Счёт на тысячи: на Украине признали резкий рост применения реактивных «Гераней»
4 28819
Советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что в августе российские войска выпустили по Украине более 2500 реактивных беспилотников. В июле их было около 1500. По его словам, такие дроны отправляют в бой практически прямо с производственной линии.
Ранее украинская разведка сообщала, что выпуск реактивных «Гераней-4/5» уже превысил объёмы производства классических поршневых «Гераней-2». По оценкам ГУР, Россия может производить около 3 тысяч реактивных дронов в месяц. Основной центр производства находится в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, которую называют ключевым предприятием по выпуску ударных беспилотников.
«Герань-4» оснащена турбореактивным двигателем, развивает скорость до 350–500 км/ч и может лететь на расстояние более 500 км. «Герань-5», по внешнему виду напоминающая крылатую ракету, способна нести до 90 кг взрывчатки и поражать цели на дистанции до 1000-1500 км.
Бескрестнов признал, что украинские производители до сих пор не создали эффективных реактивных дронов-перехватчиков, способных бороться с российскими «Геранями», хотя обещания о таких разработках звучали ещё прошлой зимой. Он также подтвердил, что Россия оснащает свои дроны системами радиоэлектронной борьбы, которые глушат видеоканалы перехватчиков.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация