигации по СМП - до ВЭФ в Владивостоке осталось совсем не много.Опять эти краинцы то авианосец то ледокол погонять за копейки . drinks

      Ну согласен ,а почему бы и нет ? У КНР денег дофига и технологии имеются ..!!!
      Китай превратился реально в страну будущего ..Олимпиаду роботов смотрел ,это Фантастика просто !!! А другие их проекты строительства и т.д. Нужно пользоваться моментом и перенимать их опыт ,как они у нас в прошлом ..
      Русских в Китае уважают и помнят ,что мы для них сделали их боятся не нужно..
      Как либерда нас пугает и запад ..
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +12
    Сегодня, 11:54
    Очень стремная статья и вот почему:
    1. В смысле?! сша могут? заблокировать Берингов пролив … вы серьёзно аналитики … такое может быть только в случае войны с Россией и вот тут уже никакие маршруты (включая таёжные тропы) уже не помогут
    2. Вы вот Иртыш видели … в большей своей части он не судоходен и делать глобальный проект с техногенным изменением ландшафта в трёх странах и нескольких климатических зонах ну так себе упражнение с совершенно непредсказуемыми природными изменениями
    3. Реки у нас замерзаю и это хорошо ибо это такой природный цикл очищения … в том числе от разной дряни биологического происхождения и ледоколы тут нежелательны (обская губа не в счёт)
    4. Зачем городить огород когда есть например полноводная Лена с портами в верховьях … развитие портовой инфраструктуры (например Ленска) и прямая жд магистраль обойдутся дешевле и менее болезненно для природы
    1. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      0
      Сегодня, 11:59
      Могут захватывать корабли, никакой войны от этого не произойдет.
      1. silberwolf88 Звание
        silberwolf88
        +1
        Сегодня, 12:11
        Не в ближней морской зоне … Тем более российской части пролива … это исключено опять же кроме состояния войны
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 12:40
      развитие портовой инфраструктуры (например Ленска) и прямая жд магистраль обойдутся дешевле
      - уже есть железка до Якутска (Н.Бестях)
      1. silberwolf88 Звание
        silberwolf88
        +2
        Сегодня, 12:48
        Я курсе … ибо родился в тех краях … да и мост через Лену не за горами
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 13:09
          ибо родился в тех краях
          - аналогично, ну и живем....
  5. двп Звание
    двп
    +3
    Сегодня, 11:57
    Скорее, скорее нужно сделать Иртыш судоходным. Владимир Владимирович должен успеть внести своё историческое имя в этот "великий проект" . Даёшь богатства российской Арктики Китаю,да здравствует скупка американских ценных бумаг,на эти деньги!
  6. Ivan F Звание
    Ivan F
    +6
    Сегодня, 12:01
    "Для надёжного доступа к богатой ресурсами российской Арктике Китай хочет сделать реку Иртыш судоходным маршрутом." - какая интересная формулировка, тут есть - Китай, ресурсы нашей Арктики и Иртыш... России тут как бы и нет, видимо мы сами не хотим делать свои реки судоходными.. Т.е. всё решает Китай, так получается. В соседней новости Ван И рассказывает Западу что Россия не будет применять яо. Мы уже часть Китая что ли, что они так разговоры ведут... what
    1. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      +2
      Сегодня, 12:12
      Дело не в политике России … просто статья со стремными акцентами от афтара
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +5
      Сегодня, 12:24
      Это называется колонизация с целью выкачки ресурсов.
  7. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +4
    Сегодня, 12:11
    Профессор Дальневосточного федерального университета Артём Лукин заявил по этому поводу:
    Если Китай хочет гарантированного доступа к Северному Ледовитому океану, ему нужно решить дилемму Берингова пролива. Коридор по Иртышу – одно из очевидных решений

    Ну, с Дальнего Востока виднее... С Китая Иртыш течёт как быстрая горная река с порожистым, каменистым руслом, как река Катунь в Горном Алтае, перепад высот с гор велик. От Усть-Каменогорска до Семипалатинска, ещё можно организовать судоходное сообщение, только какой тип судов задействовать, точно непригодных для Арктики.
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 12:41
      Там еще каскад ГЭС стоит.....
  8. balabol Звание
    balabol
    +1
    Сегодня, 12:24
    Смотрите как получается. Гонкогская газета как-бы независимая, но купленная в 2016 году вместе с другими медиаактивами SCMP Group китайской компанией Alibaba Group. По словам представителей компании, сделка была продиктована желанием улучшить имидж Китая и представлять точку зрения, альтернативную западным СМИ.
    Норатив в информационной политике - положительный имедж Китая и торговой корпорации Алибаба.
    В данном случае купируются темы связанные с ухудшением мировой логистики. Торговая корпорация придумала фишку - все будет хорошо, поплывем с товарами по Иртышу в Северный ледовитый океан. С бизнесом все будет отлично, деньги давай сюда.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    -3
    Сегодня, 12:27
    Статья перекликается с новым заявлением Стубба. Это такая завуалированная попытка доказать озвученный факт?
  10. vromi Звание
    vromi
    +1
    Сегодня, 12:32
    Китай давно присматривается на наши дальневосточные округа считая их своими, это друг которого нужно опасаться, как только мы станем слабыми он воспользуется этим моментом. С большой вероятностью первыми под удар пропадут не американцы или там европейцы или японцы, а именно мы. Учитывая возрастающей мощи Китая нам нужна увеличивать наш воинский контингент на дальнем востоке усиливаться именно там
  11. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 12:36
    А оно нам точно надо, чтобы китайцы по нашим внутренним рекам, как у себя дома плавали?
    мы, конечно, союзники, ну как бы. Но запускать "соседа в свой дом", как-то оно не очень. sad request
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +1
      Сегодня, 12:42
      "КВЖД" на новый лад и в обратную сторону.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Вайфу
        "КВЖД" на новый лад и в обратную сторону.

