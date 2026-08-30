Украина требует ограничить работу российской спутниковой группировки «Рассвет»

6 506 44
Украина требует ограничить работу российской спутниковой группировки «Рассвет»

Украинский МИД потребовал во всех частотных диапазонах исключить территорию бывшей УССР из зон обслуживания российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». По словам министра иностранных дел Украины Сибиги, Киев направил соответствующее обращение в Международный союз электросвязи.

Киев утверждает, что система используется в военных целях, и призывает своих западных «союзников» поддержать это требование. При этом МСЭ физически не обладает возможностью принудительно отключать спутники. Единственное, что может сделать организация в ответ на требование Киева, — выразить обеспокоенность и отказать в согласовании частот, что никак не помешает России эксплуатировать «Рассвет» в одностороннем порядке.

Ресурсы противника отмечают, что после запуска российской спутниковой системы «Рассвет» у Украины начались серьезные проблемы. Благодаря новой спутниковой группировке, ВС РФ обладают возможностью с чрезвычайной точностью наводить удары. Система работает на архитектуре 5G NTN, космические аппараты оснащены межспутниковой лазерной связью и плазменными двигателями.

Как с беспокойством пишет американская газета The Washington Post, система «Рассвет» поможет российским войскам восстановить возможности связи и наведения на цели на подконтрольных Киеву территориях после того, как Илон Маск отключил Россию от Starlink. Как известно, уже запущены два пакета спутников — причем раньше, чем ожидалось.
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +18
    Сегодня, 12:51
    Страна 404 не имеет права что-то там требовать ибо преступники и детоубийцы … обычное заявление очередного кастрюлеголового деятеля шумерии с влажными мриями что их глас важен
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +10
      Сегодня, 12:56
      Ну этот ещё «скромный», там один высокопоставленный деятель(Денис Штилерман) заявил, что Украина будет сбивать... наши спутники laughing
      1. x.andvlad Звание
        x.andvlad
        +5
        Сегодня, 14:28
        заявил, что Украина будет сбивать... наши спутники

        О-го...Чем? Тем прибором, что зеля играл на рояле? Ну-ну... laughing

        Единственное, что может сделать организация в ответ на требование Киева, — выразить обеспокоенность и...
        Ну, не только же нам выражать обеспокоенности.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 14:43
        что Украина будет сбивать... наши спутники

        Ну ачё в самом начале СВО они ракеты банками с огурцами сбивали . Что ждать от страны глава который клоун ? laughing
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:57
      Цитата: silberwolf88
      Страна 404 не имеет права что-то там требовать ибо преступники и детоубийцы … обычное заявление очередного кастрюлеголового деятеля шумерии с влажными мриями что их глас важен

      Себя ограничьте. wink laughing lol drinks
    3. ВАМ Звание
      ВАМ
      +6
      Сегодня, 12:57
      А вопрос как. Если начнут сбивать, то и мы посбиваем. А глушить, надо сначало глушилку вырастить. Кастрюлю снял, а мозгов не прибавилось.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +4
        Сегодня, 13:25
        Цитата: ВАМ
        А вопрос как. Если начнут сбивать, то и мы посбиваем. А глушить, надо сначало глушилку вырастить. Кастрюлю снял, а мозгов не прибавилось.


        Есть способ элегантнее.

        . «Система “Волна купол гарант” оказалась эффективной, и мы начали её тиражировать, производить серийно», — заявил источник. Этот комплекс способен ограничивать работу Starlink на значительной территории. При одновременном использовании нескольких установок зона воздействия РЭБ может ещё расшириться.«Волна купол гарант» принципиально отличается от традиционных средств подавления наземных терминалов. Комплекс воздействует непосредственно на спутниковый сегмент системы связи. «Она заходит с козырей и рушит работу самих спутников на орбите», — сказал собеседник ТАСС.

        Направленный радиосигнал создаёт помехи приёмным антеннам космических аппаратов. Источник утверждает, что подобное воздействие способно нарушать обслуживание наземных терминалов Starlink.


        https://peterburg.one/starlink-pod-udarom-rossiya-nachala-serijnyj-vypusk-novogo-kompleksa-reb/
    4. Starorus Звание
      Starorus
      +16
      Сегодня, 13:00
      Ха ха ха ..Неплохо испытали систему "Рассвет " Там она говорят пока только на часа 3 над украиной зависает !!! А какой эффект такие точечные удар по всей Украине все горит и останавливается и это только начало !! Испытание прошли успешно,можно запускать другие сотню спутников ..Там ксате и StarLinr глушить начали и не сигналы ,а конкретно сами спутники сбой у них идет и выход из подчинения ..Я знал ,что наши Кулибины что нибудь придумают хитрое !!! Молодцы
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +1
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Starorus
        Ха ха ха ..Неплохо испытали систему "Рассвет " Там она говорят пока только на часа 3 над украиной зависает !!! А какой эффект такие точечные удар по всей Украине все горит и останавливается и это только начало !! Испытание прошли успешно,можно запускать другие сотню спутников ..Там ксате и StarLinr глушить начали и не сигналы ,а конкретно сами спутники сбой у них идет и выход из подчинения ..Я знал ,что наши Кулибины что нибудь придумают хитрое !!! Молодцы


