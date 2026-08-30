На фоне проблем с судоходством в Чёрном море мировые цены на пшеницу взлетели

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На фоне проблем с судоходством в Чёрном море мировые цены на пшеницу взлетели


В мире растет обеспокоенность продолжающимися сбоями в работе черноморских портов и терминалов. На фоне проблем с судоходством и портовой инфраструктурой в Чёрном море, вызванными активными боевыми действиями, мировые цены на пшеницу резко взлетели.

На это указывают аналитики агентства Bloomberg.

Они отмечают, что в течение недели фьючерсы на пшеницу подорожали на 10 процентов, а с начала месяца – на все 20. А за весь год стоимость этой зерновой культуры возросла на 40%. В значительной степени это связано со сложностями с транспортировкой по Чёрному морю, которые испытывают экспортёры из России и с Украины. Суммарно эти два государства обеспечивают около четверти всего мирового спроса на пшеницу.

Примечательно, что сложившаяся ситуация, наоборот, привела к снижению внутрироссийских цен на данную зерновую культуру.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что черноморский кризис в итоге не станет причиной глобального дефицита. По их мнению, повышение цен в большей степени связаны не с военными действиями в Черном море, а являются закономерным и ожидаемым процессом после трёх десятилетий, когда они держались на рекордно низкой отметке.

Если учитывать инфляцию доллара, то цены на пшеницу находились на историческом минимуме с 90-х годов. А позже им не позволил подняться активизация России на мировом рынке зерна, которая случилась примерно с 2014 года. Тогда наша страна стала крупнейшим экспортером зерновых.
42 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +12
    Сегодня, 13:04
    Нас должно больше волновать, что закупочные цены в России рухнули ниже рентабельности. Вот где полная ж...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -3
      Сегодня, 13:08
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Нас должно больше волновать, что закупочные цены в России рухнули ниже рентабельности. Вот где полная ж...

      Причина одна и та же - блокировка Черного моря.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +9
        Сегодня, 13:18
        Причём здесь блокировка Черного моря для закупочных цен внутри страны? Какова рентабельность производства пшеницы? С учётом цен на топливо, запчасти и новую технику. Кто держит за горло крестьян опуская цены на зерно ниже плинтуса и продавая к тому же зерно по мировым ценам? Почему Минсельхоз не помогает крестьянам держать нормальную рентабельную цену на зерно?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 13:21
          Цитата: Солдатов В.
          Кто держит за горло крестьян опуская цены на зерно ниже плинтуса и продавая к тому же зерно по мировым ценам?

          Не могут зерно продать по мировым ценам, из за блокировки Черного моря, потому у крестьян и не покупают.
          1. Солдатов В. Звание
            Солдатов В.
            -1
            Сегодня, 13:29
            Здесь один из комментаторов уточнил что зерно у наших производителей покупают на корню как правило, а не сначала продают а потом рассчитываются с крестьянами. Проблема в доставке к клиенту у перекупов продавцов и то только на Чёрном море, а у нас есть порты и Балтика и Мурманск, Архангельск и Дальний восток.
            1. кокосов тима Звание
              кокосов тима
              0
              Сегодня, 13:37
              Президент Зернового союза России Аркадий Злочевский: Транспортировку через северные порты считаю утопической идеей и пиаром, вводящим людей в заблуждение. Прежде всего, в северных портах нет зерновых терминалов. Да и к тому же везти зерно до Мурманска — не самая дешевая затея.
              Стоит добавить, что на Севморпути используют специальные суда, и это лишние затраты.
              1. Солдатов В. Звание
                Солдатов В.
                -1
                Сегодня, 13:56
                Вот реальные расстояния от Москвы до Мурманска по ж\д 1500 км, до Архангельска 1200 км, до Санкт-Петербурга 700 км, до Новороссийска 1200 км основной хлебный терминал за границу. То есть для продавцов в принципе без разницы куда вести, Кто мешает построить хлебные терминалы на Севере. Злочевскому надо работать и помогать крестьянам, а не вешать лапшу нам на уши. Моряки могут меня поправить, но я не верю что в портах как Мурманск нет хлебных терминалов, и они есть на всех реках Европейской части России где выращивают основную массу пшеницы. Мурманск кстати это точка начала Севморпути и это незамерзающий порт зимой, ледоколы там не нужны.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  +4
                  Сегодня, 14:02
                  Цитата: Солдатов В.
                  Вот реальные расстояния от Москвы до Мурманска по ж\д 1500 км, до Архангельска 1200 км, до Санкт-Петербурга 700 км, до Новороссийска 1200 км

