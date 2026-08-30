Минобороны анонсировало массированные удары по энергетическим объектам Украины

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Минобороны анонсировало массированные удары по энергетическим объектам Украины

В Минобороны России заявили, что ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях. В ведомстве назвали эти действия ответом на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России.

В заявлении ведомства говорится, что эти удары будут являться ответом на продолжающиеся атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России. Учитывая истощение украинской ПВО и стремительную эволюцию российских ударных БПЛА и других средств поражения, судя по всему, в преддверии грядущей зимы Украина лишится значительной части своей энергетики.

Как известно, скорость новых реактивных «Гераней» уже превышает 500 км/ч, что заметно усложняет работу мобильных групп и части других относительно недорогих средств противодействия воздушным угрозам. При сохранении нынешнего темпа атак уже в ближайшие месяцы у ВСУ может возникнуть критический дефицит средств, пригодных для перехвата скоростных целей.

Ранее бывший глава украинского МИД Кулеба заявил, что Россия намерена «добить» Украину именно зимой, сделав ставку на Киев. По его словам, круглосуточные воздушные тревоги и непрекращающиеся удары ракет и реактивных «Гераней» станут нормой для украинской столицы.
17 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 14:42
    Россия намерена «добить» Украину именно зимой, сделав ставку на Киев

    Почему только зимой? Нужно начинать прямо сейчас! Надеюсь так и будет, аминь 🙏 .
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 14:51
      глава украинского МИД Кулеба заявил, что Россия намерена «добить» Украину именно зимой

      Так то ещё до зимы дожить надо а впереди осень дожди ,слякоть , темнеет рано а света и тепла так хочется.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 15:21
        Цитата: частное лицо
        глава украинского МИД Кулеба заявил, что Россия намерена «добить» Украину именно зимой

        Так то ещё до зимы дожить надо а впереди осень дожди ,слякоть , темнеет рано а света и тепла так хочется.

        А в анонсе МО РФ цели и сроки нанесения ударов не указаны?
        Это просто какой-то бред fool
        С нашим МО мы ещё лет 20 СВО будет проводить.
        Похоже, что для наших генералов главный критерий отбора: тупой и ещё тупее тупого. fool fool fool
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 15:26
          А в анонсе МО РФ цели и сроки нанесения ударов не указаны?

          Ну да это как с многочисленными ударами возмездия. Вроде как заявления сделали даже вроде как ударили. Но по факту это совсем не то что ждали и "Ударом возмездия" назвать нельзя.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +6
      Сегодня, 14:53
      Для селюка совместить два понятия - удар по нам и сразу ответ, но более мощный, это слишком сложно и долго... А по сему надо выносить энергетику не зависимо от ответов. Что в принципе и делал генерал Армагеддон еще в 2023, но был не понят и отстранён, а зря, к этому и пришли..... negative
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:44
    Ну скоро увидим все что приготовили для чесоточных, заодно и оценим.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 14:52
      Обычно перед ударом никаких заявлений не делают, Следовательно, это что то другое. Например, закинули удочку на договорняк. Это только мое предположение. Или ответ на предложение зеле о воздушном перемирии. Одним словом это политическое заявление. Видимо торги в самом разгаре.
  3. x.andvlad Звание
    x.andvlad
    +9
    Сегодня, 14:46
    Похоже, понесенные нами жертвы и материальный ущерб должны снять с нас все ограничения на добивание экономики цеевропы.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 14:55
      Похоже, понесенные нами жертвы и материальный ущерб должен снять с нас все ограничения на добивание экономики цеевропы.

      Ваши бы слова да в нужные уши.
    2. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 14:58
      Цитата: x.andvlad
      Похоже, понесенные нами жертвы и материальный ущерб должны снять с нас все ограничения на добивание экономики цеевропы.

      Не ТЭС и ТЭЦ надо разрушать, а въезды из Европы на Запукру.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +6
        Сегодня, 15:06
        Не ТЭС и ТЭЦ надо разрушать, а въезды из Европы на Запукру

        А зачем ? Если разрушить ТЭС ,ТЭЦ лишив краину света и тепла то через эти въезды толпы чубатых ломанутся на Запад. И вот тогда в гейропе начнётся настоящая веселуха.
  4. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +5
    Сегодня, 14:47
    Анонс дело хорошее,особенно перед боем...
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:57
    в преддверии грядущей зимы Украина лишится значительной части своей энергетики.

    Надо бы всей. Хорошо бы.
    Кизяк и дрова для укров самое оно. Щасем им советское? Хотя на дрова им надо разрешения какие то получать.
    И не в ответ, а привинтивно. Сколько стесняться то можно?
  6. Mlisha66 Звание
    Mlisha66
    0
    Сегодня, 15:08
    Sembra che Putin abbia dato carta bianca all'esercito su come condurre le operazioni militari in ucraina..
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 15:22
      В том то и дело, что похоже именно "военные". Снять перчатки, надеть кастеты и бить по лицу в полную силу. Как то так.
  7. частное лицо Звание
    частное лицо
    +3
    Сегодня, 15:10
    Минобороны анонсировало массированные удары по энергетическим объектам Украины

    Это конечно хорошо но вот когда анонсируют ? Это как с ударами возмездия вроде как их анонсировали а по большому счёту и не дождались.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:28
    Своевременно good
    Да, комментарий короткий