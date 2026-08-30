Защищённая от дронов замена Bradley: армия США получила первую БМП XM30

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Защищённая от дронов замена Bradley: армия США получила первую БМП XM30

Армия США получила для проведения испытаний первую БМП XM30 Wolf от компании General Dynamics Land Systems. В настоящее время XM30 Wolf, основанная на платформе Griffin III, конкурирует с БМП XM30 Lynx от компании American Rheinmetall, основанной на БМП KF41 Lynx, в конкурсе на замену БМП M2 Bradley.

Несмотря на определенные различия, перспективные БМП от обеих компаний оснащаются необитаемой башней с 50-мм пушкой, имеют сокращенный до двух человек экипаж. Кроме того, разработчики обеих машин делают основной упор на защищенность от атак ударных беспилотников. В качестве особенностей машины заявляется многослойная пассивная броня, наличие комплекса активной защиты (КАЗ), система управления огнем с участием ИИ и датчики для борьбы с БПЛА.

Новая БМП является частью программы цифровой разработки армии США и демонстрирует новый подход к разработке бронированных машин — с полностью цифровым проектированием, модульной архитектурой и поддержкой стандарта MOSA (Modular Open Systems) как в программном, так и в аппаратном обеспечении.

Полномасштабное производство новых БМП, которые вне зависимости от победителя конкурса должны получить индекс M30, при благоприятном исходе планируется развернуть в 2030 году. Одновременно с этим планируется наладить выпуск новых танков M1E3 Abrams, чтобы скоординировано поставить их на вооружение сухопутных войск США. Общее количество запланированных к поставкам армии США новых БМП не называется, однако, по известным данным, на вооружении 16 бронетанковых и механизированных соединений американских вооруженных сил находится около 2400 единиц БМП M2 Bradley.
20 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:45
    Очевидное/предположение... они предпологать, что у них получится, то что надо... но ведь это проверять надо, а где???
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +3
      Сегодня, 13:58
      Цитата: rocket757
      но ведь это проверять надо, а где???

      Да нигде ..На украине их жгут безбожно ..
      Кстате в России возобновили производство танков Т-80 ..Мощные машины с турбореактивными движками ..Несутся по бездорожью под 100 км и только свист стоит позади ..Видать защиту им придумали хитрую и не мангалы И еще восстановили несколько высших танковых училищ !!! К чему бы это ?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 14:15
        Под 100, да ещё и по бездорожью... так и 55 км/ч это БОЛЬШЕ пятидесяти...
        У "свистулек" свои плюсы, свои минусы... а защита от противотанковых средств, так это дело КОМПЛЕКСНОЕ! Даже супер мангал, черепаха, не защитит от мины/фугас а, а их по дорогам, по просёлкам понатыкано не мало... да и мощный снаряд такую защиту пробивает на раз...
        Но, с тяжёлой бронированный техникой ничего не закончено, как некоторые писали... все ещё впереди!
        1. Starorus Звание
          Starorus
          +1
          Сегодня, 14:46
          Цитата: rocket757
          Но, с тяжёлой бронированный техникой ничего не закончено, как некоторые писали... все ещё впереди!

          Согласен ! Они себя еще покажут ,как бронированный кулак прорыва глубокого
        2. АВП 518 Звание
          АВП 518
          +3
          Сегодня, 15:06
          В ГСВГ ходила такая байка: во время масштабных военных учений в 1980-х годах батальон новейших на тот момент советских танков Т-80, совершая стремительный обходной маневр, случайно или намеренно выскочил на скоростной немецкий автобан.Танки не просто поехали по шоссе, а прибавили газу и начали уверенно обгонять двигавшиеся в попутном направлении гражданские машины и экскурсионные (туристические) автобусы. Очевидцы — немецкие туристы и водители — якобы были в полнейшем шоке от летящих со скоростью под 80–90 км/ч многотонных стальных машин, издававших характерный свист реактивного самолета.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:53
            Крейсер края скорость по ровной дороге 70 км/ч... можно и больше, но это риск, на износ...
      2. Cympak Звание
        Cympak
        +1
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Starorus
        На украине их жгут безбожно ..

        Там все жгут безбожно, т.к. современная бронетехника не обеспечивает необходимую и достаточную защиту от дронов.

        Цитата: Starorus
        Кстате в России возобновили производство танков Т-80

        Это не так, пока восстанавливают имеющиеся с баз хранения
        Цитата: Starorus

        Кстате в России возобновили производство танков Т-80 ..Мощные машины с турбореактивными движками

        Уровень компетенции зашкаливает!!!

        Цитата: Starorus
        Несутся по бездорожью под 100 км и только свист стоит позади

        А чё не 200, наша бронетехника веть могет! Или вы не за наших? Пишите больше!
        Цитата: Starorus
        .Видать защиту им придумали хитрую и не мангалы И еще восстановили несколько высших танковых училищ !!! К чему бы это ?