                  В Новороссийск везут зерно с юга 100-500 км, на Дону и Азове много терминалов, там вообще с полей возят в пределах 150 км.
                2. BrTurin Звание
                  BrTurin
                  0
                  Сегодня, 14:29
                  Компания отмечает, что на этом фоне альтернативой для отгрузок становится Балтика. Но пшеница (протеин 12,5%) в порту Высоцка оценивается уже в $250-260 за тонну (FOB) против $212 за тонну (FOB) в черноморских портах. "Разница показывает масштаб дополнительных расходов при переносе экспортных потоков с юга на северо-запад - порядка $40-50 за тонну", - говорится в сообщении. https://www.interfax.ru/business/1111191
                  тут надо считать насколько подорожание покрывает эти затраты
                  1. Andobor Звание
                    Andobor
                    +2
                    Сегодня, 14:36
                    Цитата: BrTurin
                    тут надо считать насколько подорожание покрывает эти затраты

                    Можно не считать, Высоцк мощность терминала 4 млн. тонн зерна в год, России нужно продать 60.
                  2. Солдатов В. Звание
                    Солдатов В.
                    +1
                    Сегодня, 14:42
                    Интересно что на юге пшеница зерно выращивается низкого класса 4. Не самый лучший для выпечки хлеба, В порту Высоцка пшеница 3 класса уже получше. Вопрос какой класс отправляют за границу? И что мы едим?
                    1. Andobor Звание
                      Andobor
                      +1
                      Сегодня, 14:47
                      Цитата: Солдатов В.
                      В порту Высоцка пшеница 3 класса уже получше.

                      3 класс покупает Северная Европа, из Новороссийска зерно идёт в Азию и Африку. При современных технологиях муку можно по клейковине любую замешать.
                      1. Солдатов В. Звание
                        Солдатов В.
                        +2
                        Сегодня, 14:55
                        Современные технологии это сплошная химия. А я помню тот советский хлеб с запахом, когда идёшь из магазина не выдерживаешь и ешь корочку.
                    2. Роман_Васильевич Звание
                      Роман_Васильевич
                      +1
                      Сегодня, 17:23
                      ...что мы едим?

                      Зерно пшеницы 1-4 классы - пищевое.
                      5-й - фуражная (кормавая).
                      Для выпечки хлеба важен показатель клейковины и обычно делают подсортировку, например смешивается 3 и 4-й.
                      Хотя некоторые умудряются смешивать 3 и 5 ...
                  3. Солдатов В. Звание
                    Солдатов В.
                    -1
                    Сегодня, 15:25
                    Я бы добавил ещё интересные цифры. В этом году цена зерна 3 класса 11500 рублей за тонну или 135 долларов, 4 класса 8500 рублей за тонну, и эту цену не хотят платить. В Высоцке как пишет уважаемый комментатор Борис уже 250-260 долларов за тонну. А цена на мировом рынке 280 долларов за тонну. При том что и в США и в Европе не урожай. И с чем остаются крестьяне и с чем перекупы продавцы. Стоимость перевозки с юга на северо -запад тонны зерна не может быть 40-50 долларов, пол цены товара.
                3. Kosh Звание
                  Kosh
                  +2
                  Сегодня, 15:50
                  У нас нет зерновых терминалов в Мурманске и на севере вообще, да и на Дальнем Востоке совсем мизер. Более 85% специализированных мощностей для перевалки зерновых приходится на порты Черного и Азовского морей, почти все остальное разделено между балтийскими и каспийскими портами. Вот данные Росморречфлота на 2023 г.
        2. olbop Звание
          olbop
          +2
          Сегодня, 14:34
          Причём здесь блокировка Черного моря для закупочных цен внутри страны?