        Ну, КВЖД было хотя бы рукотворное.
        Только не говорите, что китайцы Иртыш и Обь прокапали. lol
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          -1
          Сегодня, 13:55
          А ведь охране подлежат не только краснокнижные, но и другие животные, растения и грибы! А китаёзы например, Медведей разводят ради желчи (средство для потенции). А ведь у Бурых и Гималайских Медведей IQ как у горилл или шимпанзе... И психологически они среди всех зверей-неприматов по психотипу более всего похожи на людей. Как-то так
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: К-50
      ......... китайцы по нашим внутренним рекам, как у себя дома плавали?
      мы, конечно, союзники......... запускать "соседа в свой дом", как-то оно не очень. sad request

      Вообще-то Алексей, hi , китайцы у себя всё загадили --- и реки, и озёра, где до этого жила негуманоидная цивилизация --- Китайские Озёрные Дельфины, и даже прибрежные территории! У них самих плодородный гумус почти на вес золота, и каково будет населению Сибири, когда они поплывут по Иртышу, Лене или чему ещё, а потом высадятся и переловят/передавят скажем, последних оставшихся семиреченских лягушкозубов, амурских полозов, дальневосточных жуков-усачей и других краснокнижных животных!
      Здесь на ВО, как-то была статья про их планы насчёт Байкала. Я тогда высказался в защиту разумного вида --- Байкальских Нерп. Как-то так
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -3
    Сегодня, 12:38
    Если китайцы осилят и на нашу экологию не повлияет, пусть копают, платят и строят. winked
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 12:40
    Цитата: К-50
    А оно нам точно надо, чтобы китайцы по нашим внутренним рекам, как у себя дома плавали?

    Так они, полагаю, по СМП по нашим внутренним водам плавают. feel
  14. senima56 Звание
    senima56
    +5
    Сегодня, 12:47
    Как бы, в итоге, нам самим потом не пришлось спрашивать "разрешения" у китайцев на проход по СМП! request lol hi
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 14:40
      У нас там всяких трилистников понатыкано.
  15. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:49
    В России Иртыш судоходный, а по Китаю и Казахстану пусть по Иртышу судоходный канал роют.
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 14:05
      Они тама (пока у себя, уже понарыли):
      Иртыш берёт своё начало в далёких горах на границе Китая и Монголии и под названием Чёрный Иртыш, или по-китайски Эрцисыхэ. В Китае от Чёрного Иртыша берут начало каналы "Чёрный Иртыш - Карамай" длиной 300 км и шириной 22 метра до одного из центров нефтегазовой промышленности Китая – город Карамай, (к крупному центру нефтегазовой промышленности Синьцзян-Уйгурского автономного района). Таким образом, Карамай, находящийся чуть ли не в центре Азии, можно напрямую связать с Омском и даже Арктикой по воде. "Чёрный Иртыш - Урумчи" (к столице региона городу Урумчи и Таримскому нефтегазоносному бассейну), часть воды отдаёт Чёрный Иртыш бессточному солоноватому озеру Улюнгур. Эти и другие оросительные каналы забирают более трети воды Эрцисыхэ. В Китае на Чёрном Иртыше стоит город Бэйтунь, связанный железной дорогой с остальным Китаем.

      Идея речного пути в Китай принадлежит властям Омской области:
      8 апреля 2022 года, в Омске губернатор региона Александр Бурков и заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов обсудили развитие грузовых перевозок по реке в южном и северном направлениях.
      Одной из самых актуальных задач является использование Иртыша для грузоперевозок речным транспортом между Россией и Казахстаном с возможностью выхода в Китайскую Народную Республику.
      Продолжительность навигации на трансграничном участке Иртыша превышает полгода, что позволит перевозить значительные объемы грузов водным транспортом. Экспериментальный маршрут по доставке грузов в Китай по реке позволил бы получить информацию о фактических габаритах пути Иртыша в различные навигационные периоды.
      – Мы приняли решение с Омским речным портом выполнить экспериментальный маршрут до Китая. Раньше это не позволила сделать пандемия. В этом году данное направление будет испытано. Омские речники попробуют дойти до Черного Иртыша, чтобы в дальнейшем понимать логистическую связку между Омском и Западным Китаем, – сообщил Александр Бурков
  16. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 14:13
    Если пустить туда воду из Байкала, то получится.
  17. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    0
    Сегодня, 14:29
    Можно ли представить, чтобы США или Китай в подобной ситуации не сохранили свою экономическую и военную монополию? Кто-то озадачен проектами – "шелковый путь», полет на Марс, МАGом,.. У нас повторы: «готовы рассмотреть предложения»…
  18. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 14:58
    Идея скорее всего - пробный шар с неясными целями. Про замерзание реки уже говорили. Да и судоходна она лишь ниже Усть-Каменогорска. Ну пусть даже от озера Зайсан. А как довести китайские грузы до этих перегрузочных точек? Нет ни ЖД, ни шоссе, а только гористая местность.
  19. antikilller55 Звание
    antikilller55
    0
    Сегодня, 15:07
    Тот же Китай вместе с Казахстаном выбирают из Иртыша столько воды, что он так мелеет, что по нему только прогулочные плоскодонные катера ходить могут, какие уж тут перевозки.