        Вроде как через MESH-модемы наводятся Герани.MESH-модемы на беспилотниках одновременно работают как точка передачи и ретранслятор. В воздухе БПЛА формируют цепочку из пакетов данных, которые автоматически перенаправляются обходными путями в случае потери одного из звеньев. Это позволяет создать устойчивую сеть на большом расстоянии, где каждый дрон усиливает сигнал для остальных.
        На самом деле тут есть важный нюанс: не существует такого устройства, как «mesh-модем». Я понимаю, почему возникает путаница: часто люди ищут решение для стабильного Wi-Fi, и в голове это складывается в «mesh + модем». Но на деле Mesh — это про построение сети из нескольких устройств, а не про встроенный модем в одном корпусе.Mesh-система — это несколько устройств (их называют узлами), которые работают вместе как единая сеть. Один узел подключается к интернету от провайдера (его иногда и называют «модем» в бытовом контексте, хотя технически модем — это устройство для подключения к провайдеру, а узел — часть самой Wi-Fi-сети), а остальные расширяют покрытие. При подборе Mesh-системы советую обратить внимание на несколько моментов:
        Стандарт Wi-Fi. Сейчас актуальны Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 — они дают более высокую скорость и эффективнее работают с большим числом устройств.
        Backhaul (канал между узлами). Он может быть беспроводным (удобно при установке, но часть радиоресурса уходит на обмен данными между узлами, и он более уязвим к помехам) или проводным (Ethernet-кабель надёжнее и быстрее, так как не занимает радиоканал).


        . Как отмечают авторы статьи, особую угрозу для вражеской ПВО представляет модификация «Герань-4 Сикер». Этот реактивный беспилотник развивает скорость до 500 км/ч и несёт боевую часть до 70 кг. На нём установлены несколько камер и MESH-модем для ручного управления оператором. Главная особенность — система автоматического распознавания и захвата цели на базе Raspberry Pi, которая доводит дрон до цели даже при потере связи. Алгоритмы машинного зрения могут завершить атаку без участия оператора, что делает малоэффективными даже средства РЭБ.Противник уже пытается придумать способы противодействия. Вражеские специалисты признают, что бороться с MESH-сетью сложно, поскольку подавить её целиком практически невозможно.


        https://www1.ru/news/2026/08/27/geran-perexodit-na-mesh-rossiiskie-drony-stroiat-neuiazvimuiu-set-vmesto-starlink.html

        То есть связь осуществляется через Wi-Fi по сути.
      2. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 13:49
        В продолжении предыдущего поста.

        . 6 августа 2026 года сообщило о запуске в серийное производство двух новых моделей беспроводных точек доступа стандарта IEEE 802.11be с поддержкой MLO, модуляции 4096‑QAM и бесшовным роумингом 802.11r/k/v.Это вторая и третья модель в линейке таких устройств собственной разработки предприятия с поддержкой Wi-Fi 7 поколения. Что известно о новом российском оборудовании? ... Чуть позже появился первый отечественный абонентский терминал xPON Wi-Fi 7 — Eltex NTU-RG-5720L.

        Как сообщили в компании, новые модели WEP‑500K и WEP‑50L ориентированы на различные эксплуатационные сценарии: от высоконагруженных сред с большим числом активных абонентов до стандартных офисных и коммерческих пространств. Важное преимущество обеих моделей — поддержка технологии MLO (Multi-Link Operation), позволяющая совместимым клиентским устройствам одновременно задействовать несколько радиоканалов. Это даёт прирост пропускной способности, повышает стабильность сеанса связи и сокращает задержки. Применение модуляции 4096‑QAM обеспечивает более высокую плотность упаковки данных в условиях устойчивого радиосигнала, а реализация протоколов 802.11r/k/v гарантирует оперативное переключение абонентов между точками доступа без обрыва соединения.


        https://sdelanounas.ru/blogs/177531/
      3. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 14:16
        Особенности Wi-Fi 7.