          Действуют простые экономические причины. Если сильно затруднен внешний сбыт, происходит затоваривание внешнего рынка. Плюс нехватка хранилищ и транспортно-перегрузочные проблемы. Можно конечно упрекать государство в нежелании закупить избыток зерна по приличным ценам. Но где взять лишние деньги? С кого снять? Да и куда все же складывать? Основные зернохранилища не у государства.
          1. Солдатов В. Звание
            Солдатов В.
            -1
            Сегодня, 14:50
            Выпустить из рук государства выращивание зерна и производство хлеба частникам ещё хуже чем отдача производство водки в частные руки, хлеб уже невозможно есть, такого он низкого качества, как и водка пьёшь и боишься отравиться.
            1. Шамиль Балигов
              Шамиль Балигов
              +1
              Сегодня, 17:14
              При частниниках зерно зачели экспортировать а при государственном управлении закупали из за границы. У частников зерно не воруют с полей как в колхозах
        3. Шамиль Балигов
          Шамиль Балигов
          +1
          Сегодня, 17:06
          Зерно в Ростовской области стоит 6-8 это катастрофа если стоимость поднимится хотя бы 11-13 можно жить
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +6
        Сегодня, 13:29
        Причина - в сырьевой заточке нашей экономики начиная с краха Союза. То же зерно - можно было бы пускать на муку, на макароны, в конце-концов - на корм КРС и прекратить закупать мясо и мясопродукты. Но нет - мы зерно будем продавать туркам а уж они - делать из него муку и продавать..

        И это понятно - чтобы заниматься комплексным развитием хозяйства страны работать надо. Долго, нудно, планомерно а главное - профессионально, закрывая дырки одну за другой. А у нас во власти по прежнему птенцы гнезда гайдарова - сырьё вывозим, валюту в основном ныкаем на Западе, на остатки - закупаем всё необходимое. Думать - не надо, работать - тоже, знай эксплуатируй советское наследие. Либерастная парадигма во всей красе - производств в России должно быть минимум..
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Сегодня, 13:35
          Цитата: paul3390
          Причина - в сырьевой заточке нашей экономики начиная с краха Союза.

          Это пинок правительству к использованию зерна внутри страны, но проблема в том что это многие производители зерна не переживут, и зерна станет меньше как в Союзе, когда зерно покупали.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 13:41
            Проблема в том, что исправить ситуацию не позволит вся созданная за последние 40 лет система в стране.. Тут надо каждого второго если не каждого первого от власти отстранять, а то и к стенке ставить. Ибо эти - по другому в принципе не умеют, да и не хотят..
            1. Andobor Звание
              Andobor
              -1
              Сегодня, 13:45
              Цитата: paul3390
              Проблема в том, что исправить ситуацию не позволит вся созданная за последние 40 лет система в стране.

              Эта система превратила Россию в самого крупного в мире экспортёра зерна, из минусов, в Союзе зерно покупали.
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                +1
                Сегодня, 13:48
                Бредить либерастно изволите? РФ производит чуть больше зерна чем РСФСР. С поправкой на современные технологии и очевидное потепление климата. А теперь попробуйте подумать - почему СССР зерно закупал а мы продаём при таких раскладах? И - какое зерно. Сто раз ведь уже разжёвано всё..
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 13:10
      Да в этом вопросе нашему правительству стоило бы поддержать непосредственных производителей.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 14:26
        эксперт зернового рынка Александр Корбут... считает, что предлагаемые Минсельхозом госзакупки зерна "даже по верхней планке в 3 млн тонн малообъемны, они только закрывают недогруз июля-августа". "На фоне низкого экспортного спроса и активного поступления нового урожая цены продолжают падать, причем все интенсивнее, - сказал он. - В этих условиях и внутренние потребители не торопятся с закупками, ожидая дальнейшего снижения цен, хотя могли бы добавить денег, хоть и небольших, сельхозпроизводителям для проведения озимого сева". По его словам, выжидательную позицию заняли и агрохолдинги, которые тоже выращивают зерно и при необходимости пополняют его запасы с рынка. "Тоже ждут, что у них будет с урожаем - "трешка" (пшеница 3 класса - ИФ) или "фуражка" (фуражная пшеница - ИФ). Если "фуражка", то зачем им что-то закупать?" - заявил он. https://www.interfax.ru/business/1111191