        К тому, что ура-патриотизм у нас не наказуем и часто не порицаем. А жаль, если бы глоткодрателей слушали бы меньше, то и потери было бы меньше
        Как сказал Разведос: "Учитесь! Иначе вас всех убьют!"
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          0
          Сегодня, 15:41
          Цитата: Starorus
          Кстате в России возобновили производство танков Т-80 ..
          Цитата: Cympak
          Это не так, пока восстанавливают имеющиеся с баз хранения

          Танки Т-80 пока восстанавливают с хранения (модернизируют до уровня Т-80БВМ), но производство их двигателей восстановлено полностью.
          1. Cympak Звание
            Cympak
            +1
            Сегодня, 16:46
            Двигатель от танка - это ещё не танк. Пока не восстановлена линия по производству корпусов под ГТД, говорить про восстановление производства рано. Кроме этого утрачена возможность производить оригинальные литые башни для Т-80. Скорее всего вместо литой башни будут ставить сварную от Т-90. Но у Т-90 автомат заряжания с , а у Т-80 механизм заряжания в под башенной корзине.
            В любом случае, говорить о восстановлении производства оригинального Т-80 не приходится, это будет уже другой танк
            1. Bad_gr Звание
              Bad_gr
              0
              Сегодня, 16:58
              Цитата: Cympak
              Кроме этого утрачена возможность производить оригинальные литые башни для Т-80. Скорее всего вместо литой башни будут ставить сварную
              Литая башня себя оправдывает когда танки выпускается в большом количестве (к примеру, во время войны), в остальных случаях, сварная лучше.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 13:53
    Насколько хорошо она защищена от беспилотников, станет видно на поле боя. А до тех пор действует старая поговрка "Никто не может дать вам то, что я обещаю".
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 15:08
      Видимо, что достаточную защиту от беспилотников не решить защитой одной одной машины. Проблему надо решать комплексно:
      - разведка и уничтожение пунктов управлений БПЛА
      - БПЛА-перехватчики
      - БПЛА-РЭБ и постановки помех, например, дымовых завес
      - машины, предназначенные для локальной ПВО от дронов
      - комплексы РЭБ на бронетехнике
      - системы кинетического перехвата БПЛА: стрелковые турели, боеприпасы с программируемым подрывом, одноразовые картечницы, КАЗ
      - "мангалы" и ДЗ
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 14:06
    А чем они защищены? Гусли открыты, борта, катки тоже вроде.
    Собственная реклама производителя? Сам себя не похвалишь, ходишь.... ходишь грязный.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 14:10
      А чем они защищены? Гусли открыты, борта, катки тоже вроде.
      Цитата из текста:
      ...многослойная пассивная броня, наличие комплекса активной защиты (КАЗ), система управления огнем с участием ИИ и датчики для борьбы с БПЛА.
      Сделано, точнее заявлено, немало. И пассивная и активная защита в наличии.
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        +2
        Сегодня, 15:03
        Как показывает практика, всё перечисленное пока что защищает крайне слабо. Ещё хуже защищают только международные договорённости...
  4. Седое Лихо Звание
    Седое Лихо
    +3
    Сегодня, 14:42
    В ближайшее десятилетие после окончания СВО нас ждет череда новых проектов БМП и танков в разных странах, которые будут учитывать опыт защиты от беспилотников с новыми КАЗ и штатными а не кустарными "мангалами", возможно РЭБ, собственными дронами разведки и кто знает еще чем. Под такое большое количество изменений лучше проектировать новую машину чем адаптировать старую.Так что и Курганец и Армата , по моему мнению, вполне могу остаться малосерийными образцами на которых отработают некоторые решения. Будет ли это так, а если будет, то что придет им на смену, увидим...
  5. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 15:05
    Защищённая от дронов замена Bradley: армия США получила первую БМП XM30

    Ну, она защищена покуда на неё ни одна фпв-ишка не прилетела.
    Вот когда прилетит, тогда и говорить можно, что она защищена. yes lol
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 15:12
      Матрасы странно всегда рекламируют свою технику. Чего то там испытают и тут же страшно засекретят результат. Оно и понятно, своё железо то как то впаривать надо.
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +1
    Сегодня, 16:01
    А где российская БМП с защитой от дронов?

    Ростех вообще собирается шевелиться в этом направлении?

    Слов нет, пятый год войны, где оссийская тяжёлая БМП?! Ростех проснись!!!

    Только вот не надо в БМП запихивать 30 штук 100-мм ОФС и не надо её делать плавающей и без брони.

    БМП в современных условиях должна иметь:
    - максимум 30-мм пушку и два пулемета;
    - двигатель только спереди, как защита от огня по фронту и от подрыва на мине для десанта;
    - танковую броню;
    - аппарель сзади;
    - необитаемую башню;
    - возможность установки танкового минного трала;
    - КАЗ + экраны из сетки или проволоки.

    ВСЕ.

    Нам еще вчера нужен аналог Намера, на худой конец, аналог Бредли, но никак не БМП-3.

    Да и колёсная версия тяжёлой БМП или тяжёлый БТР нам тоже необходимы.
    1. Комментарий был удален.
    2. Седое Лихо Звание
      Седое Лихо
      0
      Сегодня, 16:29
      Генералы готовятся к прошедшей войне. Именно это и произошло в России. Это не какое то принижение. Так у всех. Поэтому, глядя на собственную Чечню и США в Ираке, был сделан Курганец. Но с началом СВО он морально и технически устарел, пускать его в серию сейчас нет никакого смысла. Так что текущий конфликт будет закончен с БМП-3. А дальше будет что то другое.