Украина требует ограничить работу российской спутниковой группировки «Рассвет»
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Украинский МИД потребовал во всех частотных диапазонах исключить территорию бывшей УССР из зон обслуживания российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». По словам министра иностранных дел Украины Сибиги, Киев направил соответствующее обращение в Международный союз электросвязи.
Киев утверждает, что система используется в военных целях, и призывает своих западных «союзников» поддержать это требование. При этом МСЭ физически не обладает возможностью принудительно отключать спутники. Единственное, что может сделать организация в ответ на требование Киева, — выразить обеспокоенность и отказать в согласовании частот, что никак не помешает России эксплуатировать «Рассвет» в одностороннем порядке.
Ресурсы противника отмечают, что после запуска российской спутниковой системы «Рассвет» у Украины начались серьезные проблемы. Благодаря новой спутниковой группировке, ВС РФ обладают возможностью с чрезвычайной точностью наводить удары. Система работает на архитектуре 5G NTN, космические аппараты оснащены межспутниковой лазерной связью и плазменными двигателями.
Как с беспокойством пишет американская газета The Washington Post, система «Рассвет» поможет российским войскам восстановить возможности связи и наведения на цели на подконтрольных Киеву территориях после того, как Илон Маск отключил Россию от Starlink. Как известно, уже запущены два пакета спутников — причем раньше, чем ожидалось.
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