        Так что кроме правительства есть с кого спросить....
    3. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      Сегодня, 13:14
      Диванных экспертов это не волнует. Хлебушек должон стоить 16 копеек и баста.
      1. Франк Мюллер Звание
        Франк Мюллер
        0
        Сегодня, 14:08
        Если учесть, что нынешний российский "рупь" стоит 0,5 хрущевских копейки, то цена булки серого хлеба будет где - то в два раза повыше чем во времена "развитого социализма". А вообще хлеб уже давно должон бесплатным быть, ибо Никитка - "Кукурузник" собирался в 1982 году коммунизм объявить, да видно, что - то не по плану пошло, шишки - ёлки? laughing
    4. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Нас должно больше волновать, что закупочные цены в России рухнули ниже рентабельности.
      Я из России и меня это ни грамма не волнует. Меня волнует что металл продается на грани себестоимости, а налог на жидкую сталь почему то платят только наши сталевары, те же китайцы или казахи при экспорте в РФ, этот налог не оплачивают.
    5. Starorus Звание
      Starorus
      +1
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Нас должно больше волновать, что закупочные цены в России рухнули ниже рентабельности. Вот где полная ж...

      Ну и что ? Да урожай мощнейший ..Зерно не пропадет свиней и КРС кормить будем им ..Мясо высочайшего качества будет !!! Думаю запад втихую начнет прикупать наше зернои прочии сельхоз продукты ,голод не тетка!!!! ..
      На удобрения наши санкции наложили и в Европе засуха небывалая ....Негров с арабами нужно чем то кормить европейцам ..А то взубнтуются !!!
      1. Andobor Звание
        Andobor
        -1
        Сегодня, 13:30
        Цитата: Starorus
        Думаю запад втихую начнет прикупать наше зернои прочии сельхоз продукты ,голод не тетка!!!! ..

        Запад и так покупает, проблема в логистике, основные зерновые экспортные мощности на Черном море, а они подрезаны, через Балтику столько не пропихнуть, да и дорога туда с юга половину цены сожрёт.
        На Балтике два зерновых терминала один 7, другой 4млн. тонн в год, а Россия продает в год под 60.
        1. Сергей Ткач Звание
          Сергей Ткач
          0
          Сегодня, 13:46
          ЭС экспортер пшеницы. Основные экспортеры пшеницы из ЕС — это Франция, Румыния, Болгария, Германия, Польша

          Экспорт в 2024—2025: 27,8 млн тонн

          Прогноз на 2025—2026:32,5 млн тонн

          Основные направления: Китай, Марокко, Алжир, Нигерия, Великобритания
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +1
            Сегодня, 13:50
            Цитата: Сергей Ткач
            ЭС экспортер пшеницы.

            Согласен, только в этом году там - ЗАСУХА ! Которая как раз и ударила
            по экспортёрам - Франции, Румынии, Болгарии, Германии, Польше
            Так что расчитывать на урожаи в ЕС, в этом году, не стоит!
    6. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      +4
      Сегодня, 13:21
      Это ожидаемо ибо политика ЦБ с высокой ставкой не даёт возможности аграриям перекредитоваться под низкий процент … и вся цепочка такова что каждое звено (логистика хранение переработка) в таком же положении и минимизировать тут уже нечего кроме изначальной цены которая потом везде закладывается … средний и малый бизнес на грани
      Политика охлаждения рынка это прям преступление которое угрожает экономике страны в период ведения военных действий и масштабного санкционного давления
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 13:34
        Именно что. Как показывает мировой опыт - при высокой инфляции жить можно. Да - трудно, надо крутиться, но - можно. Проходили уже. Главное не дойти до печатания купюры в триллион.. А вот без денег, хоть каких - жить нельзя. Никак. Совсем.
  2. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +2
    Сегодня, 13:08
    А это следствие взлетевших цен на удобрения, проходящие через Ормуз... Ну и черноморские вопросы в помощь)) Сами кашу заварили - сами и хлебайте))
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 13:21
      Где наши крестьяне и где удобрения проходящие через Ормуз если мы для себя не покупаем за рубежом а производим у себя в стране.
    2. Starorus Звание
      Starorus
      +2
      Сегодня, 13:22
      Цитата: АндрейВРН
      А это следствие взлетевших цен на удобрения, проходящие через Ормуз... Ну и черноморские вопросы в помощь)) Сами кашу заварили - сами и хлебайте))

