На фоне проблем с судоходством в Чёрном море мировые цены на пшеницу взлетели
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В мире растет обеспокоенность продолжающимися сбоями в работе черноморских портов и терминалов. На фоне проблем с судоходством и портовой инфраструктурой в Чёрном море, вызванными активными боевыми действиями, мировые цены на пшеницу резко взлетели.
На это указывают аналитики агентства Bloomberg.
Они отмечают, что в течение недели фьючерсы на пшеницу подорожали на 10 процентов, а с начала месяца – на все 20. А за весь год стоимость этой зерновой культуры возросла на 40%. В значительной степени это связано со сложностями с транспортировкой по Чёрному морю, которые испытывают экспортёры из России и с Украины. Суммарно эти два государства обеспечивают около четверти всего мирового спроса на пшеницу.
Примечательно, что сложившаяся ситуация, наоборот, привела к снижению внутрироссийских цен на данную зерновую культуру.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что черноморский кризис в итоге не станет причиной глобального дефицита. По их мнению, повышение цен в большей степени связаны не с военными действиями в Черном море, а являются закономерным и ожидаемым процессом после трёх десятилетий, когда они держались на рекордно низкой отметке.
Если учитывать инфляцию доллара, то цены на пшеницу находились на историческом минимуме с 90-х годов. А позже им не позволил подняться активизация России на мировом рынке зерна, которая случилась примерно с 2014 года. Тогда наша страна стала крупнейшим экспортером зерновых.
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