Счёт на тысячи: на Украине признали резкий рост применения реактивных «Гераней»

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Счёт на тысячи: на Украине признали резкий рост применения реактивных «Гераней»


Советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что в августе российские войска выпустили по Украине более 2500 реактивных беспилотников. В июле их было около 1500. По его словам, такие дроны отправляют в бой практически прямо с производственной линии.

Ранее украинская разведка сообщала, что выпуск реактивных «Гераней-4/5» уже превысил объёмы производства классических поршневых «Гераней-2». По оценкам ГУР, Россия может производить около 3 тысяч реактивных дронов в месяц. Основной центр производства находится в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, которую называют ключевым предприятием по выпуску ударных беспилотников.

«Герань-4» оснащена турбореактивным двигателем, развивает скорость до 350–500 км/ч и может лететь на расстояние более 500 км. «Герань-5», по внешнему виду напоминающая крылатую ракету, способна нести до 90 кг взрывчатки и поражать цели на дистанции до 1000-1500 км.

Бескрестнов признал, что украинские производители до сих пор не создали эффективных реактивных дронов-перехватчиков, способных бороться с российскими «Геранями», хотя обещания о таких разработках звучали ещё прошлой зимой. Он также подтвердил, что Россия оснащает свои дроны системами радиоэлектронной борьбы, которые глушат видеоканалы перехватчиков.
19 комментариев
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  1. Starorus Звание
    Starorus
    +3
    Сегодня, 13:26
    Серийное производство пошло и модернизация одновременно ..Эти штучки такие выкрусаты делают в небе ,что любая ПВО-ПРО просто заисает ..Ну и дальность увеичивают постоянно ..Скоро за каждым хооохлом такие охотится начнут и в европе тоже !!!
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 15:38
      Серийное производство пошло и модернизация одновременно

      Теперь главное защитить это производство от БПЛА и "Фламинго".
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +6
    Сегодня, 13:27
    Больше гераней (равно как и остального гербария) для тотального выноса всей инфраструктуры шумерии … морская логистика жд энергетика … ништяки для населения … очистные сооружения … теплоснабжение всё это необходимо ушатать в хлам … ибо скакунам с кастрюлями и печенками за щекой это всё лишнее … их греют и напитывают идеи и мощи разного рода упырей ОУН/УПА
    1. mitrich Звание
      mitrich
      +2
      Сегодня, 14:15
      Надо выпускать весь гербарий, от герани 2 до пятой. Для каждой найдется свой объект поражения.
      На некоторые цели и пятую жалко, а вторая, при слабом ПВО и дырах в ней, самое то.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:28
    Очевидное... ударные средства развиваются быстрее средств защиты, от них...
    Причём, защищаться гораздо дороже, но по другому никак...
    Впрочем, довести систему ПВО до состояния высокой эффективности, очень надо... это ведь задел на будущее, конкретное предупреждения особо долбанутые... "Не лезь, убьёт"!!!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 13:42
      Герань-5 есть ничто иное как маленькая КР большой дальности. 100 кг полезной нагрузки вместо 500 кг у большинства КР. Очевидно требуется еще промежуточный вариант, на 200-250 кг.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:49
        Когда много, попадает точно... а сбивать их сложно, да и нечем...
        Теперь только от работы разведки все зависит!!!
  4. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    +3
    Сегодня, 13:31
    Мое мнение, старого пилота, на каждую Герань 2 ставить три списанных ПЗРК, один вперед направлены, две назад, любых, хоть с Китая, хоть с Африки, Сирии и пр. можно найти, ну хотя бы два, один вперед и назад, и думаю бандеровских летаков поубавилось am будет летающий ЗРК drinks
    Или один Р-60 вперёд и два ПЗРК назад направленные recourse
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:40
      ПЗРК стоит дороже этой герани. А просто так отправлять ПЗРК в утиль, ну такое себе развлечение.
      1. Пенза мстит Звание
        Пенза мстит
        0
        Сегодня, 15:28
        ПЗРК на черном рынке стоит 10-20 тыс бакинских рублей, и цена Ми-8МТ нового миллиард рублей на сегодня am
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Пенза мстит
          ПЗРК на черном рынке стоит 10-20 тыс бакинских рублей

          Вот теперь умножьте на 100 или даже 1000. вы же на каждый предлагаете ставить?
          Это я не говорю о том, как управлять и нацеливать этот самый ПЗРК. ибо сейчас герани летят автономно.
    2. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      -1
      Сегодня, 13:45
      Полезная нагрузка БПЛА "Герань-2" составляет около 50 кг. ПЗРК Стрела - 2 весит примерно 15 кг. Что останется на боевую часть?
      1. Пенза мстит Звание
        Пенза мстит
        0
        Сегодня, 15:26
        А зачем боевую часть, когда нужно просто летать по кругу и сбивать что подлетает am
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Пенза мстит
      Мое мнение, старого пилота, на каждую Герань 2 ставить три списанных ПЗРК

      Подобные варианты уже разрабатываются и обкатываются, можно ожидать увеличения масштабов их боевого применения.
      В конце ноября 2025 года иностранные ресурсы сообщили о первом случае обнаружения новой версии знаменитого российского дрона «Герань-2» — с ракетой «воздух-воздух» Р-60М в качестве боевой нагрузки. Обломки БПЛА были найдены в тылу противника, ракета уцелела, что и позволило определить её тип. Начало боевого применения такого беспилотника — новый этап эволюции «гераней».

      https://tehnoomsk.ru/archives/22413
      1. Пенза мстит Звание
        Пенза мстит
        +1
        Сегодня, 15:32
        Я бы ещё добавил снизу противо РЛС ракету, но таких компактных размеров и лёгких у нас нет, а так бы все РЛС вынесли, этаки летающая ЗРК точка с ПВО подавлением am
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Сегодня, 16:48
          Цитата: Пенза мстит
          Я бы ещё добавил снизу противо РЛС ракету

          Не надо.
          Достаточно с трех гераней передать пеленг на РЛС, а дальше всё сделает искандер.
          Всё-таки РЛС - это жирная цель
  5. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 13:43
    По его словам, такие дроны отправляют в бой практически прямо с производственной линии.

    Их хранить нет смысла, морально быстро устаревают, противник находит им противоядие. Пока эффект дают хороший надо лупить всем чем есть!
  6. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 14:28
    «Герань-4» оснащена турбореактивным двигателем, развивает скорость до 350–500 км/ч и может лететь на расстояние более 500 км. «Герань-5», по внешнему виду напоминающая крылатую ракету, способна нести до 90 кг взрывчатки и поражать цели на дистанции до 1000-1500 км.

    Фактически - это небольшая крылатая ракета, но точнее за счет телеуправления и на порядок дешевле. Чуть бы поболее взрывчатки не помешало.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 16:51
      Цитата: olbop
      Чуть бы поболее взрывчатки не помешало.

      А еще лучше сделать вариант БЧ, которая формирует плоскую кумулятивную струю. Такие должны быть эффективны против опор моста.