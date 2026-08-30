Эстония оказалась на последнем месте среди спонсоров Украины с начала СВО

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Эстония оказалась на последнем месте среди спонсоров Украины с начала СВО


Эстония, которая часто говорит о своей помощи Украине, на самом деле ни разу не переводила деньги напрямую в украинский госбюджет с начала боевых действий. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. В таблице с 29 странами-донорами напротив Эстонии за каждый год стоит прочерк, а за 2023-й – просто ноль.

Больше всех напрямую перечислил Евросоюз – 68,2 миллиарда долларов. На втором месте деньги от замороженных российских активов: за 2024-2026 годы Киев получил 48,6 миллиарда. Для сравнения: Албания дала 1 миллион долларов, Исландия – 2 миллиона.

При этом Эстония действительно помогает Украине, но по-другому. С 2022 года на военную поддержку ушло около 805 миллионов евро. Ещё не менее 370 миллионов – на гуманитарные нужды, сотрудничество и помощь беженцам. В 2026 году военная помощь уже превысила 50 миллионов евро.

Однако всё это – поставки оружия, техники, гуманитарных грузов, а не «живые деньги», которые поступают в украинский бюджет. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что если бы сотни миллиардов западной помощи поступали как прямые инвестиции, Украина могла бы стать «европейским Дубаем».
12 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:11
    деньги от замороженных российских активов: за 2024-2026 годы Киев получил 48,6 миллиарда.
    Интересно, а кто деньги на Запад переводил ? Где автор переводов ? am
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Uncle Lee
      Интересно, а кто деньги на Запад переводил ? Где автор переводов ?

      Сахипзадовна уже все объяснила. Она не виноватая, так было принято в мировой финансовой системе. feel
      1. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        +1
        Сегодня, 14:17
        За то оральная поддержка в числе лидеров. Ничего ссуки мы всё помним.
  2. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +6
    Сегодня, 13:32
    Вся Трибалтика живет на дотации ЕС. И т.н. "вклады" трибалтов - это замаскированные деньги доноров- Германии и Франции в первую очередь.С чем бюргеров и лягушатников поздравляю !
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +5
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Петр Яковлев
      Вся Трибалтика живет на дотации ЕС. И т.н. "вклады" трибалтов - это замаскированные деньги доноров- Германии и Франции в первую очередь.С чем бюргеров и лягушатников поздравляю !

      Порты у них остановились ..Жить за счет России уже не получается ,а ЕС их держит на голодном пайке .чтобы злее бвли против Русских!!
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 14:06
        СССР им НИИ, производства, высшее образование, киностудии .... Всё порушили. Селюковский менталитет. На хуторах жить и до ветру на улицу ходить.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 14:03
      Цитата: Петр Яковлев
      Вся Трибалтика ......... "вклады" трибалтов - это замаскированные деньги доноров- Германии и Франции в первую очередь ....!
      А вони, вони ----- по всей ЕС. Трампу недобалты мерзки. Игнорирует. Страны-козявки
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 13:48
    Эстония оказалась на последнем месте среди спонсоров Украины с начала СВО
    Сразу вспомнилось: «Ничего у тебя нет! Ты голодранец!»
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:03
      Тормозят.... Языком проще верность высказывать, чем денежкой ...
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 14:24
    Потрясающая новость. Эстония уступила даже Люксембургу с Лихтенштейном?
    Куда смотрит Кая?
  5. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 14:57
    Однако всё это – поставки оружия, техники, гуманитарных грузов, а не «живые деньги», которые поступают в украинский бюджет.
    "Живые деньги" разворуют просто, так что не надо принижать вклад эстонцев в войну. Гадят по полной
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:07
    В таблице с 29 странами-донорами напротив Эстонии за каждый год стоит прочерк, а за 2023-й – просто ноль.
    Зато как вещают о своей финансовой и не только помощи, как вещают... Аж складывалось впечатление, что только они одни Украину и финансируют, ну и там ещё две соседки по Заколебалтики помогали, а остальные так по мелочи, а в результате... laughing laughing laughing