      Верно мыслите Андрей !!! Без удобрений в европе ничего не вырастит ..
      А удобрение Это Россия и Белоруссия !!!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:15
    В этом аттракционе рождения цен на внутреннем рынке мы не участвуем, из за этого у нас проблемы на внутреннем рынке.МО объявило о подготовке удара по энергетике Украины ( скорее всего всё уже готово) - будем тушить свет и сливать масло в трансформатора Украины. Похоже Россия этому поводу приезжал Рэтклиф если в ЗАЭС пяти реакторах из шести шде полностью.,где частично присутствует Вестингауз ,представляю что творится в трёх АЭС под контролем Украины. Заглтавливаем российский " дуппель - корн" и рассаживаемся поудобнее.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:15
    Увы, проблема комплексная... задевает и наших земледельцев, увы...
    Тут бы поддержка со стороны государства нужна... ведь пропусти момент, а потом все кратно хуже станет!
  5. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Сегодня, 13:41
    ДИНАМИКА ЦЕН НА ЗЕРНО НА 25 АВГУСТА
    На воротах с НДС и динамика к прошлой неделе.

    Зерновые:
    В понедельник по всем информационным каналам прошли слова В.В. Путина и следом Пескова о ситуации с зерном:

    "Да, и у нас есть вопросы, связанные с вывозом наших товаров. Но мы эти вопросы решим, а значит, и никакого дефицита на мировом рынке не будет", - сказал президент.

    "Меры определены, они будут прорабатываться и они обеспечат своевременный и в полном объеме вывоз того зерна, которое предназначено на экспорт. Об этом говорил президент Путин" -

    Напомню, что экспортный потенциал был озвучен президенту в объеме 60 млн тонн.

    Пшеница 12,5% протеин:
    - Центр - 6'500 - 10'000 (-500)
    - Юг - 6'500 - 10'500 (-1'000)
    - ПФО - 6'000 - 9'500 (-500)
    - Сибирь - 7'500 - 11'000 (-1000)

    Ячмень:
    - Центр - 5'800 - 9'300 (-700)
    - Юг - 5'800 - 9'300 (-700)
    - Сибирь - 8'000 - 11'000 (=)

    Кукуруза:
    - Центр - 12'200 - 13'700 (-300)
    - Юг - 15'800 - 16'800 (-200)
    Цена старого урожая.
    Уборка должна начаться на Юге в ближайшие дни.

    Подсолнечник (цены на новый урожай):
    - Центр - 25'000 - 35'000
    - ПФО - 25'000 - 34'000
    - Юг - 25'000 - 36'000

    1. Предложения по цене на новый урожай на сегодня исходят из того, насколько сильно готовы снизиться аграрии, чтобы получить хоть какие-то деньги авансом за будущий урожай подсолнечника.

    МЭЗы пытаются нажиться на ситуации с ценами зерна по максимуму, закладывая высокую краш-маржу.

    2. ПФО сигнализирует о масштабных повреждениях посевов подсолнечника совкой.

    Соя (за 39-40% протеина на АСВ):
    - Центр - 36'000 - 39'000 (-1000)
    - Юг - 36'000 - 39'000 (-1000)
    - Дальний Восток - 33'400 - 36'400 (=)

    Экспортная пошлина была оставлена на прежнем объеме 20% (но не менее 100 $/т) еще на 2 года. Правительство не пошло на предложение Масложирового союза увеличить её до 30%.

    Уборка сои начнется уже на следующей неделе.

    Рапс:
    - Центр - 30'000 - 32'500 (-1'000)
    - Юг - 30'000 - 32'500 (-1'000)
    - ПФО - 30'000 - 32'500 (-1'000)
    - Сибирь - 27'000 - 29'500 (-1'000)

    Цена продолжает снижаться.