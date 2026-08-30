Защищённая от дронов замена Bradley: армия США получила первую БМП XM30
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Армия США получила для проведения испытаний первую БМП XM30 Wolf от компании General Dynamics Land Systems. В настоящее время XM30 Wolf, основанная на платформе Griffin III, конкурирует с БМП XM30 Lynx от компании American Rheinmetall, основанной на БМП KF41 Lynx, в конкурсе на замену БМП M2 Bradley.
Несмотря на определенные различия, перспективные БМП от обеих компаний оснащаются необитаемой башней с 50-мм пушкой, имеют сокращенный до двух человек экипаж. Кроме того, разработчики обеих машин делают основной упор на защищенность от атак ударных беспилотников. В качестве особенностей машины заявляется многослойная пассивная броня, наличие комплекса активной защиты (КАЗ), система управления огнем с участием ИИ и датчики для борьбы с БПЛА.
Новая БМП является частью программы цифровой разработки армии США и демонстрирует новый подход к разработке бронированных машин — с полностью цифровым проектированием, модульной архитектурой и поддержкой стандарта MOSA (Modular Open Systems) как в программном, так и в аппаратном обеспечении.
Полномасштабное производство новых БМП, которые вне зависимости от победителя конкурса должны получить индекс M30, при благоприятном исходе планируется развернуть в 2030 году. Одновременно с этим планируется наладить выпуск новых танков M1E3 Abrams, чтобы скоординировано поставить их на вооружение сухопутных войск США. Общее количество запланированных к поставкам армии США новых БМП не называется, однако, по известным данным, на вооружении 16 бронетанковых и механизированных соединений американских вооруженных сил находится около 2400 единиц БМП M2 Bradley.
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