        . Стандарт Wi-Fi 7, также известный как IEEE 802.11be, является следующим поколением беспроводной связи после Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6E. Он работает в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, как и протоколы предыдущего поколения, но при этом имеет ряд уникальных преимуществ:

        Увеличение ширины каналов с 160 МГц в Wi-Fi 6 до 320 МГц в Wi-Fi 7 удвоит максимальную пропускную способность. Это достигается путем объединения нескольких соседних каналов в один широкий канал.

        Технология MU-MIMO 16x16 позволяет передавать несколько потоков данных одновременно нескольким устройствам. Wi-Fi 7 поддерживает до 16 пространственных потоков, что в 4 раза больше, чем в Wi-Fi 6.

        Улучшенная модуляция 4096-QAM обеспечит передачу до 12 бит данных на один символ. Это на 20% эффективнее, чем 1024-QAM в Wi-Fi 6. В результате повышается спектральная эффективность и достигаются более высокие скорости.

        Режим низкой задержки позволяет приоритезировать чувствительный к пингу трафик, такой как VoIP, онлайн-игры и приложения дополненной реальности. Маршрутизаторы с Wi-Fi 7 динамически выделяют им необходимую полосу пропускания, гарантируя таким образом максимально возможную отзывчивость.


        https://habr.com/ru/companies/x-com/articles/829130/

        Ну и задержка всего в 1 мс.
      4. Развед Звание
        Развед
        -1
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Starorus
        Испытание прошли успешно,можно запускать другие сотню спутников

        В чем выражается успешность, можете озвучить? Можете привести параметры орбиты и динамику подъема первой партии спутников?
        Уже говорил: не надо пока педалировать тему с Рассветами. Надо ждать информации от Бюро 1440.
    5. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 15:16
      Цитата: silberwolf88
      Страна 404 не имеет права что-то там требовать

      Право обратиться с просьбой в МСЭ она имеет.
      Другое дело, что это ничего не даст, ибо это обращение касается только частотного регулирования.
      Даже если какое-либо решение (главным образом политическое) будет принято против России, абсолютно ничего не произойдет.
      Россия спокойно может проигнорировать решение МСЭ и продолжить работу спутников над Украиной. А также заявить, что использует систему в соответствии со своими интересами.
      У МСЭ нет полиции, санкционного механизма или средств принуждения.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    Сегодня, 12:52
    направил соответствующее обращение в Международный союз электросвязи

    А чего не во Всемирную лигу сексуальных реформ? Эффект был бы примерно такой же... А шуму - может даже и больше, если бы доказали что использование Рассвета препятствует означенным реформам..
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +9
      Сегодня, 13:02
      Цитата: paul3390
      направил соответствующее обращение в Международный союз электросвязи

      А чего не во Всемирную лигу сексуальных реформ? Эффект был бы примерно такой же... А шуму - может даже и больше, если бы доказали что использование Рассвета препятствует означенным реформам..

      Пусть в Спортлото обращаются ,там армяне тоже в ЕС собрались ..Помогут !!!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +11
      Сегодня, 13:06
      Цитата: paul3390
      А чего не во Всемирную лигу сексуальных реформ? Эффект был бы примерно такой же

      Лучше бы обеспокоились сегодняшним сообщением МО РФ - начинается следующий, очень долгожданный, этап выноса инфраструктуры, работающей на ВПК Украины. В сочетании с работой "Рассвета", результативность прилётов гарантируется.
      МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и ТЭК. Об этом сообщили в Минобороны России.
      "В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", - говорится в сообщении.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +4
        Сегодня, 13:15
        Это реально хорошая новость, не видел еще. Надеюсь до холодов управимся.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 13:35
          Цитата: БойКот
          Это реально хорошая новость, не видел еще.

          А на укропских каналах уже вовсю это сообщение разгоняется - предчувствуют проблемы, русню на все лады склоняют. laughing
          Кстати, Зеленский возложил вину за последствия взрыва склада б/к в селе Мила возле Киева (38 погибших) на Россию. Можно подумать, русская агентура заставила устроить склад рядом с жилыми застройками. ДБ, б... fool
          1. БойКот Звание
            БойКот
            +1
            Сегодня, 15:47
            Зеленский возложил вину за последствия взрыва склада б/к в селе Мила возле Киева (38 погибших) на Россию.
            Про аналогичную ситуацию в Вишневом уже не вспоминают? Умные учатся на ошибках, эти не учатся вообще.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +10
    Сегодня, 12:52
    Техническая поддержка своих войск, на высоком технологическом уровне... то, что доктор прописал!!!
    А кукуевские пущай верещат, на и дела нет до того...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 12:59
      Цитата: rocket757
      А кукуевские пущай верещат

