Эстония оказалась на последнем месте среди спонсоров Украины с начала СВО
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Эстония, которая часто говорит о своей помощи Украине, на самом деле ни разу не переводила деньги напрямую в украинский госбюджет с начала боевых действий. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. В таблице с 29 странами-донорами напротив Эстонии за каждый год стоит прочерк, а за 2023-й – просто ноль.
Больше всех напрямую перечислил Евросоюз – 68,2 миллиарда долларов. На втором месте деньги от замороженных российских активов: за 2024-2026 годы Киев получил 48,6 миллиарда. Для сравнения: Албания дала 1 миллион долларов, Исландия – 2 миллиона.
При этом Эстония действительно помогает Украине, но по-другому. С 2022 года на военную поддержку ушло около 805 миллионов евро. Ещё не менее 370 миллионов – на гуманитарные нужды, сотрудничество и помощь беженцам. В 2026 году военная помощь уже превысила 50 миллионов евро.
Однако всё это – поставки оружия, техники, гуманитарных грузов, а не «живые деньги», которые поступают в украинский бюджет. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что если бы сотни миллиардов западной помощи поступали как прямые инвестиции, Украина могла бы стать «европейским Дубаем».
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