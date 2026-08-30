Минобороны анонсировало массированные удары по энергетическим объектам Украины
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В Минобороны России заявили, что ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях. В ведомстве назвали эти действия ответом на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России.
В заявлении ведомства говорится, что эти удары будут являться ответом на продолжающиеся атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России. Учитывая истощение украинской ПВО и стремительную эволюцию российских ударных БПЛА и других средств поражения, судя по всему, в преддверии грядущей зимы Украина лишится значительной части своей энергетики.
Как известно, скорость новых реактивных «Гераней» уже превышает 500 км/ч, что заметно усложняет работу мобильных групп и части других относительно недорогих средств противодействия воздушным угрозам. При сохранении нынешнего темпа атак уже в ближайшие месяцы у ВСУ может возникнуть критический дефицит средств, пригодных для перехвата скоростных целей.
Ранее бывший глава украинского МИД Кулеба заявил, что Россия намерена «добить» Украину именно зимой, сделав ставку на Киев. По его словам, круглосуточные воздушные тревоги и непрекращающиеся удары ракет и реактивных «Гераней» станут нормой для украинской столицы.
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