      И конструируют новые усиленные кастрюли для противодействия "Рассвету", нечего больше противопоставить. request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 13:11
        Увы, им помогают ребятки не слабые, много чего подкидывают, как материального, так и информации...
        Но все равно, сколько верёвочке не вится, конец всегда один!
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 14:39
          Цитата: rocket757
          Увы, им помогают ребятки не слабые, много чего подкидывают, как материального, так и информации....... !
          Да Виктор, получают новейшие разработки США, бриттов ......
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 15:50
            Не прям новейшие, новейшие и не шибко затратные...
            Забугорные радетели деньгу считать умеют и лишнего не потратят, когда могут этого не делать...
            Скакуасам и того хватает, что им дают...
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 16:51
              Да, конечно, спонсоры ставят украм условия ..... те торгуются, не торопятся исполнять .... Всё время споры и торговля
    2. Starorus Звание
      Starorus
      +9
      Сегодня, 13:04
      Хорошо долбить начали и прям по целям точно ..!! Удивлялся , а вот значит в чем эффект такой
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 13:13
        И все таки, кроме различных технических средств, важна и агентурная информация, реальная разведка, на местах...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 14:37
          Приветствую Виктор! hi Насчёт нашей разведки мы сейчас не узнаем. Может, потом.
          А вот то , что укропы стараются в этом плане ----- тревожно и обидно. Что находят прислуг в нашей стране
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 15:48
            Привет Дмитрий soldier
            Увы, мы проходим период катаклизм в, разногласий в нашем обществе хватает... ещё и жадность, бепринципность и прочие пороки... на пустом месте негативные явления не рождаются, не имеют широкого распространения...
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 16:58
              Цитата: rocket757
              Привет Дмитрий soldier
              Увы, мы проходим период катаклизм в, разногласий в нашем обществе хватает... ..
              Да, чере35 лет вдруг оказалось, что не только расслоение общества имущественно и социально, а есть конкретные враги России ---- ждуны, потомки украинцев, приехавшие украинцы и так называемые иностранцы, ---- все конкретно против России и русских ----- совершают терракты, убивают патриотов.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 17:24
                Так то и пройти такое задача по сильная, НО многое зависит от верхних/руководства страны, а с эти далеко не айс, увы...
  4. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +10
    Сегодня, 12:55
    Ржу в голос, аж перед домочадцами неловко))) Прочитал это ещё вчера на другом ресурсе и не поверил)))
    Ну а по существу - значит салоголовые почувствовали смысл!! Так держать, Кулибины!!!
  5. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +8
    Сегодня, 12:55
    У России процветает "рассвет" , а укрорейх , видимо, ждет скорый "закат".
  6. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 12:59
    Украинский МИД потребовал во всех частотных диапазонах исключить территорию бывшей УССР из зон обслуживания российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». По словам министра иностранных дел Украины Сибиги, Киев направил соответствующее обращение в Международный союз электросвязи.
    Киев утверждает, что система используется в военных целях, и призывает своих западных «союзников» поддержать это требование.

    Хм, когда пользуетесь "Старлинком" Маска в таких же целях почему не требуете его отключить? belay laughing
  7. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    +5
    Сегодня, 13:01
    А с чего все взяли, что Украина может что-то без своего правопреемника - России, что-то решать? Пора предъявить свои права на наследие СССР am
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 13:09
    Вопрос "анасзашо" так и остаётся главным вопросом хуторян. К себе любые вопросы отсутствуют.
  9. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 13:12
    Очередное обращение в "Спортлото"? laughing ............
  10. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 13:25
    Вот прямо так и требуют? У бандеры отсоси бесплатно.
  11. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +2
    Сегодня, 13:40
    Была "кулеба",а стала "сибига" головного мозга...Пусть напишут в Спортлото..Или как советовал Остап Бендер- "Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ.."
  12. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 14:12
    Неужели наши специалисты-разработчики поведутся? belay
  13. gridasov Звание
    gridasov
    +3
    Сегодня, 14:19
    От того, что баран открывает рот и мычит, трава быстрее не растёт! Миром будут править не те у кого много хамства и слабоумия, а интеллектуалы.
  14. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 14:33
    используется в военных целях
    Да шо вы говорите? Не может этого быть
    Ни укры, ни ЕС ничего в военных целях , получвется, не использует.. Сарказм. Для них норма.
    Это их стандартное
    а нас-то за шоооо
  15. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 14:37
    По словам Сибиги, Киев направил соответствующее обращение во Всемирную лигу сексуальных реформ.
  16. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:02
    Украинский МИД потребовал во всех частотных диапазонах исключить территорию бывшей УССР из зон обслуживания российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет»
    Дегенерат, он бы ещё запретил солнцу на Украине со стороны России всходить. laughing laughing laughing